Как создать новый автомобиль, практически ничего не изменив в предыдущей его версии? В Kia нашли способ обновить седан Cerato, сохранив силовые агрегаты, трансмиссии, структуру кузова, конструкцию подвески. Что же в нем изменилось — ничего? Нет, на самом деле, перемен и улучшений не так уж мало

Дело не ограничилось рестайлингом бамперов, как это нередко случается. Хотя бамперы — да, тоже новые. А у топ версии GT-Line они получили еще и красные вставки-акценты. Благодаря им, кузов Cerato как бы «заострился», приобрел спортивный силуэт, в профиль напоминающий энергичный фастбек.

Новшества Kia – в вашем смартфоне

Решетки радиаторов приобрели крупные угловатые ячейки. Светотехника тоже новая, в «верхних» комплектациях с широким применением светодиодов, в «нижних» — с менее широким. Если расшифровать, то картина получится такая: светодиоды в фарах (ближний и дальний свет), габаритных огнях, ДХО и «поворотниках» и — в более «простых» фарах только в ДХО и «габаритах». Но, сколько бы диодов ни освещало дорогу, и те, и другие фары выглядят совершенно по-новому. Очень современно и эффектно.

Задние фонари тоже изменены — и тоже сияют светодиодами. У топовых версий — по четыре светящихся полоски. Во время тестовой поездки мы обратили внимание, что этот дизайн очень напоминает Porsche Cayenne. Но, если даже вам не придет в голову такая ассоциация, все равно новые фонари Cerato вам должны понравиться.

И, конечно, не может не броситься в глаза современное, смелое начертание букв Kia. Это — новый логотип, седан Cerato стал первым его носителем. Со временем таким же обзаведутся и другие модели компании.

В отличие от экстерьера, салон автомобиля не изменился. Всё здесь, как и два года назад, когда «автоматическая» двухлитровая версия побывала на тесте Motorpage. То же оформление торпедо, «авиационные» дефлекторы системы отопления и вентиляции, та же симпатичная и очень удобная рукоятка селектора автомата. И даже восьмидюймовый дисплей мультимедиасистемы, возвышающийся над торпедо… такой же? Не совсем.

Теперь у него — новые функции. Сажусь в тестовую машину, когда напарник уже пустил мотор и подготовился к поездке. Экран сияет в тени паркинга многочисленными цветами карты городского района: система навигации транслируется с подключенного смартфона. Всё внятно, доступно и выглядит красиво.

Новое в этом экране еще и то, что отныне он присутствует во всех комплектациях Cerato — а их шесть: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, GT Line и GT Line+. Точно так же все машины будут обладать камерой заднего обзора с динамическими направляющими. Качество картинки, транслируемой камерой, можно оценить по нашей фотографии.

А теперь — о том, что еще появилось в Cerato, но на экране мультимедиа не отражается. Это — сервисы Kia Connect. Загрузив приложение из AppStore или Google PlayMarket и связав смартфон с автомобилем, вы сможете дистанционно контролировать его состояние и управлять многими функциями. Не уверены, что заперли дверные замки, оставив свой седан на стоянке? Никакой проблемы: войдите в приложение и проверьте. Узнайте, срабатывала ли сигнализация в ваше отсутствие, не перемещен ли автомобиль на штрафстоянку, а если перемещен, то на какую. Насколько заполнен топливный бак, не надо ли перед поездкой заглянуть на АЗС?

Также можно дистанционно пустить двигатель и прогреть салон или охладить его в жару. Программа подскажет вам сроки технического обслуживания, оповестит о неисправностях. Удобно: вся диагностика — в смартфоне. Причем, пользуясь автомобилем не в одиночку, вы можете позволить другому водителю пользоваться всеми этими сведениями, а можете ограничить доступ к ним.

