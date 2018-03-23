Меняемся мы – меняются наши вкусы, пристрастия, интересы. Овладевая азами вождения, я и представить не мог, что когда-нибудь заинтересуюсь внедорожниками. А когда впервые попробовал полный привод, диаметрально изменил свое мнение. Но вот прошло время, и теперь трансмиссия 4х4 и высокий клиренс не кажутся мне такими уж необходимыми в повседневной жизни. Наверное, потому что в семье есть автомобиль, специально предназначенный для охоты и рыбалки. Для всех остальных случаев хочется иметь что-то небольшое, моноприводное, но напоминающее кроссовер

Эта «любовь» началась у меня с Renault Sandero Stepway. Продолжилась с Lada Xray. Появись Kia Rio X-Line чуть раньше, наши семейные финансы могли бы найти иное применение. Впрочем, корейского конкурента мог опередить «китаец» Chery Tiggo 2. Клал я глаз и на Lifan X50, однако только глаз. Тело с ним сходиться отказывалось, поскольку с трудом помещалось внутрь. И способ складывания заднего дивана не нравился (спинка укладывалась на подушку только целиком).

Что касается Rio X-Line, его появление на нашем рынке я мог даже предполагать, но почему-то не сделал этого. Сработал «синдром весны», когда автопроизводители часто распродают со скидками залежалый прошлогодний товар. Экземпляры годичной давности всегда на несколько процентов дешевле аналогов года нынешнего, а уж едва появившиеся в продаже новинки часто кажутся переоцененными. Ну никогда так не бывает, чтобы свежая модель порадовала ценой. Хотя бы потому. что она всегда лучше предшественницы. И богаче оснащена.

Богат не по чину

Как можно было догадаться о скором выходе на рынок Rio X-Line? Дело в том, что во время прошлогоднего теста нового седана Rio я случайно заметил, что в меню бортового компьютера есть пункт, посвященный заднему стеклоочистителю, которого на автомобиле не было. Почему его не удалили? Нетрудно было сообразить, что за седаном последует хэтчбек. Да еще какой-то непростой, иначе зачем было представителям Kia окружать таинственностью сведения о нем? Явно от журналистов скрывали что-то особенное, подогревали, так сказать, интерес.

И ведь получилось. Этот сюрприз действительно стоило подождать. Всего несколько штрихов и деталей превратили заурядный хэтчбек в модель внедорожно-спортивного толка, остромодного сейчас. Имидж – всё. Остальное вторично. Новинка от Kia мастерски реализовала принцип «у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Обновленный Rio-седан не такой яркий, хоть отличается от предшественника, как небо от земли. Приглядишься к нему – и, действительно, начнешь находить нечто родственное дорогим спортивным моделям. И чем больше будешь приглядываться, тем больше сходства с ними будешь находить. Признаюсь, что после знакомства с X-Line я стал считать обновление Rio-седана гораздо более основательным и привлекательным.

Именно потому, что так хорош псевдокроссовер X-Line. Всё при нем: и серебристые накладки на переднем и заднем бамперах, и «черный пояс» по низу дверей и колесным аркам, и сдвоенный патрубок выхлопной трубы, и рейлинги на крыше. Российский Xray только-только начинает обзаводиться подобными элементами в штатных вариантах, пока же в большинстве своем, владельцы самостоятельно «фаршируют» его разными штучками. Те же рейлинги можно найти в продаже и установить всего-то за пару часов, это если работать вдумчиво, скрупулезно, не спеша. А если на скорую руку, то и за час управитесь. Ничего сложного нет.

Rio X-Line «фаршировать» не нужно. Вообще, богатству его оснащения можно только дивиться. Да, первоначально цена максимально оснащенной версии Premium несколько шокирует: миллион с гаком! Но вчитайтесь в список опций, а лучше погрузитесь в салон, на водительское место, и мысленно представьте себе, что вы хотели бы увидеть в этом автомобиле. А потом оглядитесь вокруг себя и найдите желаемое, там или тут.

Прежде всего – знаменитые уже «теплые опции» Kia. Подогрев сидений? Да, здесь он двухступенчатый для передних седоков и такой же для задних. Подогрев всей площади ветрового стекла и форсунок омывателя. Подогрев руля!! Кнопка его включения, правда, притаилась за селектором автомата (это с точки зрения водителя), но стоит лишь чуть-чуть наклониться вперед или перевести селектор из положения Р в любое другое, как сразу увидишь ее. Баранка нагревается очень ощутимо, отогреть озябшие пальцы ничего не стоит.

