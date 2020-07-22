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Правильный выбор

Дороги в период самоизоляции достаточно свободны, так что с проверкой динамики проблем не возникает. Атмосферный 2-литровый агрегат тянет на все свои 150 «лошадок» под незаметную работу 6-диапазонного «автомата». Динамики хватает в большинстве ситуаций, причем не только в городе, но и на шоссе. Хотя быструю езду двигатель не поощряет, на высоких оборотах его «голос» становится несколько натужным и довольно навязчивым. Дескать, если хозяин хочет, я смогу, но разве стоит торопиться в наше время тревог и стрессов?

Шасси кроссовера, в отличие от мотора, наоборот, к активным действиям относится положительно. Не то чтоб прямо требует, но точно не противится. Плотная подвеска уверенно держит SUV даже на плохой дороге с «горбами» и провалами, а крены в поворотах не критичны. И при попадании на крупную неровность в вираже «кореец» с траектории не спрыгивает. Рулевое управление острое (всего 2,5 оборота от упора до упора), точное и информативное.

Подвеска жестковата. Все заплатки, стыки и трещинки асфальта ощущаются, однако пассажиры на водителя не матерятся, так как пики ускорений сглажены. Интересно, что при ухудшении качества покрытия ничего страшного не происходит, поскольку шасси отличается высокой энергоемкостью. Не пасует кроссовер и на разбитой грунтовке, потому что подвеска успешно гасит даже сильные удары. Понравилась мне и шумоизоляция. Если не насиловать двигатель высокими оборотами, никаких лишних для слуха шумов и не возникнет.

Вот так, удовлетворенный испытаниями, я возвращался в город, когда на пути возник тот самый полицейский кордон, о котором шла речь вначале. Деваться некуда: пришлось признаться, что не успел переоформить пропуск. Но страж порядка, к удивлению, заявил, что ничего страшного и я могу сделать это прямо здесь в смартфоне, только сказал съехать на обочину. Через пару минут все было готово, о чем я и сообщил инспектору. Тот попросил напарника подменить его, подошел и… стал с пристрастием расспрашивать об автомобиле: оказывается, он думает купить себе Sportage. После беседы, длившейся с четверть часа, удовлетворенный полицейский отпустил меня восвояси (хотя и не забыл проверить переоформленный пропуск). Я же похвалил себя за то, что выбрал правильный автомобиль для теста…

Технические характеристики KIA Sportage 2.0 Габариты, мм 4485х1855х1645 Колесная база, мм 2670 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 182 Объем багажника, л 491 Снаряженная масса, кг 1596 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 192/4000 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,6 Расход топлива (средний), л/100 км 8,3 Объем бака, л 62