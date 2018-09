После рестайлинга 2015-го года я тестировал Kia Optima совместно с человеком, которому, по моему мнению, этот автомобиль соответствовал практически идеально – и по социальному статусу, и по цене. И вот новое обновление популярного седана. Но на этот раз у меня был попутчик, который не испытал к автомобилю ни малейшего интереса. Почему?

Разумеется, ему были невдомек изменения, которые претерпел автомобиль в ходе актуального рестайлинга. Их немного, и проведены они были, судя по всему, по принципу «не навреди». Поскольку в корейском седане всё (ну, или практически всё) и так было хорошо. Поэтому были добавлены лишь незначительные штрихи. Например, появилось новое рулевое колесо, система двухзонного климат-контроля с функцией ионизации воздуха. Изменился бортовой компьютер. Передние сиденья приобрели обновленные формы, но сохранили функции подогрева и вентиляции.

По-прежнему «оптимальная»

Внешние изменения – тоже косметические. Фары новой формы, доступные теперь, в том числе, в полностью светодиодном варианте. Задние фонари с измененной схемой расположения светодиодов. Различные варианты противотуманных фар и дневных ходовых огней. Колесные диски четырех новых видов. В остальном Kia Optima осталась стопроцентно узнаваемой.

И такой же приятной в «общении», как и раньше. Как мне кажется, салон «Оптимы» гораздо более уютный, «домашний», в отличие от салона соплатформенной модели Hyundai Sonata. Ее интерьер напоминает офис, а интерьер «Оптимы»… А интерьер «Оптимы» больше похож на автомобильный.

В нашем тесте вновь участвует «околоспортивная» версия GT Line. В отличие от действительно спортивного исполнения GT, оснащенного 245-сильным мотором, GT Line предлагает «обычный» 2,4-литровый 188-сильный атмосферный бензиновый двигатель. В арсенале «Оптимы» есть и мотор «попроще», 2,0-литровый 150-сильный, им оснащаются бюджетные версии, но «оптимален» для этого седана именно 2,4-литровый. В паре с шестидиапазонным автоматом, разумеется.

Исполнение GT Line внешне отличается шильдиками на кузове, а в салоне бросаются в глаза «срезанное» снизу рулевое колесо с характерным значком и педали с механическими накладками. Отделка салона – черная, от пола до потолка. Потолок, он же крыша, здесь панорамный, с широким сдвижным люком в передней части. Новое водительское сиденье? Да, валики боковой поддержки заметно увеличились и на подушке, и на спинке. Но не могу сказать, что оно стало ультра-спортивным или сверхкомфортабельным в сравнении с предыдущим вариантом. Это тот случай, когда, заняв место за рулем, о сиденье забываешь. Достаточно настроить кресло под себя и зафиксировать настройку в памяти. Усевшись, поистине сливаешься с автомобилем, и это ощущение не оставляет тебя в течение даже длительной поездки.

При «моей» посадке позади водительского кресла оказывается 35 см пространства. В прошлый раз я сидел на сантиметр ближе к рулю, что, конечно же, случайность. В целом, в «Оптиме» мы имеем салон, просторный для задних пассажиров, но, прежде всего, в длину. Ширина заднего дивана не поражает, здесь только 138 см пространства. Но трое должны разместиться. Туннель на полу не высок и вряд ли помешает посадке в середине. Крайние места могут быть оснащены подогревом.

Размер багажника остался прежним, немногим более 500 л. Длина его по полу 112 см, при складывании спинок заднего ряда – 202 см. Для масштаба я положил в салон весло (см. фото), его длина 197 см, и оно вошло с запасом. Высота заднего бортика-порога багажника составляет порядка 20 см, погрузочная высота находится на уровне 64 см. Не знаю, насколько это актуально сейчас, но изнутри на крышке багажника нашлась кнопка аварийного открывания. Она флуоресцентная, поэтому хорошо видна в темноте, пока светонакопитель действует. Сама же кнопка работает корректно, проверил на себе. Также можно выбраться из багажника в салон через проем, образующийся при складывании спинок заднего дивана, так как рукоятки тяг, разблокирующих их, расположены под задним стеклом.