Маневрирую в темноте – и отмечаю так называемый поворотный свет. Не формальный, а хороший, яркий, направляемый как раз туда, куда вы поворачиваете. Внутри красивых фар легко разглядеть дополнительные лампочки.

Доступ в салон у максимальной комплектации Premium – бесключевой, достаточно нажать кнопку на наружной ручке. Интересно сочетание этой кнопки со скважиной замка. Видимо, производитель не стал мудрствовать лукаво и сохранил ручки единой конструкции на всех модификациях автомобиля. Хромированная отделка ручек версии Premium не выглядит вычурной или аляповатой.

Открываю дверь и буквально погружаюсь в салон. Посадка низковата, в этом автомобиле не чувствуешь себя, как в кроссовере. Тот же вазовский Xray из салона X-Line выглядит чуть не «лифтованным». А в спортивном хэтчбеке Kia посадка такая же, как в седане. В «Премиуме», усевшись за руль, не надо судорожно лезть в карман за ключом, двигатель пускается кнопкой. Удобно и, действительно, почти премиально. Усиливает это ощущение отделка сидений экокожей.

А еще плюс – конечно, центральный семидюймовый дисплей, сенсорный, с красочными иконками. Мультимедиасистема богата функциями, есть встроенная система навигации, камера заднего вида. Не хватает всего этого? Подсоедините смартфон и задействуйте программу Android Auto. Впрочем, при всем этом разнообразии возможностей на этом автомбиле приятнее ехать, нежели виртуально развлекаться. С другой стороны, экономить и выбирать наиболее дешевую музыкальную установку я бы в данном случае не рекомендовал. Именно такая была установлена на тестовом X-Line с механической коробкой передач, в комплектации Luxe. В ней отсутствует возможность подключение смартфона по Bluetooth, и это минус. Да и алгоритм запоминания радиостанций оказался заковыристым.

«Механический» Rio X-Line с 1,6-литровым двигателем оснащается противооткатной системой. Я проверил на уклоне (это был выезд из подземного паркинга торгового центра) – устройство срабатывает. Причем, делает оно это мягче, чем на вазовском Xray, не так жестко «схватывает» и охотнее растормаживает автомобиль.

Тканевая обивка кресел в версии Luxe рельефная, «грубоватая». Как и при обивке из экокожи, фиксируешься в кресле надежно, его можно отрегулировать и по высоте, но слишком глубоко проваливаться не следует. Иначе будете видеть впереди практически один только «мускулистый» капот, получивший выступы по краям во время обновления модели. Подобрать удобную посадку позволяет и регулировка рулевого колеса как по высоте, так и по вылету.

Не спешите трогаться с места, позвольте удобно устроиться и пассажирам. Сзади в спортивном хэтчбеке для троих седоков тесновато, ширина салона всего 126 см, а при посадке «за мной» остается только 20 см. В общем, этот автомобиль предпочтительнее использовать экипажем из четырех человек. Можно с багажом, пространство для него составляет 390 л. Если же ехать вдвоем, то полезный объем для груза легко увеличить до кубометра с небольшим. Длина багажного отделения по полу в номинале составляет 75 см, при складывании сидений она возрастает до 155 см.

Правда, части спинки заднего дивана складываются хоть и легко, но не в идеально ровный пол. А со стороны заднего бампера вещи придется помещать в багажник через порожек высотой 16 см. Погрузочная высота составляет 69 см, это на пять, а то и больше сантиметров превышает погрузочную высоту у «нормальных» кроссоверов.

Где лучше тяга - вверху или внизу?

Как и Rio-седан, хэтчбек X-Line оснащается двумя вариантами бензиновых моторов: 1,4-литровым 100-сильным, серии Kappa, либо 1,6-литровым 123-сильным, серии Gamma. У нас на тесте побывали 123-сильные автомобили, с автоматической и механической коробками передач. Обе коробки – шестиступенчатые.

Автоматическая версия поначалу, в городе, кажется очень резвой. Прямо-таки рвет с места. Хочется лавировать в потоке, постоянно перестраиваться, выбирая свободные места. Автомобиль «отзывчив» на действия рулевым колесом. К габаритам его привыкаешь почти мгновенно (хэтчбек короче седана на 16 см и, видимо, имеет чуть меньший, чем 5,2 м, радиус разворота, точных данных нет). К зеркалам привыкнуть сложнее, они здесь маленькие. Система контроля слепых зон ни в одну из комплектаций, естественно, не входит. Не всеми премиальными опциями пока оснащен этот микро-кроссовер.

