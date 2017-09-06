В России начались продажи седана KIA Rio нового поколения. Если воспользоваться военной терминологией, то можно утверждать, что автомобиль перешел из рядового состава в офицерский. По драйверским характеристикам, ездовому комфорту и электронной начинке «кореец» дерзко претендует на лидерские позиции в сегменте

В гавани Кронштадта отмечается небывалая активность: десятки кораблей, приписанных к четырем российским флотам, пришвартовались у кажущихся нескончаемыми причалов, экипажи драят палубы, матросы, заслужившие увольнение, проходят строем на берег в сопровождении офицеров, а охрана пропускных пунктов не допускает на пирсы зевак. Мы наблюдаем эту картину, стоя перед шлагбаумом, отделяющим нас от ракетных крейсеров, подлодок и парусников: волей случая стали свидетелями подготовки к грандиозному параду в честь Дня Военно-Морского Флота. Впрочем, мы и сами будто на параде. Метрах в ста от пирса припаркованы новенькие KIA Rio четвертого поколения, которые сменили на конвейере завода в Санкт-Петербурге автомобили прошлой генерации. Причем на «корейцев», выстроившихся в ряд, глазеют, как мне кажется, не меньше, чем на корабли за ограждением: машины выглядят современно, броско и гордо. Кажется, что они тоже встали на рейд.

Новая волна

Подобный интерес легко объясним. KIA Rio четвертого поколения в исполнении для российского рынка – это прежде всего дизайнерская декларация. Предшественника кроили с прицелом на клиентуру азиатских рынков, откуда картинно агрессивный передок, поджарые бока и салон без авангардного налета. Преемник же вышел более элегантным и по-европейски стильным. Такое ощущение создают удлиненный капот, округлые боковины и по последней моде покатая крыша. Блок-фары увеличились в размерах и заходят на плоскость передних крыльев. Линзованная оптика стала более эффективной, появились дополнительные секции для подсветки поворотов, а «старшим» комплектациям выделены ходовые огни и задние фонари на основе светодиодов.

На ранее несвойственное Rio ощущение солидности работают и пересмотренные габариты. Благодаря переходу на новую платформу длина, колесная база и ширина седана увеличились на 23, 30 и 40 мм соответственно. В результате автомобиль вплотную приблизился по своим размерам к моделям гольф-класса, в салоне стало просторнее, багажник же, даром что ужался на 20 л (до 480 л), остается одним из самых вместительных в сегменте.

Салон «корейца» решен в стиле хай-тек, и в нем практически полностью отсутствуют восточные мотивы. Материалы отделки приятные, без намека на бюджетность, причем несмотря на то, что пластик использован в основном жесткий. Из мягких материалов выполнены лишь рычаг селектора «автомата», обод руля и дверные подлокотники. Приятно и то, что команда стилистов во главе с гуру Питером Шрайером придумала оригинальные завлекалочки: чего стоят одни только выступы под кнопки на центральной консоли, похожие на клыки!

Но, конечно же, наиболее выигрышно Rio выглядит в топовых исполнениях с «приборкой» Supervision (отличается расширенным функционалом), «мультимедийкой» с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией TomTom, возможностью интеграции смартфонов и камерой заднего вида, а также с сиденьями, которые для этой модели впервые можно заказать с обшивкой экокожей.

Что касается посадки, она стала в равной степени более спортивной и удобной. Место водителя организовано на 25 мм ниже, чем в Rio прошлой генерации. При этом подушки передних кресел по-прежнему коротковаты, а боковая поддержка могла бы быть чуть мощнее, но сидеть на новых сиденьях тем не менее удобно, спина в дальних поездках совершенно не устает. В то же время обзор вперед за счет изменения положения передних стоек улучшился. Водители наверняка оценят и новый центральный бокс-подлокотник, который теперь можно отрегулировать в горизонтальной плоскости. Понравилось и то, что на потолочной панели удалось разместить сразу и блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС», и нишу с очечником.

Сзади без проблем разместятся трое высоких взрослых, и перед их коленями даже останется небольшой зазор. А вот запас по высоте на «галерке», можно сказать, минимальный: люди под два метра ростом упрутся макушкой в потолок. Зато Rio нового поколения может похвастаться собственными воздуховодами заднего ряда. Они выведены под передние сиденья – покупатели наверняка оценят это решение, особенно в зимнее время.

Наконец, список электронных опций по меркам сегмента кажется едва ли не исчерпывающим. Для заказа доступны обогрев руля, ветрового стекла и всех сидений, системы бесключевого доступа и мониторинга давления в шинах, громкая связь по протоколу Bluetooth, климат-контроль, передние и задние датчики парковки, интеллектуальная система открывания багажника (чтобы крышка открылась, нужно просто постоять с ключом-транспондером у заднего бампера в течение трех секунд) и многие другие ассистенты. Посетую разве что на отсутствие в списке опций круиз-контроля.

Так держать!

