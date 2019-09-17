Десять лет назад марка Jeep стала собственностью итальянского концерна FIAT. Кроссовер Renegade стал одной из первых совместных итальяно-американских разработок. Получилось удачно, свидетельство тому — обилие разноцветных «Ренегадиков» на европейских дорогах. Есть ли шансы у модели в России?

Европейский успех «Ренегада» неслучаен, ведь построен автомобиль на той же платформе, что и кроссовер FIAT 500L, тоже своеобразный бестселлер. По нашим данным он вскоре тоже должен добраться до российского рынка и первоначально начнет работать в системе каршеринга. Хороший ли это способ продвижения модели на рынке? Однозначно не скажешь. С одной стороны, потенциальный клиент-покупатель получает возможность протестировать автомобиль, оценить его с разных сторон. С другой — эта оценка может в результате оказаться нелестной. И тогда прощайте продажи. Говорят, что именно такую злую шутку сыграл каршеринг со «Смартом». Молодежь покаталась, наигралась, и… массовых продаж как не было, так и нет. Одиночки-оригиналы не в счет: они купили бы мерседесовского «умника», даже если бы каршеринг так и не появился.

Могу сказать, что я — оригинал. У меня сохранились самые теплые воспоминания от владения ФИАТом в конце 90-х, хотя он был самым что ни на есть бюджетным, да еще собранным не в Италии, а в Польше. Тем не менее, и сборка понравилась, и общее качество и надежность, и ходовые качества автомобиля. Так что при возможности я с удовольствием обзавелся бы фиатовской моделью, тем же пикапом Fullback, «каблучком» Doblo или — если он все-таки появится на нашем рынке — компактным кроссовером 500L.

Что в Jeep Renegade выдает итальянскую «породу»? На мой взгляд, только обилие дизайнерских элементов, напоминающих вам, что вы ведете именно Jeep (или владеете им). Во время предыдущего теста «Ренегада» моя дочь насчитала в нем около полутора десятков стилизованных эмблем Jeep в разных местах салона и кузова. Посчитаем теперь: две эмблемы на корпусе внутреннего зеркала, две — в передних дверях, на окантовках динамиков (кстати, премиальных Beats, с прекрасным звуком), одна — на резиновом коврике в углублении под торпедо, одна — взбирающийся на гору силуэт «Виллиса» — в правом нижнем углу ветрового стекла, еще одна — на панели внутренней отделки двери багажника…

Можно поискать еще. Но вдобавок к этим деталям нельзя не вспомнить, что задние фонари «Ренегада» имеют крестообразные внутренние элементы, «отсылающие» нас к ребрам жесткости на канистрах для топлива, ведущих свою историю с военных лет. Кстати, и в «Ренегаде» есть упоминание, что он тоже «родом» из тех годов: надпись «since 1941» над экраном мультимедиа системы.

В общем, рассматривать «младший» Jeep интересно, а находиться внутри приятно. Если над интерьером постарались итальянцы, то постарались с душой. Сумели передать дух «Виллиса», в то же время породнив его с современностью. От спартанских машин времен Второй мировой войны «Ренегад» уехал далеко, даже очень далеко. Теперь Jeep — премиальная марка, и кожа в салоне, а также другие материалы отделки выглядят дорого. Даже запах здесь особый. Радует и сохранность интерьера при пробеге кроссовера около 30 тысяч километров с постоянной сменой водителей.

Еще радует посадка — практически «автобусная». Салон очень высокий и «кубический», ветровое стекло расположено близко к вертикали. Торпедо при этом не узкое, как в Renault Arkana, а средней ширины. Сверху на нем возвышается еще один дизайнерский элемент: корпус центральных дефлекторов системы вентиляции, напоминающий... очки. А за ветровым стеклом — широкий и длинный капот почти квадратной формы, то есть, похожий на капот грузовика. Это добавляет солидности, в общем-то, игривому автомобилю.