Но вот акустический комфорт в салоне по-настоящему высокий. Неожиданно высокий. Ни двигатель не шумит, ни коробка, изоляция салона от внешнего мира истинно хороша. Удивительно, но сильнее всего проникает внутрь шум от шин. Хотя они на тестовой комплектации даже не шипованные. И в версии Luxe с механикой акустическая картина была почти аналогичной: шумели практически одни только шины.

Согласно паспорту, 123-сильный двигатель Rio X-Line – высокооборотный. Максимальную мощность он развивает при 6300 об/мин, пик момента (151 Нм) – при 4850 об/мин. Практика же показывает обратное, это подтверждает «механическая» версия хэтчбека. Подсказки на экране борткомпьютера предлагают переключаться вверх уже при 1800-2000 об/мин. Для сравнения, вазовский мотор аналогичного объема (1,6 л), правда, менее мощный (106 л. с.), советует переключаться при 3000 об/мин, не ниже. Но есть разница в коробках передач: на волжских машинах пятиступенчатая трансмиссия, на корейских – шестиступенчатая.

Проверено: на X-Line можно если не разгоняться, то, во всяком случае, уверенно тянуть на шестой передаче даже с 60 км/ч. Но переключения строго по подсказкам обеспечат вам лишь приемлемую «тягу», а не разгон. Безусловно, такой алгоритм направлен на экономию топлива. Для разгона лучше раскрутить мотор хотя бы до 3000 об/мин. Тогда динамика вас порадует.

Движение по городу это подтверждает. Вот пример. Около 30 километров по Москве я преодолел за час, при этом расход составил примерно 7,3 л на 100 км. Переключаться я старался строго по подсказкам БК, хотя получалось это и не всегда, примерно в 70 процентах случаев переключений. Так что у вас есть возможность сэкономить в городе еще немного бензина, к слову – 92-го для комплектаций Rio, продающихся за пределами Европы.

Теперь трасса. Здесь пыл «Икс-Лайна» существенно ниже. Уже к 110 км/ч разгон теряет эффективность, набор скорости выше 130 км/ч происходит медленно. Однако все же происходит, и, надо сказать, поддерживать темп движения 130-140 км/ч вполне комфортно. Правда, при скоростях выше 120 км/ч курсовая устойчивость автомобиля ухудшается.

Чего не хватает Rio X-Line, так это круиз-контроля. Вообще, я не жалую эту функцию, по возможности, управляю автомобилями «вручную», но в ходе тестов проверяю работу данной системы всегда. И порой, на длинных перегонах жалею о ее отсутствии. В данном случае «круиза» нет. Расход топлива, если поддерживать скорость порядка 110 км/ч, составляет у спортивного хэтчбека 7,3-7,5 л на сотню. Техническая характеристика обещает почти на два литра меньше, верить ей или нет, решайте сами.

Разгон выглядит так. В режиме D автомобиль ускоряется с 80 до 120 км/ч примерно за 7-8 с. Переходим в ручной режим. На 6-й и даже на 5-й передаче разгона практически нет. На 4-й передаче темп разгона падает даже по сравнению с автоматическим режимом – до 10 с. Перехожу на третью передачу, ускоряюсь – но при скорости 100 км/ч обороты двигателя достигают красной зоны тахометра, и коробка переключается на четвертую передачу. Суммарный результат – меньше 7 с, то есть, чуть лучше, чем в автоматическом режиме. Соответственно, при обгонах можно не заморачиваться с ручным режимом, ускоряйтесь на автомате, его возможностей вам вполне хватит.

Двигатели и коробки передач у всех новых «Рио» – седана и хэтчбека X-Line – одинаковы, но динамика разных автомобилей различна. Удивительно, но хэтчбек слегка проигрывает седану как в разгоне с места до 100 км/ч, так и в максимальной скорости. Так, X-line с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач ускоряется до сотни за 10,7 с и раззгоняеется до 184 км/ч, седан же устремляется к сотне за 10,3 с и достигает максималки в 193 км/ч.

Подвеска у X-Line жестковата, но радует то, что автомобиль очень плотно «сбит», качественно собран, и на неровностях почти никаких посторонних звуков салон не издает. Спереди применены стойки «МакФерсон», сзади – полунезависимая скручиваемая балка. В очередной раз хочется похвалить сборку Kia, как бы этому ни возражали снобы, приверженные европейским и японским маркам.

