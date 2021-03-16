Недавно обе модели обновились, подстегнув и без того немалую по нынешним масштабам собственную популярность. Однако «корейца» берут как минимум в полтора раза охотнее. Попробуем разобраться почему

Прошлый год по известным причинам принято ругать, хотя для сегмента B+ он оказался на удивление урожайным. Словно по команде обновились Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Не остались в долгу рестайлинговый Kia Rio и переживший смену поколений Volkswagen Polo, о которых сегодня и пойдет речь.

Для очной ставки мы привлекли двухпедальные версии с хорошо известными атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,6 л. У Polo это двигатель MPI мощностью 110 л.с. против 123-сильного мотора Rio. В арсенале переднеприводных автомобилей 6-диапазонные гидротрансформаторные автоматы. Вот только Kia пришел к нам в безусловно пижонской, хотя и не максимальной комплектации Style за 1 074 900 рублей, тогда как Volkswagen ценой 1 314 000 рублей отвечает ему топовой комплектацией Exclusive, дополненной пакетами «Комфорт» и «Безопасность». Так что заранее просим учитывать разницу в 239 100 рублей.

Сегмент B+ в России ныне – зона особого внимания, где правят бал наиболее востребованные на рынке модели. Это своего рода лезвие рыночного ножа, на острой кромке которого должно быть все самое-самое. Именно в этом классе хорошо видно, кто чего стоит на самом деле. А побеждает тот, чьи технологии в итоге оказываются максимально доступными. Пусть эта доступность и выражается суммой более миллиона рублей.

Физкульт-привет, генерал!

Внешне Rio всегда смотрелся выгоднее родственного визави Solaris. В нем всегда было больше европейской строгости, которая помогала выглядеть на одной волне с крепким хорошистом Polo. Однако нынешние генерации обеих моделей Polo и Rio, что называется, слегка пошли вразнос. «Немец» напялил на нос «дедушкины очки» – головную оптику от Jetta, отчего стал выглядеть, словно генерал-недоросток, дотянувшийся до «метр сорок». Тогда как с «корейцем» все наоборот: автомобиль с некогда очень хорошо сбалансированной внешностью сегодня зашелся в приступе квазиспортивности.

Новые сложноcочиненные фары Rio – еще полбеды. В нашем случае режет глаз контраст, когда ходовые огни построены на базе светодиодов, которые светят белым светом, притом что прочее освещение все еще мажет желтыми «галогенками». Эта нестыковочка «лечится», увы, только комплектацией Premium с полностью светодиодной оптикой.

У нас же, напомним, версия Style, где Crystal White (цвет кузова) декорирован вызывающе красными вставками. Но к чему столько треугольников спереди и лишнего тяжелого декора сзади? Странные ниши под «противотуманки», ложные массивные патрубки глушителей и тому подобное? В этом смысле пусть и карликовый, но генерал Polo с однородным мощным светом головной оптики выглядит дороже и предпочтительнее. Как и сзади. Пока любуешься светодиодными фонарями Polo, «корма» Rio смущает лжепатрубками глушителя, настоящая труба которого спрятана где-то снизу и слева. Это как нарисованный очаг в сказке про Буратино.

Диванное настроение

Второй ряд Второй ряд Kia Rio почти не изменился – спинка хоть и складывается в пропорции 60/40, но подлокотника по-прежнему нет. Сидя «за собой» (при росте 1,75 м) на 90 градусов сгибаю колени – протянуть ноги некуда. А человеку повыше тут придется садиться даже бочком. Хорошо, что анатомия сидений дивана и вообще уровень уюта это позволяют.

