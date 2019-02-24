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Kia Sportage GT Line 2019 вид сбоку
Kia Sportage GT Line 2019 вид спереди
GT Line наряден. Он выделяется
Kia Sportage GT Line 2019 задняя фара
GT Line - предпоследняя по уровню оснащения комплектация модели в России
Kia Sportage GT Line 2019 вид сзади
Внешне GT Line легко узнать по серебристой пластиковой вставке в бампер и 2-м патрубкам в спортивном стиле
Kia Sportage GT Line 2019 монитор
Взгляд притягивает большой 8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы
Kia Sportage GT Line 2019 центральная консоль
Удобный "центр регулировок и настроек" разместился на центральной консоле. Немного перегружен, но интуитивно понятен
Kia Sportage GT Line 2019 салон
По шумоизоляции эта модель на голову выше предшественницы прошлого поколения
Kia Sportage GT Line 2019 монитор
Аудиосистема JBL - штатная для топовых комплектаций - звучит весьма хорошо благодаря улучшенной акустике салона
Kia Sportage GT Line 2019 двигатель
Тяговитый бензиновый двигатель Theta 2.4 GDi верой и правдой служит нескольким моделям Kia
Kia Sportage GT Line 2019 6АКПП
6-ступенчатая АКПП расторопна в передаче момента от двигателя, обеспечивает резвый разгон и необходимую динамику для обгонов
Kia Sportage GT Line 2019 кресло
Красная прострочка на сидениях и элементах обивки салона - эксклюзив для версии GT Line...
Kia Sportage GT Line 2019 салон
... и еще только GT Line присущи легкосплавные накладки на педали и по-спортивному усеченное снизу рулевое колесо
Kia Sportage GT Line 2019 багажное отделение
Даже без складывания задних сидений 499 литров объема позволят без проблем разместить здесь большое количества багажа
Kia Sportage GT Line 2019 задний диван
Спинки задних сидений регулируются по наклону. Можно еще более удобно разместиться для дальней поездки
Kia Sportage GT Line 2019 приборная панель
Средний расход во время теста составил 8-9 литров на 100 км при движении по трассам
Kia Sportage GT Line 2019 монитор
К работе навигации вопросов не возникало, за исключением того, что она "не видела" некоторые небольшие населенные пункты
Kia Sportage GT Line 2019 передняя фараKia Sportage GT Line 2019 вид спередиKia Sportage GT Line 2019 вид спередиKia Sportage GT Line 2019 противотуманные фарыKia Sportage GT Line 2019 переднее колесоKia Sportage GT Line 2019 вид сзадиKia Sportage GT Line 2019 вид сзадиKia Sportage GT Line 2019 вид спередиKia Sportage GT Line 2019 вид спереди

В этот раз новогодние праздники для меня совпали с необходимостью ехать за пятьсот километров от Москвы и, одновременно, с наличием средства передвижения под названием новый (он же - обновленный) Kia Sportage. Везёт же в Новый год!

Нелирическое отступление

Сейчас потребитель пошел избалованный. Просто передвигаться из точки “А” в точку “Б”, а в моем случае, учитывая расстояние и соизмеряя с алфавитом, скорее из “А” примерно в “И” или даже “К”, уже не интересно.

Нам подавай безопасность, удовольствие за рулем, динамику… А некоторые, страшно сказать, уже к адаптивному круиз-контролю стали привыкать!

Вот и я, впервые садясь в новый Sportage, поймал себя на крамольной мысли, что требования у меня к автомобилю очень высокие. С другой стороны, это - Kia, думал я, - второе место по продажам в России, и это - Sportage, входящий в ТОП-25 бестселлеров среди всех моделей. Купившие этот кроссовер десятки тысяч избалованных российских потребителей не могут ошибаться.

От дум к реальности

Размышляя таким образом, я успел разместится за рулем Sportage, настроить с помощью 10-ти различных электрорегулировок водительское сиденье, выставить оптимальную для меня температуру при помощи двухзонного климат-контроля и ввести адрес места назначения для навигации с помощью 8-дюймового тачскрина мультимедийной системы.

Я проделал эти манипуляции в новом для себя автомобиле, не отвлекаясь от своих мыслей. Все - интуитивно понятно.

Но дело не только в удобном расположении и доступности различных клавиш, кнопок, переключателей. В современных автомобилях это стало само собой разумеющимся и ожидаемым. Сейчас конкуренция переходит на новый уровень - необходимо не просто предложить удобство, но и усилить им общее позитивное ощущение. Важно не только то, что водителю и пассажирам удобно что-то нажимать, настраивать или переключать, но и восприятие каждого такого контакта, обратная связь. И работают на это качество материалов, степень усилий, которые надо прикладывать при нажатии тех или иных клавиш, быстрота реакции дисплеев и прочей электроники.

