Современная девушка просто обязана иметь в своем гардеробе шапочки beanie. Конечно, не одну, ведь они должны соответствовать не только цветам и фасонам других видов ее одежды, но и меняющимся настроениям обладательницы. А чем обязан оснащаться автомобиль, чтобы считаться современным? И вообще — каким он должен быть в этом плане? Чем нас порадует в этом плане Kia Rio после проведенного рестайлинга?

Не знаю, как для кого, а мне кажется, эти шапочки придают их обладательницам несколько глуповатый вид. Вид людей, не озабоченных ничем — ну, может быть, практически ничем, — кроме веяний моды и обновления своего гардероба. Возможно, впрочем, это есть именно признак ума, а глупостью отдает как раз консерватизм. Ведь прошлым жить нельзя, надо, как говорят, «отпустить» его и быть открытым всему новому, модерновому, прогрессивному. Бедные шапочки beanie! Вы и не знаете, насколько короток ваш век. Может быть, уже в следующем сезоне половина из вас отправится на тряпки или в утиль, а другая половина будет продана за бесценок тем, кто не следит за трендами, а больше озабочен сохранением головы в тепле в холодную погоду.

«Юпитеры» и «быки»?

Основная новизна обновленного седана Rio — в диодных ходовых огнях и задних фонарях. Красивы ли его необычные новые фары с «хвостиками»? По-моему, не очень, однако эти «хвостики» — части диодных световых приборов, то есть, ультрасовременные элементы, а значит, быть некрасивыми, непривлекательными они не могут. Примечательно, что в темноте, когда включен ближний свет фар, у автомобиля в потоке эти «хвостики» почти не видны. А вот новые задние фонари, на мой взгляд, дизайнерам Kia по-настоящему удались. Увидишь — залюбуешься. Автомобиль с ними выглядит гораздо дороже, чем стоит.

В конце 90-х годов прошлого века Rio была одной из первых иномарок, продажи которой начались в России. Тогда по оснащению эти автомобили практически не отличались от моделей АвтоВАЗа, правда, существенно опережали их по качеству, комфорту, эргономике и дизайну. Нынешний абрис кузова в целом сформировался к третьему поколению, пережившему только что четвертый рестайлинг. На мой вкус, машинка еще в 2011-м выглядела вполне достойно и привлекательно. Но разве вы можете сегодня кому-то сказать, что у вас к осенне-зимнему сезону связаны две-три новые шерстяные шапки? Да вас просто засмеют. Совершенно иначе прозвучит сообщение, что вы обзавелись двумя-тремя шапочками beanie. Это абсолютно те же шапки, только так они называются за рубежом, а у нас всё иностранное, наверное, еще с петровских времен имеет какую-то магическую, завораживающую привлекательность.

После рестайлинга в 2017-м Rio получила много новых элементов, и среди них — полосу-светоотражатель между задними фонарями. Как тогда стало известно, по какому-то неведомому казусу в нашем законодательстве этот элемент почему-то не мог быть светящимся. А ведь как засиял бы! И сияет, уже у многих моделей, среди которых и Porsche, и Audi. Что позволено Юпитеру…? Но сияющая светодиодная строчка сзади есть и у Kia K5, «объединены» друг с другом и задние фонари у новой Hyundai Sonata. А у Rio эта полоска все еще не светится. Жалко.

Вообще, автомобилю есть, что обновить в будущем. Хотя и сейчас он оснащен так, как недавно не были оснащены даже модели премиум-класса. Вот — подогрев руля. На одной из тестовых Audi я его не нашел, видимо, он не попал в список опций. А не не самом дорогом в линейке Rio — попал. Та самая шапочка, которая греет, независимо от международного названия модели и лейбла производителя.

Греют и сиденья. Не только электроэлементами, но и красивой красной прострочкой тканевой обивки. Черное торпедо в версии Style «оживлено» симпатичной красной вставкой, она же как бы берет в скобки комбинацию приборов. В других комплектациях Rio эти элементы серебристые, как лучше — не знаю, но без них однозначно было бы скучнее. А подбирать их в соответствии с цветом кузова, наверное, дороже.

