Среди молодых водителей бытует мнение, будто на АвтоВАЗе только учатся создавать автомобили, а зарубежные компании, дескать, уже умеют их делать. С одной стороны, хочется это оспорить, ведь новейшие «Лады» и едут уже совсем неплохо, и оснащены прилично, и качеством сборки радуют всё больше. Но вот уже в третий раз оказываюсь за рулем Kia Rio X-Line – и снова ловлю себя на мысли: настоящая иномарка! Вазовцам к такому уровню еще стремиться и стремиться

Нет, безусловно, об оформлении салонов таких моделей, как Vesta и Xray, можно без натяжек говорить: это дизайн. Это труд собственно рисовальщиков, а вместе с ними — проектировщиков, технологов, сборщиков и других специалистов. Но почему-то остается прежним ощущение, будто одновременно с реализацией интересных идей в плане оформления и функциональности создатели ВАЗов стремились еще и сэкономить. Уверен, что в Kia к этому стремились тоже, но как-то вот мастерски скрыли это. Сумели скрыть. В итоге, Rio X-Line не выглядит бюджетной и сверх-экономной моделью. Полноценный автомобиль, без компромиссов, паллиатива, скидок, натяжек и всего подобного. Только небольшой (в плане размеров салона). Но в своем классе — далеко не из последних.

Дизайн кузова исключительно хорош у всех кроссоверов-«малышей»: и у Rio X-Line, и у Lada Xray, и у Renault Sandero Stepway. Будь я сейчас в состоянии выбора одной из моделей такого подкласса, у меня бы просто глаза разбежались. А с появлением «внедорожного» Xray Cross они разбежались бы еще больше. Вдобавок и Rio X-Line усложнил задачу: теперь у него дорожный просвет составляет 190/195 мм. Раньше по этому показателю корейский кроссовер отставал от конкурентов, имея под днищем всего 170 мм. И вот что, скажите на милость, выбрать теперь?

Качество вращения

У меня не было задания провести сравнительный тест, однако без сравнений просто невозможно обойтись. Тем более, что нельзя выбирать, не сравнивая. Из названной троицы Rio X-Line имеет самый городской облик, наименее внедорожный. Его кузов наиболее стремителен и, пожалуй, аэродинамичен. Вспоминаю, что один из моих знакомых, рассматривавший покупку Lada Xray, в итоге отказался от нее, поскольку счел кузов этой модели слишком «коровистым». Меткое словечко! Хоть мне и нравится Xray, аналогично выразиться об X-Line я не могу.

Пожалуй, увеличенный клиренс никак не повлиял на восприятие Rio X-Line со сороны. Автомобиль не стал похож на «колосса на глиняных ногах», как Renault Kaptur. Общая пропорциональность осталась прежней, баланс между городским дизайном и внедорожным клиренсом был мастерски соблюден. Что изменилось в конструкции, за счет чего увеличилось пространство под днищем? Надо сказать, перемены более чем существенные: у автомобиля появились новые поворотные кулаки и рычаги передней подвески, заменены также амортизаторы и пружины «по кругу».

Дорожный просвет Rio X-Line увеличился с прежних 170-ти миллиметров до 190 мм при 15-дюймовых колесах и 195 мм при 16-дюймовых.

А в остальном «Икс-Лайн» остался «Икс-Лайном». Студентом-выпусником с зачеткой, полной практически одних только «пятерок». За что тут ставить «двойки», даже «тройки», а также «неуды»? Да практически не за что.

Посадка за рулем — оптимальная. Кнопки и клавиши управления на подлокотнике водительской двери расположены именно под рукой, ее не надо сильно отводить назад. Стеклоподъемник левой передней двери — с авторежимом. Слева от рулевого колеса видна кнопка системы контроля давления воздуха в шинах. Вот это оснащение бюджетного мини-кроссовера!

А дальше — больше. Кнопки и регуляторы-«качалки» на рулевом колесе практически такие же, как в «старших» моделях Kia. И — приятное новшество — в топовой версии Premium теперь есть круиз-контроль. Во время предыдущего теста мне его недоставало.

