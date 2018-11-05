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Влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества KIA Cerato?
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О KIA Cerato

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КИА Серато

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Kia Cerato 2019 вид спереди
Kia Cerato 2019 вид спереди сбоку
Плотная подвеска наделяет седан устойчивостью на прямой и надежным поведением в виражах
Kia Cerato 2019 вид сзадиKia Cerato 2019 салон
Kia Cerato 2019 приборная панель
Лаконичные приборы отлично читаются
Kia Cerato 2019 монитор
Kia Cerato 2019 управление климатом
Kia Cerato 2019 управление климатом
Kia Cerato 2019 зарядка для смартфона
В дорогих версиях есть беспроводная зарядка для смартфона
Kia Cerato 2019 6АКПП
«Автомат» полагается всем комплектациям, кроме начальной
Kia Cerato 2019 передние кресла
Посадка за рулем спортивная, сиденье водителя имеет электрические регулировки
Kia Cerato 2019 задний диван
На втором ряду на удивление много пространства для ног
Kia Cerato 2019 багажное отделение
Багажник просторный, в подполье имеется полноценное запасное колесо
Kia Cerato 2019 двигатель
По прогнозам маркетологов бренда, наибольшим спросом должна пользоваться самая мощная 2-литровая модификация
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Cerato 2.0
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Cerato 2.0

Разбираемся, как правильно читать название корейского седана, а заодно испытываем потребительские характеристики новинки

С названием этому автомобилю в России не очень повезло. Самый обидный вариант, конечно же, «Серато». Для благозвучия многие говорят «Церато» или даже «Черато». А как все-таки правильно? Вроде бы буква «с» тут ни при чем – скорее уж правильно читать «ц». Но корейцы произносят именно как «с», потому что «ц» в их языке просто не существует. С другой стороны, название модели к корейскому языку вообще отношения не имеет – это итальянское слово, которое переводится как «блестящий», и первая буква у него звучит как «ч». При этом в Корее седан известен просто как К3, а в США – как Forte. Выходит, правильно все-таки «Черато», хотя, как сказали мне представители компании, называть можно как угодно, лишь бы нравилось. На том и порешили…

Обновленец

KIA Cerato – один из самых часто обновляемых автомобилей в мире. В то время как средний жизненный цикл большинства машин составляет 7 лет, этот корейский седан каждые 4–5 лет появляется в новом поколении. Так, самая первая модель была представлена в 2004 году, а ныне, в 2018-м, свет увидела уже четвертая генерация Cerato.

Новинка является «родственницей» недавно показанного хэтчбека Ceed последнего поколения, и поначалу кажется, что это тот же автомобиль только с другим типом кузова. В реальности же различий между ними предостаточно – одинаковы только передние части, хотя бамперы уже разные. Сзади, понятно, у седана совершенно другой дизайн, а колесная база на 50 мм больше, чем у хэтчбека, и составляет 2700 мм. Салоны тоже имеют мало общего.

Есть отличия и по технике. Так, если у хэтчбека сзади независимая многорычажная подвеска, то у седана – более простая полузависимая балка. Из моторов совпадает только один – 1,6-литровый агрегат мощностью 128 л.с. Второй двигатель Cerato, 2-литровый, развивает 150 л.с. и на Ceed не устанавливается. Что же касается атмосферной и наддувной версий 1,4-литрового мотора (100 и 140 л.с.), которые есть у хэтчбека, то у седана их не бывает, как и роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Ему полагаются только «механика» и «автомат» (оба 6-ступенчатые), причем механическая трансмиссия есть лишь у 1,6-литровой модификации в начальной комплектации. Словом, в случае с Cerato для российского рынка решено было оставить прежние, хотя и модернизированные агрегаты. Сделано это из соображений надежности.

По сравнению с Cerato предыдущего поколения новый седан прибавил в длину 80 мм, в ширину – 20 и в высоту – 5 мм. Колесная база не изменилась. Салон сдвинули назад, чтобы прибавить кузову (жесткость которого увеличилась на 15%) стремительности. Представители бренда не скрывают, что пытались сделать автомобиль похожим на спортседан KIA Stinger. Пожалуй, отчасти это удалось, хотя агрессии по сравнению с «прототипом» поубавилось.

Помимо более жесткого кузова седан получил улучшенную шумоизоляцию, а также множество электронных ассистентов. Такие опции, как система контроля слепых зон, функция помощи при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида с динамическими направляющими, а также передние и задние датчики парковки, далеко не всегда можно встретить в автомобилях этого класса. Прекрасно подготовлен «кореец» и для суровых российских условий эксплуатации. К примеру, новый Cerato оснащается электрическим отопителем, подогревом всех сидений, обогревом рулевого колеса и форсунок стеклоомывателей, имеет автоматический режим антизапотевания климатической системы.

