На новую модель KIA Rio X-Line возложена важная миссия: новый хэтчбек повышенной проходимости призван стать одним из локомотивов продаж корейской марки и потеснить французских и российских «одноклассников», облюбовавших этот популярный сегмент рынка

Тест новой модели KIA в окрестностях Санкт-Петербурга получился многоплановым и… слегка тревожным. Дело в том, что в поисках умеренного бездорожья мы с коллегой ненароком съехали прямиком на танковый полигон! Прохватили по его кромке, «форсировали» пару луж, забрались на горку, оправдывая себя, конечно же, редакционной необходимостью, – нужно ведь разобраться, как новая модель, которую компания позиционирует как кросс-хэтчбек, чувствует себя на пересеченной местности.

До этого было посещение питерского завода корейской корпорации, общение со специалистами, тестирование машины на скоростном шоссе и в связке поворотов. Однако в итоге больше всего запомнился именно этот короткий марш-бросок по расквашенной и перерытой гусеницами грунтовке полигона. Ретировались, лишь увидав военных в камуфляже и таблички «Запретная зона».

Российская прописка

Организаторы презентации Rio X-Line не зря совместили тест с посещением завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Мое изначально позитивное отношение к новому «паркетнику» стало еще лучше, когда я увидел, как четко и профессионально трудятся работники конвейера, насколько современное здесь штамповочное оборудование южнокорейской компании Rotem и сколь эффективно «рукастые» роботы заменяют труд людей в цехе сварки. Производство на предприятии осуществляется сегодня в три смены по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. В октябре компанию седанам KIA Rio, Hyundai Solaris и кроссоверу Hyundai Creta составил на конвейере герой нашего теста – кросс-хэтчбек Rio X-Line. Локализация новой модели уже составляет 47%.

Вторым откровением стала история появления Rio X-Line. По словам управляющего директора KIA Motors Rus Александра Мойнова, автомобиль создавался по прямому запросу российского офиса корейской марки. Ставка была намеренно сделана не на стандартную «пятидверку», а на востребованную модификацию с увеличенным клиренсом и внедорожной атрибутикой. Благодаря этому дистрибьютор бренда планирует увеличить долю пятидверного Rio c 20%, которые обеспечивал хэтчбек прошлой генерации, до 30%.

Усилиями команды шеф-дизайнера KIA Питера Шрайера был создан хэтчбек, стилизованный под кроссовер. Защитные накладки на пороги и бамперы измененной формы, расширители колесных арок, штатные рейлинги и оригинальные колесные диски диаметром 15 и 16 дюймов выглядят эффектно и даже грозно. Дорожный просвет, увеличенный в сравнении с седаном Rio на 10 мм, и более высокая линия крыши (+40 мм) еще сильнее сближают новинку с кроссоверами. «Жаль, не смогли вытребовать у инженеров более солидный дорожный просвет. Увеличение на 10 мм – максимум, что позволяла платформа без ухудшения стабильности и управляемости», – делится Александр Мойнов.

Даешь комфорт!

Согласно сложившемуся тренду Rio X-Line выделили комплект «внедорожных» атрибутов – сдвоенную насадку на глушитель, колесные диски со спицами в форме солнцеворота, более широкую решетку радиатора с хромированной окантовкой. А вот в салоне отличий от седана не так много, хотя в компании и обещают представить со временем ряд специальных версий с уникальными цветовыми решениями и дополнительными вариантами декора. Тем не менее салон машин, уже поступивших в продажу, выглядит ярко и современно. Передняя панель подкупает смесью немецкой строгости и небанальных компоновочных ходов типа клавиш включения обдува и подогрева стекол на выступах-«клыках». Преимущественно жесткий пластик имеет эффект «софт-тач» – кажется мягким на ощупь, а подлокотники в дверях обшиты кожзаменителем.

Передовые мультимедийные системы с 7-дюймовыми экранами предлагаются в «старших» комплектациях Prestige AV и Premium. Оба варианта «мультимедийки» оснащаются камерой заднего вида и интегрируются со смартфонами, поддерживающими сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Благодаря этому вы можете вывести на центральный дисплей телефонную книжку, тексты SMS, медиатеку и приложения навигации. А топовый вариант «мультимедийки» (устанавливаемый в комплектации Premium) идет уже со встроенным русифицированным навигационным софтом. Впрочем, даже начальная система с 5-дюймовым экранам неплоха – имеет быстрый софт, разъемы USB и iPod, поддерживает Bluetooth и взаимодействует со штатным комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сидеть в креслах с развитым профилем удобно, а поскольку рулевая колонка регулируется по вылету и наклону уже в базовой комплектации, то и за баранкой устраиваешься с комфортом. Регулируемый центральный подлокотник удобно расположен и достаточно широк. «Старшие» же комплектации могут похвастаться еще и «теплыми» опциями – подогревом руля, лобового стекла и подушек сидений заднего ряда.