Салон в сравнении с близкими по цене вазовскими моделями аккуратнее, качественнее и просторнее. Материалы отделки однозначно лучше, хотя и жестковатые на вид и на ощупь. Осовремененное торпедо корейцы не стали украшать «выдающимся» дисплеем-планшетом, а ограничились вмонтированным. Это, кстати, сделано очень тщательно, поверхность экрана располагается строго заподлицо с торпедо. Хорошо! «Накладной» экран в Hyundai Solaris выглядит более чужеродно.

Четкая приборная панель осталась без изменений, монохромный дисплей борткомпьютера — тоже. Цветной прибор доступен только в «верхней» комплектации Prestige и выглядит в разы интереснее. Но, опять же, именно выглядит. Не думаю, что объем информации у двух устройств сильно разнится.

По габаритам Kia Rio очень схож с «Ладой Вестой», но имеет заметно меньший дорожный просвет — всего 160 мм, это соответствует высоте над землей пластмассового брызговика моторного отсека. Концы балки задней подвески в местах крепления амортизаторов отстоят от земли примерно на 180 мм.

Тестовый автомобиль, по странному совпадению с Kia Seltos, неожиданно «радует» работоспособностью системы контроля давления в шинах. Что-то не нравится этой системе в самом начале теста, и она высвечивает тревожный значок. Может быть, это связано с тем, что тестовый автомобиль недавно «переобули» в зимние шины? Конкретные значения давления по колесам на панель приборов не выводятся, здесь нет датчиков в шинах, степень накачки определяется при помощи ABS. Современная, передовая, удобная система — но приходится проверить показатели вручную, и для этого я применяю шинный манометр, которому от роду лет тридцать. Выясняется, что лишь в одном колесе давление на сотые доли ниже, чем в других, но тоже в пределах нормы. Неужели это играет роль? Спустя несколько сотен километров пробега тревожный символ загорается снова — и снова старичок-манометр показывает те же цифры, с минимальным отклонением у левого заднего колеса. Выходит, система «чувствительна».

Худеем правильно

Ставлю плюс и показателю пробега на остатке топлива в баке. Часто бортовые компьютеры перестают вести отсчет этого пробега, когда от него остается менее 50 км. Нет, здесь километраж продолжает уменьшаться: вижу и 49 км, и 39… Дальше испытывать судьбу не рискую и заправляюсь. Kia Rio по корейской традиции способна «переваривать» российский 92-й бензин.

Процесс «пищеварения» идет очень успешно. 6,5 л на сотню — таков трассовый расход, если не стеснять себя рамками официальных скоростных ограничений. А если стеснять, то с запасом можно будет уложиться и в 6 л. Обычно я проверяю свои наблюдения с помощью круиз-контроля, но на данной версии его нет. Вот еще результаты: МКАД с пробками — 7,8 л, МКАД без пробок — 7,4 л. В городской режиме, со средними пробками, удается израсходовать немногим более 9 л на 100 км.

Возникает вопрос: куда деваются минимум полтора литра того же бензина в моем Lada Xray? При том же рабочем объеме мотора (1,6 л), меньшей мощности (106 л. с. против корейских 123-х) и более сдержанных скоростях он не расходует меньше 8 л. В чем дело? В большей площади миделя, то есть, в аэродинамике? В расчете двигателя? Или в моем неумении пользоваться механической коробкой передач, если уж Rio оказывается экономичнее с шестидиапазонным автоматом?

Причем — удивительно — и автомат, и шестой экологический класс по идее должны были бы играть «против». К тому же, надо сказать, при сопоставимых технических данных Rio воспринимается как динамичный автомобиль — по сравнению и с «Ладами», и со «Шкодой Рапид», имеющей мотор, аналогичный по рабочему объему и сопоставимый по мощности. Из чешского лифтбека во время теста динамику на трассе приходилось реально вымучивать, вручную переключаясь на третью передачу. На «кореянке» этого не требовалось. Даже при резком разгоне автомат понижал передачу с шестой до четвертой, но не ниже, и этого было вполне достаточно для «выстрела».

