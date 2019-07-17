Кроссоверы из Азии соревнуются в практичности и умении держать удар на плохих дорогах

Требования к кроссоверам в принципе можно свести к одному слову – они должны быть универсальными. Но если эти самые требования расширить, то выяснится: от таких автомобилей ждут, что они будут обеспечивать практичность, дарить комфорт, уметь ездить по любым, даже самым плохим дорогам, а также передвигаться вне асфальта. Словом, делать… почти все! Посмотрим, как новейший Subaru Forester и рестайлинговый KIA Sportage справляются с возложенными на них задачами.

В своих амплуа

Отличия между нашими соперниками заметны сразу – у них совершенно разные концепции дизайна. Если корейский кроссовер весь спортивно-обтекаемо-зализанный, то «японец», наоборот, угловато-грубовато-мужественный. Так и тянет на Subaru отправиться куда-нибудь в глубинку, потому что автомобиль вызывает ощущение необычайной надежности. На KIA же из мегаполиса выезжать совсем не хочется. Однако не будем спешить с выводами…

Японский автомобиль в России предлагается с двумя силовыми агрегатами – оба бензиновые, оппозитные, объем 2 и 2,5 л. Первый развивает 150, а второй 185 л.с. В любой комплектации модель оснащается полным приводом и бесступенчатым вариатором. Цены на 2-литровую версию начинаются с 2 049 000 рублей, а на 2,5-литровую – с 2 519 900 рублей.

Описывать варианты исполнения KIA Sportage гораздо дольше. Так, начальная бензиновая модификация (от 1 389 900 руб­лей) оснащается двигателем объемом 2 л мощностью 150 л.с., может иметь как передние, так и все ведущие колеса. При этом любой тип привода сочетается и с «механикой», и с «автоматом», в обоих случаях имеющих шесть передач. Затем следует 2,4-литровая 184-сильная бензиновая модификация с полным приводом и 6-диапазонной автоматической трансмиссией, за которую просят от 1 854 900 рублей. Самый дорогой (от 2 304 900 рублей) и самый мощный (185 л.с.) вариант оборудован 2-литровым турбодизелем, которому полагается полный привод и новейший 8-диапазонный «автомат».

Как видим, представитель Страны восходящего солнца значительно дороже. Например, в сопоставимых вариантах с 2-литровыми 150-сильными бензиновыми двигателями, полным приводом и «автоматом» (вариатором в случае с Subaru) за Sportage просят от 1 694 900 рублей, в то время как за Forester, как мы уже отметили, от 2 049 000 рублей. Разница ни много ни мало 354 100 рублей. Посмотрим, окажется ли «японец» столь хорош, чтобы компенсировать озвученную сумму.

Корейско-немецкий порядок

Не секрет, что бренд KIA (вместе с Hyundai) в последние годы переманил многих специалистов из немецких автоконцернов, и это заметно по убранству салонов корейских моделей. Вот и Sportage внутри выглядит так, словно делали его в Германии: все строго, качественно и… немного скучно. То ли дело Subaru, где с принадлежностью к марке ошибиться невозможно – интерьер также грубоват и прост, как у машины предыдущего поколения. И «двухэтажный» центральный экран, кажется, ничуть не изменился.

Эргономика «корейца» опять же напоминает немецкую. Посетуем разве что на отсутствие авторежима у задних стеклоподъемников. Хотя и у «японца» та же ситуация. А еще у Subaru, в отличие от KIA, отсутствуют колесики заслонок центральных дефлекторов системы вентиляции. Приборы Forester мелковаты, а переднее пассажирское кресло имеет ступенчатую регулировку, в то время как у соперника она бесступенчатая. И мультимедийной системой в японском кроссовере пользоваться не так удобно, как в KIA. Зато Subaru может похвастаться сразу двумя USB-входами и розеткой, в то время как в Sportage все ровно наоборот. Так что по эргономике и убранству салона в лидеры выходит «кореец», ведь и по качеству отделочных материалов он превосходит соперника.

Геометрия посадки за рулем нам понравилась в обоих автомобилях, при этом Subaru отличается лучшей обзорностью благодаря более высокому расположению водительского кресла, тонким кузовным стойкам, значительной площади остекления и крупным зеркалам. Но передние сиденья лучше у корейского автомобиля за счет удачного профиля и неплохой боковой поддержки. У «японца» кресла плоские и форма у них не самая удачная.

Проходить на второй ряд удобнее в Subaru – задние двери открываются почти на прямой угол (как, впрочем, и передние). По пространству для ног и над головой, пожалуй, более гостеприимного кроссовера в классе не найдешь. В KIA тоже достаточно просторно, однако места по всем направлениям на пару-тройку сантиметров меньше. Оба автомобиля предлагают широкие откидные центральные подлокотники в диване с подстаканниками, вентиляционные дефлекторы между передними креслами и подогрев сидений. В Sportage имеется розетка, а в Forester, как и спереди, есть два USB входа. Словом, на втором ряду пассажиры лучше будут себя чувствовать в японском кроссовере.

И багажник у «японца» крупнее, хотя и ненамного: 505 л против 491 л. И это в том случае, если KIA, как и Subaru, оснащен «докаткой». У «корейца» может быть и полноценное запасное колесо, тогда объем отсека уменьшится до 466 л. Но мы все равно выбрали бы полноценную запаску, потому что «докатка» у Sportage очень узкая – всего 135 мм шириной против 185 мм у японского конкурента.

