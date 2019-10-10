Вы как хотите, а я считаю обновленный кроссовер Kia Soul самым футуристичным автомобилем на российском рынке на сегодняшний день. Какую модель можно поставить с ним на одну доску? Разве что Toyota CH-R и Lexus … Предложить публике настолько смелый дизайн не концепта, а серийного автомобиля — для этого надо было набраться немалой смелости

Впрочем, компания Kia уже демонстрировала немало смелых решений. Среди них, в частности, и «горячий» Stinger, и «народный GT» ProCeed, и представительский седан К900. На очереди — большой роскошный кроссовер Telluride. Всё это уже не подражания, не тщательно закамуфлированные копии лучших образцов, а прямые заявки на равноправное соперничество с продукцией грандов мирового автостроения.

Что в облике тебе моём?

Городской кроссовер Soul и сравнить-то толком не с кем. Он как будто намечает нишу сугубо городских моделей, которая никак не сформируется в отдельную «популяцию». Все кроссоверы, так или иначе, носят черты «загородных» автомобилей, и только Soul – урбанистка, что называется, до мозга костей. Да кроссовер ли это вообще? Ведь по форме — практически универсал. А по объему багажника — нет. И высота крыши ближе к «каблучкам», хотя все равно не то. Посадка же напоминает автобусную…

Из Японии на наш рынок изредка попадают похожие на Soul подержанные «кубоватые» модели, но их немного. Сугубо урбанистический подкласс или ниша у нас никак не сформируются. Теоретически сюда можно было бы зачислить smart и электромобили, коих тоже пока кот наплакал. В общем, наверное, мы пока еще ближе к природе, чем жители иностранных мегаполисов. По-моему, это хорошо.

Но при всем уважении к дизайнерам, удивительным образом «перепевающим» без откровенного повторения и копирования спортивно-внедорожные черты в кузовах кроссоверов и внедорожников, оригинальность Soul невозможно не заметить и не отметить. С первого поколения эта модель покоряла своей восхитительной нелепостью, обращала на себя внимание, так сказать, «от противного». Типа, надо же было этим деятелям искусства «сморозить» такое. С тем же интересом наблюдаешь за модными трендами в одежде, особенно женской. Истинно красивыми оказываются по большей части традиционные фасоны, но изобретательности кутюрье нельзя не отдать должное.

Второе поколение Soul гиперболизировало черты первого, но третье, сегодняшнее, шагнуло так далеко… Вернее было бы сказать, улетело вперед и вверх. В космос, без преувеличения. Общий абрис кузова, вернее, его идеология, остался без изменений: пухлый моторный отсек, «автобусный» кузов. Но фары, казавшиеся оригинальными на первых двух поколениях, теперь стали поистине фантастическими: невероятно узкими! У сторонних наблюдателей возникает резонный вопрос: а они способны освещать дорогу? Заверяю — способны, точно так же, как узкие окна кроссовера Range Rover Evoque первого поколения обеспечивают обзор. Тут всё продумано не только с точки зрения дизайна, но и в плане функциональности.

Обратим внимание: фары «Соула» у всех версий почти одинаковые по форме, но различные по сути. У версий Prestige они полностью светодиодные, а у «младших» — галогенные. Разные и противотуманки, у дорогих комплектаций они в виде светодиодных полосок, у остальных — стандартные, круглые. Впрочем, у этого автомобиля нет вообще ничего стандартного.

На широкой задней стойке с отрицательным наклоном передней части выполнен логотип Soul. А задние фонари мутировали из просто вертикальных в настоящий портал, который потрясающе выглядит ночью! Светящиеся С-образные «скобки» на стойках сливаются с горизонтальным элементом, образуя арку. Восхищает не столько ее красота, сколько смелость разработчиков, решившихся на такой смелый акцент.

Казалось бы, воспринимать этот автомобиль можно только на эмоциональном уровне, то есть, чувствами, душой (ведь это же Soul!). Расчет маркетологов очевиден: женщина просто не сможет пройти мимо и если не сама обзаведется моделью, то наверняка добьется, чтобы такой автомобиль стал семейным. Мужская аудитория смотрит на псевдо-кроссовер иначе: оценивает его, прежде всего, с практической точки зрения.

