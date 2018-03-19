От этого стильного автомобильчика никак не ожидаешь, что он способен пробраться там, где иногда и настоящие внедорожники пасуют

Обычно во время журналистских тестов «проходимцев» их организаторы устраивают внедорожные испытания, к которым лично я отношусь скептически. Дело в том, что все препятствия там строго вымерены и точно подогнаны под геометрию тестируемого автомобиля, а значит, и застрять практически невозможно. Так должно было быть и в этот раз, но свои коррективы внесла погода – внедорожную трассу дождем размыло так, что она превратилась в грязевую ванну. Как результат, я попадаю в скользкую колею, которая вдруг превращается в сильный боковой правый уклон, откуда можно скатиться кувырком, хотя мне надо ехать прямо. Машину тащит вправо-вниз. Поворачиваю руль чуть левее, даю «газу», и… Trailhawk слушается беспрекословно. Он едет точно туда, куда я его направляю, умело жонглируя крутящим моментом между колесами. Крутые скользкие подъемы и спуски, глубокие ямы и резкие перегибы, на которых элементарно сядет на «брюхо» длинный и грузный Land Cruiser, этому «малышу» показались легкой прогулкой. И только позже я узнал, что ездил по трассе для мотокросса!

Стильные штучки

На большом внедорожнике по трассе для мотокросса не проехать – геометрическая проходимость не позволит, да и тяжелый вес будет помехой. А Renegade Trailhawk легкий и компактный, к тому же обладает великолепной геометрией. Благодаря увеличению дорожного просвета до 225 мм (у обычных Renegade 171 или 201 мм в зависимости от модификации) и новым, специальным бамперам его углы въезда и съезда превысили 30°, а угол продольной проходимости достиг 25,7°! Таких высоких показателей не имеет никто в сегменте компактных SUV, да и в других классах подобные данные мало у кого найдутся.

Но увеличением дорожного просвета и новыми бамперами дело не ограничилось. Чтобы защитить элементы подвески и выпускной системы от контакта с камнями и корягами, конструкторы оснастили Trailhawk полноценной стальной защитой днища. А для уверенного передвижения по этим самым камням вооружили его уникальной для сегмента системой полного привода Jeep Active Drive Low с конечным передаточным числом низшей передачи 20:1 и функцией управления тягой Jeep Selec-Terrain с дополнительным режимом «камни», отсутствующим у других модификаций Renegade. Под капотом находится самый мощный в модельной линейке 2,4-литровый бензиновый мотор отдачей 175 л.с. И глубина преодолеваемого брода впечатляет – 482 мм!

Разумеется, Trailhawk обзавелся стильными элементами дизайна, включающими в себя эмблемы Trailhawk и Trail Rated с красными акцентами, антибликовую наклейку на капот, а также зеркала, элементы решетки радиатора и окантовку задних фонарей цвета Neutral Gray. Дополняют бойцовский внешний вид автомобиля уникальные 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами. Кстати, эмблема Trail Rated означает, что данная модификация прошла серию изнурительных испытаний на самых сложных маршрутах планеты.

В салоне тоже немало отличительных деталей. Так, в нише центральной консоли виднеется… карта пустыни Моаб – легендарного региона для внедорожных приключений энтузиастов Jeep. Такая же карта есть в центральном подлокотнике и на тканевой обивке передних сидений. Многие элементы интерьера имеют накладки цвета Ruby Red, кресла и двери отделаны черной кожей с замшевыми вставками и красной прострочкой, а на рулевом колесе красуется бейдж с надписью Trailhawk. На заказ предлагается первая в сегменте двухпанельная крыша MySky, которую можно снять и убрать в багажник, превратив автомобиль в подобие кабриолета. Мультимедийная система имеет дополнительные приложения, позволяющие следить за работой подвески, режимами полного привода и системы Selec-Terrain.

Маленький крепыш

Устраиваюсь за рулем. Сиденье с электроприводами плотное, с регулируемым поясничным упором и хорошим профилем. Посадка для внедорожника довольно низкая, хотя при желании можно поднять кресло достаточно высоко. Салон на удивление широкий для столь компактного автомобиля. Качество сборки на высоте. И эргономика понравилась – привыкать ни к чему не надо.

Атмосферный силовой агрегат отвечает на подачу топлива плавно и незамедлительно. «Кооперация» с новейшим 9-диапазонным «автоматом» налажена неплохо, хотя при попытках резких ускорений хочется включить «спортивный» режим, которого здесь… нет. Впрочем, внедорожнику он необязателен. Тяга не сногсшибательная, хотя вполне приемлемая для большинства режимов движения. Так, даже на крутых подъемах машина уверенно совершает обгоны, не вызывая у водителя и пассажиров чувства страха перед встречными транспортными средствами.

Управляемость спокойная. Прямую Jeep держит хорошо, но только при отсутствии сильных порывов бокового ветра. Когда же они есть, приходится постоянно подруливать, словно автомобиль попал в невидимую колею. В поворотах – неспешные реакции и ощутимые крены. Словом, все так, будто едешь на серьезном внедорожнике, главным преимуществом которого является проходимость, а не отточенные асфальтовые качества. И плавность хода как у «взрослого». Подвеска отлично справляется практически со всеми типами неровностей и обладает высокой энергоемкостью.

При попытке ехать боком по широкой грунтовой площадке Trailhawk сопротивляется «издевательству» изо всех сил. В любом из режимов системы Jeep Selec Terrain автомобиль стремится распрямить траекторию и «плужит» передком, а отключенная система стабилизации все равно работает, активно «душа» двигатель. В общем, ездить в раллийном стиле на этом «американце» не получится. Зато такие настройки электроники делают передвижение в нем максимально безопасным – с Trailhawk справится даже новичок.

Основное же предназначение системы Jeep Selec-Terrain – подстройка ходовых качеств машины под разные типы бездорожья. И работает она великолепно: электроника даже умеет имитировать пониженную передачу в режиме «камни». Словом, Renegade Trailhawk, несмотря на компактные размеры и «игрушечный» внешний вид, автомобиль серьезный. По проходимости он однозначно лучший в классе, к тому же один из самых стильных. Но все имеет свою цену, и она у этого крепыша немаленькая – от 1 975 000 рублей.