Узнав на презентации об этом новшестве, журналисты не могли не поинтересоваться: а кто заплатит за Интернет? Ведь без него эти сервисы не работают. Итак, подписка прилагается к автомобилю сроком на три года с момента его покупки в автосалоне. Но вот вопрос о подключении автомобильного устройства к тому или иному провайдеру Интернета остался открытым. По умолчанию предполагается, что Cerato самостоятельно находит и выбирает подходящего оператора (с наиболее сильным или единственно доступным сигналом). Но вот как происходит этот выбор и может ли владелец самостоятельно выбрать предпочтительного оператора и, так сказать, «застолбить» его, мы не выяснили. Единственное, что было определенно заявлено: автомобиль не утратит ни одной из «жизненно-важных» функций, если вдруг окажется на территории, где сотовые сети недоступны. Он просто превратится в традиционную «железку», такую, каковой был прежде, до распространения Интернета.

Впрочем, всё это надо проверить. Похоже, будущий тест Cerato станет, по сути, виртуальным. Ведь все остальные черты характера автомобиля нам хорошо знакомы. А для испытания онлайн-сервисов и приложений можно фактически не выезжать со двора. Но мы все равно попробуем.

Ориентирование по смартфону и «визуалу»

Нынешний, презентационный тест продлился всего день, за который мы «накрутили» порядка 180 километров. Но ни один из онлайн-сервисов мы не испытали. Зато опробовали присоединение Айфона и трансляцию на экран Яндекс.Навигатора. Программа прекрасно ориентировалась в хитросплетениях дорожек Москвы и западного Подмосковья, направляла нас по нужным полосам многополосных магистралей, сообщала о камерах слежения, дорожных работах и других неприятностях, точно приводила к цели каждой отдельной поездки (их было три). Но при этом, увы, смартфон дважды «отваливался», и во второй раз мы так и не смогли связать его с мультимедиа в Cerato. Пришлось ориентироваться в итоге по его экрану.

Из трех версий Cerato с разными двигателями и трансмиссиями двухлитровая автоматическая — самая динамичная: 9,8 с с места до сотни. 1,6 6МТ и 1,6 6АТ ускоряются, соответственно, за 10,1 и 11,6 с. Вообще, все три возможные модификации очень близки по параметрам движения. Максимальная скорость у всех близка к 200 км/ч, средний расход топлива — от 7,1 до 7,4 л на сотню. Напоминаем, что двигатели легковых Kia адаптированы для работы на 92-м бензине.

В остальном, автомобиль остался тем же, чем он и был раньше. Хорошо знакомый по многим другим Kia двухлитровый 150-сильный мотор здесь не упрекнешь в недостатке тяги, автомобиль относительно легок, особенно в сравнении с более массивными кроссоверами. Для тех, кому не хватает штатной «прыти», есть опция Drive mode, предлагающая четыре режима движения, а также спортивный режим трансмиссии и ручной выбор передач. Мне показалось, правда, что при переводе селектора в S коробка начинает слегка подергиваться, словно искать, какой бы передачей потрафить водителю. Если же я самостоятельно выбирал передачу, никаких подергиваний не было, нужная ступень держалась четко. А в режиме D автомат, наоборот, очень порадовал высокой плавностью переключений. На пассажирском месте нетрудно было задремать.

Шасси Cerato настроено с определенной жёсткостью. Это не так снижает комфорт, как способствует четкой управляемости и высокой курсовой устойчивости на прямой. В одном из мест на маршруте я попробовал отпустить руль и начать считать секунды… После десятка вновь взялся за баранку, при этом автомобиль не «потерял» полосу движения и даже внутри нее сместился в сторону правой обочины не так уж сильно.

Руль также наделен усилием, не очень спортивным, но вполне ощутимым. Кстати, версии GT Line и GT Line+ это в основном варианты дизайна. «Спорта» им добавляют более рельефные передние кресла и рулевое колесо со срезом. В других комплектациях сиденья относительно плоские, держат тело водителя слабовато.

Плюс к тому, версии GT Line дополнены пакетом Drive wise, то есть, многочисленными устройствами помощи водителю. Нам с коллегой в Prestige достались лишь фактически контроль линий разметки и подруливание в полосу. Проверили: да, линии контролируются, подруливание происходит. А вот адаптивный «круиз» данной версии не положен.

