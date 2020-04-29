Корейский компактный кроссовер нового поколения отнюдь не лимузин, однако ему по силам создать настроение праздника и даже помочь в организации свадебных торжеств

Свадьба, как известно, это не только таинство и праздник, но и испытание, причем как для брачующихся, так и для их родственников и друзей. Как правило, со стороны невесты и жениха создаются едва ли не профессиональные группы поддержки. А какая свита на свадьбе обходится без автомобиля?

Вот и на этот раз подруга, решившая связать себя узами брака, обратилась ко мне за помощью: подвези, покатай, сопроводи. Хорошо, что у меня на тесте был кроссовер, по определению являющийся душой компании (название, как говорится, обязывает). И знаете что? Эту душку не пришлось даже принаряжать – никаких тебе лент, бантов, воздушных шариков и цветов. Ведь KIA Soul нового поколения нарядный без преувеличения, особенно когда речь идет о комплектации GT-Line с уникальными «фишками» в оформлении, недоступными другим представителям семейства.

По заветам Сен Лорана

Пройдет ли новый Soul фейс-контроль на торжественных мероприятиях? Без всяких сомнений! Корейцы предусмотрели богатейшую палитру окраски кузова, и мой безусловный фаворит, конечно, автомобиль в бело-красно-черной гамме. Если кто-то не в курсе, это беспроигрышная цветовая триада в современной моде. Из великих кутюрье ее задействовал, к примеру, Ив Сен Лоран в своей коллекции коктейльных платьев 1965 года. Добавьте заниженный на 10 мм клиренс, 18-дюймовые колеса и решетку радиатора с симпатичными рюшечками, полагающиеся «горячей» версии Soul, и портрет модника готов.

Однако красота красотой, но мы должны испытать Soul прежде всего как транспорт свадебной команды. Маршрут традиционный – в ЗАГС, потом на Воробьевы горы и следом в ресторан. Справится ли компактный «переднеприводник» со столь ответственной миссией? Проверим.

Заезжаю с утра по адресам девчонок, и вот уже наш экипаж из трех разодетых красавиц мчит к Дворцу бракосочетаний. Болтаем, разумеет­ся, о свадьбе, но это не мешает оценить машину. Конечно, все в восторге от простора на втором ряду. Казалось бы, при столь скромных габаритах (длина «корейца» – лишь 4195 мм) неизбежен дефицит пространства на «галерке». А вот и нет! Сзади можно сидеть, хоть закинув ногу на ногу, – даже моей подруге Маше с ростом топ-модели не приходится тесниться. А еще у дивана имеется откидной подлокотник, а все кресла мягкие и с мощным профилем – сидишь как в коконе.

Отлично и то, что Soul создает ощущение праздника. Чего стоит только акустика Harman Kardon с десятью динамиками и сабвуфером! Или, скажем, подсветка салона здесь – как на дискотеке – синхронизируется с ритмом и стилем музыки. Само собой, у KIA нет недостатка в USB-портах, перед консолью организована беспроводная зарядка для смартфонов, а все сиденья подогреваются. А еще на этом автомобиле… не заблудишься: переднюю панель венчает широкоформатный дисплей на 10 с лишним дюймов, и он выдает очень детализированную картинку навигации.

Чем еще корейский «кавалер» может привлечь подружек невесты? Хотя бы тем, что все двери здесь практически невесомые, их можно закрывать, не прилагая усилий. В оба солнцезащитных козырька вписаны макияжные зеркала с яркой подсветкой на потолке. Подарки же для брачующихся отлично влезли в багажник, который, как я знаю, прибавил в объеме 10 л, а фальшпол теперь устанавливается в двух положениях – в подполье войдет всякая полезная мелочевка! Ну и нашим молодоженам не лишне узнать, что в 364-литровые закрома Soul помещается классическая детская коляска (пусть и со снятыми колесами).

Брачный кортеж

В городском трафике Soul чувствует себя как рыба в воде, причем рыба хоть и небольшая, но хищная. «Кореец» лихо разворачивается на небольшом пятачке парковки, и я не перестаю хвалить отличный обзор и камеру заднего вида. Бойкий 1,6-литровый бензиновый турбомотор везет на все свои 200 «лошадок» и прекрасно ладит с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Чтобы было понятнее: у меня не возникло никаких проблем с тем, чтобы догнать лимузин с молодоженами, рванувший от ЗАГСа на всех парах. Нажала для пущей уверенности клавишу Sport на тоннеле, хотя могла бы обойтись и без «пришпоривания», кроссовер ускоряет­ся с большим энтузиазмом даже в обычном режиме Drive.

Впрочем, в дороге я решала еще и задачу максимум – не растрясти подружек невесты. Они, конечно, попеняли мне на жестковатую подвеску, когда я не притормозила перед «лежачим полицейским», но в целом похвалили и меня, и транспорт. Что ж, разделяю позитив моего экипажа – никого не укачало, мы везде успели и всю дорогу развлекались. К тому же такой Soul – еще и ваш личный телохранитель. Пользу систем контроля слепых зон, удержания в полосе и помощи при выезде с парковки задним ходом трудно переоценить.

Что же касается цены за все это удовольствие, то приготовьте 1 629 900 рублей – во столько оценена самая «горячая» и, на мой вкус, самая симпатичная в семействе версия GT-Line. Примерно за те же деньги (1 649 900 рублей) можно взять машину комплектации Premium+. Оснащение будет еще щедрее, но в «упряжке» задействовано лишь 150 «лошадок». Лично я голосую за самый боевой спортивный вариант, это выбор молодых и активных. Кстати, молодоженам – совет да любовь и... горько!