В меню борткомпьютера по-прежнему есть пункты, посвященные переднему и заднему стеклоочистителям. Стоит коснуться правого подрулевого рычажка, как на экране в центре комбинации приборов появляется табличка с указанием, какой из режимов работы «дворников» активирован в данный момент. Для чего нужна эта индикация? Во-первых, на нее почти не смотришь. Во-вторых, это лишние операции по монтажу, не говоря о проектировании. Стоило ли городить этот «огород»? У меня, да и не только у меня есть претензии к бортовым компьютерам Lada Xray и Renault Sandero Stepway, те слишком просты, до примитивности, но «начинка» БК в X-Line — это перебор.

Подогрев сидений? Да, и передних, и задних, причем, везде — двухступенчатый. Кнопки включения расположены «внятно» (Lada и Renault, ау!). Есть подогрев всей площади ветрового стекла. А подогрев руля на Kia – это прямое заимствование у премиум-класса.

Климат-контроль — однозонный, но организацию управления системой тоже стоит похвалить. Особенно работу вращающихся регуляторов. Похоже, над выверкой усилия вращения немало потрудились. Получилось хорошо, вернее, очень хорошо. Ни малейшего люфта. Так же качественно вращаются и рукоятки, отвечающие за «музыку»: настройки громкости и выбора радиостанции.

Водительское кресло не вызывает нареканий, кроме, разве что, одного: я бы добавил регулировку поясничного подпора. В принципе, и без него можно отлично устроиться за рулем, благо, баранка имеет механизм регулировки и по высоте, и по вылету. И все же выдвижной валик в области поясницы, на мой вкус, не помешал бы. Электрические регулировки кресла? Можно обойтись без них и в «Премиуме». Хотя уверен, что на новом поколении X-Line они появятся. Если желаете — можем поспорить.

А мультимедиакомбайн не появится, а сохранится. Потому что более логичное устройство придумать трудно. И группировка музыкальных файлов с флэшки понравилась, и ручные настройки радио, и отклик сенсорного экрана с диагональю 7 дюймов, и качество звучания. Оно здесь лучше, чем в гораздо более дорогом «китайце», реклама которого столь часто мелькает в последнее время на телеэкранах.

Экивок в ту же сторону: если в китайском кроссовере поставить полулитровую бутылку в выемку на центральном туннеле, она будет мешать локтю правой руки водителя. На скромном автомобильчике Kia над этой «мелочью» подумали. Та же бутылка здесь не мешает водителю никоим образом, потому что не выступает над центральным подлокотником. Мелочь — а как характерно… Можно сколько угодно «бряцать» невероятным дизайном и набором супер-опций, но всего одна «ложка дегтя» способна испортить игру и обрушить курс акций.

Минус X-Line – более дешевая музыкальная установка, предлагаемая в комплектации Luxe. Вот она не понравилась совсем. Во-первых, в ней отсутствует возможность подключить смартфон по протоколу Bluetooth. Во-вторых, крайне непрост алгоритм внесения радиостанций в память устройства. Учитывая тот факт, что за разговор по мобильному телефону во время нахождения за рулем можно «словить» немалый штраф, при выборе не самой дорогой версии автомобиля от такой «музыки» лучше отказаться вообще. А вместо нее установить какое-нибудь нештатное устройство с подходящим набором функций.

Трем пассажирам на заднем диване будет не очень просторно: ширина его всего 126 см. Немного места и для ног. При замере зимой расстояние от подушки дивана до переднего кресла составляло 20 см, летом оно на сантиметр увеличилось. Видимо, отсутствие зимней одежды позволило мне расположиться чуть ближе к рулю. Как бы то ни было, данный размер в Lada Xray меньше (в Lada Xray Cross – примерно такой же).

По объему багажника Rio X-Line обходит ближайших конкурентов, предлагая 390 л. Но здесь нет «двойного дна», как на мини-кроссоверах Lada и Renault. Съемный «пол» удобен, под ним, над запасным колесом, можно разместить много всяческих вещей. Такой «пол» прибавил бы удобства багажнику Rio X-Line, тем более что части спинки заднего дивана у него складываются со «ступенькой» по отношению к полу непосредственно над запаской. Из бюджетных решений можно отметить неполную отделку внутренней поверхности пятой двери пластиком. Накладка небольшая, занимает не всю площадь двери. Это, впрочем, не сильно влияет на общую шумоизоляцию салона.

