Стильный KIA Soul вернулся после рестайлинга посвежевшим и возмужавшим. Маркетологи бренда дальновидно продвинули модель вверх по лестнице премиальности, чтобы корейский компакт смог на равных бороться с популярными конкурентами из других уголков мира
Храм Святого Семейства в Барселоне потрясает величием и смелостью архитектурных решений. Базилику, увенчанную множеством монументальных башен, начал возводить в 1882 году каталонский архитектор Франсиско дель Вильяр, однако строительство не задалось, и эстафету принял его именитый соотечественник Антонио Гауди, серьезно расширивший первоначальный проект. Храм в итоге строят до сих пор, и потрясающей красоты долгострой продолжает привлекать в город толпы туристов: они, не раздумывая, раскошеливаются, чтобы пройти внутрь собора, послушать всезнающего гида и подняться на башни.
Смешение стилей в интерьере здесь просто-таки шокирует. Гауди дополнил традиционные классические каноны ярчайшими природными формами, бесподобной игрой цвета и света. Лично мне помещение храма напомнило... хвойный лес на рассвете. Казалось бы, налицо вызов канонам. Но римско-католическая церковь считает иначе. Гауди похоронен в крипте храма, а семь лет назад базилику освятил понтифик Бенедикт XVI. Спросите, а причем здесь KIA Soul? Ответ ниже.
Организаторы тест-драйва намеренно поместили обновленную модель в артистическую барселонскую среду и провели параллель с творениями великих испанцев. Почему бы и нет? Ведь Soul несет в себе мощный эстетический заряд и бросает вызов мейнстриму. Автор дизайна Soul второго поколения Питер Шрайер переработал имеющуюся основу (Soul образца 2008 года авторства Майка Торпи), точно как Гауди, развивший проект дель Вильяра, и как Сальвадор Дали, построивший в Кадакесе статую Свободы не с одним, а с двумя факелами.
Словом, Soul – сплошь эстетика и вызов. Но зачем же тогда понадобился рестайлинг? Дизайнеры постарались, с одной стороны, добавить «корейцу» значительности, с другой – сделать его внешность более гламурной. Именно с этой генеральной линией связано появление увеличившихся в диаметре воздухозаборников, «противотуманок» и фонарей, сразу нескольких вариантов блок-фар со светодиодными полосами ходовых огней, а также глянцевых черных накладок на «фасаде» и «корме», которыми разжились топовые исполнения модели.
Салон, в свою очередь, стал выглядеть солиднее за счет новых вариантов мультимедийной системы с более крупными сенсорными экранами (до 8 дюймов), поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay и опционной аудиосистемы JBL с внешним усилителем и сабвуфером. А на месте очечника теперь красуются элементы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Топовая же модификация Soul GT, ранее не доступная, и вовсе бросает дизайнерский вызов «одноклассникам» из премиум-сегмента. Ее выдают красные элементы отделки порогов, черная глянцевая решетка радиатора, сдвоенный наконечник выхлопной трубы и 18-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном спиц. В салоне гламурно-спортивную атмосферу поддерживают отделка сидений из кожи и ткани с оранжевой прострочкой, руль с подрезанным нижним сектором и «приборка», на которую можно вывести данные о давлении наддува.
Soul нацелен на молодых. Поколению 20–30-летних адресованы три USB-входа, позволяющие подключать и подзаряжать гаджеты, до трех розеток на 12V, всевозможные украшательства вроде декоративной подсветки ободков динамиков в дверях. Список опций расширился за счет системы контроля мертвых зон – полезная функция, особенно для начинающих водителей. На обоих рядах кресел по-прежнему не тесно, а вот багажник, как и раньше, маловат. Однако молодым и активным амбар за задними стойками и не нужен, им важнее удобная парковка, которой способствуют короткие свесы «корейца».
Российские KIA Soul отличаются от версий для других рынков прежде всего увеличенным дорожным просветом (153 мм против 143) и более комфортными настройками пружин и амортизаторов. Эти отличия модель получила еще в 2015 году в процессе небольшой модернизации. Дорабатывалась ли подвеска в ходе недавнего обновления? Представитель инженерной команды KIA Кирилл Кассин уверяет, что нет. И действительно, обновленный Soul едет практически так же, как дорестайлинговый: хорошо слушается руля, усердно сглаживает мелкие и средние неровности и звучно вздрагивает на крупных выбоинах.
Но постойте, есть ведь еще новая «заряженная» версия GT. Неужели и здесь с подвеской не поколдовали? Кирилл Кассин вновь все отрицает – настройки упругих элементов подвески всех Soul, включая дорестайлинговый вариант, не различаются. Однако мои собственные измерения показывают, что клиренс версии GT больше, чем у стандартного Soul примерно на 10 мм. Да и едет «заряженный» Soul азартнее машины без индекса GT. Причем дело не только в ставшем мощнее моторе: подвеска топовой версии кажется более плотной и короткоходной, а реакции на руление острее. Шумоизоляция же во всех случаях хороша, в салон прорывается разве что аэродинамический гул на скорости выше 100 км/ч.
