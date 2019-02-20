Японский седан отсутствовал у нас четыре года, и за это время многое изменилось

Новое поколение Subaru Legacy, дебютировавшее в 2014 году, в России еще не продавалось. Модель появилась у нас только в 2018-м, перед этим пережив процедуру планового рестайлинга. Подвергся обновлению в 2018 году и KIA Optima. Этот седан, в отличие от японского соперника, освоился на российском рынке уже давно и чувствует себя здесь прекрасно.

В числе козырей «корейца» достаточно широкая линейка модификаций и лояльная ценовая политика. Так, всего за 1 264 900 руб­лей продается 2-литровая бензиновая атмосферная 150-сильная версия с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Предлагается этот двигатель и с 6-диапазонным «автоматом». Еще два силовых агрегата, 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 188 л.с. и 2-литровый турбированный 245-сильный, сочетаются исключительно с автоматической трансмиссией (тоже 6-диапазонной). Наиболее дорогие варианты – 188-сильная модификация в комплектации GT Line и, понятно, 245-сильная версия, за которые просят соответственно 1 804 900 и 1 974 900 рублей.

Для Subaru Legacy выбор практически отсутствует – у нас продается только модификация с 2,5-литровым «оппозитником» мощностью 175 л.с. Двигатель сочетается исключительно с бесступенчатым вариатором. Комплектаций две: за 2 149 000 и 2 299 900 рублей. Преимущество японского седана – полный привод, в то время как соперник имеет лишь передние ведущие колеса. Но по цене, ясное дело, с «корейцем» конкурировать невозможно. Так, участвующий в нашем тесте KIA Optima в спортивной комплектации GT Line, наиболее близкий по мощности и темпераменту, дешевле самого доступного Legacy почти на 350 000 рублей. Не слишком ли много за четыре ведущих колеса?

Фирменные отличия

Салон Subaru встречает водителя традиционным для бренда аскетичным дизайном, приятными на вид и на ощупь отделочными материалами, высоким качеством сборки и неплохой эргономикой, которая, впрочем, имеет свои фирменные особенности. Так, часы и указатель температуры воздуха за бортом расположились… на дисплее климатической системы. Со временем, конечно, к этому привыкаешь, но поначалу долго блуждаешь взглядом по «приборке» и центральной консоли в поисках нужной информации. У интерфейса неплохая графика и логичное меню.

Интерьер KIA тоже оригинальностью не блещет, хотя выглядит интереснее, чем у соперника. Отделочные материалы примерно на том же уровне, но хрома меньше, а дерева, как у Subary, совсем нет, поэтому ощущения не столь дорогие. Зато с эргономикой все отлично – ни к чему привыкать не требуется. Даже рычажок стеклоочистителей имеет европейский алгоритм, то есть включается вверх, а не вниз, как у Legacy.

Посадка за рулем больше понравилась у японского седана – геометрия расположения сиденья, руля и педалей позволяет удобно устроиться водителям разного роста и комплекции. А вот в KIA, если рост превышает 180 см, голова буквально подпирает потолок даже в самом нижнем положении кресла. Однако по удобству передних кресел, наоборот, выигрывает «кореец» за счет лучшего профиля – в Subaru форма спинки слишком выпуклая.

На втором ряду оба седана предлагают много места для ног, но «японец» на пару сантиметров больше. А вот по пространству над головой – проблемы. Причем у обоих. Виноваты в этом ниспадающие крыши, делающие силуэт автомобилей похожим на кузов купе. Словом, если ваш рост 180 см, будете полировать волосами потолок, а если выше, станете распоркой. По удобству диванов, оснащенных подогревом, мы ставим знак равенства – оба хороши. Имеются вентиляционные дефлекторы между передними сиденьями, а также USB входы (и у Subaru, и у KIA).

Багажник по паспортным данным чуть больше у корейского седана, но несущественно. Куда важнее, что в Optima он лучше спланирован. В Legacy отсек слишком глубокий, а объем уменьшают сильно выступающие колесные арки. Но, если разложить задний диван, в Subaru получится ровный пол, в то время как у соперника – высокая ступенька. Под полом у «японца» расположена «докатка», а у «корейца» – полноценное запасное колесо.

Спортивные наклонности

В начале декабря, когда проходил тест-драйв, ударили уже ставшие непривычными для этого времени года холода. Так, во время съемки утром в Подмосковье забортные термометры показали -17 °C. В автоматическом режиме печки наших подопечных нагревать салоны не спешат, точнее, двигатели медленно достигают рабочей температуры. Но если в Subaru потоки распределяются более-менее равномерно, то в KIA большая часть воздуха идет вверх в ущерб нижней части салона. Из-за чего водителя и пассажиров корейского седана жарит в лицо, а их ноги мерзнут. Зато рулевое колесо в Optima греется по всему ободу, а в Legacy – только в местах хвата. Хотя степень и скорость подогрева баранки и сидений интенсивнее уже у японского соперника.