Секундомер подтверждает преимущество Rio в динамике перед «Рапидом». В диапазоне от 80 до 120 км/ч «Рапид» ускоряется за 10,5 с, сбрасывая три передачи. Причем, у него есть еще и спортивный режим, в котором ускорение улучшается на секунду с небольшим. Rio, не имеющая дополнительных режимов, и без этого лучше, ее результат — 8,2-8,3 с. При переходе на ручной выбор дело на четвертой передаче обстоит чуть хуже (8,5-8,8 с), но на третьей — даже с неизбежным переходом на четвертую при раскрутке коленвала до красной зоны оборотов — лучше (7,3-7,5 с). При этом стрелка тахометра собственно до красной зоны не доходит, переход на высшую передачу происходит примерно при 5500 об/мин. «Рапид», так или иначе, остается на секунду позади.

Если сравнивать с «нашемаркой», то Lada Vesta SW Cross со 113-сильным «ниссановским» мотором и вариатором практически идентична по динамике «Рапиду» с автоматом и, соответственно, медлительнее 123-сильных «Рио» и «Соляриса».Обращает на себя внимание и тот факт, что автомат у Rio работает более плавно, чем «шкодовский».

Но на самом деле, если вчитаться — или всчитаться — в цифры, намного ли медлительнее? Всего на секунду-полторы, что устным счетом и отследить трудно, нужен, как минимум, секундомер. А еще, чтобы сравнение было более корректным, нужны близкие дорожные и погодные условия, в идеале — парные заезды по ровной прямой трассе, да еще в обе стороны. Тогда можно будет говорить о технических преимуществах. А так — их можно легко оспорить или списать на погрешность измерений.

Чего бы еще пожелать?

Если продолжить сравнения, то «Рапид» радует очень развитым рельефом передних кресел, а тестовый Rio — в основном их красной прострочкой. У «кроссовой» «Лады» сиденья еще красивее, но рельефа нет практически вообще. По размеру салона и «Шкода», и «Лада» превосходят «Рио», но на считанные миллиметры. По практичности «Рапид» впереди корейской модели, так как имеет кузов лифтбек, но «Лада»-универсал кладет на лопатки и его. У нее к тому же есть двойной пол багажника, а у седана «Рио» сиденья хоть и складываются, но со ступенькой. И погрузку багажа осложняет немалой высоты порог.

Характеристики управляемости — вещь опять же спорная. Инженеры Kia под давлением придирчивых покупателей борются за смягчение подвески, на самом же деле неуклонно приближаются к оптимальной жёсткости. Тем, кому «Рио» кажется избыточно жёсткой, я бы посоветовал тестировать «Рапид» и убедиться в своей неправоте. Определяет ли эта жёсткость курсовую устойчивость седана на трассе? Однозначно да. Комфорт на грунтовке и разбитом асфальте? Тоже да… то есть, нет, в смысле, не ждите там комфорта, жестковато. Амортизация не идеальная, в этом плане модели Renault впереди, а с ними и Lada.

Но по общему ощущению Rio все равно гораздо более иномарка, чем выпускаемые в России бюджетные модели Renault|/Dacia и их близкие родственники. И «крой» салона у нее приятнее, и комфорт суммарно повыше, и опций побольше. А шумоизоляцией новая «Рио» превосходит не только конкурентов от других фирм, но и, как мне кажется, своего близкого родственника — Hyundai Solaris.

Каких опций не хватает в «гардеробе»? В тестовом варианте — круиз-контроля (в «старшей» комплектации он есть). Красивый бортовой компьютер я бы распространил на все версии, исключая, может быть, только начальную. Наделил бы машины подсветкой поворотов. Вроде, не один десяток лет обходился без этого «удобства», а попробовав, мгновенно привык к нему и теперь скучаю, если оно где-то не обнаруживается.

Еще в тестовом автомобиле отсутствовал бокс-подлокотник между передними сиденьями. Без него плохо, вот уж действительно. В Xray я долго возился, даже сиденья снимал, но поставил нештатный бокс и ничуть не жалею о трудозатратах. В «Рапиде» подлокотник без бокса был, несколько странное устройство, но без него было бы намного хуже.

