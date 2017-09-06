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КИА Рио

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Kia Rio 2017 вид спереди
KIA Rio нового поколения собирают Под Петербургом по технологии полного цикла
Kia Rio 2017 вид сбоку
Длина, колесная база и ширина седана увеличились на 23, 30 и 40 мм соответственно
Kia Rio 2017 вид сзади
Kia Rio 2017 салон
Базовая посадка водителя стала на 25 мм ниже
Kia Rio 2017 приборная панельKia Rio 2017 мониторKia Rio 2017 управление климатом
Kia Rio 2017 ЭРА-ГЛОНАСС
При установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не пришлось жертвовать нишей очечника
Kia Rio 2017 6АКППKia Rio 2017 передние кресла
Kia Rio 2017 задний диван
Пассажирам второго ряда добавили места для ног
Kia Rio 2017 багажное отделениеKia Rio 2017 дверь багажника
Kia Rio 2017 двигатель
1,6-литровый мотор Gamma получил двойную систему изменения фаз газораспределения
Kia Rio 2017 видеокамера

В России начались продажи седана KIA Rio нового поколения. Если воспользоваться военной терминологией, то можно утверждать, что автомобиль перешел из рядового состава в офицерский. По драйверским характеристикам, ездовому комфорту и электронной начинке «кореец» дерзко претендует на лидерские позиции в сегменте

В гавани Кронштадта отмечается небывалая активность: десятки кораблей, приписанных к четырем российским флотам, пришвартовались у кажущихся нескончаемыми причалов, экипажи драят палубы, матросы, заслужившие увольнение, проходят строем на берег в сопровождении офицеров, а охрана пропускных пунктов не допускает на пирсы зевак. Мы наблюдаем эту картину, стоя перед шлагбаумом, отделяющим нас от ракетных крейсеров, подлодок и парусников: волей случая стали свидетелями подготовки к грандиозному параду в честь Дня Военно-Морского Флота. Впрочем, мы и сами будто на параде. Метрах в ста от пирса припаркованы новенькие KIA Rio четвертого поколения, которые сменили на конвейере завода в Санкт-Петербурге автомобили прошлой генерации. Причем на «корейцев», выстроившихся в ряд, глазеют, как мне кажется, не меньше, чем на корабли за ограждением: машины выглядят современно, броско и гордо. Кажется, что они тоже встали на рейд.

Новая волна

Подобный интерес легко объясним. KIA Rio четвертого поколения в исполнении для российского рынка – это прежде всего дизайнерская декларация. Предшественника кроили с прицелом на клиентуру азиатских рынков, откуда картинно агрессивный передок, поджарые бока и салон без авангардного налета. Преемник же вышел более элегантным и по-европейски стильным. Такое ощущение создают удлиненный капот, округлые боковины и по последней моде покатая крыша. Блок-фары увеличились в размерах и заходят на плоскость передних крыльев. Линзованная оптика стала более эффективной, появились дополнительные секции для подсветки поворотов, а «старшим» комплектациям выделены ходовые огни и задние фонари на основе светодиодов.

На ранее несвойственное Rio ощущение солидности работают и пересмотренные габариты. Благодаря переходу на новую платформу длина, колесная база и ширина седана увеличились на 23, 30 и 40 мм соответственно. В результате автомобиль вплотную приблизился по своим размерам к моделям гольф-класса, в салоне стало просторнее, багажник же, даром что ужался на 20 л (до 480 л), остается одним из самых вместительных в сегменте.

Салон «корейца» решен в стиле хай-тек, и в нем практически полностью отсутствуют восточные мотивы. Материалы отделки приятные, без намека на бюджетность, причем несмотря на то, что пластик использован в основном жесткий. Из мягких материалов выполнены лишь рычаг селектора «автомата», обод руля и дверные подлокотники. Приятно и то, что команда стилистов во главе с гуру Питером Шрайером придумала оригинальные завлекалочки: чего стоят одни только выступы под кнопки на центральной консоли, похожие на клыки!

Но, конечно же, наиболее выигрышно Rio выглядит в топовых исполнениях с «приборкой» Supervision (отличается расширенным функционалом), «мультимедийкой» с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией TomTom, возможностью интеграции смартфонов и камерой заднего вида, а также с сиденьями, которые для этой модели впервые можно заказать с обшивкой экокожей.

Что касается посадки, она стала в равной степени более спортивной и удобной. Место водителя организовано на 25 мм ниже, чем в Rio прошлой генерации. При этом подушки передних кресел по-прежнему коротковаты, а боковая поддержка могла бы быть чуть мощнее, но сидеть на новых сиденьях тем не менее удобно, спина в дальних поездках совершенно не устает. В то же время обзор вперед за счет изменения положения передних стоек улучшился. Водители наверняка оценят и новый центральный бокс-подлокотник, который теперь можно отрегулировать в горизонтальной плоскости. Понравилось и то, что на потолочной панели удалось разместить сразу и блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС», и нишу с очечником.

Сзади без проблем разместятся трое высоких взрослых, и перед их коленями даже останется небольшой зазор. А вот запас по высоте на «галерке», можно сказать, минимальный: люди под два метра ростом упрутся макушкой в потолок. Зато Rio нового поколения может похвастаться собственными воздуховодами заднего ряда. Они выведены под передние сиденья – покупатели наверняка оценят это решение, особенно в зимнее время.