«Круиз» без сюрпризов

Optima начинает движение плавно и почти бесшумно, но 188-сильный мотор GDI (с непосредственным впрыском топлива в цилиндры) мгновенно готов поделиться своими «лошадками» и Ньютон-метрами. Кстати, о топливе. Европейские версии автомобиля «предпочитают» 95-й бензин, те же, что предназначены для России, можно заправлять и 92-м.

Водителю «Оптимы» доступны три режима, предлагаемые системой DRIVE MODE. Кнопка их выбора расположена рядом с селектором автомата, переключение доступно на ходу, и смена «характера» автомобиля становится заметной мгновенно. Режим ЕСО – трассовый, используя его, удобно поддерживать оптимальную скорость, да и для обгонов он подойдет, если достаточно места и времени. Время ускорения с 80 до 120 км/ч в этом режиме составляет около 9-10 с. Режим Comfort обеспечивает разгон в этом диапазоне примерно за 8 с, Sport – на секунду лучше. Но в этом режиме Optima резковата. Его лучше использовать в городском трафике, где требуются быстрые ускорения при перестроениях. Так, преодолев около 400 километров по трассе в режимах ЕСО и Comfort, на городских улицах я с удовольствием перешел на Sport и на 30-километровом маршруте от души насладился динамикой, даже агрессией автомобиля.

Смена передач вручную доступна на «Оптиме» и в режиме D, отклик на нажатие того или иного подрулевого «лепестка» следует мгновенно – если только обороты не взлетают в красную зону или не падают ниже отметки «1200». В режиме Sport автомат самостоятельно меняет передачи примерно при 4000 об/мин, в режимах ECO и Comfort – при 2500-3000 об/мин.

Он легко и плавно скользит по рядам, позволяя ощутить низкий центр тяжести конструкции. Это редкое преимущество. Конечно, даже «околоспортивная» версия GT Line не обрадовала бы пассажиров, задумай я показать им всю ее прыть, они неизбежно обратили бы внимание на крены. Но мне их, что называется, хватает для того, чтобы чувствовать и контролировать автомобиль при энергичных перестроениях. Для данного класса лучшего желать не приходится.

Радует шумоизоляция: на высоких скоростях в машине тихо, собственных шумов она производит немного, двигатель не особенно ревет даже на высоких оборотах, аэродинамика выверена. Даже шины в этом плане не обратили на себя внимание, поэтому, каюсь, не посмотрел, какова была их модель. Но запомнил, что они были 19-дюймовыми. И в случае с «Оптимой» не стал бы уменьшать их диаметр и увеличивать профиль ради комфорта. Это тот вариант, когда лучше отдать должное управляемости. Не знаю, кажется ли мне это, но, похоже, в ходе обновления был перенастроен усилитель руля, и теперь баранка стала точнее, плюс к тому, на ней увеличилось усилие. И это хорошо!

И не беда, что на мелких огрехах асфальта колёса звонко «щелкают», как кнутом. Да, дефекты покрытия Optima отрабатывает громко, но лишь в акустическом плане. На пятые точки седоков эти удары не передаются. Встряхнуть их может только на крупных неровностях, ну и на грунтовках с короткими острыми «волнами». На них становятся слышны «сверчки» под элементами отделки салона. Но нежелательных звуков немного, сборка качественная, материалы не скрипучие. Хотя и жесткие на ощупь.