Я прочел несколько отзывов мужчин о «Соуле» и поразился минимуму эмоций. Да, оригинальный дизайн не остается без внимания, в том числе двухцветная окраска кузова, пока являющаяся редкостью. Так, у третьего поколения больше не будет белого верха, останутся лишь такие варианты, как красный и черный. Вообще, значительную роль играет так называемый презентационный цвет, и в данном случае им был выбран синий металлик. Так вот, один из владельцев, увидев тестовую машину, заявил, что поспешил приобрести красный вариант — синий, по его мнению, смотрится лучше. Не знаю. Я за три поколения так и не привык к абрису кузова Soul, и даже его нынешние межзвездно-галактические черты не склоняют меня к выбору этой модели, и цвет ничего не добавляет в ее пользу. Однако, если бы судьба в образе жены настояла на этой покупке, я бы проголосовал за спокойный песочный колер. В крайнем случае, за зеленовато-золотистый металлик.

На контрасте

Но незаурядная внешность — конечно, не единственная составляющая кроссовера-уникума. Есть у него и интерьер… но, словно на контрасте с антуражем, он относительно стандартен. Наиболее интересные черты внутренность Soul имела в первом поколении, даже казалось, что при проектировании салона дизайнеров кто-то удерживал и даже одергивал, не давал разгуляться фантазии. И что же, проектируя второе поколение автомобиля, они и не стали фантазировать. Практически вообще. Сделали салон обычным. Качественным, функциональным, эргономичным, но — обычным.

В третьем поколении салон модернизирован, в нем появилось много привлекательных элементов. Например, оригинальные рельефные вставки на внутренних панелях дверей. Дефлекторы воздуховодов необычной формы. Однако всё это далеко от «космического» дизайна кузова, как Земля от Луны. Нынешний интерьер «Соула» практически такой же обычный, как и раньше.

При резком ускорении двухлитровый «автоматический» Soul сбрасывает не две, а целых три передачи. С шестой перескакивает аж на третью. Однако делает это не очень оперативно, теряя порой драгоценные доли секунды. В городе это не так ощутимо, как при обгонах на трассе. В городских условиях вообще лучше передвигаться, используя ручной режим автомата, переключаясь между третьей и пятой передачами. Наилучшая тяга ощущается несколько ниже «паспорта», при 3000-3500 об/мин.

Но кое-что интересное в нем все же появилось. Это сильно вытянутый в ширину центральный экран мультимедиасистемы. Он положен только «верхним» комплектациям. При диагонали в 10 с лишним дюймов этот экран вытянулся во всю ширину овальной вставки на центральной части торпедо. В версиях «помладше» дисплей, расположенный здесь имеет всего лишь семидюймовую диагональ. Да, после десятидюймовой она воспринимается, как «всего лишь».

В чем изюминка большого дисплея, так это в том, что он может быть «трехчастным». То есть, на него одновременно можно вывести экран навигации, панель настроек аудиосистемы, а также параметры движения. Ну или развернуть любой из экранов до полного размера. Удобно. Малый дисплей, как на других моделях Kia, способен делиться только на две неравные части.

Салон Soul с годами и поколениями практически не растет в размерах. Посадка остается «автобусной», сюда скорее входишь, чем садишься. При размещении на водительском месте отмечаю, что уплотнитель двери не слишком активен, порог грязноват. Эстетов это может «напрячь». Электрорегулировки водительского кресла доступны только в топовой версии, память настроек недоступна ни в одной. Потенциальные покупатели жалуются на отсутствие электропривода двери багажника. Зато, интересно, есть дополнительный электрический отопитель салона, функция вентиляции передних сидений и авторежим у всех электростеклоподъемников.

Задним пассажирам приходится «туже». Для них не предусмотрено даже дефлекторов отопления и вентиляции в торце центрального бокса-подлокотника. При практически вертикальной посадке они не рискуют коснуться головами потолка, тот расположен высоко, это плюс. Но невозможность изменения наклона частей спинки — минус.

А вот багажник городского кроссовера с годами прибавляет в объеме. Третье поколение модели приобрело еще 14 л, теперь суммарно их 364. Уже что-то. У первого поколения багажник казался совсем маленьким. А теперь здесь есть возможность установки «двойного дна», как на «Ладах», «Ниссанах» и Renault.