В движении новый Rio воспринимается как автомобиль следующего размерного класса. После перехода на новую платформу, аналогичную используемой в Hyundai Solaris нового поколения, ощутимо улучшилась курсовая устойчивость. Автомобиль гораздо увереннее стоит на шоссейных скоростях, не заставляя прибегать к микроподруливаниям. Отчасти это заслуга также новой системы рулевого управления, в котором теперь вместо гидроусилителя используется электроусилитель, причем настроенный скрупулезно точно.

Как следствие, от пресловутого «рыскания» на высоких скоростях, за которое критиковали Rio прошлой генерации, не осталось и следа. «Все дело в радикальной перенастройке подвески», – поясняет технический специалист KIA Николай Меренков. Угол наклона стоек амортизаторов снизился с 25 до 8,4° – иначе говоря, они теперь стоят более вертикально, в связи с чем увеличился рабочий ход подвески, а шасси в целом прибавило в энергоемкости. В передней подвеске с 4,1 до 4,6° увеличен кастор, колея стала шире, а дорожный просвет при этом не изменился и составляет те же приемлемые для российских реалий 160 мм.

Огромную работу инженеры проделали и по увеличению плавности хода. Подвеска Riо с легкостью справилась с самыми разными дорожными неровностями в окрестностях Санкт-Петербурга и Кронштадта, не досаждая ни тряской, ни раскачкой. А значит, разработчикам удалось решить сложную задачу – совместить интересную управляемость и ездовой комфорт. Последнему способствовало и усиление шумоизоляции. Уплотнитель теперь охватывает весь периметр дверей, появились дополнительные изолирующие маты центральных стоек и колесных арок. Так что в ходе теста в салон пробивался разве что легкий шорох корейских шин Nexen, которыми комплектуются все исполнения Rio.

Модернизированные двигатели и трансмиссии – еще один повод присмотреться к новинке. Пожалуй, главный сюрприз KIA преподнесла покупателям начальных версий Rio с новым базовым 1,4-литровым 100-сильным бензиновым мотором Kappa. Более приемистый силовой агрегат (пик тяги смещен в зону более низких оборотов) теперь работает в связке с 6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «автоматом», в то время как для предшественника предлагались 5-ступенчатая «механика» и архаичная 4-диапазонная автоматическая коробка.

По-взрослому

К сожалению, опробовать начальные Rio не удалось: на тесте были представлены исключительно 1,6-литровые бензиновые исполнения с отдачей 123 л.с., 6-ступенчатой механической и 6-диапазонной автоматической трансмиссиями. Модернизированный 1,6-литровый силовой агрегат Gamma получил двойную систему изменения фаз газораспределения, а пиковый момент, как и в случае с базовым мотором, теперь выдается на более низких оборотах двигателя. Следствием инженерных манипуляций стало усилившееся ощущение подхвата мотора. Особенно это касается 123-сильного автомобиля с «механикой». При ускорении со средних скоростей такой Rio даже демонстрирует некоторые задатки спортсмена – предшественник этим похвастаться не мог.

Модификация с «автоматом» поспокойнее, при активации кик-дауна заметна небольшая задержка с реакцией машины. Однако держаться в потоке не составляет проблемы, совершать обгоны на трассе комфортно, дефицита мощности не наблюдается. Сделаю комплимент и тормозам – в равной мере цепким и информативным. К слову, ABS, система стабилизации с функцией контроля торможения в повороте и система помощи при экстренном торможении предлагаются уже в базовом варианте седана.

В целом же «четырехдверка» нового поколения произвела впечатление более взрослой, собранной и комфортной машины, которая может оказаться еще и вооруженной до зубов, если вы не поскупитесь на опции, предлагающиеся в верхних комплектациях. Что же касается цен, то они подросли, можно сказать, минимально. Начальная версия с 1,4-литровым мотором и «механикой» предлагается за 669 900 рублей, причем штатно вы получаете две фронтальные подушки безопасности, систему контроля давления в шинах, кондиционер, электроприводы передних стекол и боковых зеркал. За топовое исполнение Premium с 1,6-литровым мотором и «автоматом» дилеры просят 989 900 рублей, и это автомобиль с оснащением, ассоциирующимся с автомобилями более высокого класса: креслами, обшитыми экокожей, системой дистанционного открывания багажника, навигацией, предлагающей варианты объезда пробок, и «мультимедийкой», поддерживающей приложения Apple CarPlay и Android Auto. Осталось в силе и еще одно конкурентное преимущество – гарантия на 5 лет или 150 тыс. км пробега. Иными словами, Rio повзрослел, и его парадный настрой отнюдь не бравада.

Технические характеристики KIA Rio 1.6 AT6 Габаритные размеры, мм 4400х1740х1470 Колесная база, мм 2600 Колея спереди/сзади, мм 1510/1516 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1198 Диаметр разворота, м 10,4 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 151/4850 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,6 Объем бака, л 50