Посмотрим в стороны — увидим за окнами огромные, тоже почти квадратные зеркала. А если глянем вверх, то обнаружим рукоятку, опять же, с символом Jeep. Можете дернуть за нее — ничего не произойдет. Только не дергайте сильнее, она может сломаться. Если хотите открыть люк, для этого есть специальная клавиша, электропривод либо приоткроет панель на небольшой угол для проветривания салона, либо полностью сдвинет ее назад. А черная рукоятка здесь совсем не для этого.

Она действительно является частью замка, но тот имеет блокировку, снимаемую особым ключом — тоже в виде фальшрадиаторной решетки «Джипа»! Повернув ключ в замке, тянем за рукоятку и снимаем переднюю половину крыши целиком. То же проделываем с задней половиной. Всё, теперь у нас почти что кабриолет, что опять же отсылает к первым «Джипам», имевшим съемные крыши. Эта система имеет фирменное название My Sky.

Очень интересно и, главное, легко. Один человек вполне справится и со снятием панелей, и с их установкой на место. Замки при установке блокируются, для очередного снятия панелей снова придется воспользоваться фирменным ключом. Панели пластиковые, как и рамки крыши в местах их установки. Я, было, подумал посоветовать владельцам пролить эти места антикором — нет смысла. Тут и так ржаветь нечему. При этом конструкция стопроцентно герметична, к тому же в связи с усилением кузова не склонна к разбалтыванию.

А кузов по сравнению с «исходником» — платформой FIAT 500L – не только усилен. У него переработана передняя часть, а задняя подвеска теперь — независимая, со стойками «МакФерсон». У тестового экземпляра — полный привод, и не только: версия Trailhawk оснащена даже понижающей передачей!

Дизайнеры-итальянцы слегка «задвинули» механизм управления трансмиссией: шайба выбора режимов расположена внизу, под торпедо, там же — кнопки блокировки межосевой муфты, включения понижающего ряда и системы помощи при спуске. Всё это признано второстепенным и убрано с глаз долой? Не думаю. Хотя для Jeep оформил бы это «хозяйство» поярче.

Предлагаемые в России «Ренегады» могут комплектоваться: 1,6-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 110 л. с., 1,4-литровым турбомотором мощностью 140, либо 170 л. с., а также 2,4-литровым «атмосферником» мощностью 175 л. с. (на версии Trailhawk). Трансмиссии – пятиступенчатая «механика», 6-ступенчатый «робот» DDCT с двумя сцеплениями и девятидиапазонный автомат. На зарубежных рынках доступны дизельные версии мощностью 120, 140 или 170 л. с., а также шестиступенчатая механическая коробка.

Стоит ли того кроссовер, понятное дело, больше предназначенный для асфальта и имитации имиджа брутального «проходимца»? Стоит, потому что он способен на многое и вне асфальта.

…

Статистика, как известно, знает всё, и наверняка у аналитиков есть сведения, каких «Ренегадов» продается больше: передне- или полноприводных. Среди версий модели их поровну, две 4х2 и две 4х4. Во всяком случае, такие варианты предлагаются в России. А вообще кроссовер Renegade поставляется аж в сотню стран, и, по моим наблюдениям, его очень много на дорогах Европы.

Не уверен, что даже в горных странах Старого Света есть много любителей покорять бездорожье. Да и у нас их намного меньше, чем покупателей полноприводных кроссоверов и внедорожников. Это большей частью имидж, нежели реальное хобби или производственная необходимость. А в имиджевых целях можно и сэкономить. Выглядит Renegade в любом случае, как Jeep, этого у него не отнимешь и при одном лишь переднем приводе. А что там под капотом и днищем, вас вряд ли спросят. Так?

Да, но одновременно и не так. Сами себя вы все же будете корить, в глубине души понимая, что Jeep без полного привода — это все-таки паллиатив, как говорили в годы войны — эрзац. И пусть кроссовер Renegade не обещает супер-проходимости, все же задатки покорителя бездорожья у него есть. У версии Trailhawk – особенно.

