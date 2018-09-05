Автомобильный портал Motorpage
Летайте бизнес-классом в… KIA Optima
Логотип KIA

О KIA Optima

По-русски

КИА Оптима

Тест-драйвов
6 (все тесты)
Двигателей
3 (открыть)
Комлектаций
6 (открыть)
Последнее поколение
V (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 1 084 900
до 1 604 900
KIA Optima 2019: вид спередиKIA Optima 2019: вид сзадиKIA Optima 2019: передняя фараKIA Optima 2019 задний фонарьKIA Optima 2019 салонKIA Optima 2019 приборная панельKIA Optima 2019 мониторKIA Optima 2019 нишаKIA Optima 2019 АКППKIA Optima 2019 передние креслаKIA Optima 2019 задний диванKIA Optima 2019 задний диванKIA Optima 2019 багажное отделение

После рестайлинга корейский бизнес-седан стал еще более привлекательным для любителей драйва, комфорта и электронных гаджетов

От резкого ускорения закладывает уши. Несемся со скоростью семь или даже восемь метров в секунду. Но вот резкое торможение, и я выхожу… на 52-м этаже башни «Федерация» небоскреба «Москва-Сити». Здесь, на высоте птичьего полета, команда KIA Motors Rus устроила деловой ужин по случаю старта продаж обновленного седана Optima.

Заведение, в котором собрались журналисты, называется «Авиатор», и это не единственная отсылка к слогану «Летайте бизнес-классом», под которым обновленный автомобиль выходит на российский рынок. Ассоциации с миром авиации и сервисом премиального уровня в этой Optima действительно сильны. Типичный для седанов сегмента D консерватизм дополнен здесь нехарактерными для масс-маркета элементами шика. Силовые же установки и передовое оборудование обеспечивают комфорт на уровне моделей сегмента «премиум». Получается, что Optima – это билет в бизнес-класс в прямом и переносном смысле.

Полный порядок

Разберемся для начала с тем, кому KIA предлагает купить билет в бизнес-класс. Признаюсь, когда на ездовой презентации я услышал, что целевая аудитория Optima – амбициозные 30-летние мужчины, то не спешил принять это утверждение на веру: аудитория представлялась мне чуть более возрастной. Однако по мере знакомства с автомобилем я поменял свое мнение. Первое впечатление составил по автомобилю со спортивным пакетом GT Line, «средним» 2,4-литровым 188-сильным бензиновым «атмосферником» и 6-диапазонным «автоматом». После рестайлинга такой седан щеголяет модернизированной начинкой оптики (диодная технология применяется теперь как в основных, так и в противотуманных фарах и фонарях), более агрессивными 18-дюймовыми колесными дисками и обилием хрома в отделке. Стильный купеобразный силуэт выглядит динамично и не крадет пространство над головами задних пассажиров.

В салоне обращаю внимание на знакомый по предшественнику строгий порядок, как в кабинете руководителя. От передней панели с мягкой обивкой и горизонтальными фасками веет солидностью. Модернизированная «приборка» с классическими шкалами лаконична. Любителям гаджетов адресована беспроводная зарядка, которая работает со всеми смартфонами, поддерживающими протокол WPC (Qi). Премиальная аудиосистема harman/kardon выдает объемное звучание, а огромный люк в крыше наполняет салон светом.

Еще одно приятное новшество – модернизированная система кругового обзора AVM. С увеличением разрешения экрана (с 0,3 до 1 мегапикселя) картинка стала приятнее глазу. Топовая версия дисплея на 8 дюймов (в «базе» предлагается 7-дюймовый вариант) подает картинку очень наглядно. На экран можно вывести сразу несколько зон, в том числе вид сверху. Хороша и навигация с сервисами, поддерживаемыми провайдером TomTom. Кроме сведений о пробках и камерах фиксации нарушений доступны справки о погоде и точках интереса по маршруту. Системе не хватает, пожалуй, лишь иконок с информацией о скоростных ограничениях.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Hyundai I40
(седан 4-дв.)

Hyundai I40 (седан 4-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
6

Mazda 6
(седан 4-дв.)