Не только интуитивно, но и позитивно

Так вот, в салоне и за рулем Sportage такое позитивное ощущение появилось у меня буквально с первых минут и оставалось до конца тест-драйва.

За поддержание этого чувства здесь отвечает, конечно, не только эргономика. В ходе теста я сделал для себя акцент на еще двух важных составляющих - прекрасной шумоизоляции и отлично настроенной подвеске.

Мне довелось достаточно долго ездить на Sportage предыдущего поколения. Могу с уверенностью констатировать, что в вопросе изоляции салона от всех внешних шумов, начиная от набегающих потоков воздуха и заканчивая звуком работающего в разных режимах двигателя, новая модель на голову выше.

Одним из приятных последствий снижения уровня шумов, проникающих извне, стало более насыщенное звучание, штатной для топовых комплектаций, аудиосистемы JBL.
Это, как раз, тот случай, когда акустика салона не девальвирует “усилия” качественной аудиосистемы, а подчеркивает ее возможности.

Не знаю по какой причине, но по ходу этого теста я особое внимание обращал на работу подвески. Во время движения она всегда выходила на первый план. Давно опробованное и проверенное временем сочетание: стойки Мак Ферсон спереди и многорычажная сзади. Но, как говорится - дьявол... в настройках. А они обеспечивали плавную и мягкую отработку практически всех “стандартных” изъянов российских дорог. Пожалуй, единственное исключение составили стыки на эстакадах и путепроводах, проезды которых на небольших скоростях вносили жесткий и громкий диссонанс в размеренное движение. При прохождении поворотов жесткость подвески была достаточна, чтобы исключить излишние крены, а при торможении ее собранность не позволяла кузову чрезмерных кивков и раскачиваний.

И другие действующие лица

После первых приятных впечатлений, которые оставили салон, шумоизоляция и настройки подвески, пора, наконец, отдать должное двум другим “действующим лицам” тест-драйва. Сбалансированному, тяговитому бензиновому двигателю Theta 2.4 GDi, верой и правдой служащему нескольким моделям Kia, и 6-ступенчатой автоматической коробке передач, которые в паре составляют близкий к идеальному тандем.

Да, вероятно, альтернативные 2.0-литровые бензиновый или дизельный двигатели позволили бы экономнее расходовать топливо, но “расплачиваться” за это пришлось бы потерей в динамике в первом случае и снижением звукового комфорта в салоне - во втором. Кому что важнее, каждый выбирает для себя сам. Мой выбор однозначно в пользу мотора, который как раз и достался мне вместе с тестовым автомобилем. 184 лошадиные силы, которые он выдает, достигая при этом 237 Нм максимального крутящего момента, и расторопная АКПП обеспечивали необходимую - в диапазоне от 80 до 130 км в час - динамику для обгонов. Официально заявленные показатели по разгону до “сотни” за 9,6 секунды на бумаге не впечатляют, но на дороге в обычном режиме движения (разгон-торможение) ускорение приятно удивляет своей резвостью.

С моей точки зрения, обогащение российской линейки Sportage комплектацией с двигателем 2.4 GDi, - до этого обновления он был недоступен - очень правильный шаг для компании и отрадный для потенциальных покупателей.

GT Line - он особенный

Справедливости ради и объективности для надо оговориться, что на мое общее позитивное ощущение от управления этим кроссовером сильно влияла и комплектация тестируемого. Он был в предпоследней по уровню оснащения ипостаси “GT Line”. Другими словами - в автомобиле присутствовали все опции, которые только могут быть в Sportage, за исключением, разве что, биксеноновых адаптивных фар, панорамной крыши с электроприводом, пакета светодиодного внутреннего освещения, интеллектуальной системы автоматической парковки... Возможно, для многих отсутствие таких важных элементов станет решающим при выборе. Но “GT Line” “берет” другим. Он наряден, он выделяется. Пусть это всего лишь небольшие акценты, штрихи, но именно из них в голове рефлекторно собирается более стремительный, спортивный образ. Эксклюзивная красная прострочка сидений, легкосплавные накладки на педали, усеченное снизу рулевое колесо - это внутри. 19-ти дюймовые литые диски, серебристые пластиковые вставки в задний бампер, два патрубка выхлопной системы в спортивном стиле, задний диффузор и отделка хромом - это напоказ всем, снаружи.