Пошло тепло

Зато в салоне оба автомобиля будто берутся за ум. Человеку корпулентному, особенно в мощной зимней сбруе, забраться в Rio оказалось сложновато: думая о том, как не зацепить штанами порог, нужно изрядно пригнуться. Зато кресло по-прежнему держит плотно, не оставляя без внимания ни поясницу, ни плечевой пояс. Плотная тканевая обивка сидений не скользкая, прошита красным. Такая же строчка на коже руля и селектора трансмиссии. По передней панели от души шарахнули ярко-красным молдингом – приметы версии Style повсюду. Но правый локоть буквально висит, подлокотник появится только в следующей комплектации Prestige.

Хотя в целом салон Rio понравился. Он конструктивный, все понятно и легко найти, несмотря на изрядное количество кнопок. Простотой управления располагает к себе блок климат-контроля, работа которого впечатляет эффективностью: салон в мороз прогревается быстро. Даже «лобовик», электрообогрев которого имеется в пакете «Теплые опции» только для трех из семи комплектаций, без труда отогревается обычным обдувом на стекло.

В моем случае, когда старенький смартфон не поддерживает мобильное приложение Android Auto, отчего подключает­ся к автомобилю только по протоколу Bluetooth, 8-дюймовый экран мультимедийной системы годится лишь для управления радиостанциями и медианосителями. (Впрочем, у Volkswagen функционал мультимедиа почти ничем не отличается. То есть получается, что навигация для версий в тестовых комплектациях – своими силами.) Хорошо еще у Rio есть камера заднего вида с динамической разметкой. Жаль только, что заляпалась снегом. И USB-порт нашелся лишь один, так что подзаряжать гаджеты придется с помощью двух 12-вольтовых розеток. Зато на глазах кнопки нескольких теплых опций – обогрев передних сидений и руля. Причем работают образцово! Руль, например, прогревается по всей окружности.

Германский вопрос

В Polo принимающий разъем под шнур со штекером Type-C называют портом USB. Более непрактичное решение сложно представить, притом что в салоне таких разъемов аж четыре! И к каждому из них для подключения привычной флешки Type-A или обычного провода для подзарядки смартфона/планшета с традиционным штекером Type-A требуется персональный коннектор.

USB здесь

Нынешний Polo, отринув тщеславие, взял лучшее у модели от своей дочерней марки. А именно, подсмотрев за Skoda Rapid, седан переквалифицировался в лифтбек. Новая конфигурация позволила прибавить несколько полезных сантиметров к колесной базе. Через пятую дверь теперь гораздо удобнее размещать в багажнике крупногабаритные грузы. Не лишним оказался и задний «дворник», пусть это и дополнительная опция.

Показалось, что садиться в Polo удобнее, меньше приходится гнуть спину, хотя измазать штанину о порог можно и здесь. Посадка и эргономика водительского места отчасти напоминает Rio, если бы у того был подлокотник между сиденьями. Благодаря цифровой панели приборов (только для топовой комплектации Exclusive) «немец» произ­водит ощущение более современного автомобиля. Впрочем, не факт, что это достоинство. Электронная приборка с непривычки читается неважно. Любопытная «фишка» – шкала тахометра, каждая цифра которой в момент прохождения мимо нее виртуальной стрелки увеличивается примерно в полтора раза. Спидометр, увы, таких мультиков не показывает.

Если разобраться, у нового Polo много преимуществ. Это не только огромный багажник с облегченным доступом, отделкой на приличном уровне и люком в спинке дивана второго ряда для длинномеров. Здесь и удобство посадки, и гигантский перчаточный ящик, куда запросто влезают не просто перчатки, а хоккейные краги. И подлокотник второго ряда, прикрывающий уже упомянутый люк, – у Rio такого нет даже в «топе». В Polo, наконец, банально больше места для ног на втором ряду. Да и топ-комплектация Exclusive изначально богаче – кнопка пуска двигателя, наличие круиз-контроля и задних датчиков парковки. Есть даже обогрев лобового стекла. А камера заднего вида с отличным разрешением спрятана от грязи под эмблему марки. Но… Все это разом обрушилось, когда выяснилось, что в машине невозможно подзарядить смартфон через обычный кабель USB. Требуется переходник!