При трогании с места в Subaru стоит нажать на «газ», и автомобиль буквально бросается вперед – педаль акселератора прямо-таки невесомая. Поначалу это напрягает. Особенно аккуратно дозировать тягу приходится при движении в пробках из-за опасности въехать в багажник впередиидущей машины. Но стоит набрать темп, как управление разгоном становится близким к идеалу. Реакции на «газ» моментальные, а вариатор не висит на одной ноте, успешно имитируя переключение передач. Можно попробовать и псевдоручной режим, но смысла в нем никакого нет. И звук у фирменного «оппозитника» приятный, заводной. По ощущениям, автомобиль разгоняется до «сотни» гораздо быстрее заявленных 9,6 с.

Впрочем, и «кореец» в наборе скорости не промах, только не нужно включать «экорежим», делающий реакции на нажатие педали акселератора заторможенными, словно седан находится под наркозом. Два других режима, «комфорт» и «спорт», в равной степени пригодны для передвижения – оба обеспечивают адекватный отклик на подачу топлива. В «комфортном» чуть спокойнее, в «спортивном» – резвее. Автоматическая трансмиссия в обоих случаях ведет себя отлично, плавно и быстро меняя передачи.

Управляемость на сухом асфальте у наших подопечных одинаково хороша. Рулевое управление «японца», чуть менее «острое», чем у соперника (2,9 оборота от упора до упора против 2,8), обеспечивает лучшую обратную связь при меньшем усилии. Баранка KIA тяжелее и немного точнее, но фоновое усилие временами кажется искусственным в сравнении с «прозрачным» рулем Subaru. Оба отлично держат прямую на высокой скорости и не сильно упираются на входе в поворот. Впрочем, корейский седан заезжает в вираж все же не так охотно из-за сопротивления тяжелого рулевого колеса.

Но на присыпанных снегом дорогах ситуация меняется. С одной стороны, этого следовало ожидать, так как передний привод Optima на скользких покрытиях заведомо уступит полному субаровскому. Но дело даже не в этом, а в том, что нешипованная резина Nokian Hakkapeliitta R теряет сцепление предательски рано, и, когда «кореец» начинает плужить наружу поворота, система стабилизации и не думает вмешиваться, оставляя водителя с автомобилем один на один. А вот Subary, «обутый» в шины идентичной размерности той же марки и модели, этот же поворот проезжает как по рельсам. На наш взгляд, KIA требуется перенастройка системы стабилизации для более эффективной борьбы со сносом, да и шипованная резина не помешала бы.

По шумоизоляции – паритет. Оба седана несильно гудят шинами, а их двигатели хочется сделать тише на высоких оборотах. Что же касается плавности хода, то в лидеры выходит корейский седан. «Японец» воспринимается немного мягче на ровных дорогах за счет лучшей фильтрации микропрофиля дорожного покрытия, хотя остальные типы неровностей проходит заметно жестче соперника. Не любит Subary и «лежачих полицейских», ощутимо подбрасывая седоков. KIA тоже не эталон, кочки и ямки проезжает жестковато, однако на фоне соперника разница весьма заметна. К тому же подвеска «корейца» работает тише, вызывая более премиальные ощущения.

Победителя в нашем сравнении выявить сложно. KIA Optima выигрывает в комфорте, но уступает в управляемости на скользких покрытиях. По остальным параметрам машины очень близки. Стоит ли доплачивать 350 000 руб­лей за четыре ведущих колеса, вопрос риторический. На безопасности, как известно, экономить не стоит, но каждый для себя это решает сам.

Технические характеристики KIA Optima 2.4 AT GT Line Габариты, мм 4855х1860х1485 Колесная база, мм 2805 Диаметр разворота, м 10,9 Дорожный просвет, мм 155 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1575 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 2359 Макс. мощность, л.с./об/мин 188/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 241/4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/45 R18 Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,1 Расход топлива (средний), л/100 км 8,3 Объем бака, л 70

Технические характеристики Subaru Legacy Габариты, мм 4800х1840х1500 Колесная база, мм 2750 Диаметр разворота, м 11,2 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 506 Снаряженная масса, кг 1604 Тип двигателя 4-цилиндровый оппозитный Рабочий объем, см3 2498 Макс. мощность, л.с./об/мин 175/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 235/4000 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 225/50 R18 Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,6 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 60