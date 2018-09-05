После рестайлинга корейский бизнес-седан стал еще более привлекательным для любителей драйва, комфорта и электронных гаджетов

От резкого ускорения закладывает уши. Несемся со скоростью семь или даже восемь метров в секунду. Но вот резкое торможение, и я выхожу… на 52-м этаже башни «Федерация» небоскреба «Москва-Сити». Здесь, на высоте птичьего полета, команда KIA Motors Rus устроила деловой ужин по случаю старта продаж обновленного седана Optima.

Заведение, в котором собрались журналисты, называется «Авиатор», и это не единственная отсылка к слогану «Летайте бизнес-классом», под которым обновленный автомобиль выходит на российский рынок. Ассоциации с миром авиации и сервисом премиального уровня в этой Optima действительно сильны. Типичный для седанов сегмента D консерватизм дополнен здесь нехарактерными для масс-маркета элементами шика. Силовые же установки и передовое оборудование обеспечивают комфорт на уровне моделей сегмента «премиум». Получается, что Optima – это билет в бизнес-класс в прямом и переносном смысле.

Полный порядок

Разберемся для начала с тем, кому KIA предлагает купить билет в бизнес-класс. Признаюсь, когда на ездовой презентации я услышал, что целевая аудитория Optima – амбициозные 30-летние мужчины, то не спешил принять это утверждение на веру: аудитория представлялась мне чуть более возрастной. Однако по мере знакомства с автомобилем я поменял свое мнение. Первое впечатление составил по автомобилю со спортивным пакетом GT Line, «средним» 2,4-литровым 188-сильным бензиновым «атмосферником» и 6-диапазонным «автоматом». После рестайлинга такой седан щеголяет модернизированной начинкой оптики (диодная технология применяется теперь как в основных, так и в противотуманных фарах и фонарях), более агрессивными 18-дюймовыми колесными дисками и обилием хрома в отделке. Стильный купеобразный силуэт выглядит динамично и не крадет пространство над головами задних пассажиров.

В салоне обращаю внимание на знакомый по предшественнику строгий порядок, как в кабинете руководителя. От передней панели с мягкой обивкой и горизонтальными фасками веет солидностью. Модернизированная «приборка» с классическими шкалами лаконична. Любителям гаджетов адресована беспроводная зарядка, которая работает со всеми смартфонами, поддерживающими протокол WPC (Qi). Премиальная аудиосистема harman/kardon выдает объемное звучание, а огромный люк в крыше наполняет салон светом.

Еще одно приятное новшество – модернизированная система кругового обзора AVM. С увеличением разрешения экрана (с 0,3 до 1 мегапикселя) картинка стала приятнее глазу. Топовая версия дисплея на 8 дюймов (в «базе» предлагается 7-дюймовый вариант) подает картинку очень наглядно. На экран можно вывести сразу несколько зон, в том числе вид сверху. Хороша и навигация с сервисами, поддерживаемыми провайдером TomTom. Кроме сведений о пробках и камерах фиксации нарушений доступны справки о погоде и точках интереса по маршруту. Системе не хватает, пожалуй, лишь иконок с информацией о скоростных ограничениях.

Широкие и глубокие передние кресла очень удобны и имеют большой диапазон электрических регулировок. Сзади, как и прежде, простор, шторки на боковых окнах, выдвижной подлокотник, индивидуальные дефлекторы вентиляции, розетка на 12 В и USB-разъем. Спинки дивана складываются при помощи рукояток, размещенных в просторном багажнике.

Салон топовой комплектации GT отличается от чуть менее престижной версии GT Line, казалось бы, лишь нюансами, такими как серебристый пластик, который корейцы успешно стилизуют под алюминий, и вставки из красной кожи в дверях. Но за счет этих решений салон выглядит дороже. Еще одна особенность – новый алгоритм системы выбора режимов движения Drive Mode Select. Программа Smart дополнила здесь привычные алгоритмы Eco, Comfort и Sport. С ее активацией настройки трансмиссии, двигателя и руля автоматически меняются в зависимости от стиля езды водителя.

Почувствуйте себя на 30

В KIA не зря гордятся обширной бензиновой линейкой. Начальную версию с 2-литровым 150-сильным мотором на тест не предоставили – она нацелена в основном на корпоративные парки. Что же касается исполнения со 188-сильным мотором GDI и 6-диапазонным «автоматом», то этот автомобиль запомнился прежде всего убедительным ускорением на средних и высоких оборотах двигателя. Такой седан без проблем держит темп городского трафика. А чтобы ехать в спортивной манере, достаточно перед нажатием на «газ» качнуть пару раз левый подрулевой «лепесток» – отклик будет живее, чем при активации кик-дауна.

Топовая же версия, предлагающаяся с 2-литровым 245-сильным турбомотором T-GDI, – это уже, без преувеличения, спортседан. Внушительный момент 350 Нм достигается на «низах» и остается на широкой полке (1400–4000 об/мин). Соответственно, такую Optima не нужно «пришпоривать» подрулевыми рычажками – автомобиль разгоняется очень уверенно во всех дорожных ситуациях.

Ходовая Optima хорошо отфильтровывает «мелочевку» и более крупные неровности. Боковые крены на виражах невелики. Амортизаторы топовой версии GT откалиброваны чуть жестче, чем у машин «младших» комплектаций, но и здесь получаем высокую плавность хода. По рулевому же управлению топовый вариант в семействе Optima вне конкуренции, поскольку электроусилитель размещен на рулевой рейке (схема R-MDPS), а не на валу, как у начальных исполнений. Впрочем, и усилие на ободе версии GT Line не назову невнятным, хотя баранка здесь и «длинновата», и свободна в околонулевой зоне.

Как бы то ни было, в KIA рассчитали точно, адресовав продукт 30-летним. В обновленном седане сделана ставка на драйверскую составляющую, комфорт, добротный дизайн и обширное оборудование, полный спектр которого вы получите традиционно лишь в верхних комплектациях. Нельзя скидывать со счетов также привлекательные цены (стартующие с 1 219 900 рублей) и выгодные условия гарантии (5 лет или 150 000 км пробега).

