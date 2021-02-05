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О Infiniti QX80

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Инфинити КуИкс80

Тест-драйвов
3 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 4 170 000
до 4 170 000
Infiniti QX80 (2018) вид спереди
Infiniti QX80 (2018) салон
Адаптивный круиз-контроль предельно адекватен, а USB-портов отныне в автомобиле целых пять: два спереди, три – на втором ряду
Infiniti QX80 (2018) приборная панельInfiniti QX80 (2018) центральный дисплейInfiniti QX80 (2018) АКПП
Infiniti QX80 (2018) внедорожное оснащение
Внедорожное оснащение осталось прежним, на основе муфты с «понижайкой»; межколесная блокировка – лишь имитация
Infiniti QX80 (2018) монитор
Infiniti QX80 (2018) салон
На сиденьях третьего ряда могут разместиться трое взрослых
Infiniti QX80 (2018) салон
Infiniti QX80 (2018) багажное отделение
Полезный объем салона составляет почти 3 м?
Infiniti QX80 (2018) задний фонарь
Долговечная светодиодная оптика еще и красива
Infiniti QX80 (2018) вид сзади

Обновленный SUV на этот раз остался без внешних изменений, зато ему подтянули интерьер, а также прокачали искусственный интеллект и мультимедиа

Когда в 2017-м QX80 в очередной раз обновили, все дружно выдохнули. Ну наконец! В Infiniti сжалились над флагманом, исправив его «физиономию». Было неудивительно, что изменения тогда коснулись только экстерьера. Ибо назрело. «Восьмидесятку» в народе не зря дразнили «бегемотом». Неуклюжий и нелепый горб на капоте можно было оправдать лишь жертвами царице-аэродинамике. Облик внедорожника после рестайлинга вышел что надо – фактурный. При следующей модернизации производитель уже наверняка навалится на архаичный салон и его устаревший функционал, подумалось тогда мне, поскольку заложенного в экстерьер запаса агрессии должно было хватить как минимум на пятилетку. Так и вышло.

Имитация, но ведь работает

Парадокс – наша любовь к формату Land Cruiser подталкивает в том числе и продажи QX80. Гигант с колесной базой 3075 мм занимает изрядное место в модельной линейке не только из-за внушительных габаритов, считаться с которыми вынуждены в шоурумах бренда. Если бы речь не шла о трехзначных цифрах продаж (торговля в ушедшем году у Infiniti не заладилась), модель можно было бы назвать едва ли не бестселлером. По спросу она пропускает вперед лишь QX50.
Внедорожник, впрочем, беззастенчиво щеголяет не только прелестями всего класса – гигантскими размерами, внушительным дорожным просветом, 22-дюймовыми колесами и, конечно же, наличием ворчуна V8. Найдутся у него и персональные достоинства.

Полученные еще два года назад резкие, но гармоничные черты нового передка удачно легли на имеющийся технологический потенциал. Рамный SUV с полностью независимой подвеской, базирующейся на электронно-управляемых пневмоэлементах, по-прежнему хорош и на шоссе, и на бездорожье. Причиной тому 234-миллиметровый клиренс, реализовать возможности которого помогает умелая система полного привода All-Mode 4WD.

Корректировкой нежелательных поперечных кренов занимается система HBMC, которая, изменяя давление в гидроцилиндрах, сглаживает углы поперечных кренов кузова. Прибавьте сюда понижающую передачу для сверхсложных условий с отношением 2,7:1 и электронную блокировку межколесных дифференциалов (ABLS) для перераспределения момента на колеса с лучшим зацепом. Пусть имитация, но ведь работает, отчасти подменяя и блокировку заднего дифференциала, которым оснащался покинувший рынок соплатформенный Nissan Patrol.

Под капотом знакомый 5,6-литровый V8 на 405 «лошадей» с двумя верхними распредвалами под 32 клапана. Он обеспечивает до 560 Нм крутящего момента при 4000 об/мин, что позволяет этому почти трехтонному бугаю выпрыгивать до сотни за 7,5 с, разгоняться до 210 км/ч (ограничено электроникой) и буксировать 3,5-тонные прицепы. Помогает мотору прежняя 7-диапазонная АКП, «задумчивость» которой в ответ на резкое продавливание педали газа в итоге вознаграждается бешеным рывком.

