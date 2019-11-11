Назвался кроссовером – будь добр предъяви соответствующие навыки! Именно по такому принципу мы провели дуэль, пожалуй, самых ярких представителей своего сегмента

Новый KIA Soul – красавчик. Подумать только, им заинтересовался владелец Mercedes-Benz E-Class последнего поколения! Солидный мужчина лет 45 подъехал к нам во время фотосессии и долго расспрашивал про автомобиль. Сказал, что жене хочет приобрести. Действительно, корейский кроссовер выглядит очень интересно. Впрочем, и Renault Kaptur, несмотря на возраст, на фоне азиатского выскочки совершенно не теряется, просто к его дизайну мы уже привыкли.

Сходства и отличия

Корейский автомобиль чуть меньше по габаритам, чем «француз», при этом дороже соперника. Так, за начальную версию с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатой «механикой» просят от 1 029 900 рублей. Для сравнения, цены на Kaptur стартуют с 945 000 – столько стоит начальная комплектация с передним приводом, 1,6-литровым 114-сильным силовым агрегатом и 5-ступенчатой опять же «ручкой».

Модификация Soul со 150-сильным 2-литровым мотором и 6-диапазонной автоматической коробкой оценивается не менее чем в 1 259 000 рублей. Наиболее близка к ней версия Kaptur с 2-литровым агрегатом мощностью 143 л.с. и 4-диапазонным «автоматом», предлагаемая от 1 159 990 рублей. Причем в такой комплектации Renault оснащается полным приводом, в то время как «корейцу» четыре ведущих – не положены в принципе.

На вершине модельной линейки KIA Soul находится вариант с 1,6-литровым турбомотором, развивающим 200 л.с., и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Цена на него начинается с 1 629 900 рублей. Альтер­нативной версии у «француза» нет. То есть корейский кроссовер более современный и более дорогой, но лучше оснащен. Так, Renault не может соперничать с KIA по части электронных ассистентов, чей комплекс Drive Wise умеет сохранять рядность движения, следовать за впередиидущим автомобилем и аварийно останавливаться без участия водителя. Ничего подобного Kaptur не предлагает.

Словом, на бумаге новый Soul с лихвой оправдывает повышенную цену. Посмотрим, как дела обстоят в реальности. В нашем сравнении участвуют 2-литровые модификации с автоматическими коробками передач.

Маленький, да удаленький

Салон тестового Renault Kaptur щеголяет опционными оранжевыми элементами, заметно оживляющими интерьер. Правда, стильные цветовые решения не могут скрыть жесткий пластик. Но качество сборки на высоте. Оригинально выглядит щиток приборов с цифровым спидометром, и, что очень важно, оригинальность не мешает считывать информацию. Вот только где тут указатель наружной температуры воздуха? В очередной раз пожурим и кнопки подогрева сидений, расположенные в неудобной зоне в торце их оснований.

Удобная посадка за рулем французского кроссовера находится легко, несмотря на отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету и ступенчатую настройку спинки кресла, отчего спинке приходится помогать рукой. Похвалим и сиденья. Профиль у спинок анатомический, позволяющий без устали проехать много километров. А ноги при посадке в салон Renault останутся чистыми, потому что двери прикрывают пороги, в отличие от корейского соперника.

Когда пересаживаешься из Kaptur в салон KIA Soul, возникает ощущение, что попал в автомобиль классом выше, так как он воспринимается более просторным в ширину. Кроме того, благодаря мягкому пластику панели приборов и дверных подоконников кажется, что машина дороже, чем на самом деле. Диагональ экрана интерфейса раза в полтора больше, чем у соперника, и графика более качественная. Приборная панель тоже лучше организована.

При посадке за руль Soul на компромиссы идти не требуется: баранка настраивается не только по высоте, но и по вылету, причем в широком диапазоне, да и кресло двигается как душе угодно. У сиденья есть даже регулировка наклона подушки, причем аналогичный водительскому набор настроек доступен и переднему пассажиру, чего нет в Renault. Что же касается формы передних кресел, то между соперниками мы ставим знак равенства – все хороши.

Колесная база у корейского кроссовера на 7 см короче, чем у конкурента. Несмотря на это, на втором ряду просторнее именно в Soul. Так, если человек ростом 180 см отрегулирует под себя переднее сиденье и пересядет назад, то в KIA перед его коленями останется порядка 10–12 см, а в Renault на 3–4 см меньше. При этом над головой пассажира в Soul будет просвет сантиметров в десять, хотя и в Kaptur места хватает – потолок расположен лишь на пару сантиметров ниже. Диваны у обоих удобны, но центральный подлокотник есть только у «корейца». Кроме того, стекла задних дверей в KIA опускаются до конца, в то время как в Renault сделать это не получится. Пожалуй, по салону Soul все же выигрывает у Kaptur.