Услышал шум? Узнай, откуда он

«Подъем» кузова над дорогой, конечно, не мог не сказаться на ходовых качествах корейского мини-кроссовера. Но при начале движения это совершенно не чувствуется. Разве что посадка за руль стала чуть удобнее, в водительское кресло не «погружаешься», как раньше. Но все равно, по ощущениям, кресло того же российского Xray находится выше над дорогой, и чувствуешь, что садишься в кроссовер — ну почти в кроссовер.

Зато площадь остекления у Rio X-Line явно больше, и обзорность из него лучше. В сравнении с танковыми амбразурами Xray в корейском автомобиле чувствуешь себя, как в аквариуме. И наружные зеркала в X-Line удобнее, хоть они и небольшие. А еще корейская модель в комплектации Premium оснащена камерой заднего вида с динамическими направляющими. Плюс к тому, у этого автомобиля есть «поворотный» свет. Для загородного варианта это, может быть, не так уж важно, а для городского — очень даже.

Автоматическая версия X-Line потребляет на трассе порядка 7,5 л на 100 км, в городе — около 9 л. Средний расход по итогам теста оказался на уровне 8 л на сотню. Круиз-контроль повышению экономичности поспособствовал не сильно. Автомобиль можно заправлять как 95-м, так и 92-м бензином, водительские ощущения при использовании разных видов топлива практически одинаковы.

Городская динамика 1,6-литрового 123-сильного Rio X-Line очень хороша, даже с автоматом. Xray от него точно отстанет, потому что из 1,6-литрового рабочего объема на нем «выжато» всего 106 л. с. Я бы не поручился за победу в этом заочном состязании и вазовской модели с 1,8-литровым 122-сильным мотором, но это субъективное мнение, требующее проверки на практике. А у «корейца» к тому же радует наличие автомата, вазовский «робот» на первых порах вызывал огорчение у покупателей, да и после обновления испытывает недоверие. Почему тольяттинская модель не получила четырехдиапазонный автомат от «Калины»/ «Гранты», так и осталось тайной. А у Kia автомат шестидиапазонный (на всякий случай, сообщаем, что столько же передач у «механики», в то время как у вазовской — пять).

И ручной выбор передач у коробки X-Line тоже есть. Но часто к нему прибегать не приходится, да и незачем. Максимум момента (151 Нм) у мотора приходится на 4850 об/мин, но чаще переключения происходят на гораздо более низких значениях. При спокойном движении — на 2500 об/мин, при разгоне «вполпедали» — на 3000 об/мин. Можно довести мотор и до «звона», но, по моим ощущениям, максимальная отдача придется примерно на 3800-4000 об/мин.

В абсолютных цифрах X-Line далеко не спринтер, на разгон с места до 100 км/ч ему требуется более 11 с (при автомате). Но, с одной стороны, впечатляет динамика на относительно невысоких городских скоростях, а с другой, на трассе автомобиль охотно поддерживает высокий темп движения.

«Схема» разгона с 80 до 120 км/ч с прошлого теста X-Line не изменилась. В режиме D ускорение в этом диапазоне скоростей происходит примерно за 7-8 с (по фирменным данным — за 8,7 с). Включаю ручной режим и, помня о том, что на 6-й и 5-й передачах разгона практически не было, перехожу на 4-ю. Интересно, что коробка тут же самостоятельно переходит на пятую (!!), но тут же спохватывается и возвращается на четвертую ступень. Возможно, именно этот кратковременный «перескок» вверх ухудшает темп разгона до 10 с. Остается попробовать ускориться на третьей. И снова коробка действует самостоятельно: при скорости 100 км/ч и предельно допустимых оборотах переключается на четвертую передачу. Не могу утверждать точно, но приблизительный подсчет показывает: в 7 секунд автомобиль уложился. Это свидетельствует о том, что в автоматическом режиме коробка при таком ускорении оперирует, в основном, третьей передачей.

Повышенный дорожный просвет, похоже, сыграл некоторую отрицательную роль: на мой взгляд, хэтчбек стал чуть хуже стоять на скоростной прямой и чуть сильнее реагировать на порывы бокового ветра. Но эти ухудшения нельзя назвать критичными. В целом, подвеска автомобиля осталась приятно-жесткой, раскачки на волнах не вызывает, правда, мелкие неровности «пересчитывает», но, опять же, на это сетовать не приходится. Микро-кроссовер крепко сбит и почти не бренчит на плохих дорогах ни подвеской, ни деталями интерьера. Пока новый, конечно — пробег тестового экземпляра составлял около 5000 км.

