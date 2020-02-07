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KIA Soul: а ты точно MPV?
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О KIA Soul

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КИА Соул

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Kia Soul 2020 вид спереди
Soul больше всего похож на солидный кроссовер при взгляде анфас
Статистика продажи автомобилей в 2019 году
Kia Soul 2020 вид сбоку
Но уже вид в профиль выдает в нем молодежный автомобиль…
Kia Soul 2020 вид сзади
…не говоря уж о ракурсе 3/4 сзади
Kia Soul 2020 передние кресла
На первом ряду Soul много места
Kia Soul 2020 салон
Корпоративный дизайн читается, но рулевое колесо Soul не позаимствованное у родственников, а свое
Kia Soul 2020 приборная панель
Комбинация приборов не поражает воображение, но все нужное в ней есть, надо лишь полистать вкладки
Kia Soul 2020 передние кресла
«Шерстяные» вставки делают кресла более приятными как минимум на вид
Kia Soul 2020 монитор
Благодаря CarPlay экран в центре торпедо превращается в приличный навигатор
Kia Soul 2020 дверь
Рельефные вставки напоминают дизайнерские решения премиумных брендов
Kia Soul 2020 задний диван
Хотя подушка заднего дивана плоская, но втроем сзади лучше все-таки – на короткие дистанции
Kia Soul 2020 второй ряд
Водитель ростом 180 см решил сесть «сам за собой»
Kia Soul 2020 второй ряд
Одинокий источник энергии для тех, кто сзади
Kia Soul 2020 багажное отделение
Багажник кажется вместительным…
Kia Soul 2020 багажное отделение
…но он скорее высокий, чем глубокий
Kia Soul 2020 багажное отделение
Сложенные почти «в пол» спинки улучшают положение дел
Kia Soul 2020 багажное отделение
Неокрашенная ниша запасного колеса несколько удивляет
Kia Soul 2020 передний свес
Передний свес довольно длинный, но приличный клиренс помогает забыть об этом при заезде на бордюр
Kia Soul 2020 задний свес
Сзади картина получше, но с размаху с бордюра лучше не «спрыгивать»
Kia Soul 2020 задний свес
Привод передний, детали трансмиссии дорожный просвет не уменьшают
Kia Soul 2020 колесо
Возможно, Soul нервничает в колее из-за широкой и низкопрофильной резины
Kia Soul 2020 моторный отсек
Двигатель объемом 1,6 литра с трудом соответствует принципу разумной достаточности
Kia Soul 2020 передний свет
Двухъярусная оптика сегодня в моде
Kia Soul 2020 вид сзади

Синий цвет, 123-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра, шестидиапазонный «автомат», передний привод, комплектация Prestige, 1 359 900 рублей. «Я не сексист, но себе бы не взял». «Обрубленная попа, а цвет красивенький». Мойщики и женщины – почти безошибочный vox populi, чаще всего сообщающий об автомобиле главное. Что главное в KIA Soul? Он бесспорно яркий и скорее женский. Но это не вся правда. Вся откроется вам не сразу, и буквально по мановению руки. О чем чуть позже

Лет десять назад, купив ярко-красный Soul первого поколения, моя знакомая, ныне известный секс-блогер (или блогерка? Маша, прости, не знаю, как правильно) сразу же дала своему любимцу дурацкое имя. Так и говорила, сдавая его на ТО, мастеру-приемщику: «Вы уж не обижайте Помидорку». Автомобиль, впрочем, в те времена и правда выглядел экстравагантным неформатом: кроссовер? разросшийся кей-кар?

Но если первый Soul еще мог прикидываться кроссовером, то к нынешнему, третьему поколению, он, похоже, осознал себя, скорее, хэтчбеком. Хотя официально Soul вообще приписан к сегменту MPV – и не просто приписан, а вошел в нем в топ-3 самых продаваемых в 2019 году в РФ моделей и даже занял первое место. То есть, он – лидер, и это повод присмотреться к нему повнимательнее.

Выше, длиннее, просторнее

Присмотреться есть к чему. «Красивый» – слишком обязывающее слово, Soul III – скажем так, дизайнерский. Эволюция пошла ему на пользу, автомобиль вытянулся в длину, утратил кургузость, стал выглядеть более зализанным, стремительным и приземистым, особенно в профиль. Настолько, что я поначалу опасался лишний раз лазить на нем на бордюры –  пока не посмотрел клиренс: 180 мм, на 16 мм больше, чем у первого поколения. Так что заскакивать одним боком на тротуар, если не хватает ширины проезда, можно, и длинная «губа» переднего бампера – не помеха.

Внутри просторно, даже, как сказала бы целевая аудитория, просторненько. 45-миллиметровая прибавка колесной базы Soul III явно была потрачена на салон. Вообще кубатура и конфигурация кузова Soul таковы, что сидишь словно немножко в аквариуме: большие боковые окна, достаточно крупные боковые зеркала.

Интерьер сдержанный, но качественный и не без дизайнерских изысков: на передних дверях – вставки под алюминий с насечками. Комбинированный тканевый салон, с как бы шерстяными центральными вставками на подушках и спинках кресел. В комплектации Prestige электрорегулировка есть даже у поясничного подпора.

А вот навигатора нет. Но CarPlay позволяет выводить на центральный экран Google-карты со смартфона, так что задать маршрут, прочитать WhatsApp, включить музыку или послушать аудиокнигу, просмотреть и отредактировать события в календаре можно легко. Интеграция телефона через Bluetooth – само собой.