На скользких и раскатанных снежных дорогах при скоростях 70-80 км/ч Rio X-Line показывает высокую курсовую устойчивость. Система курсовой устойчивости в процесс движения вмешивается неактивно, «разбудить» ее удается только в резких поворотах. «Схватывает» уверенно, на глупости автомобиль не спровоцируешь. Но при движении по глубокому (конечно, относительно) снегу данную систему лучше отключить.

К сожалению, первый же съезд с дороги демонстрирует: звание кроссовера «Икс-Лайну» присваивать рано. Ну, если только за «внедорожный» антураж. Невысокий дорожный просвет не оставляет ему шансов в снегу (не говоря о грязи), более того, клиренс отрицательно заявил о себе даже в моем дворе, где дворники раскололи на куски слежавшийся за зиму снег. Эту преграду автомобиль преодолеть не смог: колеса провалились между этими кусками снего-льда, и передок хэтчбека сел на днище. Пришлось разгребать твердые глыбы ногами.

Удивляться этому не приходится. Заявленный дорожный просвет Kia Rio X-Line составляет всего 170 мм (по крайней мере, так гласит фирменный проспект). Моя же рулетка под защитой картера показала только 160 мм. Под передним бампером и порогами просвет составляет около 210 мм, под задним бампером (измерял непосредственно под единственной, приваренной посередине буксировочной проушиной) – 270 мм.

Тут нельзя не признать выигрыш Lada Xray, по крайней мере, в плане высоты посадки над дорогой. Пара сантиметров просвета имеет значение, и вазовский микро-кроссовер имеет преимущество. Хотя, конечно, по богатству оснащения и качеству материалов рядом с Kia он не стоял. Впрочем, что называть богатством оснащения? «Максимальный» Xray обойдется вам практически в те же деньги, что и «минимальный» Rio X-Line. Но при этом, последний будет почти «пустым», да к тому же оснащенным 1,4-литровым 100-сильным мотором, а Lada Xray будет укомплектован 1,8-литровым 122-сильным двигателем и полуавтоматической коробкой передач AMT.

Есть своя прелесть и у близкого родственника «Лады» – компактного кроссовера Renault Sandero Stepway. Во всяком случае, на кроссовер он похож больше всего. Чего стоят массивные багажные рейлинги на крыше (к которым, кстати, не всякие поперечины подойдут). К тому же, наряду с хорошим дорожным просветом у него есть оригинальная функция помощи при движении по бездорожью, что-то вроде имитации межколесной блокировки. Вазовская и корейская модели такой роскоши лишены. Впрочем, на Xray можно установить фирменный блокируемый межколесный дифференциал.

Корейский же кроссовер лучше не мучить на бездорожье, а поберечь для города. Его дизайн определенно удался, а качество сборки и материалов отделки выше всяких похвал для данного класса. По этому параметру Kia обставляет и «Ладу», и Renault. Впереди тестовая модель и по простору салона, и по объему багажника, и по уровню оснащения. На ее стороне шестиступенчатые трансмиссии. Но по цене (а максимальная комплектация X-Line под названиями Premium обойдется покупателю более чем в 1 млн рублей) продукция Волжского автозавода, к которой относится и Renault, оказывается в выигрыше. Правда, в этом месяце продажи Lada Xray впервые с начала выпуска модели перестали демонстрировать рост. Уж не начало ли продаж Kia Rio X-Line стало тому причиной?

Kia Rio X-Line предлагается в нашей стране в четырех комплектациях: Comfort, Luxe, Prestige AV и Premium. Вариантов с 1,4-литровым 100-сильным двигателем только два, соответственно, с механической и автоматической коробками передач (комплектации - только Comfort). Комбинаций 1,6-литрового 123-сильного мотора, механической и автоматической трансмиссии - четыре. Стоимость автомобиля на середину марта варьирует от 794 900 до 1 044 900 рублей. Таким образом, хэтчбеки Rio X-Line при сходных комплектациях в среднем на 100 000 рублей дороже седанов Rio. Несмотря на это, доля продаж версии X-Line составляет около четверти от суммарных продаж модели Rio в России. За два месяца с момента появления X-Line на нашем рынке было продано уже более 3700 единиц этого автомобиля.

Технические характеристики Kia Rio X-Line 1.6 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4240 x 1750 x 1510 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 390 / 1075 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1203 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 123 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 151 / 4850 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 6-ст. автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 183 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 11,6 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 6,8 ОБЪЕМ БАКА, Л 50