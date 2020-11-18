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Гонять с умом

Оказавшись за рулем, я было заподозрил в Cerato приверженца спорта. А что еще думать, если на водительском месте ты опускаешься, как на лифте, почти к полу, а баранка с «лепестками» переключения передач и металлизированные накладки на педали буквально подначивают: «Давай, жми на «газ», будут перегрузки – погасим!» Однако низкая посадка – это скорее дань традициям компоновки, нежели подношение богам драйва. К тому же настройки шасси с передними стойками McPherson и задней торсионной балкой, в отличие от соплатформенного Ceed, более «гражданские».

Тем не менее для седана длиной 4640 мм Cerato интересно рулится, а в сравнении с предшественником демонстрирует заметно меньшие крены и раскачку на волнах асфальта. С ездой по разбитым дорогам подвеска тоже отлично справляется – нет ни пробоев, ни навязчивых стуков, ни кузовной дрожи. Да и шумоизоляция не чета прежней, в том смысле, что гул шин и моторный рокот приглушаются гораздо эффективнее.

Но правда и то, что на управляющие действия рулем машина реагирует с легкой ленцой, а при заходе на вираж с превышением скорости купеобразный красавец стремится распрямить траекторию. Иными словами, в нынешнем Cerato уравновешены азарт и респектабельность. Эта машина не заставит скучать активного водителя и в то же время позволяет не особо церемониться с «лежачими полицейскими» и выбоинами на дорогах.

В заслугу 2-литровому 150-сильному бензиновому мотору ставлю запас тяги и на «низах», и на «верхах». Однако реакции на «газ» мягкие, а 6-диапазонный «автомат» не спешит броситься «вниз», точно с обрыва. Так что ускорение получается уверенным, но плавным, с прицелом опять-таки на комфортную езду. Дисковые же тормоза обеспечивают настолько эффективное замедление, что начинаешь раскатывать губу: мол, сюда бы движок силенок на 200, было б еще веселее.

Что еще изменилось в Cerato после смены поколений? Теперь автомобиль можно буквально запрограммировать, как какого-нибудь робота. Для этого на центральном тоннеле предусмотрена клавиша Drive Mode. Ею тасуются алгоритмы Eco, Comfort и Smart. Последний – самообучаемый. Поняв стиль езды водителя, электроника будет сама менять настройки коробки передач, усилителя руля и системы стабилизации, подлаживаясь под человека за рулем. Если же вы не хотите ждать у моря погоды, воспользуйтесь подрулевыми «лепестками» либо толкните селектор «автомата» влево, к метке S (Sport). Трансмиссия поменяет точки переключений, педаль «газа» обострится, штурвал нальется тяжестью, и в повадках седана станет больше от холерика.

Секретное оружие

Важно, что Сerato при стартовой цене 1 174 900 рублей за версию с 1,6-литровым 128-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой» оказывается одним из самых выгодных предложений в сегменте (дешевле только базовая Hyundai Elantra на штампованных колесах и лишь с двумя эйрбегами). Toyota Corolla – это уже минимум 1 335 000 рублей, Volkswagen Jetta – от 1 518 000, Mazda 3 – от 1 570 000 рублей. Тестовый же 2-лит­ровый Cerato в исполнении X Line обойдется в 1 464 900 рублей, что никак не назвать грабежом с учетом щедрого базового оснащения.

Ну а практичным водителям точно понравится, что KIA предусмотрела возможность заправлять седан калининградской сборки 92-м бензином и продолжает предлагать ну очень привлекательную гарантию (5 лет или 150 000 км пробега). Адаптация же к российским условиям эксплуатации помимо упомянутого «зимнего» пакета и увеличенного клиренса – это еще и адекватные нашим дорогам настройки подвески. Ах да, есть и другой бонус – отечественного голосового ассистента можно активировать отдельной кнопкой на руле или словами «привет, Алиса». В общем, «кореец» обжился на российской земле, и наш покупатель не может этого не видеть. Как, впрочем, и то, сколь безупречен и продуман дизайн от уже пресловутого немца Питера Шрайера.

Технические характеристики KIA Cerato 2.0 AT6 Габариты, мм 4640х1800х1450 Колесная база, мм 2700 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 502 Снаряженная масса, кг 1255 Диаметр разворота, м 10,6 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 192/4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 203 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,8 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 50

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.