Мультируль, на приборной панели два колодца со стрелками, между ними – монохромный маршрутный компьютер: давление в шинах, показания спидометра крупной цифрой – на выбор. Хотя красные стрелки и серые циферки в «колодцах» и так хорошо читаются. Все знакомое, «киашное», включая кочергу ручника под правой рукой и предупреждение «Осторожно, возможен гололед» на приборной панели. Пакет «Теплые опции» – это бесценно, руль и подогрев сидений жарят сильно, даже на первом из двух делений очень ощущается сквозь брюки.

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Обогрев лобового стекла сам по себе не заметен и обзору не мешает. Но когда на него ложится даже немного пыли и грязь от дороги, лобовое стекло идет легким «муаром», волнистой рябью, заметной на просвет. Сзади места для двоих пассажиров достаточно, для троих – если путешествие недолгое. Ну так и развлечений у них небогато –  USB-порт в торце среднего подлокотника.

«Проблема 1,6»

1,6-литровый атмосферник, 123 силы, 151 Нм крутящего момента на 1815 кг полной массы. Что-то еще надо говорить? Если да, то вот итог уравнения – 11,2 секунд разгона до сотни, обещанных паспортом.

Эта рядная «четверка» нормально себя чувствует в Kia Rio, но в Soul она больше звучит, чем «едет». Можно выбрать кнопкой на центральном тоннеле один из трех режимов: Normal, Eco, Sport. Но все они так или иначе будут напоминать о режиме постельном. Если у вас были сформированы городские рефлексы активной езды, «газануть и перестроиться», садясь за руль Soul, лучше их временно отключать. (Ну или применять волшебное средство, о котором в конце). При этом рулится Soul минимум на пятерку, точно и «вкусно», что как раз провоцирует и водителя на быстрые маневры, на то, чтобы повернуть руль и метнуться в открывшийся в соседней полосе интервал. Скакать из ряда в ряд за рулем Soul и правда начинаешь чаще, чего никак не ждешь от этого MPV, который не «зажигалка» по определению. Но мало выскочить, надо ведь потом и опередить попутный автомобиль, а это, как говорится, фиаско, братан.

Багажник, несмотря на его вроде бы внушительную дверь-порт, невелик, он больше в высоту, чем в ширину и глубину, это понимаешь, загружая в Soul свёрнутый рулоном икейский ковер размером 133х180 – не влезает ни поперек, ни по диагонали, приходится класть в салон наискосок. Еще одна импровизированная «мерная линейка» – складной пластмассовый ящик-органайзер, вмещающий 6 пятилитровых пластиковых баклажек для воды – занимает минимум треть грузового объема. Кстати, и открывать багажник не очень удобно: кнопка – у самого нижнего края двери, приходиться сильно нагибаться. Можно отпереть дверь кнопкой на пульте, но потом все равно придется тянуть дверь вверх рукой: электропривода нет. 

Из точки А в точку Б

Выбравшись за МКАД, Soul начинает хорошо различать колейность трассы, пошатываться влево-вправо на крейсерских 90 км/ч. «Проблема 1,6» (назовем так двигатель Soul) за городом не то чтобы исчезает, но становится менее заметна. Чудес не бывает: 123-сильный атмосферник для Soul – максимум разумная достаточность, и это еще с неполной загрузкой, водитель и один пассажир. При этом на холостых двигатель из салона почти не слышен: когда, стоя в пробке, включаешь поворотник, понимаешь, что прерывистый тик-так раздается в почти абсолютной тишине. Soul вообще неплохо заглушен. Пассажир интересуется: что это мы так плетемся? Потом смотрит на спидометр и удивляется: 90? А я думал, 60. Но это в крейсерском режиме, а если крутить двигатель до красной зоны, то он звучит и жалуется, чувствуется, что это для него работа. А главное, повторю, Soul при этом не столько ускоряется, сколько «повышает голос».

К тормозам вопросов не возникает, разве что, если уж совсем придираться, иногда кажется, что под тормозной педалью словно нет «запаса». Тормоза эффективно работают, но временами кажется, что диски и колодки маловаты для 1815 кг полной массы Soul.

Заставить переднеприводный автомобиль «мести хвостом» трудно. Но именно поэтому Soul дарит ощущение уверенного приятного руления как раз водителю «гражданскому», которому важно не пустить автомобиль боком в повороте, а доехать из точки А в точку Б максимально безопасно и комфортно. И на оттаявшей грунтовке со льдом переднеприводный характер особенно хорошо чувствуется и выручает, буквально физически ощущаешь, как Soul вытягивается за ведущим передком в колее. Ледяной проселок с протаявшими лужами автомобиль вполне уверенно преодолевает на скорости 40-50 км/ч. Разве что «обрубленная попа»… да, простите, дизайн. Но побочный эффект этого дизайна – при нынешней зимней слякоти моментально заплевывается заднее стекло, буквально метров через десять после выезда с мойки.

S? Класс!

А теперь, как говорится, внимание, правильный ответ на вопрос о том, хорош ли KIA Soul. Все, что я говорил про унылую динамику автомобиля, чистая правда. Но это когда коробка работает в режиме D. А есть ведь еще S, он включается перемещением рычага из положения D влево. И тогда вы получаете совершенно другой Soul: бодрый, веселый, энергичный. Только так в нем и надо ездить, чтобы получать удовольствие, ускорение начинает соответствовать рулению. Но, во-первых, расход топлива при этом сильно вылезает за реальную «десятку», не говоря уж о паспортных 7,4 литра. Да и ресурс двигателя и коробки уменьшается. Так что постоянно ездить в S-режиме – решение для любителей, как говорится, жечь свечу с двух сторон. Хотя и очень хочется.
     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KIA SOUL

ГАБАРИТЫ, ММ

4195x1800x1610

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2600

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

180

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

364

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1330

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, бензин

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1591

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

123 при 6300 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

151 при 4850 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

6-ст., автомат

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

182

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

12

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,4

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