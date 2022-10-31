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О Infiniti QX80

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Инфинити КуИкс80

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Двигателей
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Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 4 170 000
до 4 170 000
Infiniti QX80 (2021) вид спереди
Автомобиль хорошо смотрится и в городских условиях…
Infiniti QX80 (2021) вид спереди
В целом дизайн машин получился монументальным, словно внедорожник высекали из камня
Infiniti QX80 (2021) вид сзади сбокуInfiniti QX80 (2021) вид сзади
Infiniti QX80 (2021) багажное отделение
Багажник внушительный, но погрузочная высота достаточно большая – учитывайте это
Infiniti QX80 (2021) багажное отделение
Большие габариты позволили создать трехрядную компоновку
Infiniti QX80 (2021) салон
Infiniti QX80 (2021) задний диван
Попасть на «галерку» достаточно легко
Infiniti QX80 (2021) второй ряд
В распоряжении пассажиров второго ряда свой климат-контроль и мультимедийная система
Infiniti QX80 (2021) подогрев для заднего ряда
Задний ряд – с подогревом
Infiniti QX80 (2021) передние кресла
Кожа, рояльный лак и немного хрома – три кита в отделке интерьера QX80
Infiniti QX80 (2021) салон
Набор регулировок внушителен – усядется любой
Infiniti QX80 (2021) отделка двери
Блок стеклоподъемников заимствован у более младших моделей -ощущение «премиальности» снижается
Infiniti QX80 (2021) блок кнопокInfiniti QX80 (2021) центральная консоль
Infiniti QX80 (2021) приборная панель
Приборная панель лаконичная и легко читается
Infiniti QX80 (2021) центральная консоль
Работа двух дисплеев немного удивляет – вывести на верхний экран что-нибудь кроме навигации практически невозможно
Infiniti QX80 (2021) розетки USB-C
Наличие USB-C приятно удивляет…
Infiniti QX80 (2021) розетка 12V
Как и наличие обычной розетки 12V – подключить можно любой гаджет
Infiniti QX80 (2021) вид спереди сбоку

В свое время мне довелось проездить на многих внедорожниках премиального класса и в какой-то момент я пришел к мысли, что такому автомобилю мало иметь мощный двигатель и роскошное оснащение. В каждом из них должна быть какая-то фишка, которая обязательно привлечет внимание. Это может быть и дизайн, и какие-то технологии. Даже ту же самую музыку можно преподнести нестандартно, установив, например, динамики в подголовниках кресел, как это однажды сделали американцы. В общем, в машине должно что-то цеплять. Что-то - чего нет у других. Сейчас же передо мной стоит Infiniti QX80 - солидный SUV премиум-класса, который мне довелось испытать во всех условиях, начиная от мегаполиса и заканчивая лесной просекой. Позади добрая тысяча километров, и я с уверенностью скажу, что элитарность автомобиля может легко испариться, если ожидания не оправдываются. Впрочем, обо всем по порядку.

Сундук со старыми ржавыми монетами

Да, когда вы будете читать некоторые комментарии, держите в голове словосочетание "премиальный внедорожник", тогда многое встанет на свои места, а моя позиция будет ясной. Начать же, по традиции, хочется с внешности машины. И здесь, в принципе все в порядке - громадный черный SUV, который раскинулся в длину на пять с половиной метров, разумеется, внушает трепет. Только есть одно «но» - машина практически не изменилась с момента своего появления в 2010 году. Нет, маленькие штришки в виде новой формы фонарей имели место быть, но глобально то машина не изменилась! Даже Cadillac смог сделать шикарный рестайлинг своего Escalade, и машина заиграла совершенно новыми красками, с Infiniti, к сожалению, я таких эмоций не испытываю.

Ладно, переходим в салон.  Тут, конечно же, на первый взгляд все роскошно. Во-первых, здесь очень много места - компоновка трехрядная и даже на галерке (третий ряд) помещаюсь свободно. Приятно, что есть и регулировка спинки (электрическая). Второй ряд здесь выполнен в виде двух капитанских кресел, разделенных подлокотником, скрывающим пульт и наушники для экранов в подголовниках. Кресла, сами по себе, прекрасные, хоть и по-американски немного аморфные, я люблю такие.  Осталось разобраться с водительским и штурманским местами, и здесь уже будут неприятные сюрпризы. Первый из них - экономия.  Машину позиционируют в качестве игрока премиального класса, не означает ли это, что вопросы эксклюзивности здесь должны быть продуманы до мелочей?  Почему же тогда создатели Infiniti спереди ставят двойной стеклопакет, а сзади обычные одинарные стекла? Почему, при стоимости машины в 9-10 миллионов рублей вы не предоставляете, например, беспроводных зарядок, проекции на лобовое стекло - тех опций, которые даже в машинах бюджетного класса воспринимаются, как данность? Ладно, можете не отвечать, но один пункт у меня вызывает недоумение - почему вы используете блок кнопок стеклоподъемника, который использовался на Nissan Micra 2005 модельного года?! Ладно, в первую очередь эти кнопки используются на младшей модели QX50, но они же использовались и на Nissan Juke, на "Микрах" подобное тоже замечено.

