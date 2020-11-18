Автомобильный портал Motorpage
KIA Cerato: немецкий дизайн решает все?
Логотип KIA

О KIA Cerato

По-русски

КИА Серато

Тест-драйвов
15 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
IV (открыть)
Отзывов на сайте
3 (прочитать)
Kia Cerato 2019 вид сбоку
Kia Cerato делит платформу с семейством Ceed, но в отличие от последнего сзади применена не «многорычажка», а торсионная балка
Kia Cerato 2019 передние кресла
Кресла с комбинированной отделкой – и модно, и практично
Kia Cerato 2019 задний диван
Kia Cerato 2019 решетка радиатора
Решетка радиатора и задний диффузор дополнены красными вставками
Kia Cerato 2019 передняя фара
Kia Cerato 2019 задний фонарь
Светодиодные фонари объединены отражателем
Kia Cerato 2019 багажное отделение
Багажник привлекает солидным объемом (502 л) и качественной обивкой
Kia Cerato 2019 спойлер
Черный спойлер на крышке багажника – штатный аксессуар версии GT Line
Kia Cerato 2019 вид сзади
Популярности Kia Cerato способствуют проверенные временем 1,6- и 2-литровый «атмосферники» и гарантия 5 лет или 150 тыс. км пробега
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Cerato 2.0 AT6 2020
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Cerato 2.0 AT6 2020

Продолжение. Начало читайте здесь

Гонять с умом

Оказавшись за рулем, я было заподозрил в Cerato приверженца спорта. А что еще думать, если на водительском месте ты опускаешься, как на лифте, почти к полу, а баранка с «лепестками» переключения передач и металлизированные накладки на педали буквально подначивают: «Давай, жми на «газ», будут перегрузки – погасим!» Однако низкая посадка – это скорее дань традициям компоновки, нежели подношение богам драйва. К тому же настройки шасси с передними стойками McPherson и задней торсионной балкой, в отличие от соплатформенного Ceed, более «гражданские».

Тем не менее для седана длиной 4640 мм Cerato интересно рулится, а в сравнении с предшественником демонстрирует заметно меньшие крены и раскачку на волнах асфальта. С ездой по разбитым дорогам подвеска тоже отлично справляется – нет ни пробоев, ни навязчивых стуков, ни кузовной дрожи. Да и шумоизоляция не чета прежней, в том смысле, что гул шин и моторный рокот приглушаются гораздо эффективнее.

Но правда и то, что на управляющие действия рулем машина реагирует с легкой ленцой, а при заходе на вираж с превышением скорости купеобразный красавец стремится распрямить траекторию. Иными словами, в нынешнем Cerato уравновешены азарт и респектабельность. Эта машина не заставит скучать активного водителя и в то же время позволяет не особо церемониться с «лежачими полицейскими» и выбоинами на дорогах.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Renault Symbol
(седан)

Renault Symbol (седан)
Поколение
II
Тест-драйвов
3

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive
(хэтчбек 5-дв.)

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Infiniti Q30
(хэтчбек 5-дв.)

Infiniti Q30 (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

В заслугу 2-литровому 150-сильному бензиновому мотору ставлю запас тяги и на «низах», и на «верхах». Однако реакции на «газ» мягкие, а 6-диапазонный «автомат» не спешит броситься «вниз», точно с обрыва. Так что ускорение получается уверенным, но плавным, с прицелом опять-таки на комфортную езду. Дисковые же тормоза обеспечивают настолько эффективное замедление, что начинаешь раскатывать губу: мол, сюда бы движок силенок на 200, было б еще веселее. 

Что еще изменилось в Cerato после смены поколений? Теперь автомобиль можно буквально запрограммировать, как какого-нибудь робота. Для этого на центральном тоннеле предусмотрена клавиша Drive Mode. Ею тасуются алгоритмы Eco, Comfort и Smart. Последний – самообучаемый. Поняв стиль езды водителя, электроника будет сама менять настройки коробки передач, усилителя руля и системы стабилизации, подлаживаясь под человека за рулем. Если же вы не хотите ждать у моря погоды, воспользуйтесь подрулевыми «лепестками» либо толкните селектор «автомата» влево, к метке S (Sport). Трансмиссия поменяет точки переключений, педаль «газа» обострится, штурвал нальется тяжестью, и в повадках седана станет больше от холерика.

Секретное оружие

Важно, что Сerato при стартовой цене 1 174 900 рублей за версию с 1,6-литровым 128-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой «механикой» оказывается одним из самых выгодных предложений в сегменте (дешевле только базовая Hyundai Elantra на штампованных колесах и лишь с двумя эйрбегами). Toyota Corolla – это уже минимум 1 335 000 рублей, Volkswagen Jetta – от 1 518 000, Mazda 3 – от 1 570 000 рублей. Тестовый же 2-лит­ровый Cerato в исполнении X Line обойдется в 1 464 900 рублей, что никак не назвать грабежом с учетом щедрого базового оснащения.

Ну а практичным водителям точно понравится, что KIA предусмотрела возможность заправлять седан калининградской сборки 92-м бензином и продолжает предлагать ну очень привлекательную гарантию (5 лет или 150 000 км пробега). Адаптация же к российским условиям эксплуатации помимо упомянутого «зимнего» пакета и увеличенного клиренса – это еще и адекватные нашим дорогам настройки подвески. Ах да, есть и другой бонус – отечественного голосового ассистента можно активировать отдельной кнопкой на руле или словами «привет, Алиса». В общем, «кореец» обжился на российской земле, и наш покупатель не может этого не видеть. Как, впрочем, и то, сколь безупречен и продуман дизайн от уже пресловутого немца Питера Шрайера.

     

Технические характеристики KIA Cerato 2.0 AT6

Габариты, мм

4640х1800х1450

Колесная база, мм

2700

Дорожный просвет, мм

150

Объем багажника, л

502

Снаряженная масса, кг

1255

Диаметр разворота, м

10,6

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1999

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/6200

Макс. момент, Нм/об/мин

192/4000

Привод

передний

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

203

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,8

Расход топлива (средний), л/100 км

7,4

Объем бака, л

50

    

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами KIA Cerato:

KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг
Тест драйв
28 октября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ"
KIA Cerato - kia cerato 2019 с максимальной предвзятостью
Тест драйв
30 апреля 2019

KIA Cerato
"С максимальной предвзятостью"
Все тест-драйвы KIA Cerato

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов KIA Cerato:

Renault Symbol
(седан)

Renault Symbol (седан)
Тест-драйвов
3
Двигателей
2
Комлектаций
3
Поколение
II
Цены
от 499 000
до 579 000

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive
(хэтчбек 5-дв.)

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I

Infiniti Q30
(хэтчбек 5-дв.)

Infiniti Q30 (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
2
Комлектаций
6
Поколение
I
Цены
от 2 299 000
до 2 799 000

Volvo C30
(хэтчбек 3-дв.)

Volvo C30 (хэтчбек 3-дв.)
Тест-драйвов
3
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
II
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 6 7 6