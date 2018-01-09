Обновленный седан берет своих хозяев под полную опеку. После плановой модернизации этот «кореец» оберегает, развлекает и катает лучше прежнего, а заодно дарит больше эстетического удовольствия

Лидирующие позиции KIA Motors на российском рынке позволяют марке иметь едва ли не самую обширную модельную линейку в массовом сегменте. В частности, это одна из немногих компаний, которая продает у нас хэтчбеки A-класса (модель Picanto). С успехом реализуется также семейство Rio, имиджевый хэтчбек Soul, кроссоверы различных классов, бизнес-седаны, вот-вот начнутся продажи спортивного лифтбека Stinger, готового посоревноваться за покупателей на премиальном поле.

В гольф-классе же представлено сразу несколько машин. Хэтчбеки cee’d и pro cee’d, равно как и универсал cee’d SW, адресованы молодым и активным водителям и имеют дизайн и ходовые характеристики, спроецированные на европейских клиентов. А вот соплатформенный седан Cerato ориентируется на чуть более возрастную группу, притом что техническая база, эргономика и оснащение имеют американскую основу. Не секрет, что над внешностью и компоновкой Cerato (как и его американского «близнеца» Forte) работали специалисты калифорнийской дизайн-студии KIA.

По-взрослому

Рестайлинг седана, случившийся в 2016 году, избавил его «лицо» от налета нарочитой агрессивности. Новые зауженные блок-фары и пересмотренная решетка радиатора подчеркнули ширину модели, начинка светотехники получилась более современной и модной, а бамперы, как и облик в целом, стали выглядеть солиднее. А еще обновленный Cerato умеет показывать… фокусы. Внутренние и внешние источники света в топовой комплектации машины синхронизированы со смарт-ключом. Поэтому, когда вы приближаетесь к автомобилю, он будто узнает вас и приветствует – раскладывает зеркала, включает подсветку салона и габаритные огни. Адаптивная ксеноновая оптика, положенная топовым исполнениям, а также светодиодные секции в фарах и фонарях – все это в равной мере эффектно и эффективно. В профиль акцентированы купеобразная крыша с «акульим плавником» антенны, высокая подоконная линия, устремляющаяся вверх ближе к «корме», и спойлер на крышке багажника. В целом получаем гармоничный облик, где спортивные черты дополнены оттенком статусности.

Однако Cerato не только притягивает взгляды, но привлекает простором и продуманной эргономикой салона. Багажник с системой бесключевого доступа (чтобы крышка открылась, нужно задержаться с ключом у заднего бампера на пару секунд) имеет самый широкий проем в сегменте. Проемы дверей тоже большие, пространства на обоих рядах кресел достаточно, чтобы расположиться вольготно. На задний ряд выведены отдельные дефлекторы вентиляции, есть центральные подлокотники спереди и сзади, а сиденья имеют выраженный профиль, пусть боковые валики и разнесены широко – с оглядкой на комплекцию тучных американских клиентов.

Водительская зона выглядит интересно, но не авангардно, дабы не распугать целевую аудиторию. Лично меня подкупил мягкий пластик передней панели, отделка под кожу и карбон, ну и большое число вещевых отделений. Чего стоит один только бокс перед селектором коробки передач! В него можно не глядя закидывать кошельки, телефоны, ключи – не промахнешься, и все поместится. Нужно быстро выйти из машины – закрыл этот «тайник» сдвижной шторкой и вперед.

Понятно, что самый высокий уровень комфорта демонстрирует машина в топовой комплектации Premium – как раз такая, что была у нас на тесте. Тут вам и улучшенная «приборка» Supervision с классическими шкалами, и индикаторы присутствия помех в слепой зоне, и камера заднего вида с небольшим, но информативным сенсорным экраном, и руль с функцией подогрева, клавишами включения громкой связи Bluetooth и круиз-контроля. Словом, хотите выйти на уровень оснащения бизнес-седана, не скупитесь на опции.

Первое, на что обращаешь внимание за рулем, это низкая посадка, которую, впрочем, можно компенсировать «лифтом» сиденья. Обзор в целом неплох, хотя его и ограничивают массивные кузовные стойки и высокая подоконная линия. Тем не менее пробираться через заставленный машинами двор удобно. Габариты Cerato хорошо ощущаются, а датчики парковки сзади и спереди (штатное оснащение комплектации Premium) страхуют от неприятностей.

Руль седана после рестайлинга остался очень легким (крутить его сможет одним мизинцем даже девушка) и «длинным» (баранка проделывает почти три оборота от упора до упора), а поскольку новый электроусилитель установлен непосредственно на рулевой рейке, информации на ободе прибавилось. В верхних комплектациях усилие можно варьировать, выбирая между режимами Eco, Normal и Sport. Одновременно меняется отклик на «газ» и алгоритм смены передач 6-диапазонного «автомата».

Продолжение следует…