В свое время у нас на тесте побывал автомобиль в комплектации Limited, «вооруженный» навигационной системой, а в плане агрегатов — 1,4-литровым бензиновым турбодвигателем MultiAir мощностью 170 л. с. и девятидиапазонным автоматом. Динамикой версия не блистала, она запомнилась «задумчивостью» автомата. Было отмечено даже, что при использовании ручного режима передачи в коробке менялись медленнее, чем их индикация на панели приборов.

Что можно сказать о версии Trailhawk, которая «под нами» сейчас? Она на 5 л. с. мощнее (у европейских машин эта разница достигает 15 л. с.), но автомат здесь тот же, и… ощущения те же. Излишние подергивания агрегата заметны, особенно при начале движения, когда коробка еще не прогрелась. А пять «лошадок» ну решительно никакого выигрыша в динамике не дарят, пусть 2,4-литровый мотор и имеет атмосферную конструкцию, то есть, не подкидывает вам никаких «турбоям». Честно сказать, мне не хотелось даже замерять ускорение на трассе — традиционный для наших тестов разгон с 80 до 120 км/ч. Да, Renegade обставит в этом плане многих конкурентов, если их можно назвать таковыми. Ну, то есть, кроссоверы с подобными моторами и схемами трансмиссии.

Однако разгоняется он действительно неохотно. Педаль «газа» словно специально задемпфирована, чтобы не переборщить с подачей топлива на бездорожье. Добавим, что аэродинамика у «кубоватого» кузова… скажем деликатно, соответствующая. Уже на 100 км/ч шум набегающего потока воздуха проникает в салон. Громко «поют» и шины Goodyear Vector 4Seasons. Поначалу я принял их за чисто зимние — нет, оказалось, это «всесезонки». Рельеф протектора развитый, и это снижает курсовую устойчивость кроссовера на асфальте. То есть, автомобиль слегка «плавает», его нужно наставлять на путь истинный.

Хорошо, что руль здесь в меру тугой. Электроусилитель позволяет варьировать усилие. Удобны и кнопки на спицах, а также те, что расположены типично по-«джиповски», на тыльной стороне ступицы руля. Их без труда находишь на ощупь.

На парковках и в других стесненных местах «младшенький» Jeep изнутри кажется громоздким. Это обманчивое впечатление, просто он «внутри больше, чем снаружи», на самом деле, габариты у него скромные, всего 4,2 м в длину и чуть больше 1,8 м в ширину. Версия Trailhawk на миллиметры длиннее других, что не критично. При парковке вам поможет камера заднего вида, а еще весьма чуткий парктроник. Он и при движении то и дело «сообщает» об опасной близости различных объектов — бордюров и всего прочего. Часто бывает, что и опасности никакой нет, а устройство назойливо пищит. В пробках же его вообще лучше отключать. Почему? Потому что готовность к индикации системы (силуэт автомобиля на экране борткомпьютера) перекрывает всякую иную индикацию, в частности, расход топлива. А за ним в пробках (и не только) неплохо следить.

Во время прошлого теста городской расход топлива у версии Limited составил около 8,8 л на «сотню», а средний расход за тест оказался немногим выше 10 л на 100 км. Прямо скажу, при разнице всего-то в пять лошадиных сил 2,4-литровый атмосферник под капотом «Ренегада» оказался куда прожорливее. Он расходовал больше 8 л на трассе (только благодаря круиз-контролю удалось снизить «аппетит» примерно до 7 л), а в городе расход превышал 12 и даже 13 л на сотню!

