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Седан питерской сборки поменялся в соответствии с запросами российской клиентуры

Метаморфозы, случившиеся с самой продаваемой иномаркой в России, – это сплошной… Сон. В том смысле, что «фасад» и «корму» бестселлера почти радикально изменил руководитель дизайн-центра KIA Motors в Шанхае Олег Сон. Этот француз, почти 30 лет проработавший в концерне PSA, нарисовал среди прочего авангардные DS 3 и DS 5. И вот теперь благодаря ему Rio щеголяет куда более агрессивными блок-фарами и пытается пустить пыль в глаза имитацией патрубков выхлопа.

Быть может, вы решили, что французский дизайнер ориентировался на вкусы китайской аудитории? Ничего подобного! Он сверял часы с офисом корейской марки в России, который подготовил техзадание на основе опросов реальных владельцев дорестайлинговых машин – частников, таксистов, пользователей каршеринга.

Да будет свет!

Пока я рассматривал на презентации «новое лицо» седана питерской сборки, местный аниматор, вошедший в роль Пет­ра Великого, донимал нашего фотографа примерно такими вопросами: «А не шведская ли, признавайся, у тебя техника?» В этот момент и мне захотелось поинтересоваться, только уже у господина Сона: «А не с оглядкой ли на новинки Cadillac рисовались фары Rio?» Или, скажем, «Не суперкарами ли Lamborghini навеяны треугольные элементы в его бамперах»? Жаль, французский маэстро отсутствовал на питерском мероприятии, было бы интересно услышать его комментарии.

Шутки шутками, но герой нашего теста, конечно же, не пытается мимикрировать под шикарных «американцев» и «итальянцев». На самом деле рестайлинговый седан идет по пути «старших» моделей марки. Так, светодиодные росчерки его фар похожи на их «начинку» в KIA K5. Что уж говорить о том, что с новой, полностью светодиодной оптикой (выделена топовым исполнениям) Rio стал лучше освещать дорогу. Или, например, на крыше дорогих версий обосновался «акулий плавник» антенны, а новая дизайнерская комплектация Style ловит эстетов на свежую наживку – красные декоративные вставки в экстерьере и салоне.

Подарки к рестайлингу

На презентацию, как водится, привезли автомобили самых дорогих версий – Style и Premium. Салон первого – сама нарядность. Чего стоит только гламурный алый оттенок декоративных вставок и кресла опять-таки с «огненной» прошивкой! Хорош и 8-дюймовый тачскрин, пришедший на смену 7-дюймовому предшественнику. Мультимедиа LG Electronics работает быстрее, картинка с камеры заднего вида укрупнилась, но главное – теперь поддерживается интеграция смартфонов не по проводам, а через Bluetooth. В машине же топового исполнения мультимедиа имеет еще и собственную навигацию. Последняя информирует о пробках, но, к сожалению, не о скоростных ограничениях. Еще одно приятное новшество – цветной 4,2-дюймовый дисплей борткомпьютера на «приборке». Важная польза от него – крупные цифры цифрового спидометра.

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А еще Rio разжился «умной» электроникой, которая ассоциируется с машинами более статусных сегментов. К примеру, с ключа-транспондера можно запускать двигатель дистанционно, с расстояния до 50 м. Багажник открывается автоматически, если постоять пару секунд с тем же ключом у заднего бампера, а уже упомянутые светодиодные фары научились подсвечивать повороты. Есть только одно но. Хотите заполучить весь этот «разум», нацеливайтесь на автомобиль топовой комплектации – такое есть только там.

Точечные улучшения

По инженерной части изменений совсем немного – смягчили сайлент-блоки задней подвески и добавили шумоизоляции в багажном отделении и у колесных арок. И вот уже Rio успешнее отфильтровывает дорожную питерскую мелочевку и не церемонится с брусчаткой и дорожными стыками Северной столицы. Но перед «лежачими полицейскими» все же торможу от души. В противном случае, знаю, заноют коллеги на «галерке». Ведь главные тычки от «полицаев» достанутся им. Хотя в принципе настройки шасси сбалансированные: то, что нужно для городской и окологородской эксплуатации.

Результаты усилий по шумоизоляции заметны, но, скажем так, не кардинальны. Автопроизводитель рапортует о снижении фона на 1 дБ. Однако шум корейских шин Nexen в салоне навязчив, а при активном ускорении в унисон с покрышками на высоких оборотах рокочет мотор.
К слову, о бензиновых «атмосферниках». Их по-прежнему два – 1,4-литровый 100-сильный семейства Kappa и 1,6-литровый 123-сильный семейства Gamma. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат». На тесте были седаны исключительно с более мощным двигателем и АКП, и, признаюсь, в очередной раз такая связка понравилась. Спортивных подвигов не ждите, но на предсказуемое и живое ускорение можно рассчитывать, причем как с малых скоростей, так и при оперативных обгонах на шоссе.

Наконец, фанатов наверняка порадует, что незадолго до рестайлинга была окончательно решена проблема с поломками каталитического нейтрализатора (он получил новые корпус и керамическую начинку), а фактическая гарантия на силовую линию теперь составляет три года. Словом, корейский деликатес подан. Ценовая вилка – от  814 900 до 1 169 900 рублей. Это значит, что седан прибавил в цене в зависимости от версии от 10 000 до 55 000 рублей, что, на мой взгляд, вполне приемлемо с учетом приятных выросших курсов валют, а также новшеств от маэстро Сона и инженерной команды KIA Motors.

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