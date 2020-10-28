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КИА Серато

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Kia Cerato 2019 вид спереди
Kia Cerato 2019 салон
Комплектация GT Line отличается усеченным рулем и спортивным антуражем
Kia Cerato 2019 приборная панельKia Cerato 2019 рульKia Cerato 2019 центральная консольKia Cerato 2019 6АКПП
Kia Cerato 2019 клавиша Drive Mode
Клавишей Drive Mode задаются предустановки режимов Eco, Comfort и Smart
Kia Cerato 2019 розетки в нише

Как талант дизайнеров и удачная платформа позволили корейскому гольф-седану играть на равных с лидерами класса

Чтобы успешно продавать «трехобъемники» гольф-класса в условиях бума на кроссоверы, автопроизводителю нужно придумать «фишку», какую-то уникальную легенду. Наиболее успешные игроки С-сегмента давно такие изюминки нашли. Cкажем, Skoda со своей Octavia продвигает национальный колорит (стилизация кузовных изгибов под богемский хрусталь) и фирменные «умные» компоновочные решения. Toyota Corolla подается как «маленькая Camry» и продукт одержимости японцев гаджетами.

В случае же с KIA Cerato ставка делалась на сходство, с одной стороны, с бизнес-седаном Optima (ныне замененной на K5), а с другой – с грантурером Stinger. Есть и подводная часть айсберга: платформа, позаимствованная у одной из самых драйверских моделей своего сегмента – родственного Ceed. В общем, когда я увидел этот Cerato на парковке пресс-парка, возникли ассоциации даже не с «одноклассниками» по массмаркету, а с «четырехдверками» Audi, Jaguar, Infiniti.

Данке шон, маэстро!

Мой главный редактор частенько мне пеняет, что как ни тест модели KIA, так я нахваливаю теперь уже бывшего шеф-дизайнера корейской марки Питера Шрайера. А как иначе-то! Ведь, если разобраться, основу привлекательности Cerato заложил именно этот немец. Прежде всего, с его подачи у седана радикальным образом поменялись пропорции: он не просто прибавил 80 мм в длину, 20 в ширину и 5 мм в высоту – капот заодно приобрел изящество рояля, передние стойки сдвинулись назад, а подоконная линия устремилась выше. Так что если прежде и возникало ощущение «минивэнистости», то теперь можно говорить если не о грантурере, то как минимум о спорт-седане. Притом что практичностью жертвовать не пришлось. Наоборот, с переходом на новую платформу в салоне стало просторнее, клиренс в сравнении с «забугорными» версиями увеличен на 10 мм (как и прежде, 150 мм), а багажное отделение с мягкой обшивкой вмещает на 20 л больше (502 л).

Рост градуса внешней привлекательности очевиден. Первую скрипку играет, конечно же, небанальная оптика – полностью светодиодные фары топовых версий, дневные ходовые огни в виде хрусталиков льда и каллиграфия «начинки» фонарей со светоотражательной перемычкой. Плюс в задних стойках прорезали окошки, а «фасад» зарядили ранее не свойственной этой модели агрессией. Такое внимание к нюансам типично скорее для премиальных, нежели для массовых моделей, и за это говорим спасибо кому? Разумеется, дизайнеру с фамилией на букву Ш.

Идем дальше: в салоне организован попросту образцовый, так и хочется сказать немецкий порядок и уют. Элементы панелей плотно подогнаны, их верхняя часть одета в мягкий пластик. Блок климатической установки снабжен ухватистыми «шайбами» с четким ходом, как в каких-нибудь BMW или Audi. А еще чувствуется, что над профилем передних сидений трудились высококлассные спецы – кресла держат крепко, но без одержимости спортивных ковшей. Сзади же, во первых, не тесно, во-вторых, имеются дефлекторы вентиляции, откидной подлокотник с подстаканниками и подогрев спинки и подушки.

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Электроника – синтез классики и новшеств. Аналоговая «приборка» с цветным дисплеем борткомпьютера отлично читается и приятно подсвечивается. Мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем – это и камеры заднего вида с динамической разметкой, и сервисы Apple CarPlay и Android Auto, и встроенная система «Яндекс.Авто». При этом экран не бликует благодаря особому матовому покрытию.

Что не сразу бросается в глаза? Например, выделенные версии GT Line клавиши отключаемой ESP, систем контроля слепых зон и давления в шинах, спрятавшиеся слева от руля. Причем даже в начальных комплектациях имеется шесть подушек безопасности и воздушный электроотопитель, а начиная со «средних» версий добавляют­ся подогрев форсунок омывателя и руля, двухзонный «климат», бесключевой доступ, датчики парковки спереди и сзади, система автоматического открывания багажника и много других благ, ассоциирующихся с моделями покруче.

продолжение следует...

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