Но намного острее обстояло дело на бездорожье. Я выехал в лес на съемку с запасом бензина примерно на 200 км. Подумал: этого с лихвой хватит для того, чтобы покататься по «буеракам», а потом преодолеть примерно 15 км от опушки леса до ближайшей заправки. И что вы думаете? За два десятка километров, проделанных по лесным дорогам, двухсоткилометровый запас в баке практически испарился, и к моменту выезда на шоссе индикация оставшихся километров уже пропала! Учтите: подобное может произойти и в длинной пробке. Так что парктроник переводим в положение off и внимательно следим за показаниями борткомпьютера. А на бездорожье выезжаем с парой полных канистр в багажнике. Потому что собственный бак у «Ренегада» рекордно мал: 48 литров полезного объема.

Багажник тут тоже небольшой: под полкой — примерно 350 л, при сложенных частях спинки заднего дивана — около 1200 л. Так что, похоже, автомобильчик предназначен для двоих экстремалов. Потому что наличие «понижайки» непременно спровоцирует вас на внедорожные подвиги, и, скорее всего, вам понадобятся и лопата, и сенд-траки, и цепи на колеса, и ручная (а, возможно, электрическая переносная) лебедка, и топор с пилой, и набор тросов, шаклов, карабинов и многого другого «шмурдяка». Плюс бивачное снаряжение. Загрузить все это можно и в бокс, установив его на крышу, но в этом случае вы потеряете возможность превратить «Ренегад» в кабриолет. Кстати, «окно» в крыше может сыграть полезную роль в трудных условиях, ведь устройством «прозрачный капот» джиповский кроссовер не комплектуется.

Версия Trailhawk – наиболее внедорожная из четырех вариантов «Ренегада», предлагаемых в России. У нее полный привод — это раз. У нее увеличенный дорожный просвет, он достигает 210 мм (при двухстах у полноприводного Limited и 170-ти у переднеприводных Sport и Longitude) — это два. Система Selec-Terrain, насчитывавшая на версии Limited четыре позиции (AUTO, SNOW, SAND и MUD), получила пятую, ROCK, то есть, камни — это три. А к кнопке блокировки межосевой муфты «4WD Lock» добавились кнопки включения понижающей передачи (4WD Low) и активации ассистента при спуске — это четыре.

Благодаря повышенному до 210 мм дорожному просвету Jeep Renegade в версии Trailhawk получил увеличенные углы въезда и съезда (30 и 34 градуса), а также возросший с 21-го до 24-х градусов угол рампы. Ходы подвесок также значительны: 170 мм спереди и 205 мм сзади. Вывесить одно из задних колес можно только на очень крутом бугре. Система помощи при спуске с холма позволяет водителю выбирать комфортную скорость «снижения».

Вообще, считается, что «Джипы» всех моделей рассчитаны в основном на преодоление сильно пересеченной, но твердой местности. Как удалось узнать из Интернета, журналистам, тестировавшим Renegade на полигоне в Италии, предлагались прежде всего препятствия в виде крутых каменных бугров и подъемов-спусков с запредельными градусами. В средней полосе России такие условия придется искать очень долго, и не факт, что они найдутся. Зато грязи — хоть отбавляй. Мне удалось найти ее даже в краю, отличающемся сухими песчаными почвами.

Просто прохватывать по укатанным лесным дорогам Renegade вполне позволяет. По сравнению с базовой, у него усилена передняя подвеска (типа «МакФерсон»), и пробить ее даже при «прыжках» на ухабах проблематично. Мне не удалось. Итало-американский кроссовер весело скакал по неровностям, почти как российский «козлик», с той разницей, что почти не гремел оборудованием плотно сбитого салона, а уж подвеской — тем более.

Но вот и грязевые «ванны», глубоко размешанные колесищами лесовозов. Как тут действовать? С одной стороны, можно брать их наскоком, автомобиль легкий, может сработать, подобно «Ниве». Пробую — именно так и срабатывает. Даже при выборе режима Auto, без блокировки муфты. Главное — не останавливаться!