Но главным компоновочным преимуществом Rio X-Line перед «четырехдверкой» Rio является больший запас пространства над головой задних пассажиров: между макушкой человека среднего роста и крышей запросто помещается кулак. Достаточно и места перед коленями – если пересесть на задний ряд с водительского кресла, то можно усесться, закинув ногу на ногу. К тому же под подушками передних сидений находятся воздуховоды климатической системы, благодаря чему ноги задних пассажиров в холодное время не будут мерзнуть.

Объем багажника в стандартном состоянии составляет 390 л. Это меньше, чем у седана (480 л), но вполне достаточно для повседневного использования и путешествий. Причем со сложенным вторым рядом сидений отсек увеличивается до солидных 1075 л. Это позволяет перевозить, к примеру, велосипеды даже без снятых колес.

Из города в пригород

В ходе работы над ходовой частью инженеры основательно перетряхнули подвеску Rio. По словам менеджера по продукту KIA Николая Меренкова, увеличение дорожного просвета было достигнуто за счет более длинных пружин с измененными характеристиками. Кроме того, на версии X-Line установлены оригинальные амортизаторы, а рулевое управление перекалибровано с учетом выросшего клиренса. Опытные образцы прошли порядка 230 тыс. км испытаний по России.

Что получилось в итоге? На трассах Санкт-Петербурга и его окрестностей кросс-хэтчбек держался на скоростной прямой столь же уверенно, как и седан, который я тестировал в этих же местах полугодом ранее. Подвеска Rio X-Line сглаживает разнокалиберные дорожные неровности охотнее, чем ходовая четырехдверного Rio, а до пробоев не доходит даже в больших ямах. В связке поворотов кросс-хэтчбек послушен и предсказуем, крены на виражах умеренны. В общем, баланс между управляемостью и комфортом здесь четко выверен.

Связка 1,6-литрового бензинового «атмосферника» с двойной системой изменения фаз газораспределения CVVT и 6-диапазонного «автомата», которую я ранее опробовал на других моделях KIA, в очередной раз понравилась. Казалось бы, при отдаче мотора 123 л.с. сложно рассчитывать на мощное ускорение в широком диапазоне скоростей. Тем не менее силовая установка этого автомобиля обеспечивает и бодрый подхват, и живой отклик на «газ», и сочную тягу как с «низов», так и на «верхах». Посетовать можно лишь на то, что двигатель шумноват при работе на высоких оборотах.

Автоматической коробке не хватает разве что «спортивного» режима, и эта трансмиссия стремится переключиться «вверх» чуть раньше, чем рассчитывает азартный водитель. Однако вы простите «автомату» эту заточенность на экономию топлива, оценив быстроту и плавность переключений, равно как остроту реакции на кик-даун. К тому же у «коробки» есть ручной режим для использования, к примеру, на горных спусках или для езды в активной манере, когда можно принудительно зафиксировать пониженную передачу.

А что же внедорожный потенциал, на который корейская модель намекает своим внешним видом? Здесь главное оружие Rio X-Line – достойная геометрическая проходимость. Участки с рыхлым грунтом и скользкие подъемы разумно преодолевать ходом. На том самом танковом полигоне машина, к слову, ни разу не чиркнула о кочки штатной пластиковой защитой. Однако понятно, что при отсутствии полного привода выезжать на тяжелое бездорожье на кросс-хэтчбеке не стоит. А вот выбраться из заснеженного двора или пробиться к дачному дому по размытым грунтовкам, скорее всего, труда не составит. Тут руку помощи подаст ESP. Точнее, возможность отключить эту систему с тем, чтобы колодки не прикусывали ведущие колеса, скрадывая тягу.

Наконец, вы наверняка простите Rio X-Line отсутствие полноприводной трансмиссии, когда взглянете на цены. Автомобиль в начальном исполнении Comfort c базовым 1,4-литровым 100-сильным мотором и 6-ступенчатой «механикой» обойдется в 774 900 рублей – это всего на 30 000 дороже седана с сопоставимым оснащением. В стандартную комплектацию входят две фронтальные подушки безопасности, ABS, ESP, ассистент старта на подъеме (НАС), кондиционер, электроприводы передних стеклоподъемников, подогрев передних сидений и обода многофункционального руля, дистанционное управление центральным замком и ряд других полезных позиций в сфере безопасности и комфорта.

Технические характеристики KIA Rio X-Line 1.6 АТ6 Габариты, мм 4240х1750х1510 Колесная база, мм 2600 Диаметр разворота, м 10,4 Дорожный просвет, мм 170 Объем багажника, л 390–1075 Снаряженная масса, кг 1203 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 151/4850 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 183 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,6 Расход топлива (средний), л/100 км 6,8 Объем бака, л 50