Все по-взрослому

По сравнению с предшественником салон немного прибавил в ширину и высоту, став более просторным. Дизайн, можно сказать, классический немецкий – с горизонтальными линиями передней панели и установленным по центру 8-дюймовым дисплеем мультимедиа. Правда, в начальных комплектациях диагональ экрана меньше – 3,5 дюйма. Есть еще «промежуточный» вариант размером 4,2 дюйма. Из интересных деталей – вентиляционные дефлекторы в виде турбин реактивных двигателей. Качество сборки отличное, и отделочные материалы выглядят неплохо.

Посадка за рулем тоже, я бы сказал, немецкая. Располагаешься довольно низко, с почти вытянутыми ногами, при этом руль имеет большой диапазон регулировки по вылету и его можно сильно вытянуть на себя. Сиденье обладает отличным профилем и не давит на ребра. У меня самая навороченная комплектация Premium+, поэтому здесь есть электрорегулировки кресла с памятью положений, а также поясничный упор, тоже настраиваемый с помощью электропривода. Да и с остальным оборудованием порядок: тут тебе и раздельный климат-контроль, и бесключевой доступ c запуском двигателя кнопкой, и беспроводная зарядка для смартфонов, и USB-порт, и многое другое из того, что чаще встречается в гораздо более дорогих автомобилях.

Настроив водительское кресло под свои 180 см, пересаживаюсь назад и с удивлением обнаруживаю огромный для этого класса запас пространства для ног – перед коленями остается сантиметров 15 и ступни есть куда деть. Если сидеть «академически» правильно, то моя макушка упирается в потолок, но в движении, как правило, слегка сползаешь вперед, и тогда над головой появляется пространство. Форма дивана понравилась.

Багажный отсек прибавил в объеме 20 л по сравнению с предыдущим поколением и составляет теперь 502 л. Причем спланирован он отлично, а в подполье размещено полноценное запасное колесо. Имеется и традиционная для KIA система интеллектуального открывания отсека: стоит постоять у «кормы» в течение трех секунд – и крышка поднимается. В принципе удобно, но иногда мешает (если случайно остановишься рядом, а открывать багажник не собираешься).

Европейские манеры

На тест была предоставлена модификация с 2-литровым силовым агрегатом. По оценкам представителей бренда, ее будут покупать больше, чем 1,6-литровую версию. Двигатель незаметен на холостых оборотах, тих и плавен при спокойной езде, а педаль акселератора мягко реагирует на нажатие. Пожалуй, даже слишком мягко. Вроде никакой паузы в откликах на подачу топлива нет, но разгон начинается неспешно. Давишь на «газ» сильнее, набор скорости становится интенсивнее, но уже начинает мешать назойливый звук двигателя – несмотря на улучшенную шумоизоляцию, хочется, чтобы он «голосил» потише.

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Однако «пришпорить» автомобиль можно. Для этого на центральном тоннеле есть клавиша с надписью Drive Mode, позволяющая выбрать помимо «стандартного» еще «экономичный» и «умный» режимы. В последнем машина сама подстраивается под манеру вождения. Если же при «умных» настройках перевести селектор «автомата» влево, задействуется «спортивный» режим. Тогда трансмиссия опускается на передачу ниже, а педаль акселератора делается более отзывчивой. Совсем другое дело! Седан действительно становится резвым, только, как я уже отмечал, двигатель хочется слегка приглушить.

Зато теперь можно даже «зажигать» на горных серпантинах Хорватии, где проходил тест-драйв нового седана. Автомобиль слегка упирается при входе в повороты, но после уверенно встает на траекторию и четко пишет ее вплоть до выхода из виража. И прямую он держит стоически, причем не только на ровном асфальте. Дороги в Хорватии изобилуют волнами, горбами и провалами, но на курсовую устойчивость нового Cerato сей факт практически не влияет.

Подвеска плотная: машина достаточно подробно повторяет профиль дорожного покрытия, хотя неровности скругляет неплохо. Впрочем, типичных для России  канализационных люков, трещин и выбоин во время этого теста не встречалось, поэтому окончательный вердикт отложим до «домашних», редакционных испытаний. Тогда же выясним, как обстоят дела с гулом шин на шершавом асфальте – в Европе резина была практически не слышна.

Дилеры предлагают новый KIA Cerato от 1 049 900 рублей. Означенную сумму просят за 1,6-литровую модификацию с «механикой». Наиболее доступная 2-литровая версия, которая к тому же сразу оснащается «автоматом», оценивается от 1 119 900 рублей. Совсем неплохо за современный седан с очень достойным оснащением. 

Технические характеристики KIA Cerato 2.0

Габариты, мм

4640х1800х1450

Колесная база, мм

2700

Диаметр разворота, м

10,6

Дорожный просвет, мм

150

Объем багажника, л

502

Снаряженная масса, кг

1255

Тип двигателя

L4 бензиновый

Рабочий объем, cм³

1999

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/6200

Макс. момент, Нм/об/мин

192/4000

Привод

передний

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

195/65 R15

Макс. скорость, км/ч

203

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,8

Расход топлива (средний), л/100 км

7,4

Объем бака, л

50

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