Я уже хвалил X-Line за тишину в салоне, но в этот раз чуть не разочаровался. При выезде на трассу и наборе около 100 км/ч автомобиль вдруг сильно засвистел. Поначалу мне показалось, что это были какие-то помехи при работе радио. Ан нет, при выключенной аудиосистеме свист остался, и стало ясно, что он исходит справа спереди. Неужели повышенный клиренс так ухудшил аэродинамику? Ведь звук стал откровенно навязчивым. Все оказалось проще: было не до конца поднято стекло правой передней двери.

И все же — «горожаночка»...

На расходе топлива повышение клиренса, похоже, не сказалось. Автоматическая версия X-Line потребляла на трассе порядка 7,5 л на 100 км, в городе — около 9 л. Средний расход по итогам теста оказался на уровне 8 л на сотню, что вполне приемлемо. Круиз-контроль, использованный на трассе, повышению экономичности поспособствовал не сильно, но удобства прибавил. И вот еще наблюдение. По умолчанию, машина была заправлена 95-м бензином, однако для ее питания допускается и 92-й. Я попробовал оба топлива и выяснил, что различий в динамике, экономичности и шумности работы мотора нет. Во всяком случае, на уровне человеческих ощущений (возможно, специальные высокоточные измерительные приборы отдадут предпочтение тому или другому бензин).



Вы ждете самого вкусного — улучшения проходимости «приподнятой» версии на бездорожье? Увы, напрасно. Чтобы сравнить автомобили с разным клиренсом, потребовались бы максимально близкие (а лучше идентичные) условия. Но X-Line с низким клиренсом достался нам зимой, а с высоким — летом. Впрочем, ясно, что вне дорог и на плохих участках ни один миллиметр лишним не бывает, так что прибавка клиренса — в любом случае плюс.

Зимой X-Line с клиренсом 170 мм едва не застрял в московском дворе, где дворники ломами раскололи толстый слой слежавшегося и укатанного снега. Летом автомобиль с увеличенным просветом сумел проползти по песчаным буеракам, задевая накладками бамперов, разве что, сухую траву. Замечено было, что такие препятствия лучше брать наскоком. При попытках двигаться внатяг мини-кроссовер закапывается в песок. Система стабилизации пыталась помешать, но сложный участок удалось преодолеть без ее отключения. Важнее было при начале движения выставить колеса прямо.

Итак, по клиренсу Rio X-Line практически сравнялся с Lada Xray, но по-прежнему уступает версии Xray Cross с просветом 203 мм. На стороне последней играют также дополнительные режимы движения «Снег», «Песок» и «Спорт», весьма ощутимые, что продемонстрировал наш тест.

И все же при очевидном прогрессе в качестве материалов и сборки, а также в плане оснащения российские модели остаются российскими, а скромный по меркам рынка Kia Rio X-Line представляет собой самую настоящую иномарочку. Проголосовать против нее при выборе модели для покупки могут, разве что, более высокая, чем у «Лад», цена и именно вот эта самая иномарочность, почти игрущечность. Ну согласитесь, жалко же трепать такую красоту не только на бездорожье, но даже на проселках. Ее стихия — городская среда, в которой сегодня модно (и достаточно) выглядеть спортивно, молодо, подтянуто. Всем этим критериям Rio X-Line отвечает вполне. А «Лады» во всех смыслах больше подходят для сельской местности, и в этом их плюс наряду с ценой. Вы считаете себя горожанином или селянином?

Kia Rio X-Line предлагается в нашей стране в пяти комплектациях: Comfort, Luxe, «Лига Европы», Prestige и Premium. Доступные двигатели — 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный, оба бензиновые, атмосферные. Трансмиссии — механическая, либо автоматическая, каждая о шести ступенях. Привод — только передний. Стоимость на середину лета 2019-го года варьирует от 884 900 до 1 134 900 рублей. Для сравнения, Lada Xray оценивается в 609 900 — 842 900 рублей, стоимость версии Cross начинается примерно с 880 000 рублей, однако не превышает 1 млн.

Технические характеристики Kia Rio X-Line 1.6 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4240 x 1750 x 1535 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 / 195 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 390 / 1075 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1269 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 123 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 151 / 4850 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 6-ст. автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 183 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 11,6 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 6,8 ОБЪЕМ БАКА, Л 50