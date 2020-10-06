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6 окт 2020

Jaguar XF обновился в духе кроссовера F-Pace

Jaguar XF обновился в духе кроссовера F-Pace
Автор фото: фирма-производитель

Бизнес-седан Jaguar XF нынешнего поколения выпускается с 2015 года, и вот пришла пора его обновить. Марка Jaguar решила сделать салоны своих машин более «хайтечными» и попутно перейти с моторов V6 на рядные «шестерки»

Главные изменения в интерьере — крупный 11,4-дюймовый планшет с тонкими рамками из магния, «парящий» над центральной консолью. Внутри — новейшая система Pivi Pro, вдохновленная свежими гаджетами. Утверждается, что над логикой интерфейса серьезно потрудились: для доступа к 90% функций требуется максимум пара кликов. Начинка цифровой приборной панели также стала иной. Еще одна заметная деталь в салоне — селектор «автомата», заменивший собой круглую «крутилку». Выдвижная шайба тоже есть, но теперь это по сути многофункциональный джойстик.

Jaguar планомерно отказывается от моторов V6, оставшихся еще с времен, когда британская марка принадлежала Форду. На смену им пришли собственные рядные «шестерки» серии Ingenium. К сожалению, российские покупатели XF их не получат, и в целом гамма моторов в первое время сократится всего до двух четырехцилиндровых турбоагрегатов: бензинового 2.0 мощностью 249 л.с. и дизеля такого же объема, развивающего 199 сил (раньше предлагался 180-сильный дизель). Первый — только с полным приводом, второй — только с задним.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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