А если решили остановиться, то лучше сделать это перед препятствием. Взвесить свои шансы на успех. Прикинуть расстояние до ближайшего возможного трактора. Заблокировать межосевую муфту и включить «понижайку». Всё, поехали.

Насколько полезна здесь была «понижайка», я ощутил мгновенно. Потому что на небольшой скорости задняя ось легко «поплыла». К счастью, мне не пришло в голову остановиться посередине «ванны» для эффектного фото. Я не смог бы сделать его еще и потому, что мне не хватило бы высоты сапог. Грязь была слишком глубокой.

Хорошо то, что хорошо кончается. Позже я узнал, что «понижайка» у версии Trailhawk — на самом деле, не такая уж «понижайка». Это всего лишь… первая передача (4,71:1), которая в обычных условиях движения не используется, автомобиль трогается с места со второй. Изящное трансмиссионное решение, прямо на грани подтасовки карт. Зная это заранее, я бы, может быть, и не сунулся в лесные грязи. На нашем семейном пикапе с изрядно стертой летней резиной и простейшей схемой привода part time мы проезжали здесь неоднократно и чувствовали себя совершенно спокойно. Более того, преодолевали и препятствия куда серьезнее, а застревали в таких местах, где «Ренегаду» было бы по стекла.

Во время предыдущего теста я, помнится, едва не застрял в грязи на версии Limited и очень пожалел, что на ней не было «понижайки». Прикидываю, что в тех условиях она бы меня выручила, но сейчас… Нет, нынешний тест не принес разочарования в «Ренегаде». Это действительно очень симпатичный автомобиль, покоряющий не только крайне стильным дизайном, но еще и подлинной уникальностью. Ведь у него, по сути, нет конкурентов! Среди кроссоверов — точно, поскольку ни одна модель не может похвастаться наличием хотя бы такой «понижайки». Фактически, в соперники «Ренегаду» можно зачислить только мини-внедорожники: японский Suzuki Jimny и российские Lada 4x4 и Chevrolet Niva, если закрыть глаза на трехкратную разницу в цене.

Так что у американцев в союзе с итальянцами (или наоборот) получилась весьма интересная игрушка о четырех ведущих колесах, совсем не детская, а вполне себе взрослая. Способная если не на всё, то на многое. Возможно, она станет для вас «трамплином» перед приобретением настоящего внедорожника. На раме, с двухступенчатой раздаточной коробкой, блокировкой заднего, а лучше еще и переднего моста. При этом, я уверен, даже при таком «росте» Jeep Renegade оставит след у вас в душе, запомнится, как интересная, самобытная модель, а не усредненная поделка с функциональным, но «серым» дизайном. Американцы научили свои «джипы» ездить, итальянцы придали им привлекательности, оригинальности. На мой взгляд, симбиоз удался.

Jeep Renegade предлагается на российском рынке в четырех комплектациях. Базовая — Sport — оценивается в 1 499 000 рублей. У нее передний привод, 1.6-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л. с. и пятиступенчатая механическая коробка передач. Версия Longitude имеет 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л. с. и 6-ступенчатую роботизированную коробку передач. Привод — передний. Ее цена — 1 730 000 рублей. У версии Limited также 1,4-литровый турбомотор, но форсированный до 170 л. с. Коробка передач — девятидиапазонный автомат ZF. Привод — полный. Стоимость — 2 090 000 рублей. Наиболее дорогая версия — Trailhawk. У нее наиболее мощный двигатель, 2,4-литровый 175-сильный, в паре с ним также работает девятидиапазонный автомат. Привод — полный, с понижающей передачей. Цена — 2 160 000 рублей.

Технические характеристики Jeep Renegade Trailhawk 2.4 9AT 4X4 ГАБАРИТЫ, ММ 4236 х 1805 х 1697 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2570 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 357 / 1297 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1650 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М н. д. ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2360 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 175 / 6400 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 232 /4800 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 9-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,4 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 48