Хорошо, может быть, я слишком придирчив и слегка утрирую, но перед глазами стоят интерьеры того же самого Escalade или Lexus LX, где персонализация модели выполнена на высшем уровне.  Пару слов о мультимедийной системе - она странная. Во-первых, здесь используются два экрана и один из них задействован только для демонстрации навигационной системы - все, больше на него вывести ничего нельзя! Еще один нюанс - интерфейсы CarPlay и Android Auto работают только через проводное подключение. Тоже привет из прошлого - даже на Volkswagen Polo система спокойно обходится Bluetooth.  Впрочем, закончить хочется на мажорной ноте - звук от Bose здесь просто великолепный. Признаюсь, я пару раз просто запирался в салоне и включал музыку на полную - наслаждался.

Проверенные технологии — это хорошо?

Ладно, дизайн, интерьеры — все это вторично. Куда важнее понимать, как машина ведет себя на ходу. Должен сказать, что внедорожник едет достаточно бодро, не взирая на свой большой вес (почти в три тонны).  Все-таки под капотом здесь скрывается гигантский атмосферный V8, объемом в 5.6 литра и мощностью в 405 лошадиных сил. Динамики здесь достаточно всегда. Для понимания скажу, что даже с полной загрузкой автомобиль разгоняется до сотни за паспортные семь секунд.  С другой стороны, за это вы будете расплачиваться сумасшедшим расходом топлива. В городе, я нажимал на педаль акселератора настолько аккуратно, насколько это было возможно, но все равно меньше 25 литров у меня добиться не вышло. На трассе же машина "кушает", разумеется, поменьше, но цифра в 14 литров все равно внушительная.   Нет, ждать чего-то другого от такого мотора глупо, но те же GM на своем Cadillac Escalade давно применяют систему отключения половины цилиндров, что помогает экономить топливо.  Помню, что лично мне удалось на внедорожнике с 6-литровым мотором достичь расхода в 9-10 литров (при скорости в 100-110 километров в час). На Infiniti, к сожалению, чего-то подобного не реализовано, а самое главное - у клиента нет альтернативы. Скажем, на Lexus LX есть выбор между бензином и дизелем. В новом поколении на Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe также появились дизельные моторы. Покупая Infiniti QX80, вы получаете один единственный бензиновый мотор.

Причем повторюсь - в вакууме двигатель на QX80 очень хорош - прекрасно звучит, мощности хватает с головой. Кроме того, мотор прекрасно работает в паре с 7-ступенчатым автоматом, а самое главное мотор надежен, что, например, будет приятным фактором при выборе данной модели на вторичном рынке.  Претензии есть лишь к одной из цепей ГРМ (всего их две), которая может растянуться меньше, чем за 100 000 км пробега. Признаками ее запущенного состояния могут стать посвист и металлический скрежет после старта холодного двигателя. А также провалы тяги и плавающие обороты холостого хода

По долинам, но не по взгорьям

Занятно, но помимо всего прочего Infiniti позиционирует свой QX80 в качестве полноценного внедорожника, но я бы не рекомендовал штурмовать на нем пампасы - все-таки это тяжелая машина и у нее большие свесы, что ухудшает геометрическую проходимость. Особое внимание я бы уделил заднему бамперу - зачем эти почти 15 см торчащего пластика? Они же только сокращают возможности при маневрировании. В городе это тоже неудобно, особенно с парковками - есть большой шанс не рассчитать расстояние, тем более что даже камера заднего вида слегка искажает картину.

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Так что наша идеальная среда — это трасса и большие пробеги.  Вот здесь машина раскрывается во всей красе. Во всех версиях QX80 оснащается гидравли¬ческой системой подавления кренов Hydraulic Body Motion Control и задней пневмо¬подвеской, и с этим набором внедорожник плавно, но чётко меняет направление, почти не клюёт носом при резких торможе¬ниях и едва-едва кренится в поворотах — лишь для того, чтобы водитель не забывал, каким большим и тяжёлым автомобилем он управляет.

Бить или не бить - вот в чем вопрос

В итоге мы получаем достаточно странную картину. Вроде бы автомобиль и не плох сам по себе, но создатели, по какой-то причине, не слишком хотят заниматься его модернизацией, но конкуренты то не дремлют, и предлагают гораздо больше в своем сегменте. Так что Infiniti QX80 невольно оказался в команде проигрывающих и результаты продаж лишь подтверждают это.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INFINITI QX80

ГАБАРИТЫ, ММ

5340x2030x1925

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3075

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

234

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

1404/2693

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2817

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый V8

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

5552

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

405 при 5800 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

560 при 4000 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

7-ст., АКПП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

14,5

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