На гладком же асфальте автомобиль вызывает восхищение, и я просто наслаждаюсь движением, настоящим полетом в пространстве. Реклама «Оптимы» предлагает: «Летайте бизнес-классом». По-моему, правильнее было бы сравнить этот автомобиль с бизнес-джетом. А себя – с его пилотом. Не знаю, слушают ли летчики музыку во время управления самолетом. Думаю, что у них она меньше соответствует процессу (то есть, полету), потому что иначе воспринимается скорость. Относительно сильно удаленных объектов на земле и в воздухе кажется, что самолет еле ползет. К автомобилю земное окружение значительно ближе, поэтому он летит. На ночной пустой автостраде, на скорости под 150 км/ч, я чувствую себя, как в космосе, среди редких белых и красных метеоров. Космические композиции Жана-Мишеля Жарра, Майка Олдфилда и The Ventures из динамиков бортовой аудиосистемы harman/kardon оказываются как нельзя лучше соответствующими моменту.

Вот только с мелодией Let There Be Light (в переводе – да будет свет) есть небольшая нестыковка. Тестовая Optima GT Line оснащена полностью светодиодными фарами, и при включении ближнего света дорога видна исключительно. А вот кварки дальнего сильно рассеиваются в пространстве, в результате видимость собственно полотна дороги получается не лучшей (при этом флуоресцентные дорожные знаки и указатели так и сияют). Возможно, дело не в работе светодиодов, а в особенностях моего зрения, потому что, по словам сотрудников пресс-парка, ни клиенты-владельцы, ни дотошные и порой вредные автожурналисты к этой функции претензий не предъявляли.

Расположение дисплея мультимедиасистемы в салоне у обновленной «Оптимы» не изменилось, он по-прежнему вписан в торпедо (как и у новой Hyundai Sonata). Белым днем цвета на экране, конечно, несколько меркнут, но далеко не до полного исчезновения. Хорошо, например, видны картинки с камер кругового обзора. Кстати, качество этих картинок существенно улучшилось, пусть не до уровня премиальных моделей, но «бедными» эти изображения уже не назовешь. Вспомнилось, как на одной из моделей Land Rover я участвовал в оригинальном тесте: маневрировал на автомобиле с наглухо зачерненными окнами, ориентируясь только по картинке с передней камеры. Пожалуй, на «Оптиме» можно было бы проделать подобное, подумал я, въезжая в ворота дачного участка.

Скорее всего, при следующем обновлении модель обзаведется «выступающим» экраном мультимедиа, таким, какой появился на новых Hyundai Santa Fe и Tucson. Его вертикальная поверхность ловит меньше солнечного света, поэтому читаемость картинки днем еще лучше.

Система навигации знает Москву и окрестности неплохо, в подробностях. На МКАД она демонстрирует все полосы, даже там, где их чуть не десяток, чтобы водитель мог точно выбрать нужную и не проскочить поворот. В нашем случае потребовалось повернуть на Боровское шоссе. Однако автомобиль повез нас какой-то «левой» дорожкой, абсолютно темной, приведшей к узкому проезду под железнодорожной веткой. Система «заблудилась»? Ничуть не бывало, вскоре впереди засияли новостройки в Солнцево. И все же я поймал навигацию «Оптимы» на ошибке. Улица, на которой я живу, стала односторонней уже два, а то и три года назад. Однако навигатор почему-то предложил повернуть на нее навстречу движению. Естественно, я не послушался, и маршрут был мгновенно пересчитан.

Интересно, что обновленная Optima была «насыщена» большим количеством полезных опций (система контроля усталости водителя, ассистент предотвращения столкновений, мониторинг «слепых» зон, автопарковка, подсветка поворотов), но при этом осталась без такой функции, как адаптивный круиз-контроль. Видите ли, опрошенные покупатели посчитали, что автомобиль, оснащенный этой системой, неоправданно вырастет в цене. Эх, напрасно… Я не приверженец постоянного движения на «круизе», однако в дальней дороге его порой здорово не хватает, а уж адаптивная система приятнее вдвойне. Тем более, что, судя по недавнему тесту обновленного Hyundai Tucson, корейский концерн очень ответственно относится к работе бортовых систем безопасности и не выпускает на рынок «полуфабрикатов». Так что от адаптивного «круиза» на «Оптиме» мы вправе были бы ожидать корректной и надежной работы.