Почему-то подумалось, что в автомобилях должен все шире применяться проекционный экран, благодаря которому водитель может видеть параметры движения прямо перед собой. Сегодня это прерогатива только дорогих моделей, но в продаже доступна масса приборов, выполняющая эту функцию.

Появления активного «круиза» и системы контроля полосы движения я в «Рио» не жду. Хотя с большой вероятностью эти устройства в дорогих комплектациях могут и появиться. Ведь они с успехом испытаны на Kia CEED, именно с успехом: по качеству работы системы подруливания корейская модель обгоняет даже некоторые премиальные…

Наиболее динамичными из версий «Рио» являются 1,6-литровые 123-сильные с «механикой»: 10,3 с с места до сотни. При автомате этот показатель увеличивается до 11,2 с. 1,4-литровые 100-сильные седаны устремляются к отметке 100 км/ч соответственно за 12,2 и 12,9 с.

Но главное не это. Мне кажется, что обязательным новшеством на всех «Рио», от дешевых до дорогих, при следующем рестайлинге или смене поколений должен стать диодный головной свет. Не дневные ходовые огни, а фары целиком. С сегодняшними галогенками они светят слабо. Возможно, в проектировании нынешних фар допущен какой-то просчет, дизайном увлеклись, а функционалом не озаботились. Потому что мне из водительской практики знакомы случаи, когда фары разных автомобилей при одних и тех же лампочках внутри светили сильно по-разному. Вот этого я теперь действительно жду от «Рио».

И еще — хотелось бы, чтобы «механика» этого автомобиля подольше не менялась. Не только механическая коробка передач (она тоже вполне себе хороша), а, скажем так, железо в целом: жёсткость подвески, кузова, общий «строй», как говорят про рыболовные удилища. Сейчас у моделей Kia, а они знакомы мне практически все, этот «строй» оптимален, сетования на избыточную жёсткость подвески и недостаточную — кузова (встречается и такое мнение) отметаю, всё у них нормально, а ненормальным кажется только тем, кто снобистски принижает плоды корейского автопрома. Мол, до «немцев» и «японцев» ему еще расти и расти.

Эти сравнения напоминают мне те же шапочки beanie. В сознании некоторых людей данный предмет гардероба не может быть теплым, функциональным и красивым под названием «вязаная шапочка», а может — только под названием beanie. То есть, надо быть модным, соответствовать эфемерным трендам и умозрительному прогрессу исключительно ради новизны, даже не красоты. Попробуй скажи сегодня, что beanie кому-то не идет — да такого просто быть не может! Ведь это же beanie! А то, что вместе с весьма странным покроем данные шапки ничуть не прибавили ни в удобстве, ни в тепле, отходит куда-то на второй план.

Собственно, примерно то же происходит с регулярными обновлениями автомобилей. В погоне за конкурентами их производители предлагают нам немыслимые дизайнерские изыски и премиальные опции сомнительной необходимости — хорошо, если не жертвуя при этом основными, исторически сложившимися достоинствами тех или иных моделей. А мы, покупатели, все больше рассматриваем автомобили как одёжные обновки, в которых так приятно повертеться перед зеркалом.

Силовые агрегаты у обновленного Kia Rio остались без изменений: это 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный бензиновые моторы. И с тем, и с другим доступна как механическая коробка передач, так и шестидиапазонный автомат. Автомобиль предлагается в семи комплектациях по цене от 824 900 рублей. Версии Style (побывавшая у нас на тесте), Prestige и Premium комплектуются только 1,6-литровыми моторами и автоматами. Их стоимость — от 1 039 900 до 1 179 900 рублей.

Технические характеристики Kia Rio 1.6 6AT ГАБАРИТЫ, ММ: 4420х1740х1470 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ: 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ: 160 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л: 480 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ: 1198 ТИП ДВИГАТЕЛЯ: Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 123 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 151 / 4850 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 6 ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 192 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50