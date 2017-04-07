Стильный KIA Soul вернулся после рестайлинга посвежевшим и возмужавшим. Маркетологи бренда дальновидно продвинули модель вверх по лестнице премиальности, чтобы корейский компакт смог на равных бороться с популярными конкурентами из других уголков мира

Храм Святого Семейства в Барселоне потрясает величием и смелостью архитектурных решений. Базилику, увенчанную множеством монументальных башен, начал возводить в 1882 году каталонский архитектор Франсиско дель Вильяр, однако строительство не задалось, и эстафету принял его именитый соотечественник Антонио Гауди, серьезно расширивший первоначальный проект. Храм в итоге строят до сих пор, и потрясающей красоты долгострой продолжает привлекать в город толпы туристов: они, не раздумывая, раскошеливаются, чтобы пройти внутрь собора, послушать всезнающего гида и подняться на башни.

Смешение стилей в интерьере здесь просто-таки шокирует. Гауди дополнил традиционные классические каноны ярчайшими природными формами, бесподобной игрой цвета и света. Лично мне помещение храма напомнило... хвойный лес на рассвете. Казалось бы, налицо вызов канонам. Но римско-католическая церковь считает иначе. Гауди похоронен в крипте храма, а семь лет назад базилику освятил понтифик Бенедикт XVI. Спросите, а причем здесь KIA Soul? Ответ ниже.

В стиле модерн

Организаторы тест-драйва намеренно поместили обновленную модель в артистическую барселонскую среду и провели параллель с творениями великих испанцев. Почему бы и нет? Ведь Soul несет в себе мощный эстетический заряд и бросает вызов мейнстриму. Автор дизайна Soul второго поколения Питер Шрайер переработал имеющуюся основу (Soul образца 2008 года авторства Майка Торпи), точно как Гауди, развивший проект дель Вильяра, и как Сальвадор Дали, построивший в Кадакесе статую Свободы не с одним, а с двумя факелами.

Словом, Soul – сплошь эстетика и вызов. Но зачем же тогда понадобился рестайлинг? Дизайнеры постарались, с одной стороны, добавить «корейцу» значительности, с другой – сделать его внешность более гламурной. Именно с этой генеральной линией связано появление увеличившихся в диаметре воздухозаборников, «противотуманок» и фонарей, сразу нескольких вариантов блок-фар со светодиодными полосами ходовых огней, а также глянцевых черных накладок на «фасаде» и «корме», которыми разжились топовые исполнения модели.

Салон, в свою очередь, стал выглядеть солиднее за счет новых вариантов мультимедийной системы с более крупными сенсорными экранами (до 8 дюймов), поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay и опционной аудиосистемы JBL с внешним усилителем и сабвуфером. А на месте очечника теперь красуются элементы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Топовая же модификация Soul GT, ранее не доступная, и вовсе бросает дизайнерский вызов «одноклассникам» из премиум-сегмента. Ее выдают красные элементы отделки порогов, черная глянцевая решетка радиатора, сдвоенный наконечник выхлопной трубы и 18-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном спиц. В салоне гламурно-спортивную атмосферу поддерживают отделка сидений из кожи и ткани с оранжевой прострочкой, руль с подрезанным нижним сектором и «приборка», на которую можно вывести данные о давлении наддува.

Soul нацелен на молодых. Поколению 20–30-летних адресованы три USB-входа, позволяющие подключать и подзаряжать гаджеты, до трех розеток на 12V, всевозможные украшательства вроде декоративной подсветки ободков динамиков в дверях. Список опций расширился за счет системы контроля мертвых зон – полезная функция, особенно для начинающих водителей. На обоих рядах кресел по-прежнему не тесно, а вот багажник, как и раньше, маловат. Однако молодым и активным амбар за задними стойками и не нужен, им важнее удобная парковка, которой способствуют короткие свесы «корейца».

Федот, да не тот

Российские KIA Soul отличаются от версий для других рынков прежде всего увеличенным дорожным просветом (153 мм против 143) и более комфортными настройками пружин и амортизаторов. Эти отличия модель получила еще в 2015 году в процессе небольшой модернизации. Дорабатывалась ли подвеска в ходе недавнего обновления? Представитель инженерной команды KIA Кирилл Кассин уверяет, что нет. И действительно, обновленный Soul едет практически так же, как дорестайлинговый: хорошо слушается руля, усердно сглаживает мелкие и средние неровности и звучно вздрагивает на крупных выбоинах.

Но постойте, есть ведь еще новая «заряженная» версия GT. Неужели и здесь с подвеской не поколдовали? Кирилл Кассин вновь все отрицает – настройки упругих элементов подвески всех Soul, включая дорестайлинговый вариант, не различаются. Однако мои собственные измерения показывают, что клиренс версии GT больше, чем у стандартного Soul примерно на 10 мм. Да и едет «заряженный» Soul азартнее машины без индекса GT. Причем дело не только в ставшем мощнее моторе: подвеска топовой версии кажется более плотной и короткоходной, а реакции на руление острее. Шумоизоляция же во всех случаях хороша, в салон прорывается разве что аэродинамический гул на скорости выше 100 км/ч.