Что касается обычного «круиза», то на тестовом автомобиле он не преподнес сюрпризов, отработал штатно. Управление системой – удобное и логичное, кнопки вынесены на спицу рулевого колеса. Помогла ли эта функция сэкономить топливо? Его расход и так был невелик, при движении по трассе в «легальном» режиме 188-сильная Optima расходовала 7,3-7,5 л на сотню (напомним – 92-го бензина). При «рваном» движении, с разгонами до 150 км/ч, расход повысился граммов на 300-400. А во время использования «круиза» с заданной скоростью 110 км/ч аппетит автомобиля заметно сокращался: в режиме Comfort до 6,7 л, в режиме ЕСО – даже до 6,1 л. В режиме Sport, как вы понимаете, пользоваться «круизом» нет смысла.

Городских улиц на тестовом маршруте оказалось немного, пробок тоже удалось избежать. Но, ориентировочно, город «обойдется» вам в десяток литров на сотню, а на всякий случай лучше рассчитывать на 12-литровый расход.

Остаться пилотом

Общение с коллегами-журналистами показывает, что зачастую люди считают насыщение автомобиля разными полезными устройствами и функциями больше как дань статусу и цене. Мол, за такие деньги модель просто обязана быть оснащенной теми или иными системами. А пользоваться ими совсем не обязательно, ну или только в плане демонстрации их друзьям и знакомым. На практике же нередко вспоминаешь о функции автопарковки только после того, как вручную затолкал машину в тесное место на стоянке. То же касается мониторинга «слепых» зон: ведь и не подумаешь перестроиться, не убедившись в том, что соседняя полоса абсолютно свободна, верно? А зеркала на что? Или соблюдение рядности движения. Если на дороге проблемы с разметкой, эта система не поможет. А если линии четко видны, ничего сложного нет в следовании строго по ним.

Конечно, встречаются и такие автомобилисты, которые уже не мыслят движение без помощи электроники. Мол, она сделает всё лучше, поскольку, в отличие от человека, не ошибается. Насчет безошибочности я бы поспорил, в ходе тестов приходилось сталкиваться с их некорректной работой. Часто условия функционирования таких систем очерчены очень узко. Что говорить о многолетней эксплуатации, когда уж точно будут очевидны и отказы, и естественный износ. Не зря любой автопроизводитель всегда снабжает описание этих систем предупреждениями: не полагайтесь на них полностью, следите за условиями движения самостоятельно! Вспомните картинки с камер заднего вида – на них всегда высвечиваются эти слова.

У Kia Optima заметны длинные свесы, однако геометрические параметры позволяют автомобилю особо не бояться дорожных препятствий. Просвет под «губой» переднего бампера превышает 25 см, но под брызговиком моторного отсека (пластиковым) уменьшается до 20 см. Просвет под порогами кузова, судя по замерам двухлетней давности сократился с 19,5 до 18 см (измерял на пустом автомобиле). Под рычагами задней подвески обнаружилось по 17 см, под буксировочной проушиной сзади (единственной, посередине кузова) рулетка показала 24 см. Штатный дорожный просвет после рестайлинга остался на прежнем уровне: 155 мм.

Судя по всему, к страждущим по «автопилоту» скоро будет относиться и мой нынешний пассажир – 12-летний мальчик, семиклассник. За пятичасовой маршрут на Kia Optima на пару только со мной он не задал мне ни одного вопроса об автомобиле, его системах, дороге, параметрах движения. Его ничуть не заинтересовали ни скорость, ни разгон до сотни сильно в пределах 10-ти секунд, ни плавность хода и комфорт салона, ни музыка, которую он прежде не слышал, ни мой разговор по подключенному телефону через систему hands free, ни карта с подсказчиком, который привел нас прямо к его дому на неведомой мне доселе Производственной улице.

