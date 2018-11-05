Разбираемся, как правильно читать название корейского седана, а заодно испытываем потребительские характеристики новинки

С названием этому автомобилю в России не очень повезло. Самый обидный вариант, конечно же, «Серато». Для благозвучия многие говорят «Церато» или даже «Черато». А как все-таки правильно? Вроде бы буква «с» тут ни при чем – скорее уж правильно читать «ц». Но корейцы произносят именно как «с», потому что «ц» в их языке просто не существует. С другой стороны, название модели к корейскому языку вообще отношения не имеет – это итальянское слово, которое переводится как «блестящий», и первая буква у него звучит как «ч». При этом в Корее седан известен просто как К3, а в США – как Forte. Выходит, правильно все-таки «Черато», хотя, как сказали мне представители компании, называть можно как угодно, лишь бы нравилось. На том и порешили…

Обновленец

KIA Cerato – один из самых часто обновляемых автомобилей в мире. В то время как средний жизненный цикл большинства машин составляет 7 лет, этот корейский седан каждые 4–5 лет появляется в новом поколении. Так, самая первая модель была представлена в 2004 году, а ныне, в 2018-м, свет увидела уже четвертая генерация Cerato.

Новинка является «родственницей» недавно показанного хэтчбека Ceed последнего поколения, и поначалу кажется, что это тот же автомобиль только с другим типом кузова. В реальности же различий между ними предостаточно – одинаковы только передние части, хотя бамперы уже разные. Сзади, понятно, у седана совершенно другой дизайн, а колесная база на 50 мм больше, чем у хэтчбека, и составляет 2700 мм. Салоны тоже имеют мало общего.

Есть отличия и по технике. Так, если у хэтчбека сзади независимая многорычажная подвеска, то у седана – более простая полузависимая балка. Из моторов совпадает только один – 1,6-литровый агрегат мощностью 128 л.с. Второй двигатель Cerato, 2-литровый, развивает 150 л.с. и на Ceed не устанавливается. Что же касается атмосферной и наддувной версий 1,4-литрового мотора (100 и 140 л.с.), которые есть у хэтчбека, то у седана их не бывает, как и роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Ему полагаются только «механика» и «автомат» (оба 6-ступенчатые), причем механическая трансмиссия есть лишь у 1,6-литровой модификации в начальной комплектации. Словом, в случае с Cerato для российского рынка решено было оставить прежние, хотя и модернизированные агрегаты. Сделано это из соображений надежности.

По сравнению с Cerato предыдущего поколения новый седан прибавил в длину 80 мм, в ширину – 20 и в высоту – 5 мм. Колесная база не изменилась. Салон сдвинули назад, чтобы прибавить кузову (жесткость которого увеличилась на 15%) стремительности. Представители бренда не скрывают, что пытались сделать автомобиль похожим на спортседан KIA Stinger. Пожалуй, отчасти это удалось, хотя агрессии по сравнению с «прототипом» поубавилось.

Помимо более жесткого кузова седан получил улучшенную шумоизоляцию, а также множество электронных ассистентов. Такие опции, как система контроля слепых зон, функция помощи при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида с динамическими направляющими, а также передние и задние датчики парковки, далеко не всегда можно встретить в автомобилях этого класса. Прекрасно подготовлен «кореец» и для суровых российских условий эксплуатации. К примеру, новый Cerato оснащается электрическим отопителем, подогревом всех сидений, обогревом рулевого колеса и форсунок стеклоомывателей, имеет автоматический режим антизапотевания климатической системы.

Все по-взрослому

По сравнению с предшественником салон немного прибавил в ширину и высоту, став более просторным. Дизайн, можно сказать, классический немецкий – с горизонтальными линиями передней панели и установленным по центру 8-дюймовым дисплеем мультимедиа. Правда, в начальных комплектациях диагональ экрана меньше – 3,5 дюйма. Есть еще «промежуточный» вариант размером 4,2 дюйма. Из интересных деталей – вентиляционные дефлекторы в виде турбин реактивных двигателей. Качество сборки отличное, и отделочные материалы выглядят неплохо.