Электронные конкуренты

Устроители презентации не могли не провести сравнения Kia Cerato с конкурентами в том же классе по соотношению цены и качества. По многим параметрам корейский седан выигрывал, во всяком случае, по количеству опций на вложенные деньги. Критики бренда априори отметают какие-либо сравнения, утверждая, что Cerato попросту нельзя ставить на одну доску ни с «Октавией», ни с «Короллой». Это не так. Если судить объективно, нюансы управляемости и поведения на дороге у корейского седана есть, но они настолько тонкие, что подавляющее большинство пользователей их попросту не заметит. Автомобиль настроен хорошо, и даже очень хорошо, если принимать во внимание его цену, предназначение и сферу использования. Надежность — также критерий очень относительный. Во-первых, средний пробег автомобилей такого класса составляет не более 15 000 км в год, так что до первых серьезных замен узлов и деталей вам ездить и ездить. Во-вторых, очень часто поломки случаются по причинам банального невезения, то есть, необъяснимым и непредсказуемым. А предсказуемыми их может сделать сам водитель, если, так сказать, добьется… точнее, добьет свой автомобиль, эксплуатируя его в хвост и в гриву.

А вот по оснащению Cerato действительно растет в рейтинге. Онлайн-сервисы у многих моделей уже есть в наличии, теперь и Kia могут ими похвастать. Другое дело, что такие передовые системы немного не вяжутся с дизайном салона, в том числе, с «аналоговой» приборной панелью. Сейчас в тренде цифровые экраны, яркие, красочные, имитирующие хоть пульт управления межпланетным кораблем. С одной стороны, да, выглядят они ультрасовременно. Но как насчет наглядности, доступности информации? В одной из премиальных марок этой информации столько, что бортовая электроника вынужденно «тормозит», выдавая ее. А в одной из «Шкод», попытавшись вывести на экран такой банальный параметр, как расход топлива, я… не смог этого сделать. Понадобилось чтение инструкции. В этом плане панель Kia Cerato, может быть, и выглядит «пришельцем» из вчерашнего дня, однако в плане простоты вывода и доступности информации ее бортовой компьютер заслуживает высокой, если не высшей оценки.

Правда, в плане безопасности новшества Cerato кажутся мне неоднозначными. А ну как вы решите дистанционно открыть-закрыть двери автомобиля — и именно в этот момент рядом с ним окажется злоумышленник… Или, предположим, вы случайно откроете двери, а команду закрыть их автоматически машина проигнорирует. Да и взломать электронные замки, пожалуй, проще, чем механические: вряд ли многие сегодня умеют отпирать автомобили при помощи проволоки, металлической линейки, надувных элементов. То же и с пуском мотора. Наверное, наиболее безопасной в плане угона будут выглядеть комплектации Cerato с механической коробкой передач. Красивый экран в салоне есть, сервисы Kia Connect можно взломать, а заберешься в салон — и никуда не поедешь: как управляться-то с допотопной трансмиссией… Так что, прежде чем покушаться на конкретный автомобиль, стоит приглядеться, как выглядит рычаг коробки.

Основных комплектаций Kia Cerato шесть: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, GT Line и GT Line+. Однако с учетом разных двигателей и трансмиссий число вариаций увеличивается до одиннадцати. 1,6-литровый 128-сильный бензиновый мотор может сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач и шестидиапазонным автоматом, а двухлитровый 150-сильный двигатель — только с автоматом. Версии с «механикой» обойдутся покупателям в 1 394 900 — 1 474 900 рублей, комплектации с «младщим» мотором и автоматом — в 1 434 900 — 1 629 900 рублей, со «старшим» мотором и автоматом — в 1 519 900 — 1 829 900 рублей. Примечательно, что в компании делают ставку именно на версии ценой «выше среднего», то есть, на Prestige, GT Line и GT Line+, на них приходится более половины всего объема продаж. В планах Kia — сохранить для Cerato шестое место по продажам среди других моделей компании, но лучше подняться до пятого.

Технические характеристики Kia Cerato 2.0 6AT ГАБАРИТЫ, ММ 4640 х 1800 х 1450 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 502 СНАРЯЖЁННАЯ МАССА, КГ 1397 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1999 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 6200 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ/МИН 192 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 203 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50