Глядя на хипстерскую внешность кроссовера нового поколения, думаешь, что он порвал с инженерным и дизайнерским наследием. Однако тест на дорогах Италии убедил нас, что этот «кореец» чтит корпоративные традиции

Холл дизайнерского отеля Byblos Art под Вероной украшен картиной «Одна из разноцветных Мэрилин» гения поп-арта Энди Уорхола, а коридоры, ресторан и номера изобилуют инсталляциями в жанре современного искусства. Изваяние золотого пиджака, кресла в виде куриного яйца, фигура мужчины, парящего под потолком, и фото обнаженных рыжих красавиц на стенах – эти провокационные работы странным образом вполне сочетаются с классическим антуражем – огромной люстрой из муранского стекла, фонтаном с барельефами животных и статуями, стилизованными под античные. Картину довершает временная экспозиция – разноцветные KIA Soul нового поколения, выстроившиеся между фонтаном и мраморной балюстрадой с кабанчиками. На машинах российские номера – они выпущены в Калининграде и поступят в продажу уже 3 июня.

Доработка шедевра

Бельгиец Люк Донкервольке получил в наследство от немца Питера Шрайера (ныне консультанта корейской марки) дизайн Soul образца 2016 года – то был настоящий гимн нескучной лаконичности. Новый шеф-дизайнер сохранил удачную основу, но резко сместил акценты. Пропорции, несмотря на увеличение габаритной длины (+55 мм), переднего свеса (+25 мм) и колесной базы (+30 мм), изменились минимально – разве что чуть острее в угоду аэродинамике стал угол передних стоек. При этом Soul приобрел больше агрессии и азиатского колорита. Зауженные, выстроившиеся в два яруса фары, фонари, напоминающие законцовки крыльев авиалайнеров, рисунок акульих плавников в задних кузовных стойках и огромная «пасть» радиаторной решетки – это явная революция относительно уравновешенности шрайеровского стиля. Однако образ получился органичным – тот самый синтез классики и авангарда, как в арт-гостинице, где мы остановились на время итальянского тест-драйва.

А вот салон столь радикальных изменений не претерпел. Сюда проникаешь через более широкие проемы дверей и сразу обращаешь внимание на новые приметы статусности. Главная – 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, украшающий машины «старших» комплектаций. С таким «широкоформатником» удобнее считывать навигацию (картинку легко масштабировать и делить на зоны) и парковаться – на экран выводится не только общий вид с камеры заднего вида, но и крупно фрагмент пространства перед задним бампером.

Набравшая солидности центральная консоль развернута к водителю, креслам добавили объемности – правда, прибавку пространства, которую сулит удлиненная база, ощутят только водитель и передний пассажир. Сзади же места стало по факту даже чуть меньше (−7 мм перед коленями), хотя благодаря грамотно перепрофилированным спинкам передних кресел дискомфорт не ощущается, как и в предшественнике. Та же история и с габаритной высотой – пространство чуть урезали, хотя все равно просвет между головой и крышей – как в крупных минивэнах.

Материалы отделки стали еще качественнее. Пластик теперь более упругий, карты передних дверей украшены чешуйчатыми треугольными вставками. С наступлением темноты эти элементы превращаются в настоящие световые «пушки» – мерцают всеми оттенками под ритм музыки, которая, кстати, более премиальная: вместо акустики JBL теперь предлагается система Harman/Kardon с внешним усилителем, десятью динамиками и сабвуфером.

Есть улучшения и в багажнике. Погрузочная высота уменьшена, проем стал шире. Сам отсек прибавил 10 л, но оценить прибавку пространства проще, если сложить задний ряд, в этом случае он увеличится с 364 до 1388 л (+21 л). К тому же здесь применена система двойного пола: смещая перегородку, вы можете либо углубить отсек, либо выстроить площадку в один уровень со сложенным диваном. В подполье разместились инструменты и «докатка».