Посадка за рулем тоже, я бы сказал, немецкая. Располагаешься довольно низко, с почти вытянутыми ногами, при этом руль имеет большой диапазон регулировки по вылету и его можно сильно вытянуть на себя. Сиденье обладает отличным профилем и не давит на ребра. У меня самая навороченная комплектация Premium+, поэтому здесь есть электрорегулировки кресла с памятью положений, а также поясничный упор, тоже настраиваемый с помощью электропривода. Да и с остальным оборудованием порядок: тут тебе и раздельный климат-контроль, и бесключевой доступ c запуском двигателя кнопкой, и беспроводная зарядка для смартфонов, и USB-порт, и многое другое из того, что чаще встречается в гораздо более дорогих автомобилях.

Настроив водительское кресло под свои 180 см, пересаживаюсь назад и с удивлением обнаруживаю огромный для этого класса запас пространства для ног – перед коленями остается сантиметров 15 и ступни есть куда деть. Если сидеть «академически» правильно, то моя макушка упирается в потолок, но в движении, как правило, слегка сползаешь вперед, и тогда над головой появляется пространство. Форма дивана понравилась.

Багажный отсек прибавил в объеме 20 л по сравнению с предыдущим поколением и составляет теперь 502 л. Причем спланирован он отлично, а в подполье размещено полноценное запасное колесо. Имеется и традиционная для KIA система интеллектуального открывания отсека: стоит постоять у «кормы» в течение трех секунд – и крышка поднимается. В принципе удобно, но иногда мешает (если случайно остановишься рядом, а открывать багажник не собираешься).

Европейские манеры

На тест была предоставлена модификация с 2-литровым силовым агрегатом. По оценкам представителей бренда, ее будут покупать больше, чем 1,6-литровую версию. Двигатель незаметен на холостых оборотах, тих и плавен при спокойной езде, а педаль акселератора мягко реагирует на нажатие. Пожалуй, даже слишком мягко. Вроде никакой паузы в откликах на подачу топлива нет, но разгон начинается неспешно. Давишь на «газ» сильнее, набор скорости становится интенсивнее, но уже начинает мешать назойливый звук двигателя – несмотря на улучшенную шумоизоляцию, хочется, чтобы он «голосил» потише.

Однако «пришпорить» автомобиль можно. Для этого на центральном тоннеле есть клавиша с надписью Drive Mode, позволяющая выбрать помимо «стандартного» еще «экономичный» и «умный» режимы. В последнем машина сама подстраивается под манеру вождения. Если же при «умных» настройках перевести селектор «автомата» влево, задействуется «спортивный» режим. Тогда трансмиссия опускается на передачу ниже, а педаль акселератора делается более отзывчивой. Совсем другое дело! Седан действительно становится резвым, только, как я уже отмечал, двигатель хочется слегка приглушить.

Зато теперь можно даже «зажигать» на горных серпантинах Хорватии, где проходил тест-драйв нового седана. Автомобиль слегка упирается при входе в повороты, но после уверенно встает на траекторию и четко пишет ее вплоть до выхода из виража. И прямую он держит стоически, причем не только на ровном асфальте. Дороги в Хорватии изобилуют волнами, горбами и провалами, но на курсовую устойчивость нового Cerato сей факт практически не влияет.

Подвеска плотная: машина достаточно подробно повторяет профиль дорожного покрытия, хотя неровности скругляет неплохо. Впрочем, типичных для России канализационных люков, трещин и выбоин во время этого теста не встречалось, поэтому окончательный вердикт отложим до «домашних», редакционных испытаний. Тогда же выясним, как обстоят дела с гулом шин на шершавом асфальте – в Европе резина была практически не слышна.

Дилеры предлагают новый KIA Cerato от 1 049 900 рублей. Означенную сумму просят за 1,6-литровую модификацию с «механикой». Наиболее доступная 2-литровая версия, которая к тому же сразу оснащается «автоматом», оценивается от 1 119 900 рублей. Совсем неплохо за современный седан с очень достойным оснащением.

Технические характеристики KIA Cerato 2.0 Габариты, мм 4640х1800х1450 Колесная база, мм 2700 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 502 Снаряженная масса, кг 1255 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, cм³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 192/4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 195/65 R15 Макс. скорость, км/ч 203 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,8 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 50