Наконец, список электронных опций по меркам сегмента кажется едва ли не исчерпывающим. Для заказа доступны обогрев руля, ветрового стекла и всех сидений, системы бесключевого доступа и мониторинга давления в шинах, громкая связь по протоколу Bluetooth, климат-контроль, передние и задние датчики парковки, интеллектуальная система открывания багажника (чтобы крышка открылась, нужно просто постоять с ключом-транспондером у заднего бампера в течение трех секунд) и многие другие ассистенты. Посетую разве что на отсутствие в списке опций круиз-контроля.

Так держать!

В движении новый Rio воспринимается как автомобиль следующего размерного класса. После перехода на новую платформу, аналогичную используемой в Hyundai Solaris нового поколения, ощутимо улучшилась курсовая устойчивость. Автомобиль гораздо увереннее стоит на шоссейных скоростях, не заставляя прибегать к микроподруливаниям. Отчасти это заслуга также новой системы рулевого управления, в котором теперь вместо гидроусилителя используется электроусилитель, причем настроенный скрупулезно точно.

Как следствие, от пресловутого «рыскания» на высоких скоростях, за которое критиковали Rio прошлой генерации, не осталось и следа. «Все дело в радикальной перенастройке подвески», – поясняет технический специалист KIA Николай Меренков. Угол наклона стоек амортизаторов  снизился с 25 до 8,4° – иначе говоря, они теперь стоят более вертикально, в связи с чем увеличился рабочий ход подвески, а шасси в целом прибавило в энергоемкости. В передней подвеске с 4,1 до 4,6° увеличен кастор, колея стала шире, а дорожный просвет при этом не изменился и составляет те же приемлемые для российских реалий 160 мм.

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Огромную работу инженеры проделали и по увеличению плавности хода. Подвеска Riо с легкостью справилась с самыми разными дорожными неровностями в окрестностях Санкт-Петербурга и Кронштадта, не досаждая ни тряской, ни раскачкой. А значит, разработчикам удалось решить сложную задачу – совместить интересную управляемость и ездовой комфорт. Последнему способствовало и усиление шумоизоляции. Уплотнитель теперь охватывает весь периметр дверей, появились дополнительные изолирующие маты центральных стоек и колесных арок. Так что в ходе теста в салон пробивался разве что легкий шорох корейских шин Nexen, которыми комплектуются все исполнения Rio.

Модернизированные двигатели и трансмиссии – еще один повод присмотреться к новинке. Пожалуй, главный сюрприз KIA преподнесла покупателям начальных версий Rio с новым базовым 1,4-литровым 100-сильным бензиновым мотором Kappa. Более приемистый силовой агрегат (пик тяги смещен в зону более низких оборотов) теперь работает в связке с  6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «автоматом», в то время как для предшественника предлагались 5-ступенчатая «механика» и архаичная 4-диапазонная автоматическая коробка.

По-взрослому

К сожалению, опробовать начальные Rio не удалось: на тесте были представлены исключительно 1,6-литровые бензиновые исполнения с отдачей 123 л.с., 6-ступенчатой механической и 6-диапазонной автоматической трансмиссиями. Модернизированный 1,6-литровый силовой агрегат Gamma получил двойную систему изменения фаз газораспределения, а пиковый момент, как и в случае с базовым мотором, теперь выдается на более низких оборотах двигателя. Следствием инженерных манипуляций стало усилившееся ощущение подхвата мотора. Особенно это касается 123-сильного автомобиля с «механикой». При ускорении со средних скоростей такой Rio даже демонстрирует некоторые задатки спортсмена – предшественник этим похвастаться не мог.

Модификация с «автоматом» поспокойнее, при активации кик-дауна заметна небольшая задержка с реакцией машины. Однако держаться в потоке не составляет проблемы, совершать обгоны на трассе комфортно, дефицита мощности не наблюдается. Сделаю комплимент и тормозам – в равной мере цепким и информативным. К слову, ABS, система стабилизации с функцией контроля торможения в повороте и система помощи при экстренном торможении предлагаются уже в базовом варианте седана.

В целом же «четырехдверка» нового поколения произвела впечатление более взрослой, собранной и комфортной машины, которая может оказаться еще и вооруженной до зубов, если вы не поскупитесь на опции, предлагающиеся в верхних комплектациях. Что же касается цен, то они подросли, можно сказать, минимально. Начальная версия с 1,4-литровым мотором и «механикой» предлагается за 669 900 рублей, причем штатно вы получаете две фронтальные подушки безопасности, систему контроля давления в шинах, кондиционер, электроприводы передних стекол и боковых зеркал. За топовое исполнение Premium с 1,6-литровым мотором и «автоматом» дилеры просят 989 900 рублей, и это автомобиль с оснащением, ассоциирующимся с автомобилями более высокого класса: креслами, обшитыми экокожей, системой дистанционного открывания багажника, навигацией, предлагающей варианты объезда пробок, и «мультимедийкой», поддерживающей приложения Apple CarPlay и Android Auto. Осталось в силе и еще одно конкурентное преимущество – гарантия на 5 лет или 150 тыс. км пробега. Иными словами, Rio повзрослел, и его парадный настрой отнюдь не бравада. 

Технические характеристики KIA Rio 1.6 AT6

Габаритные размеры, мм

4400х1740х1470

Колесная база, мм

2600

Колея спереди/сзади, мм

1510/1516

Дорожный просвет, мм

160

Объем багажника, л

480

Снаряженная масса, кг

1198

Диаметр разворота, м

10,4

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, куб. см

1591

Макс. мощность, л.с./об/мин

123/6300 

Макс. момент, Нм/об/мин

151/4850

Привод

передний

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

192

Время разгона 0–100 км/ч, с

11,2

Расход топлива (средний), л/100 км

6,6

Объем бака, л

50

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