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Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato
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О KIA Cerato

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КИА Серато

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Kia Cerato 2016 вид спереди
Kia Cerato 2016 салон
Классическая «приборка», масса вещевых отделений и симпатичная отделка создают ощущение уюта
Kia Cerato 2016 передние кресла
Широкий регулируемый подлокотник и сиденья с выраженным профилем – важные слагаемые комфорта
Kia Cerato 2016 приборная панельKia Cerato 2016 центральная консольKia Cerato 2016 управление климатом

Обновленный седан берет своих хозяев под полную опеку. После плановой модернизации этот «кореец» оберегает, развлекает и катает лучше прежнего, а заодно дарит больше эстетического удовольствия

Лидирующие позиции KIA Motors на российском рынке позволяют марке иметь едва ли не самую обширную модельную линейку в массовом сегменте. В частности, это одна из немногих компаний, которая продает у нас хэтчбеки A-класса (модель Picanto). С успехом реализуется также семейство Rio, имиджевый хэтчбек Soul, кроссоверы различных классов, бизнес-седаны, вот-вот начнутся продажи спортивного лифтбека Stinger, готового посоревноваться за покупателей на премиальном поле.

В гольф-классе же представлено сразу несколько машин. Хэтчбеки cee’d и pro cee’d, равно как и универсал cee’d SW, адресованы молодым и активным водителям и имеют дизайн и ходовые характеристики, спроецированные на европейских клиентов. А вот соплатформенный седан Cerato ориентируется на чуть более возрастную группу, притом что техническая база, эргономика и оснащение имеют американскую основу. Не секрет, что над внешностью и компоновкой Cerato (как и его американского «близнеца» Forte) работали специалисты калифорнийской дизайн-студии KIA.

По-взрослому

Рестайлинг седана, случившийся в 2016 году, избавил его «лицо» от налета нарочитой агрессивности. Новые зауженные блок-фары и пересмотренная решетка радиатора подчеркнули ширину модели, начинка светотехники получилась более современной и модной, а бамперы, как и облик в целом, стали выглядеть солиднее. А еще обновленный Cerato умеет показывать… фокусы. Внутренние и внешние источники света в топовой комплектации машины синхронизированы со смарт-ключом. Поэтому, когда вы приближаетесь к автомобилю, он будто узнает вас и приветствует – раскладывает зеркала, включает подсветку салона и габаритные огни. Адаптивная ксеноновая оптика, положенная топовым исполнениям, а также светодиодные секции в фарах и фонарях – все это в равной мере эффектно и эффективно. В профиль акцентированы купеобразная крыша с «акульим плавником» антенны, высокая подоконная линия, устремляющаяся вверх ближе к «корме», и спойлер на крышке багажника. В целом получаем гармоничный облик, где спортивные черты дополнены оттенком статусности.

Однако Cerato не только притягивает взгляды, но привлекает простором и продуманной эргономикой салона. Багажник с системой бесключевого доступа (чтобы крышка открылась, нужно задержаться с ключом у заднего бампера на пару секунд) имеет самый широкий проем в сегменте. Проемы дверей тоже большие, пространства на обоих рядах кресел достаточно, чтобы расположиться вольготно. На задний ряд выведены отдельные дефлекторы вентиляции, есть центральные подлокотники спереди и сзади, а сиденья имеют выраженный профиль, пусть боковые валики и разнесены широко – с оглядкой на комплекцию тучных американских клиентов.

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Водительская зона выглядит интересно, но не авангардно, дабы не распугать целевую аудиторию. Лично меня подкупил мягкий пластик передней панели, отделка под кожу и карбон, ну и большое число вещевых отделений. Чего стоит один только бокс перед селектором коробки передач! В него можно не глядя закидывать кошельки, телефоны, ключи – не промахнешься, и все поместится. Нужно быстро выйти из машины – закрыл этот «тайник» сдвижной шторкой и вперед.

Понятно, что самый высокий уровень комфорта демонстрирует машина в топовой комплектации Premium – как раз такая, что была у нас на тесте. Тут вам и улучшенная «приборка» Supervision с классическими шкалами, и индикаторы присутствия помех в слепой зоне, и камера заднего вида с небольшим, но информативным сенсорным экраном, и руль с функцией подогрева, клавишами включения громкой связи Bluetooth и круиз-контроля. Словом, хотите выйти на уровень оснащения бизнес-седана, не скупитесь на опции.

Первое, на что обращаешь внимание за рулем, это низкая посадка, которую, впрочем, можно компенсировать «лифтом» сиденья. Обзор в целом неплох, хотя его и ограничивают массивные кузовные стойки и высокая подоконная линия. Тем не менее пробираться через заставленный машинами двор удобно. Габариты Cerato хорошо ощущаются, а датчики парковки сзади и спереди (штатное оснащение комплектации Premium) страхуют от неприятностей.

Руль седана после рестайлинга остался очень легким (крутить его сможет одним мизинцем даже девушка) и «длинным» (баранка проделывает почти три оборота от упора до упора), а поскольку новый электроусилитель установлен непосредственно на рулевой рейке, информации на ободе прибавилось. В верхних комплектациях усилие можно варьировать, выбирая между режимами Eco, Normal и Sport. Одновременно меняется отклик на «газ» и алгоритм смены передач 6-диапазонного «автомата».

Продолжение следует…

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