Высокий статус

Именно на российском рынке Soul резко усилил свою кроссоверную суть – клиренс для нашего рынка увеличен в сравнении с предшественником на 17 мм. Значит, безопаснее парковаться у бордюров и выезжать на «пересеченку». В то же время инженеры постарались сделать модель более маневренной – схема подвесок и радиус разворота (5,3 м) не изменились, но жесткость кузова на кручение стала выше, доработанное шасси – собраннее, электроусилитель ныне интегрирован в рулевую колонку, а число оборотов баранки уменьшено с 2,85 до 2,4. И нововведения ощущаются сразу. «Кореец» живее реагирует на управляющие действия, вибрации на ободе практически не ощутимы. Реактивное усилие, правда, осталось несколько искусственным, что не мешает азартной езде.

Упругие элементы подвески настроены чуть жестче, чем у предшественника, и это особенно чувствуется за рулем «разогретого» исполнения GT-Line, кузов которого посажен на 10 мм ниже (170 мм), чем у других модификаций. Подвеска здесь короткоходная, а колесные диски максимального диаметра – 18 дюймов. Зато такой Soul азартнее проходит виражи, а боковые крены едва заметны, несмотря на немалую габаритную высоту.

Ходовая других комплектаций лишь немногим мягче. Однако на неровностях пассажиров не трясет и не укачивает, а максимальную плавность хода демонстрируют машины с 16-дюймовыми колесами. В целом Soul воспринимается как собранный и комфортабельный автомобиль. Шасси энергоемкое – заставить амортизаторы сработать на отбой на сельских итальянских грунтовках у меня не вышло.

Линейка из трех бензиновых моторов знакома владельцам модели прошлой генерации. Версии с начальным 1,6-литровым 123-сильным и 2-литровым 150-сильным «атмосферниками» легче всего опознать с «кормы» – патрубки выхлопа у них спрятаны под днищем. Турбированное 1,6-литровое 200-сильное исполнение GT-Line, напротив, бравирует «двустволкой» выпускной системы. Все трио моторов адаптировано к российским реалиям – они охотно потребляют 92-й бензин, а мощность подобрана так, чтобы клиенты не переплачивали транспортный налог.

На итальянский тест привезли два наиболее мощных варианта кроссовера, и, надо сказать, по темпераменту это разные автомобили. Soul cо 150-сильным агрегатом и 6-диапазонным «автоматом» особенно хорош на трассе. Его конек – быстрое ускорение со средних и высоких скоростей. В черте города такая версия разгоняется с ленцой, но оживляется, если задать системе Drive Mode Select «спортивные» настройки. Для этого нужно нажать клавишу на центральном тоннеле – вмиг станет отзывчивее педаль акселератора, коробка начнет поддерживать пониженные передачи, а усилие на руле увеличится.

Машина с 200-сильным агрегатом и 7-ступенчатым преселективным «роботом» – это если не спорт, то как минимум интенсивный фитнес. Такой Soul рвется в бой даже в режиме Drive, а при «спортивных» настройках реагирует на подачу «газа» с двойным энтузиазмом. В горной местности повышать и понижать передачи сподручно крупными подрулевыми «лепестками».

А еще модный «кореец» разжился умными помощниками, объединенными в комплекс Drive Wise. Особенно понравился ранее недоступный адаптивный круиз-контроль – держит заданный интервал и на горном серпантине, и в городе, и на шоссе, и в дождь с туманом. Без запинок работают также системы помощи при выезде с парковки задним ходом, мониторинга слепых зон, предотвращения столкновений и контроля рядности. Вилка цен, как следствие, увеличилась и составляет от 1 029 900 до 1 629 900 руб­лей. При этом уже в начальной комплектации есть шесть подушек безопасности, отключаемая ESP, кондиционер, «зимний пакет» и многое другое.



Технические характеристики KIA Soul 2.0 AТ6 Габариты, мм 4195х1800х1610 Колесная база, мм 2600 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 364–1388 Снаряженная масса, кг 1349 Диаметр разворота, м 10,6 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 192/4000 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 186 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (средний), л/100 км 8 Объем бака, л 54