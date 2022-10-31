В свое время мне довелось проездить на многих внедорожниках премиального класса и в какой-то момент я пришел к мысли, что такому автомобилю мало иметь мощный двигатель и роскошное оснащение. В каждом из них должна быть какая-то фишка, которая обязательно привлечет внимание. Это может быть и дизайн, и какие-то технологии. Даже ту же самую музыку можно преподнести нестандартно, установив, например, динамики в подголовниках кресел, как это однажды сделали американцы. В общем, в машине должно что-то цеплять. Что-то - чего нет у других. Сейчас же передо мной стоит Infiniti QX80 - солидный SUV премиум-класса, который мне довелось испытать во всех условиях, начиная от мегаполиса и заканчивая лесной просекой. Позади добрая тысяча километров, и я с уверенностью скажу, что элитарность автомобиля может легко испариться, если ожидания не оправдываются. Впрочем, обо всем по порядку.

Сундук со старыми ржавыми монетами

Да, когда вы будете читать некоторые комментарии, держите в голове словосочетание "премиальный внедорожник", тогда многое встанет на свои места, а моя позиция будет ясной. Начать же, по традиции, хочется с внешности машины. И здесь, в принципе все в порядке - громадный черный SUV, который раскинулся в длину на пять с половиной метров, разумеется, внушает трепет. Только есть одно «но» - машина практически не изменилась с момента своего появления в 2010 году. Нет, маленькие штришки в виде новой формы фонарей имели место быть, но глобально то машина не изменилась! Даже Cadillac смог сделать шикарный рестайлинг своего Escalade, и машина заиграла совершенно новыми красками, с Infiniti, к сожалению, я таких эмоций не испытываю.

Ладно, переходим в салон. Тут, конечно же, на первый взгляд все роскошно. Во-первых, здесь очень много места - компоновка трехрядная и даже на галерке (третий ряд) помещаюсь свободно. Приятно, что есть и регулировка спинки (электрическая). Второй ряд здесь выполнен в виде двух капитанских кресел, разделенных подлокотником, скрывающим пульт и наушники для экранов в подголовниках. Кресла, сами по себе, прекрасные, хоть и по-американски немного аморфные, я люблю такие. Осталось разобраться с водительским и штурманским местами, и здесь уже будут неприятные сюрпризы. Первый из них - экономия. Машину позиционируют в качестве игрока премиального класса, не означает ли это, что вопросы эксклюзивности здесь должны быть продуманы до мелочей? Почему же тогда создатели Infiniti спереди ставят двойной стеклопакет, а сзади обычные одинарные стекла? Почему, при стоимости машины в 9-10 миллионов рублей вы не предоставляете, например, беспроводных зарядок, проекции на лобовое стекло - тех опций, которые даже в машинах бюджетного класса воспринимаются, как данность? Ладно, можете не отвечать, но один пункт у меня вызывает недоумение - почему вы используете блок кнопок стеклоподъемника, который использовался на Nissan Micra 2005 модельного года?! Ладно, в первую очередь эти кнопки используются на младшей модели QX50, но они же использовались и на Nissan Juke, на "Микрах" подобное тоже замечено.

Хорошо, может быть, я слишком придирчив и слегка утрирую, но перед глазами стоят интерьеры того же самого Escalade или Lexus LX, где персонализация модели выполнена на высшем уровне. Пару слов о мультимедийной системе - она странная. Во-первых, здесь используются два экрана и один из них задействован только для демонстрации навигационной системы - все, больше на него вывести ничего нельзя! Еще один нюанс - интерфейсы CarPlay и Android Auto работают только через проводное подключение. Тоже привет из прошлого - даже на Volkswagen Polo система спокойно обходится Bluetooth. Впрочем, закончить хочется на мажорной ноте - звук от Bose здесь просто великолепный. Признаюсь, я пару раз просто запирался в салоне и включал музыку на полную - наслаждался.

