Дежурный, казалось бы, рестайлинг седана С-сегмента намекнул, какими в скором времени окажутся все модели бренда

Волну запусков нынешнего года компании Kia подхватил седан Cerato. Рестайлинг четвертого поколения модели – пятая премьера бренда в 2021-м и первый продукт в новой концепции дизайна. В частности, на капоте мы теперь видим измененный логотип. Уже восемь лет Kia остается на российском рынке самой популярной иностранной маркой, и обновленный седан, входящий в топ 5 бестселлеров компании по всему миру, наверняка укрепит ее позиции.

Внешне Cerato изменился не слишком кардинально, но именно дизайн позволяет ему оставаться модной штучкой. Передняя оптика, плавно перетекающая в стильный фирменный «гриль», делает облик вызывающе дерзким. А поясная линия, соединяю­щая переднюю и заднюю оптику, отсылает к фастбеку Stinger, словно намекая на родство с Gran Turismo. Впрочем, смысл нынешних обновлений отнюдь не в дизайне. По сути, в России началась электронная революция бренда. И тут Cerato первый, кто подключен к телематической системе Kia Connect. Однако уже в 2024 году такими будут все новые машины бренда.

Телематический комплекс - польза?

Суть системы Kia Connect заключается в совершенно новых возможностях взаимодействия владельца с автомобилем при помощи Интернета. Новых, конечно, относительно. Телематические комплексы давно предлагаются наиболее продвинутыми производителями автомобильных сигнализаций. Просто теперь (и это общемировой тренд) телематика попадает на сборочный конвейер в качестве штатного оборудования.

Приведу лишь некоторые из функций системы (их довольно много), а каждый уже решит, нужны ли ему такие дополнительные возможности. Итак, находясь на любом удалении от автомобиля, с помощью специального приложения, которое скачивается через Play Market, вы получите уведомление о срабатывании штатной сигнализации, сможете уточнить текущую геолокацию машины, провести дистанцион­ный запуск или остановку двигателя. Зимой, управляя климат-конт­ролем и обогревом, заранее подготовите ее к поездке. А самым предусмотрительным наверняка придутся по душе функции контроля статуса автомобиля и сбор статистики. Например, дистанционно можно определить уровень топлива, получить сигнал о севшем аккумуляторе, узнать информацию о прочих неисправностях, закрыть или открыть окна...

У обновленного Cerato телематика доступна начиная с версии Prestige, на которую в компании делают основные ставки. Для функционирования системы в машине устанавливается управляющая SIM-карта, с которой вы связываетесь со смартфона. Трафик карты предоплачен производителем на три года вперед. Далее каждый решает сам, продлевать ли ему подписку Kia Connect или нет. В компании обещают, что стоимость услуги будет умеренная (это не способ заработка для производителя), но уровень цен пока не уточняют.

Что такое Kia Cerato

Не исключаем, что многим еще одна учетная запись и лишнее приложение на смартфоне придутся, мягко говоря, не ко двору. Для них мы сформулируем суть обновления иначе: новый Cerato – это сверхконкурентная цена, прежние атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2 л плюс камера заднего вида и 8-дюймовый тачскрин уже в «базе», а также возможность даже в стартовой комплектации подключать по беспроводному протоколу свой смартфон к автомобилю, чтобы пользоваться в том числе «Яндекс.Навигатором» (собственной навигационной системы в машине нет).

Цена модели «плавает» в диапазоне от 1 394 900 рублей за базовую версию со 128-сильным 1,6-литровым мотором и механикой до 1 829 900 за топовую 150-сильную версию 2.0 GT Line (здесь 6-диапазонный автомат) cо спортивным дизайн-пакетом, кожаными сиденьями, электрорегулировками передних кресел и исчерпывающим списком электронных ассистентов, включая адаптивный круиз контроль.

ПОЛОСА РАЗГОНА

В «верхних» комплектациях кнопками можно выбирать режим движения – например, Sport или адаптивный В «верхних» комплектациях кнопками можно выбирать режим движения – например, Sport или адаптивный Smart . Но уже в Prestige (от 1 629 900 рублей) тот же Sport легко выщелкнуть рычагом автомата – быстро и удобно.

Как ведет себя обновленный Kia Cerato на дороге

Ездит автомобиль уверенно даже с «младшим» мотором. Но 2-литровая модификация и вовсе ведет себя дерзко. Разгон порой сопровождается пробуксовками и азартной бомбардировкой мелким абразивом колесных арок. Руль острый, быть может, самую малость перетяжеленный при маневрировании на парковке. Подвеска плотная. В то же время ее ходы достаточно длинны, чтобы качественно сглаживать мелкий дорожный брак. «Семнадцатые» колеса (в топовых версиях) не кажутся лишними и неадекватными. Все органично.

Адаптивный круиз-контроль в модификации GT Line не слишком расторопен. Поэтому, на мой взгляд, достаточно и обычного «круиза» в той же версии Prestige. К тому же большинство ассистентов комплекса вспомогательных систем Drive Wise есть и здесь. Посадка и эргономика без изъянов. На трассе седан отлично держит дорогу, скорость ощущается разве что по звуку двигателя, проникающему в салон уже на средних оборотах. А вот перед «лежачими полицейскими» желательно притормозить, иначе тряхнет ощутимо. В целом же автомобиль производит отличное впечатление добротным салоном и великолепным оснащением, теперь уж точно превосходящими таковые даже у заметно более дорогих конкурентов.