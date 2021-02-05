Обновленный SUV на этот раз остался без внешних изменений, зато ему подтянули интерьер, а также прокачали искусственный интеллект и мультимедиа

Когда в 2017-м QX80 в очередной раз обновили, все дружно выдохнули. Ну наконец! В Infiniti сжалились над флагманом, исправив его «физиономию». Было неудивительно, что изменения тогда коснулись только экстерьера. Ибо назрело. «Восьмидесятку» в народе не зря дразнили «бегемотом». Неуклюжий и нелепый горб на капоте можно было оправдать лишь жертвами царице-аэродинамике. Облик внедорожника после рестайлинга вышел что надо – фактурный. При следующей модернизации производитель уже наверняка навалится на архаичный салон и его устаревший функционал, подумалось тогда мне, поскольку заложенного в экстерьер запаса агрессии должно было хватить как минимум на пятилетку. Так и вышло.

Имитация, но ведь работает

Парадокс – наша любовь к формату Land Cruiser подталкивает в том числе и продажи QX80. Гигант с колесной базой 3075 мм занимает изрядное место в модельной линейке не только из-за внушительных габаритов, считаться с которыми вынуждены в шоурумах бренда. Если бы речь не шла о трехзначных цифрах продаж (торговля в ушедшем году у Infiniti не заладилась), модель можно было бы назвать едва ли не бестселлером. По спросу она пропускает вперед лишь QX50.

Внедорожник, впрочем, беззастенчиво щеголяет не только прелестями всего класса – гигантскими размерами, внушительным дорожным просветом, 22-дюймовыми колесами и, конечно же, наличием ворчуна V8. Найдутся у него и персональные достоинства.

Полученные еще два года назад резкие, но гармоничные черты нового передка удачно легли на имеющийся технологический потенциал. Рамный SUV с полностью независимой подвеской, базирующейся на электронно-управляемых пневмоэлементах, по-прежнему хорош и на шоссе, и на бездорожье. Причиной тому 234-миллиметровый клиренс, реализовать возможности которого помогает умелая система полного привода All-Mode 4WD.

Корректировкой нежелательных поперечных кренов занимается система HBMC, которая, изменяя давление в гидроцилиндрах, сглаживает углы поперечных кренов кузова. Прибавьте сюда понижающую передачу для сверхсложных условий с отношением 2,7:1 и электронную блокировку межколесных дифференциалов (ABLS) для перераспределения момента на колеса с лучшим зацепом. Пусть имитация, но ведь работает, отчасти подменяя и блокировку заднего дифференциала, которым оснащался покинувший рынок соплатформенный Nissan Patrol.

Под капотом знакомый 5,6-литровый V8 на 405 «лошадей» с двумя верхними распредвалами под 32 клапана. Он обеспечивает до 560 Нм крутящего момента при 4000 об/мин, что позволяет этому почти трехтонному бугаю выпрыгивать до сотни за 7,5 с, разгоняться до 210 км/ч (ограничено электроникой) и буксировать 3,5-тонные прицепы. Помогает мотору прежняя 7-диапазонная АКП, «задумчивость» которой в ответ на резкое продавливание педали газа в итоге вознаграждается бешеным рывком.

Прочь, анимация!

Нынешнее обновление, впрочем, всего перечисленного не затронуло. Оно коснулось дизайна центральной консоли и передней панели, а также электронной начинки. Вместо единственного дисплея в центре композиции возникла сразу парочка его сенсорных коллег. По нынешним временам, когда на переднюю панель умудряются водрузить даже 15-дюймовые мультимедийные комплексы, 7- и 8-дюймовые дисплеи кому-то могут показаться уже днем вчерашним. Могут, но не в нашем случае.

Смысл замены одного экрана двумя прост – можно копаться в настройках («климат», мультимедиа), не прерывая работу навигации на верхнем мониторе. К тому же прежний «монохром» заметно уступает нынешним дисплеям с высоким разрешением. Преимущество новой медиа­системы Infiniti InTouch создает не только улучшенная графика: быстродействие системного блока обеспечивают более мощный 4-ядерный процессор Arm Cortex-A9 и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти.

Объясняя суть поступательного прогресса модели, представители бренда ссылаются на пожелания клиентов. Как выясняется, владельцам Infiniti претят быстрые перемены, агрессивно насаждающие нынешний кибер-техно бескнопочных планшетов. Людям по душе, когда автомобиль, будучи современным и продвинутым технологически, дышит традициями. Например, оставляя за водителем возможность всласть пощелкать кнопочками и покрутить рычажками. Именно поэтому QX80 оставили аналоговую приборную панель. Пусть на ней и появился 7-дюймовый TFT-дисплей (выходит, третий по счету), окружающие его шкалы спидометра и тахометра прежние. Даешь настоящие стрелки! Прочь, анимация!

Цены и ценности

Infiniti QX80 все еще остается одним из наиболее доступных предложений в классе. На момент начала продаж обновленной версии в декабре 2020 года его базовую версию Sensory можно было приобрести дешевле шести миллионов – за 5 690 000 рублей при условии подключения схемы trade-in.

В разговорном жанре

Говоря о высокотехнологичной начинке, можно вспомнить и о прочих возможностях искусственного интеллекта. Современный Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением теперь быстрее цепляет смартфон. А возможности искусственного интеллекта в плане распознавания голосовых команд выросли сразу в 12 раз: система голосового управления понимает до 6000 команд вместо 500.

В остальном же это прежний дредноут повышенной комфортабельности и проходимости, который предельно гладко промчит семь или восемь (комплектации на выбор) своих пассажиров по трассе. Либо очень мягко переместит их по бездорожью, предельно четко артикулируя колдобины и выбоины длинными ходами подвесок. Причем обеспечит комфорт даже на изрядной скорости.

Едет QX80 невозмутимо, отсекая посторонние шумы и внешние неурядицы отличной шумоизоляцией, эффективной работой подвески и арсеналом систем бортового охранного комплекса INFINITI ProPILOT. Базовая ступень автономного вождения числится в активе топовой комплектации Sensory ProActive за 6 255 000 рублей. За порядком на дороге в QX80 следят сразу пять камер и три радара, которые и дают сигнал для предотвращения возможных ДТП.

Пожалуй, единственным недоразумением, которое мешает нам примириться с этой машиной, остается нескромный расход топлива V8. На трассе скинуть цифру расходомера ниже 17 л/100 км не вышло, как я ни гладил педаль газа. А в городе и на бездорожье этот показатель вообще уползает далеко за «двадцать». Более же экономичный дизель этому гиганту, увы, пока не светит. Кстати, интересно, если внешность QX80 еще актуальна с запасом, электронную начинку тоже подтянули, то какие изменения ждут гиганта через очередные два года? Страшно представить, неужели он соскочит с нынешней проверенной платформы Y62 и окончательно превратится в кроссовер с… электромотором?