В пути

Но вернемся к новогоднему путешествию, в которое я отправлялся. Кроссовер - имею в виду тип кузова - здесь оказался как нельзя кстати, так как мне нужно было: разместить большой объем вещей, 3-х пассажиров и проехать по зимним дорогам нескольких российских областей без длительных остановок на отдых.

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Свои “кроссоверные” функции обновленный Sportage выполнил очень прилежно. С размещением багажа не возникло абсолютно никаких проблем, при том, что из предоставленного объема в 499 литров не осталось ни одного свободного кв. сантиметра.

Задним пассажирам удалось при этом даже немного наклонить спинки сидений и осуществить свою мечту - большую часть дороги умиротворенно дремать.

В отличие от них мне приходилось не только концентрироваться на дороге, но и собирать различную любопытную “телеметрию”.

Средний расход топлива составлял порядка 8-9 литров на 100 км, когда ехать доводилось по трассе и поднимался до 10 с небольшим, когда “примешивался” проезд небольших городков по ходу движения.

Судя по “картинке” бортового компьютера, демонстрирующего в реальном времени распределение крутящего момента по осям при подключении полного привода, преимущественно трудились передние колеса. Что и понятно, учитывая не отягощенный какими бы то ни было сложными условиями режим движения. Однако при малейшем намеке на проскальзывание колес на заснеженном или подмерзшем покрытии момент распределялся муфтой между передними и задними колесами в каноническом соотношении 50% на 50%.

Так как маршрут поездки был хорошо знаком, навигация была включена в “фоновом” режиме карты. На протяжении пути несколько раз, глядя на нее, пришлось не поверить своим глазам - в реальности населенный пункт есть, а на карте навигации в этом месте наблюдается неосвоенная еще человеком территория. Следуя транзитом мимо таких “черных дыр”, не особо волнуешься на этот счет, но если незнакомый навигации населенный пункт и есть финальная точка маршрута… С другой стороны в наше время всегда можно воспользоваться смартфоном.

Какое же путешествие без приключений? 

Через некоторое время после выезда обнаружилась полная невозможность омывать лобовое стекло. В дальней дороге, на зимней трассе такой сюрприз приятным не назовешь. По поводу причин случившегося версий было всего две. Либо техническая проблема, либо некачественная “незамерзайка”, которая замерзла. С горем пополам удалось добраться до Тулы, где по расчетам должен был находиться ближайший официальный дилерский центр Kia. Зная обычную для дилеров загрузку сервиса, прогнозы на то, что удастся быстро решить проблему, были пессимистичными. Но вариантов не оставалось. Как раз в таких ситуациях, когда приезжает не “свой”, не местный клиент, без предварительной записи и с экстренным случаем, проверяется настоящий профессионализм и клиентоориентированность дилера. Не зря, как я выяснил позже, этот тульский КИА Центр имеет статус Platinum Dealer. Несмотря на загруженность сервисной зоны и персонала, моей проблемой не только занялись, но и быстро ее решили. Повезло и в том, что виновата оказалась, всё же, некачественная незамерзайка, а не какая-то техническая неисправность. Уже минут через 20 мы смогли продолжить путь, а еще через 5 часов были в конечной точке маршрута.

Простой вывод

Каждый, кто выбирает для себя автомобиль, как правило, принимает во внимание много факторов и собственных приоритетов. Для кого-то первична динамика, кто-то хочет уверенности, что преодолеет любые дорожные условия, многие ценят дизайн или ищут оптимальное соотношение цена-качество. Автопроизводители постоянно пытаются угодить как можно большему числу потенциальных покупателей и, как следствие, вынуждены все больше и больше оптимизировать баланс достоинств той или иной модели. В случае с обновленным Sportage мне показалось, что этот баланс выстраивался для достижения одного результата: общего позитивного ощущения от вождения и пользования этим автомобилем. Для меня лично подтверждением этого стало то, что, пожалуй, впервые большую часть времени за рулем я расслабленно держал голову на подголовнике. Из чего я сделал вывод, что Kia в этой модели и комплектации определенно удалось достичь баланса достоинств, который позитивно скажется на продажах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KIA SPORTAGE GT Line

ГАБАРИТЫ, ММ

4495х1855х1655

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2670

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М

10,6

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

182

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

491-1480

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1620/1782

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый, L4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³

2359

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН

184/6000

МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН

237/4000

ПРИВОД

полный

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая 6-ступенчатая

ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ

245/45 R19

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

185

ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С

9,6

РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), л/100 КМ

8,6

ОБЪЕМ БАКА, Л

62

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