Проверенные технологии — это хорошо?

Ладно, дизайн, интерьеры — все это вторично. Куда важнее понимать, как машина ведет себя на ходу. Должен сказать, что внедорожник едет достаточно бодро, не взирая на свой большой вес (почти в три тонны). Все-таки под капотом здесь скрывается гигантский атмосферный V8, объемом в 5.6 литра и мощностью в 405 лошадиных сил. Динамики здесь достаточно всегда. Для понимания скажу, что даже с полной загрузкой автомобиль разгоняется до сотни за паспортные семь секунд. С другой стороны, за это вы будете расплачиваться сумасшедшим расходом топлива. В городе, я нажимал на педаль акселератора настолько аккуратно, насколько это было возможно, но все равно меньше 25 литров у меня добиться не вышло. На трассе же машина "кушает", разумеется, поменьше, но цифра в 14 литров все равно внушительная. Нет, ждать чего-то другого от такого мотора глупо, но те же GM на своем Cadillac Escalade давно применяют систему отключения половины цилиндров, что помогает экономить топливо. Помню, что лично мне удалось на внедорожнике с 6-литровым мотором достичь расхода в 9-10 литров (при скорости в 100-110 километров в час). На Infiniti, к сожалению, чего-то подобного не реализовано, а самое главное - у клиента нет альтернативы. Скажем, на Lexus LX есть выбор между бензином и дизелем. В новом поколении на Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe также появились дизельные моторы. Покупая Infiniti QX80, вы получаете один единственный бензиновый мотор.

Причем повторюсь - в вакууме двигатель на QX80 очень хорош - прекрасно звучит, мощности хватает с головой. Кроме того, мотор прекрасно работает в паре с 7-ступенчатым автоматом, а самое главное мотор надежен, что, например, будет приятным фактором при выборе данной модели на вторичном рынке. Претензии есть лишь к одной из цепей ГРМ (всего их две), которая может растянуться меньше, чем за 100 000 км пробега. Признаками ее запущенного состояния могут стать посвист и металлический скрежет после старта холодного двигателя. А также провалы тяги и плавающие обороты холостого хода

По долинам, но не по взгорьям

Занятно, но помимо всего прочего Infiniti позиционирует свой QX80 в качестве полноценного внедорожника, но я бы не рекомендовал штурмовать на нем пампасы - все-таки это тяжелая машина и у нее большие свесы, что ухудшает геометрическую проходимость. Особое внимание я бы уделил заднему бамперу - зачем эти почти 15 см торчащего пластика? Они же только сокращают возможности при маневрировании. В городе это тоже неудобно, особенно с парковками - есть большой шанс не рассчитать расстояние, тем более что даже камера заднего вида слегка искажает картину.

Так что наша идеальная среда — это трасса и большие пробеги. Вот здесь машина раскрывается во всей красе. Во всех версиях QX80 оснащается гидравли¬ческой системой подавления кренов Hydraulic Body Motion Control и задней пневмо¬подвеской, и с этим набором внедорожник плавно, но чётко меняет направление, почти не клюёт носом при резких торможе¬ниях и едва-едва кренится в поворотах — лишь для того, чтобы водитель не забывал, каким большим и тяжёлым автомобилем он управляет.

Бить или не бить - вот в чем вопрос

В итоге мы получаем достаточно странную картину. Вроде бы автомобиль и не плох сам по себе, но создатели, по какой-то причине, не слишком хотят заниматься его модернизацией, но конкуренты то не дремлют, и предлагают гораздо больше в своем сегменте. Так что Infiniti QX80 невольно оказался в команде проигрывающих и результаты продаж лишь подтверждают это.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INFINITI QX80 ГАБАРИТЫ, ММ 5340x2030x1925 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3075 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 234 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 1404/2693 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2817 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 5552 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 405 при 5800 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 560 при 4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 7-ст., АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 14,5