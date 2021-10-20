Дежурный, казалось бы, рестайлинг седана С-сегмента намекнул, какими в скором времени окажутся все модели бренда
Волну запусков нынешнего года компании Kia подхватил седан Cerato. Рестайлинг четвертого поколения модели – пятая премьера бренда в 2021-м и первый продукт в новой концепции дизайна. В частности, на капоте мы теперь видим измененный логотип. Уже восемь лет Kia остается на российском рынке самой популярной иностранной маркой, и обновленный седан, входящий в топ 5 бестселлеров компании по всему миру, наверняка укрепит ее позиции.
Внешне Cerato изменился не слишком кардинально, но именно дизайн позволяет ему оставаться модной штучкой. Передняя оптика, плавно перетекающая в стильный фирменный «гриль», делает облик вызывающе дерзким. А поясная линия, соединяющая переднюю и заднюю оптику, отсылает к фастбеку Stinger, словно намекая на родство с Gran Turismo. Впрочем, смысл нынешних обновлений отнюдь не в дизайне. По сути, в России началась электронная революция бренда. И тут Cerato первый, кто подключен к телематической системе Kia Connect. Однако уже в 2024 году такими будут все новые машины бренда.
Суть системы Kia Connect заключается в совершенно новых возможностях взаимодействия владельца с автомобилем при помощи Интернета. Новых, конечно, относительно. Телематические комплексы давно предлагаются наиболее продвинутыми производителями автомобильных сигнализаций. Просто теперь (и это общемировой тренд) телематика попадает на сборочный конвейер в качестве штатного оборудования.
Приведу лишь некоторые из функций системы (их довольно много), а каждый уже решит, нужны ли ему такие дополнительные возможности. Итак, находясь на любом удалении от автомобиля, с помощью специального приложения, которое скачивается через Play Market, вы получите уведомление о срабатывании штатной сигнализации, сможете уточнить текущую геолокацию машины, провести дистанционный запуск или остановку двигателя. Зимой, управляя климат-контролем и обогревом, заранее подготовите ее к поездке. А самым предусмотрительным наверняка придутся по душе функции контроля статуса автомобиля и сбор статистики. Например, дистанционно можно определить уровень топлива, получить сигнал о севшем аккумуляторе, узнать информацию о прочих неисправностях, закрыть или открыть окна...
У обновленного Cerato телематика доступна начиная с версии Prestige, на которую в компании делают основные ставки. Для функционирования системы в машине устанавливается управляющая SIM-карта, с которой вы связываетесь со смартфона. Трафик карты предоплачен производителем на три года вперед. Далее каждый решает сам, продлевать ли ему подписку Kia Connect или нет. В компании обещают, что стоимость услуги будет умеренная (это не способ заработка для производителя), но уровень цен пока не уточняют.
Не исключаем, что многим еще одна учетная запись и лишнее приложение на смартфоне придутся, мягко говоря, не ко двору. Для них мы сформулируем суть обновления иначе: новый Cerato – это сверхконкурентная цена, прежние атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2 л плюс камера заднего вида и 8-дюймовый тачскрин уже в «базе», а также возможность даже в стартовой комплектации подключать по беспроводному протоколу свой смартфон к автомобилю, чтобы пользоваться в том числе «Яндекс.Навигатором» (собственной навигационной системы в машине нет).
Цена модели «плавает» в диапазоне от 1 394 900 рублей за базовую версию со 128-сильным 1,6-литровым мотором и механикой до 1 829 900 за топовую 150-сильную версию 2.0 GT Line (здесь 6-диапазонный автомат) cо спортивным дизайн-пакетом, кожаными сиденьями, электрорегулировками передних кресел и исчерпывающим списком электронных ассистентов, включая адаптивный круиз контроль.
Ездит автомобиль уверенно даже с «младшим» мотором. Но 2-литровая модификация и вовсе ведет себя дерзко. Разгон порой сопровождается пробуксовками и азартной бомбардировкой мелким абразивом колесных арок. Руль острый, быть может, самую малость перетяжеленный при маневрировании на парковке. Подвеска плотная. В то же время ее ходы достаточно длинны, чтобы качественно сглаживать мелкий дорожный брак. «Семнадцатые» колеса (в топовых версиях) не кажутся лишними и неадекватными. Все органично.
Адаптивный круиз-контроль в модификации GT Line не слишком расторопен. Поэтому, на мой взгляд, достаточно и обычного «круиза» в той же версии Prestige. К тому же большинство ассистентов комплекса вспомогательных систем Drive Wise есть и здесь. Посадка и эргономика без изъянов. На трассе седан отлично держит дорогу, скорость ощущается разве что по звуку двигателя, проникающему в салон уже на средних оборотах. А вот перед «лежачими полицейскими» желательно притормозить, иначе тряхнет ощутимо. В целом же автомобиль производит отличное впечатление добротным салоном и великолепным оснащением, теперь уж точно превосходящими таковые даже у заметно более дорогих конкурентов.
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