А что с динамикой? Линейка двигателей сегодня – исключительно бензиновая. Начальную версию с 1,6-литровым 124-сильным «атмосферником» (доступна как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диа-пазонным «автоматом») на испанский тест не привезли. От машины же со «средним», 1,6-литровым 132-сильным атмосферным мотором и 6-диапазонным «автоматом» остались сплошь положительные впечатления. Производительности двигателя с непосредственным впрыском хватает для вполне энергичной езды. Автоматическая коробка срабатывает оперативно и плавно, но отказывается удерживать выбранную передачу в ручном режиме и самовольно переключается «вверх», если сочтет, что обороты мотора избыточны. Словом, едете динамично, но без спортивного экстрима.
Soul GT с турбированным 1,6-литровым двигателем и 7-ступенчатым преселективным «роботом», конечно же, более горяч – это сразу чувствуется, когда пересаживаешься со 132-сильной машины. Правда, в черте города мощностные преимущества 204-сильного агрегата не так уж и очевидны. Мотор показывает бойцовский характер, лишь когда стрелка тахометра проходит примерно половину шкалы. Роботизированная 7-ступенчатая преселективная коробка под стать турбоагрегату: меняет передачи быстро и деликатно, но стремится переключиться «вверх» раньше, чем хотелось бы. Тем не менее я голосую именно за версию GT. Передвигаться на таком автомобиле по любым трассам весело, о чем свидетельствуют в том числе и паспортные 7,8 с, отмеренные на разгон до «сотни».
Настройки рулевого управления понятны и комфортны. Баранка легковата и при этом точна. Причем вы можете задать нужное усилие на ободе кнопкой выбора режимов движения. Хотя и тут спортивность присутствует лишь в малых дозах. Поскольку рулевая рейка длинная, в связке поворотов руль приходится изрядно крутить. С другой стороны, неопытный водитель может не опасаться, что машина отреагирует на управляющие действия излишне резко.
Легкое бездорожье? Почему бы и нет. Несмотря на отсутствие в списке опций полноприводной трансмиссии, Soul не ударит лицом в грязь и здесь – спасибо хорошей геометрической проходимости и небольшой снаряженной массе. А выехать из нерасчищенного от снега двора или подняться на скользкий подъем поможет штатная отключаемая система стабилизации.
Кому обновленный KIA Soul бросает вызов? Очевидно, переднеприводным исполнениям Hyundai Creta, Skoda Yeti и Renault Kaptur. Ставка делается не только на современную электронную начинку и дизайн от маэстро Шрайера, но и на пятилетнюю гарантию, возможность заправлять хэтчбек 92-м бензином и щедрую базовую комплектацию. ABS, отключаемая ESP, регулировка руля по вылету и наклону, электроприводы всех боковых стекол и зеркал, кондиционер, обогрев зеркал и передних кресел, аудио-система с разъемами AUX и USB предлагаются для Soul по умолчанию. Для «верхних» комплектаций можно заказать, к примеру, обогреваемые руль и задний диван, отделку сидений кожей, электропривод складывания внешних зеркал, камеру заднего вида, навигацию и магнитолу класса люкс – опции, ассоциирующиеся с моделями классом выше.
Посетовать же можно на в общем-то небольшое и логичное удорожание: система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС», современные медиасистемы, еще более экстравагантная внешность – все это закономерно вылилось в увеличение цены. Но есть нюансы. Начальный Soul с 1,6-литровым 124-сильным мотором и «механикой» стоит все те же 869 900 рублей! А вот за такой же автомобиль с «автоматом» просят уже 939 900 рублей – на 20 000 больше, чем за дорестайлинговый вариант. Самая же доступная версия 204-сильного Soul GT с «роботом» потянет на 1 369 900 рублей. Дороговато? А с чем вы сравнивали? На нашем рынке у этой версии Soul, по сути, нет прямых конкурентов.
Есть и еще один досадный момент – по-прежнему фиксированные комплектации. Маркетологи марки упорно не хотят, чтобы покупатель мог заказать 8-дюймовый экран «мультимедийки» или, скажем, крышу, окрашенную в контрастный цвет, выбирая начальные версии модели. Хотите экзотики – смотрите в сторону топовых исполнений. Зато, если не поскупитесь, получите автомобиль, который не будет выглядеть инородным на фоне барселонского Храма Святого Семейства или статуи Свободы авторства Сальвадора Дали в Кадакесе. Выбирать вам.
|
Технические характеристики KIA Soul 1.6 GDI AT6
|
Габариты, мм
|
4140х1800х1610
|
Колесная база, мм
|
2570
|
Диаметр разворота, м
|
10,6
|
Объем багажника, л
|
354
|
Снаряженная масса, кг
|
1245
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, куб. см
|
1591
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
132/6300
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
161/4850
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
автоматическая 6-диапазонная
|
Макс. скорость, км/ч
|
180
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
11,7
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
7,6
|
Объем бака, л
|
54
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