Багажное отделение по паспорту чуть больше у французского кроссовера, однако корейский конкурент готов похвастаться двойным полом, где можно сложить всякую всячину. При раскладывании сидений второго ряда у обоих получается ровная площадка. В подполье и в Renault, и в KIA лежат «докатки», что для российских дорог и направлений, на наш взгляд, не лучшее решение, особенно в кроссоверах.

Быть или казаться?

Силовой агрегат французского кроссовера, судя по паспортным данным, немного уступает «корейцу» в мощности. И по субъективным ощущениям Renault набирает скорость медленнее. Реакции на нажатие педали акселератора своевременные, но разгон сглаживается растянутыми передачами 4-диапазонного «автомата». На городских скоростях динамики хватает, однако при движении по автомагистрали мотору приходится напрячься.

По сравнению с «французом» корейский соперник легче на подъем за счет более резвых откликов на подачу топлива и коротких передач «автомата», которых здесь на две больше. Впрочем, ощущение ускоренного разгона складывается скорее от настроек педали акселератора, нежели от реального набора скорости. На шоссе тяги не хватает примерно так же, как и конкуренту.

Чувство легкости при езде на KIA вызывает и настройка электроусилителя рулевого управления. Баранка при выезде с парковки почти не сопротивляется, при этом она «острая» – совершает всего 2,5 оборота от упора до упора, и потому кроссовер меняет направление движения по-легковому быстро. И информативность на высоте.

Renault совсем другой. Его руль, оснащенный старым добрым гидроусилителем, сильно сопротивляется на низких скоростях. К тому же баранка по современным меркам очень «длинная» – от упора до упора 3,3 оборота. В результате SUV поворачивает не спеша – c чувством, с толком, с расстановкой. Обратная связь при этом идеальна.

Вместе с тем наличие тугого и «длинного» руля совсем не означает проигрыш сопернику в управляемости. И даже существенные крены не мешают французскому кроссоверу уверенно держаться в виражах, проявляя минимум недостаточной поворачиваемости. Желания быстро ехать нет, но поведение автомобиля надежное и предсказуемое. Из минусов в очередной раз отметим характерную особенность, присущую шасси Kaptur и Duster, которая заключается в передаче на руль ударов в поворотах при движении по неровной дороге. Есть замечания и к курсовой устойчивости на высокой скорости – автомобиль слегка расширяет динамический коридор.

«Кореец» по управляемости тоже не спорткар, хотя после «француза» воспринимается более легковым. Крены меньше, запаздывания на поворот руля, в сравнении с соперником, практически отсутствуют и точность следования траектории лучше. Но в пределе цельность реакций у Soul не столь высока, как у Kaptur, хотя с предсказуемостью поведения и здесь проблем нет. При движении по автомагистрали «квадратный» кузов отличается заметной парусностью, а широкие (235 мм) опционные 18-дюймовые колеса реагируют на колею.

Не оказывают эти колеса положительного влияния и на плавность хода: KIA едет жестковато, передавая в салон все типы неровностей. Так что 18-дюймовые колеса для Soul мы не рекомендуем – разумнее выбрать базовые для этой версии 17-дюймовые или даже 16-дюймовые от «младших» модификаций. Шумоизоляция неплохая, только, опять же, широкая резина излишне рьяно озвучивает свое качение.

Подвеска «француза» расправляется с неровностями не в пример лучше. Kaptur жестковат на «мелочи», зато разбитый асфальт переносит стоически. А на грунтовых дорогах он и вовсе король, позволяющий мчать прямо-таки в раллийном стиле! Корейский соперник тут пасует, хотя его жесткая подвеска неплохо держит удар. Шумоизоляция Renault нам тоже понравилась, но здесь больше слышно мотор.

Понятно, что при движении по относительному бездорожью Soul с французским кроссовером конкурировать не может, ведь KIA, как мы уже отметили, имеет лишь передний привод, в то время как в тестовом Kaptur обе оси ведущие. Да и по геометрической проходимости «француз» заметно превосходит «горожанина» родом из Кореи.

Итак, подсчитаем за и против. KIA Soul выигрывает у соперника по уровню салона и комплексу электронных ассистентов, и это во многом оправдывает его более высокую цену. В активе же Renault Kaptur лучшее шасси. Причем чем хуже дорога, тем сильнее французский SUV отрывается от своего соперника, а при езде вдали от крупных городов «раллийная» подвеска «француза» и полный привод могут подвинуть на второй план несомненные преимущества «корейца». Словом, все зависит от условий эксплуатации.



Технические характеристики KIA Soul Габариты, мм 4195х1800х1610 Колесная база, мм 2600 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 364 Снаряженная масса, кг 1349 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 192/4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 186 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (средний), л/100 км 8 Объем бака, л 54

Технические характеристики Renault Kaptur Габариты, мм 4333х1813х1613 Колесная база, мм 2673 Диаметр разворота, м 11 Дорожный просвет, мм 205 Объем багажника, л 387 Снаряженная масса, кг 1405 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 143/5750 Макс. момент, Нм/об/мин 195/4000 Привод полный Трансмиссия 4-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 8,9 Объем бака, л 52

Автомобили тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.