Твердой поступью

Силовые агрегаты наших подопечных практически идентичны по характеристикам. У них не только мощность одинаковая, но и крутящий момент почти не отличается, к тому же он достигается на одних и тех же оборотах. И по снаряженной массе соперники мало разнятся. Отличия только в трансмиссиях. Так, благодаря бесступенчатому вариатору «японец» по паспорту выигрывает у соперника более секунды в разгоне до «сотни». Причем по ощущениям Subaru действительно набирает скорость быстрее.

Однако управлять разгоном удобнее в KIA: автоматическая коробка передач корейского автомобиля не выделяется расторопностью, но связь по педали «газа» здесь лучше, чем у конкурента. Все потому, что машины с вариаторами отличаются некоторой «резиновостью» реакций на нажатие педали акселератора, и Forester не исключение. Поэтому, несмотря на то что Subaru быстрее и даже вполне успешно имитирует переключение передач, мы по динамике разгона считаем лидером «корейца».

По управляемости на асфальте Sportage тоже хорош. Точный и острый (2,5 оборота от упора до упора) руль с насыщенным реактивным усилием, а также плотная подвеска позволяют мчать по извилистому шоссе с азартом, обычно не свойственным кроссоверам. В корейском автомобиле забываешь, что едешь на машине с высоким центром тяжести и реально наслаждаешься процессом управления. Да и на скоростном шоссе курсовая устойчивость впечатляет.

Однако и Forester не промах. Руль у него легче и не такой острый (2,75 оборота от упора до упора), а довольно мягкая подвеска допускает заметные крены, но реакции на управляющие действия цельные и точные. В результате ехать быстро на Subaru не менее приятно, чем на KIA. А на высокой скорости «японец» ведет себя еще стабильнее, чем корейский соперник.

Обратной стороной отличной управляемости Sportage является посредственная плавность хода. И водитель, и пассажиры (особенно задние) чувствуют каждый пупырышек и трещинку асфальта, а на более крупных неровностях их уже нешуточно трясет. «Лежачих полицейских» нужно проезжать чуть ли не ползком, иначе приходится выслушивать недовольные возгласы задних седоков. Хотя противоядие есть: больше скорость – меньше ям! Потрясающая энергоемкость подвески позволяет штурмовать кочки и выбоины без опасения получить пробой, при этом шасси словно размягчается.

У Subaru шасси податливее. Так, по более-менее ровной дороге, где пассажиры KIA замечают все ее шероховатости, японский кроссовер будто плывет. Но стоит попасть под колеса заплатке или выбоине, как автомобиль сотрясает жесткий удар, едва ли не более сильный, чем у соперника, при этом сзади колбасит сильнее, чем спереди. И если в Sportage к тряске постепенно привыкаешь, то в Forester постоянное чередование мягкости и жесткости напрягает. Так что мы так и не смогли выявить лидера по плавности хода.

По шумоизоляции тоже не все однозначно. Основным источником шума в обоих автомобилях являются шины и двигатели, когда они работают на высоких оборотах. И если по звуку моторов мы особой разницы не выявили, то шины гудят заметно сильнее у «японца». Но дело в том, что Subaru был «обут» в шумные Bridgestone, а KIA – в тихие Hankook, и потому лидером в этой номинации Sportage считать нельзя.

А вот где японский автомобиль однозначно выигрывает у соперника, так это грунтовые дороги. Там, где нет неровностей с острыми краями, шасси Forester раскрывается во всей красе и позволяет нестись во весь опор в раллийном стиле со скоростью чуть ли не вдвое большей, чем у «корейца». Да и на откровенном бездорожье Subaru выигрывает за счет более высокого дорожного просвета. И вариатор, вопреки ожиданиям, ничуть не противится таким издевательствам. Впрочем, Sportage тоже нельзя назвать мальчиком для битья, просто предельные возможности у него не так высоки.

По итогам теста Subaru Forester показал себя более универсальным автомобилем. Он неплох на асфальте и вполне позволяет съезжать с него. Так что, если от кроссовера, помимо прочего, требуются внедорожные способности, то в этом классе трудно выбрать более эффективный вариант. А потому доплата в 350 тыс. рублей по сравнению с KIA представляется вполне оправданной. Но если подвигов за пределами асфальта не требуется, то корейский кроссовер может стать лучшим выбором, особенно когда владельцу важна отточенная управляемость.

Технические характеристики KIA Sportage 2.0 Габариты, мм 4485х1855х1645 Колесная база, мм 2670 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 182 Объем багажника, л 491 Снаряженная масса, кг 1596 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 192/4000 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 225/60 R17 Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,6 Расход топлива (средний), л/100 км 8,3 Объем бака, л 62

Технические характеристики Subaru Forester 2.0 Габариты, мм 4625х1815х1730 Колесная база, мм 2670 Диаметр разворота, м 10,8 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 505 Снаряженная масса, кг 1599 Тип двигателя Бензиновый 4-цил. оппозитный Рабочий объем, см³ 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000–6200 Макс. момент, Нм/об/мин 196/4000 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Шины спереди/сзади 225/60 R17 Макс. скорость, км/ч 193 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,2 Объем бака, л 63