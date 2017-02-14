Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии объявляет о начале отзыва автомобилей британской компании Jaguar на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, под действие данной сервисной кампании попадают автомобили только одной модели – британские седаны Jaguar XF, реализованные на российском авторынке в период с мая 2013 года по июнь 2016 года. В общее сложности, количество отзываемых автомобилей составляет 1 652 экземпляра. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, является выявленная в ходе внутренней проверки ошибка установки топливопровода в сборе под панелью пола. При прокладке топливопровода в процессе производства указанных автомобилей не были обеспечены необходимые зазоры как между самими топливопроводами, так и между защитой днища и кузовом, которые указываются в стандарте проектирования Jaguar Land Rover (JLR). Причиной этого дефекта может стать чрезмерно быстрый износ этих элементов.

Как отмечают эксперты, данному дефекту подвержены только автомобили, в комплектацию которых входит двухлитровый бензиновый GTDi мощностью 240 л.с. (340 Нм).

Официальные дилеры британского автопроизводителя в России проинформируют своих клиентов, которые ранее приобрели седаны XF, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут проверку на наличие необходимых зазоров и, в случае отсутствия таковых, выполнят замену топливопроводов.