Пора выводить «космолет» на старт. Разбегается по взлетной полосе он жестковато, но чуть мягче, чем когда-то это делало первое поколение. Его шасси из трех вариантов произвело на меня лучшее впечатление. Со второго поколения автомобиль поменял платформу, у третьего мы наблюдаем ее развитие. Любителям комфорта, видимо, следует подождать очередного обновления, когда подвеска — будем надеяться — наконец-то смягчится.

А пока она вызывает желание преодолевать «лежачих полицейских» далеко не на космических скоростях. Другие неровности тоже — и ни одна из них не останется без внимания подвески. Водитель их также ощущает, думаю, и пассажиры вместе с ним. Добавляют жёсткости низкопрофильные 18-дюймовые шины. Даже 17-дюймовые считаются слишком плотными, наибольший комфорт, по мнению пользователей, достигается на 16-дюймовых.

Но салон Soul не «болтлив», элементами не дребезжит даже на грунтовках. Нет смысла советовать заглушать посторонние звуки громкой музыкой, хотя послушать ее на повышенной громкости стоит, аудиосистема здесь может быть и от harman/kardon. Динамиков целых десять, плюс сабвуфер, система вполне «басистая». А при включении радиостанции Retro.FM на дисплее появляются названия проигрываемых композиций. Интересная «услуга», ее предлагают немногие модели, и Kia в их числе.

Наряду с жесткостью подвески при начале движения отмечаю практически полное «молчание» силового агрегата. Soul катится по двору, словно электромобиль. Под капотом тестовой версии - «средний» мотор из возможных, бензиновый двухлитровый атмосферник о 150-ти силах. Имеет ли смысл настаивать на его выборе в плане динамики, не уверен. По-моему, и с 1,6-литровым мотором городской кроссовер катился и разгонялся неплохо. А вот впрок ли ему 200-сильная отдача 1,6-литрового турбомотора, как на ProCeed, не знаю. Мне кажется, приземистому, обтекаемому спортвагону такое количество лошадей подходит больше. Хотя фирма заявляет, что Soul от поколения к поколению «обтекается» все лучше и лучше, и ныне его коэффициент достиг 0,34.

Кстати, именно «родственник» Ceed SW считается в кругах покупателей одним из главных конкурентов модели Soul на рынке. Еще к ним относят Rio X-Line (для тех, кто желает сэкономить) и Sportage, если у вас с финансами чуть получше. Эх, прагматики. Вы правы: массовый покупатель скорее среагирует на массовую модель (на вторичном рынке), но у него больше выбор, шире набор соблазнов. Тот же, кому приглянется Soul, будет искать именно его (ее?) и за хорошее ценовое предложение ухватится железной хваткой. Любовь не выбирают, она либо есть, либо ее нет.

Между городом и деревней

Мое внимание эта модель привлечь сумела, но влюбить в себя — нет. В ситуации выбора близких по цене Kia я бы тоже остановился на Ceed SW. Потому что мои маршруты пролегают не только по городу и бездорожью, но и в значительной мере по скоростным шоссе. А здесь городской кроссовер Soul далек от идеала. На высоких скоростях/оборотах и двигатель работает далеко не бесшумно, и шорох шин активно проникает в салон. Курсовая устойчивость оставляет, как говорится, желать, при резких поворотах и перестроениях ощущаются крены, на открытых пространствах в высокий кузов дубасят порывы бокового ветра. А что вы хотите? В угоду званию кроссовера модель получила клиренс в 180 мм. У предыдущего поколения модели он составлял от 150 до 163 мм в зависимости от размера шин.

Может быть, такая величина просвета окажется преимуществом на бездорожье? А вам вообще придет в голову хоть раз покинуть дорогу на этом «космолете»? Конечно же, нет. Потому что он придуман и пригоден, прежде всего, для города. Наиболее низко здесь расположена так называемая защита картера, представляющая из себя пластиковый лист. А вот широкие и высокие окна вкупе с большими зеркалами обеспечивают важный для города круговой обзор, двигатель предлагает отличную динамику на начальных скоростях, автомат, предлагаемый в паре с двухлитровым мотором, достаточно «умный». Радиус разворота сокращен до 5,3 м, увеличена за счет количества деталей из высоко- и сверхвысокопрочных сталей жесткость кузова на кручение, руль с электроусилителем «обострен» (до 2,4 оборота от упора до упора).