А что с динамикой? Линейка двигателей сегодня – исключительно бензиновая. Начальную версию с 1,6-литровым 124-сильным «атмосферником» (доступна как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диа-пазонным «автоматом») на испанский тест не привезли. От машины же со «средним», 1,6-литровым 132-сильным атмосферным мотором и 6-диапазонным «автоматом» остались сплошь положительные впечатления. Производительности двигателя с непосредственным впрыском хватает для вполне энергичной езды. Автоматическая коробка срабатывает оперативно и плавно, но отказывается удерживать выбранную передачу в ручном режиме и самовольно переключается «вверх», если сочтет, что обороты мотора избыточны. Словом, едете динамично, но без спортивного экстрима.

Soul GT с турбированным 1,6-литровым двигателем и 7-ступенчатым преселективным «роботом», конечно же, более горяч – это сразу чувствуется, когда пересаживаешься со 132-сильной машины. Правда, в черте города мощностные преимущества 204-сильного агрегата не так уж и очевидны. Мотор показывает бойцовский характер, лишь когда стрелка тахометра проходит примерно половину шкалы. Роботизированная 7-ступенчатая преселективная коробка под стать турбоагрегату: меняет передачи быстро и деликатно, но стремится переключиться «вверх» раньше, чем хотелось бы. Тем не менее я голосую именно за версию GT. Передвигаться на таком автомобиле по любым трассам весело, о чем свидетельствуют в том числе и паспортные 7,8 с, отмеренные на разгон до «сотни».

Настройки рулевого управления понятны и комфортны. Баранка легковата и при этом точна. Причем вы можете задать нужное усилие на ободе кнопкой выбора режимов движения. Хотя и тут спортивность присутствует лишь в малых дозах. Поскольку рулевая рейка длинная, в связке поворотов руль приходится изрядно крутить. С другой стороны, неопытный водитель может не опасаться, что машина отреагирует на управляющие действия излишне резко.

Легкое бездорожье? Почему бы и нет. Несмотря на отсутствие в списке опций полноприводной трансмиссии, Soul не ударит лицом в грязь и здесь – спасибо хорошей геометрической проходимости и небольшой снаряженной массе. А выехать из нерасчищенного от снега двора или подняться на скользкий подъем поможет штатная отключаемая система стабилизации.

Художественная ценность

Кому обновленный KIA Soul бросает вызов? Очевидно, переднеприводным исполнениям Hyundai Creta, Skoda Yeti и Renault Kaptur. Ставка делается не только на современную электронную начинку и дизайн от маэстро Шрайера, но и на пятилетнюю гарантию, возможность заправлять хэтчбек 92-м бензином и щедрую базовую комплектацию. ABS, отключаемая ESP, регулировка руля по вылету и наклону, электроприводы всех боковых стекол и зеркал, кондиционер, обогрев зеркал и передних кресел, аудио-система с разъемами AUX и USB предлагаются для Soul по умолчанию. Для «верхних» комплектаций можно заказать, к примеру, обогреваемые руль и задний диван, отделку сидений кожей, электропривод складывания внешних зеркал, камеру заднего вида, навигацию и магнитолу класса люкс – опции, ассоциирующиеся с моделями классом выше.

Посетовать же можно на в общем-то небольшое и логичное удорожание: система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС», современные медиасистемы, еще более экстравагантная внешность – все это закономерно вылилось в увеличение цены. Но есть нюансы. Начальный Soul с 1,6-литровым 124-сильным мотором и «механикой» стоит все те же 869 900 рублей! А вот за такой же автомобиль с «автоматом» просят уже 939 900 рублей – на 20 000 больше, чем за дорестайлинговый вариант. Самая же доступная версия 204-сильного Soul GT с «роботом» потянет на 1 369 900 рублей. Дороговато? А с чем вы сравнивали? На нашем рынке у этой версии Soul, по сути, нет прямых конкурентов.

Есть и еще один досадный момент – по-прежнему фиксированные комплектации. Маркетологи марки упорно не хотят, чтобы покупатель мог заказать 8-дюймовый экран «мультимедийки» или, скажем, крышу, окрашенную в контрастный цвет, выбирая начальные версии модели. Хотите экзотики – смотрите в сторону топовых исполнений. Зато, если не поскупитесь, получите автомобиль, который не будет выглядеть инородным на фоне барселонского Храма Святого Семейства или статуи Свободы авторства Сальвадора Дали в Кадакесе. Выбирать вам.

Технические характеристики KIA Soul 1.6 GDI AT6 Габариты, мм 4140х1800х1610 Колесная база, мм 2570 Диаметр разворота, м 10,6 Объем багажника, л 354 Снаряженная масса, кг 1245 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 132/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 161/4850 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,6 Объем бака, л 54