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Управляемость девочкам не уперлась
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О Jeep Grand Cherokee

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Джип Гранд Чероки

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Параллельный импорт набирает обороты. Очередным пополнением российского рынка стал новый Jeep Grand Cherokee, оснащенный мощным бензиновым мотором объемом 3,6 л. О новинке рассказывает автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская, уже испытавшая новинку в деле

Мотор в новом Jeep Grand Cherokee довольно шустро разгоняет автомобиль. Не пуля, конечно, но вполне достаточно. Большой прогресс по сравнению с предшественником достигнут в салоне. Это особенно заметно, если сравнивать «американца» с «европейцами» или «китайцами». Сразу чувствуется, что джип создавали максимально удобным для рядового человека. Тут множество ниш и подстаканников, и самое главное – куча всяких кнопок. Я имею в виду именно настоящие кнопки, а не «тачскрины» с умопомрачительной графикой. Есть в салоне и минусы. Например, пластик в некоторых местах мог быть и помягче. В частности, у центрального тоннеля пластиковые панели просто ходят ходуном. Значит, с первыми морозами ждите «тыр-тыр-тыр». При этом сиденья – очень красивые и выделяются удобными подушками.

Намного лучше стала камера, но системы «360 градусов» здесь нет. Зато есть Off Road Pages, доставшаяся от «старших» моделей Jeep. Напомню, речь идет об опции, позволяющей следить за статистикой вождения по бездорожью и различными режимами движения. Плюс имеется доступ к системе камер Trail Cam, которые обеспечивают передний обзор.

Семиместная версия оказалась здорово скомпонованной. Я при своем росте 175 см комфортно устраиваюсь практически на любом месте.

Теперь несколько слов про внешность. Эта машина не выглядит доброй. Конечно, американцы ушли от бандитских квадратов, но машина не стала зализанной. Злые зубы решетки радиатора и хищный прищур фар однозначно относят нас к заслуженным предкам «гранда». Мой оператор, который эту машину никогда раньше не видел, сравнил джип с «двухсотым крузаком» и «бэхой семеркой». Они для него, как и «чирок», примерно в одном ряду.

Внутри джипа, как во многих «американцах», просторно и комфортно. Снаружи новый Cherokee уже не воспринимается «кирпичом», но и «парнем-улыбакой» он не стал.

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Что касается управления, то тут также сохранились фамильные черты. Прямо скажем, рулится этот внедорожник не ахти. Автомобиль создан для езды по прямой. При этом для быстрой и очень быстрой езды. А поворачивать как не умел, так и не умеет. Это как моя Tesla. Один в один. Тот, кто предпочитает европейскую школу автомобилестроения, от таких машин будет плеваться. А если человек ездил на «крузаке», то джип покажется ему пушинкой. Все познается в сравнении.

При этом внедорожником, на мой взгляд, запросто может управлять девушка. Большая и безопасная машина дарит представительницам слабого пола особую защищенность. Опять же меломанам понравится качественный музыкальный центр. Да и цена играет важную роль. Сегодня этот «американец» в два раза дешевле того же X7. А уже упомянутая управляемость барышням, мягко говоря, не уперлась. Она им не нужна, чтобы толкаться по пробкам. Им необходима машина, чтобы безопасно и при этом солидно возить деток. Для чего Jeep Grand Cherokee подходит как нельзя лучше.
 

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