Цены и ценности

Самый доступный Polo на сегодняшний день обойдется в 907 900 рублей, а верхняя граница цены на него находится на уровне 1 411 100 рублей (для версии 1.4 TSI в топ-комплектации Exclusive с полным набором опций). Коридор цен на Rio скромнее: от 859 900 до 1 214 900 рублей.

И тут стабильность

Зато характеры автомобилей после рестайлинга практически не изменились. Kia уверенно берет с места: автомат, благодаря тесной дружбе с 1,6-литровым мотором, позволяет не только бодро обставлять соседей по потоку, но и вполне комфорт­но, без рывков и провалов, плестись в пробках. Пожалуй, эту пару по-прежнему можно считать наиболее удачным тандемом в классе. Жаль только, что шумоизоляция все еще оставляет желать лучшего, – на высоких оборотах двигатель хорошо слышно, как и шум резины.

Свои базовые ценности сохранил и атмосферный Volkswagen. Но эта новость скорее из разряда негативных. За то, как ездит связка 1.4 TSI и DSG-7 в наиболее дорогой модификации модели (дороже нашей версии на 48 000 рублей), Polo можно простить все. Однако от этого 110-сильный «атмосферник» лучше взаимодействовать с автоматической коробкой не стал. Динамика разгона слабее, чем у конкурента, к тому же для внятного ускорения приходится утапливать педаль газа в пол, а тут нужна не только привычка, но и низкая чувствительность к шуму из-под капота.

Автоматическая трансмиссия, очень быстро «забираясь наверх», оставляет машину без уверенной тяги слишком рано. Вынужден переходить в спортрежим, топчешь педаль сильнее, а в ответ получаешь несуразный резкий рывок лишь в самом низу хода педали. И неприятный шум. Словом, лидировать на дороге без лишних эмоциональных затрат на атмосферном Polo не выходит. Покупайте с турбомотором!

В плавности хода недочеты по-прежнему можно найти у обеих машин. Но преимущество все-таки за Rio, который по ощущениям удачнее переваривает брак разбитых дорог. Polo встречает острые неровности заметно более нервной реакцией подвески. В любом случае съезжать с качественного асфальта на этих машинах мы не рекомендуем. Удовольствие за рулем можно получить лишь на извилистой, но ровной дороге, где получится оценить отличную управляемость и удачные настройки рулевого управления обоих автомобилей.

Вместо резюме

Выводы просты. Kia Rio покупают чаще просто потому, что он дешевле конкурента, проигрывая ему далеко не во всех дисциплинах. Так, с позиций динамики и ездового комфорта, на наш взгляд, Rio впереди. При этом нынешний Volkswagen Polo даже с атмосферным мотором ощущается как более дорогой и практичный автомобиль, в нем больше опций, чуть просторнее в салоне, а по объему багажника сравнивать лифтбек с седаном и вовсе нет никакого смысла – минимум 530 л против 480 в пользу Polo.

Bсе это предельно четко отражено в прайс-листах, изучать которые, увы, со временем становится все больнее. Что же выбрать в итоге? Тут каждый волен решать сам. Лично я взял бы скорее Polo, но не из этого сравнительного теста, а в версии 1.4 TSI с DSG. Технические проб­лемы по большей части в прошлом, зато за рулем почувствуете себя человеком.

Технические характеристики Kia Rio Габариты, мм 4420x1740x1470 Колесная база, мм 2600 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1259 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 151/4850 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,6 Объем бака, л 50

Технические характеристики Volkswagen Polo Габариты, мм 4469x1706x1471 Колесная база, мм 2591 Дорожный просвет, мм 170 Объем багажника, л 530/1460 Снаряженная масса, кг 1285 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 110/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 155/3800–4000 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 187 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,8 Расход топлива (средний), л/100 км 6,6 Объем бака, л 55

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.