Mazda 6 (седан 4-дв.)
Поколение
III рестайлинг
Тест-драйвов
29

Suzuki Kizashi
(седан)

Suzuki Kizashi (седан)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

Широкие и глубокие передние кресла очень удобны и имеют большой диапазон электрических регулировок. Сзади, как и прежде, простор, шторки на боковых окнах, выдвижной подлокотник, индивидуальные дефлекторы вентиляции, розетка на 12 В и USB-разъем. Спинки дивана складываются при помощи рукояток, размещенных в просторном багажнике.

Салон топовой комплектации GT отличается от чуть менее престижной версии GT Line, казалось бы, лишь нюансами, такими как серебристый пластик, который корейцы успешно стилизуют под алюминий, и вставки из красной кожи в дверях. Но за счет этих решений салон выглядит дороже. Еще одна особенность – новый алгоритм системы выбора режимов движения Drive Mode Select. Программа Smart дополнила здесь привычные алгоритмы Eco, Comfort и Sport. С ее активацией настройки трансмиссии, двигателя и руля автоматически меняются в зависимости от стиля езды водителя.

Почувствуйте себя на 30

В KIA не зря гордятся обширной бензиновой линейкой. Начальную версию с 2-литровым 150-сильным мотором на тест не предоставили – она нацелена в основном на корпоративные парки. Что же касается исполнения со 188-сильным мотором GDI и 6-диапазонным «автоматом», то этот автомобиль запомнился прежде всего убедительным ускорением на средних и высоких оборотах двигателя. Такой седан без проблем держит темп городского трафика. А чтобы ехать в спортивной манере, достаточно перед нажатием на «газ» качнуть пару раз левый подрулевой «лепесток» – отклик будет живее, чем при активации кик-дауна.

Топовая же версия, предлагающаяся с 2-литровым 245-сильным турбомотором T-GDI, – это уже, без преувеличения, спортседан. Внушительный момент 350 Нм достигается на «низах» и остается на широкой полке (1400–4000 об/мин). Соответственно, такую Optima не нужно «пришпоривать» подрулевыми рычажками – автомобиль разгоняется очень уверенно во всех дорожных ситуациях.

Ходовая Optima хорошо отфильтровывает «мелочевку» и более крупные неровности. Боковые крены на виражах невелики. Амортизаторы топовой версии GT откалиброваны чуть жестче, чем у машин «младших» комплектаций, но и здесь получаем высокую плавность хода. По рулевому же управлению топовый вариант в семействе Optima вне конкуренции, поскольку электроусилитель размещен на рулевой рейке (схема R-MDPS), а не на валу, как у начальных исполнений. Впрочем, и усилие на ободе версии GT Line не назову невнятным, хотя баранка здесь и «длинновата», и свободна в околонулевой зоне.

Как бы то ни было, в KIA рассчитали точно, адресовав продукт 30-летним. В обновленном седане сделана ставка на драйверскую составляющую, комфорт, добротный дизайн и обширное оборудование, полный спектр которого вы получите традиционно лишь в верхних комплектациях. Нельзя скидывать со счетов также привлекательные цены (стартующие с 1 219 900 рублей) и выгодные условия гарантии (5 лет или 150 000 км пробега).
 

Вас заинтересует:

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами KIA Optima:

KIA Optima - kia optima gt-line 2016 дело прежде всего
Тест драйв
24 июня 2016

KIA Optima
"Дело прежде всего"
KIA Optima - kia optima 2016 трудно отказаться
Тест драйв
01 апреля 2016

KIA Optima
"Трудно отказаться"
Все тест-драйвы KIA Optima

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов KIA Optima:

Hyundai I40
(седан 4-дв.)

Hyundai I40 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
6
Двигателей
4
Комлектаций
15
Поколение
II
Цены
от 1 079 000
до 1 619 000

Mazda 6
(седан 4-дв.)

Mazda 6 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
29
Двигателей
3
Комлектаций
20
Поколение
III рестайлинг
Цены
от 1 204 000
до 1 654 000

Suzuki Kizashi
(седан)

Suzuki Kizashi (седан)
Тест-драйвов
2
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
I
Цены
от 999 000
до 1 309 500

Citroen C5
(седан 4-дв.)

Citroen C5 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
12
Двигателей
6
Комлектаций
16
Поколение
II рест.
Цены
от 799 000
до 1 829 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 3 5 5