Нет, он не избалован поездками на машинах, хотя бы близких к статусу Kia Optima. Более того, другие автомобильные марки почти не знает, даже именитые и престижные. Выпади мне такая поездка в его годы, я бы наслаждался каждым ее мгновением и, если не замучил бы водителя вопросами, то, во всяком случае, дал бы ему понять, что мне интересно ВСЁ, что он может рассказать – о машине, о дороге, о движении, о взрослой жизни, к которой мы так стремились в детстве. Мечтая о тех временах, когда сможем сами так же нестись по ночному шоссе на такой вот белоснежной стреле, включив музыку погромче и впустив свежий ветер в открытое окно…

Кем мечтают стать современные дети? Мне кажется – персонажами компьютерных игр. Ведь в них всё так легко и просто: беготня за монстрами с охапкой автоматов в руках и бесконечным набором боеприпасов, полеты на звездолетах с необъяснимыми принципами работы, поединки на волшебных мечах, уход в одиночку за сотней коров на виртуальной ферме. Реальная жизнь уныла и печальна: родители – не маги и не супермены, приходится по-прежнему ходить в скучную школу и выгуливать собаку во дворе, а новейший семейный автомобиль всё так же не умеет ни летать, ни стрелять, ни производить мороженое, ни даже раздавать бесплатный wi-fi.

Именно поэтому во время поездки с этим мальчиком мне было искренне обидно за Kia Optima, доставившую мне (не нам) несколько часов удовольствия от мягкого и плавного полета по трассе, с высокой скоростью и под любимую музыку. Удовольствия, которое чувствуешь всем своим существом, до подушечек пальцев, поскольку именно они, как своеобразные проводники, передают в тебя параметры движения. Чего еще желать? Еще большего комфорта или еще более спортивной управляемости? А вы, продвинутые виртуалы, умеете отличать управляемость одной модели от другой, чувствовать автомобиль, сливаться с ним? Или для вас машина является лишь демонстрирующей социальный статус пятиместной тележкой с четырьмя колесами и фирменной эмблемой?

Я просто пытаюсь представить себе, в каком направлении будет развиваться, по сути, сверхоптимальная Kia Optima. Конечно, при очередном обновлении в ней появится еще больше различных электронных систем, приближающих «автопилотирование». Но очень хотелось бы, чтобы вместе с электроникой в ней развивалась и механика, хотя бы – сохранялась на нынешнем уровне. Потому что, боюсь, с увлечением красивыми картинками на высококонтрастных сенсорных дисплеях водители окончательно утратят способность наслаждаться уникальным конгломератом из углов установки управляемых колес, резинометаллических втулок подвески, продольных и поперечных наклонов стоек, передаточных чисел в трансмиссии, соотношения диаметров цилиндров и ходов поршней, прецизионных насос-форсунок и факелов сгорающей топливовоздушной смеси… В общем, всего того, что делает автомобиль автомобилем и отличает его от вычурного звездолета на экране компьютера, перемещающегося в пространстве по тому же принципу, что и ступа бабы Яги.

Обновленная в очередной раз Kia Optima стала незначительно дороже предшественницы. Комплектаций стало семь Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium, GT Line и GT. Только самая дешевая версия Classic (1 219 000 рублей) предлагается с механической коробкой передач, пару которой составляет 2,0-литровый 150-сильный двигатель. На других версиях этот мотор сочетается уже только с автоматом, а с уровня Luxe доступны варианты с 2,4-литровым мотором мощностью 188 л. с. Тестовая модификация GT Line предлагается примерно за 1,8 млн рублей, а самая дорогая – GT – поднялась в цене почти до 2 млн рублей. Учитывая оснащение модели, ее стоимость совсем не выглядит запредельной.

Технические характеристики Kia Optima 2.4 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4855 х 1860 х 1485 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2805 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 155 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 510 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1575 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2359 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 188 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 241 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,3 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 70