Для чего нужна система подруливания в полосу? Разумеется, в городе она практически бессмысленна, так как начинает работать только на скоростях свыше 60 км/ч. А на трассе ее нельзя было упрекнуть в излишней «рьяности»: то активно подруливала, то не очень. Лучше, чем тестовый ProCeed (на котором устройство явно капризничало), то есть, не требовала вернуть руки на руль, когда они и так были на нем. Но хуже, чем «простой» Ceed SW, продемонстрировавший практически безупречную ее работу. Может быть, качество «считывания» линий разметки как-то зависит от высоты клиренса?

Во время предыдущих тестов кроссовер Soul доставался мне в 1,6-литровых вариантах. И расход топлива этих автомобилей с автоматами, особенно в городе, совсем не радовал. Значения доходили до 12-ти или даже 13-ти литров на сотню. В загородном режиме, правда, удавалось достичь и семи с небольшим литров. Что показал двухлитровый автомобиль? На трассе он также расходовал порядка 7 л на 100 км. В городских же условиях мне не удалось выйти за пределы 9 л на сотню. Специально переводил трансмиссию на спортивные настройки, использовал ручной режим, не избегал пробок – тщетно. Экономичность модели явно повысилась. Важно заметить, что все бензиновые моторы Kia адаптированы под питание российским 92-м топливом.

Странным образом, псевдокроссовер Soul показался мне в этот раз похожим на псевдоминивэн Mercedes B200. У обеих моделей ощущалась значительная высота потолка над головой водителя, что нивелировало (если не сказать — портило) восприятие высоких скоростей, наслаждение ими. Динамика динамикой, в обоих случаях она была хороша, но автомобиль — это же не только секунды разгона до сотни (двухлитровый Soul с автоматом предлагает 10,2 с), но и какое-то общее ощущение, «организм» из множества составляющих. Зазор между макушкой и потолком, с одной стороны, приятен, но на шоссе вы недвусмысленно чувствуете, как именно в него «упирается» встречный поток воздуха. На Kia Ceed SW такого ощущения нет.

Во время первого теста Kia Soul мне казалось, что это необычное «создание» с годами разовьется и станет родоначальником нескольких похожих внешне, но разных по типу применения автомобилей. От кроссоверов с увеличенным клиренсом, а-ля появившиеся позже реновские «Степвеи», до городских «зажигалок» с заниженными подвесками. Пока этого не произошло, и модель Soul остается единой и неповторимой. Единой, правда, уже в трех «лицах», то есть, поколениях. Одно краше — и заковыристей — другого. Как «нарядов перемена у подруги». И хотя я продолжаю считать, что российский потребитель более склонен выбирать автомобили душой, нежели кто-либо другой в мире, все же дизайн и дух Soul – это слишком даже для него. Потому-то в отзывах об этой модели в Интернете чувствуется гораздо больше прагматизма, трезвого, монетарного расчета. Ведь за эти деньги можно взять… называют даже китайские модели. А из европейских – столь же оригинальный по дизайну Renault Kaptur, близкий по цене, но, к сожалению, далекий по качеству отделочных материалов.

И балансировать между небом и землей корейскому уникуму непросто. Может быть, поэтому его создатели, обновляя модель, возносят до космических высот только внешний дизайн, а интерьер и техническую часть оставляют с минимальными изменениями, чтобы, так сказать, не отпугнуть… И тут не могу не вернуться к супер-узким фарам: несмотря на ультра-фантастические очертания, светят они в темноте нормально. Во всяком случае, в светодиодном исполнении.

Минимальная цена на Kia Soul - 1 029 900 рублей. За эти деньги вы получите версию Classic с 1,6-литровым бензиновым мотором (123 л. с.) и шестиступенчатой механической коробкой передач. Таким же мотором оснащается популярное семейство Rio. Помимо «механики», Soul может комплектоваться автоматом (плюс 60 000 рублей к цене). В паре с двухлитровым 150-сильным мотором идет только автомат. А с 1,6-литровым турбоагрегатом (200 л. с.) сочетается только семиступенчатый «робот» о двух сухих наборах дисков сцепления. Наиболее дорогая версия – Premium + – обойдется в 1 649 900 рублей, а стать обладателем 200-сильной версии GT-Line можно за 1 629 900 рублей.

Технические характеристики Kia Soul 2.0 AT ГАБАРИТЫ, ММ 4195 х 1800 х 1610 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 364/1388 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,3 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1349 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1999 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 6200 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 192 /4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 186 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,0 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 54