Прочь, анимация!

Нынешнее обновление, впрочем, всего перечисленного не затронуло. Оно коснулось дизайна центральной консоли и передней панели, а также электронной начинки. Вместо единственного дисплея в центре композиции возникла сразу парочка его сенсорных коллег. По нынешним временам, когда на переднюю панель умудряются водрузить даже 15-дюймовые мультимедийные комплексы, 7- и 8-дюймовые дисплеи кому-то могут показаться уже днем вчерашним. Могут, но не в нашем случае.

Смысл замены одного экрана двумя прост – можно копаться в настройках («климат», мультимедиа), не прерывая работу навигации на верхнем мониторе. К тому же прежний «монохром» заметно уступает нынешним дисплеям с высоким разрешением. Преимущество новой медиа­системы Infiniti InTouch создает не только улучшенная графика: быстродействие системного блока обеспечивают более мощный 4-ядерный процессор Arm Cortex-A9 и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти.

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Объясняя суть поступательного прогресса модели, представители бренда ссылаются на пожелания клиентов. Как выясняется, владельцам Infiniti претят быстрые перемены, агрессивно насаждающие нынешний кибер-техно бескнопочных планшетов. Людям по душе, когда автомобиль, будучи современным и продвинутым технологически, дышит традициями. Например, оставляя за водителем возможность всласть пощелкать кнопочками и покрутить рычажками. Именно поэтому QX80 оставили аналоговую приборную панель. Пусть на ней и появился 7-дюймовый TFT-дисплей (выходит, третий по счету), окружающие его шкалы спидометра и тахометра прежние. Даешь настоящие стрелки! Прочь, анимация!

Цены и ценности
Infiniti QX80 все еще остается одним из наиболее доступных предложений в классе. На момент начала продаж обновленной версии в декабре 2020 года его базовую версию Sensory можно было приобрести дешевле шести миллионов – за 5 690 000 рублей при условии подключения схемы trade-in.

В разговорном жанре

Говоря о высокотехнологичной начинке, можно вспомнить и о прочих возможностях искусственного интеллекта. Современный Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением теперь быстрее цепляет смартфон. А возможности искусственного интеллекта в плане распознавания голосовых команд выросли сразу в 12 раз: система голосового управления понимает до 6000 команд вместо 500.

В остальном же это прежний дредноут повышенной комфортабельности и проходимости, который предельно гладко промчит семь или восемь (комплектации на выбор) своих пассажиров по трассе. Либо очень мягко переместит их по бездорожью, предельно четко артикулируя колдобины и выбоины длинными ходами подвесок. Причем обеспечит комфорт даже на изрядной скорости.

Едет QX80 невозмутимо, отсекая посторонние шумы и внешние неурядицы отличной шумоизоляцией, эффективной работой подвески и арсеналом систем бортового охранного комплекса INFINITI ProPILOT. Базовая ступень автономного вождения числится в активе топовой комплектации Sensory ProActive за 6 255 000 рублей. За порядком на дороге в QX80 следят сразу пять камер и три радара, которые и дают сигнал для предотвращения возможных ДТП.

Пожалуй, единственным недоразумением, которое мешает нам примириться с этой машиной, остается нескромный расход топлива V8. На трассе скинуть цифру расходомера ниже 17 л/100 км не вышло, как я ни гладил педаль газа. А в городе и на бездорожье этот показатель вообще уползает далеко за «двадцать». Более же экономичный дизель этому гиганту, увы, пока не светит. Кстати, интересно, если внешность QX80 еще актуальна с запасом, электронную начинку тоже подтянули, то какие изменения ждут гиганта через очередные два года? Страшно представить, неужели он соскочит с нынешней проверенной платформы Y62 и окончательно превратится в кроссовер с… электромотором?

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