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KIA Sportage и Subaru Forester: кто более универсален?

Kia Sportage 2019 вид спереди
Kia Sportage 2019
Kia Sportage 2019 вид сбоку
Чем хуже дорога, тем лучше работает шасси, отличающееся великолепной энергоемкостью
Kia Sportage 2019 салонKia Sportage 2019 приборная панельKia Sportage 2019 переднее кресло
Kia Sportage 2019 задний диван
Второй ряд достаточно просторен, но места здесь меньше, чем у конкурента
Kia Sportage 2019 разъемы
Гнезд под различные гаджеты в салоне предостаточно
Kia Sportage 2019 6АКПП
Автоматическая коробка передач работает очень плавно
Kia Sportage 2019 клавиша Drive Mode
Клавиша Drive Mode служит для переключения ездовых режимов
Kia Sportage 2019 багажное отделение
У этого KIA под полом узкая «докатка». С полноценным запасным колесом объем багажника уменьшится на 25 л
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Sportage 2.0 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля KIA Sportage 2.0 2019
Subaru Forester 2019 вид спереди
Subaru Forester 2019
Subaru Forester 2019 вид сбоку
Подвеска Subaru раскрывается на грунтовых дорогах, по которым можно мчать в раллийном стиле
Subaru Forester 2019 салонSubaru Forester 2019 приборная панельSubaru Forester 2019 переднее кресло
Subaru Forester 2019 задний диван
Второй ряд у Forester один из самых просторных в классе
Subaru Forester 2019 верхний экран
На верхнем экране отображается информация борткомпьютера
Subaru Forester 2019 вариатор
Бесступенчатый вариатор обеспечивает бодрый разгон
Subaru Forester 2019 селектор переключения режимов
Селектор переключения режимов находится на центральном тоннеле
Subaru Forester 2019 багажное отделение
Для Subaru полноценная запаска не предлагается, но «докатка» ненамного меньше основных колес
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Subaru Forester 2.0 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Subaru Forester 2.0 2019
KIA Sportage 2.0 2019 и Subaru Forester 2.0 2019 вид сзади

Кроссоверы из Азии соревнуются в практичности и умении держать удар на плохих дорогах

Требования к кроссоверам в принципе можно свести к одному слову – они должны быть универсальными. Но если эти самые требования расширить, то выяснится: от таких автомобилей ждут, что они будут обеспечивать практичность, дарить комфорт, уметь ездить по любым, даже самым плохим дорогам, а также передвигаться вне асфальта. Словом, делать… почти все! Посмотрим, как новейший Subaru Forester и рестайлинговый KIA Sportage справляются с возложенными на них задачами.

В своих амплуа

Отличия между нашими соперниками заметны сразу – у них совершенно разные концепции дизайна. Если корейский кроссовер весь спортивно-обтекаемо-зализанный, то «японец», наоборот, угловато-грубовато-мужественный. Так и тянет на Subaru отправиться куда-нибудь в глубинку, потому что автомобиль вызывает ощущение необычайной надежности. На KIA же из мегаполиса выезжать совсем не хочется. Однако не будем спешить с выводами…

Японский автомобиль в России предлагается с двумя силовыми агрегатами – оба бензиновые, оппозитные, объем 2 и 2,5 л. Первый развивает 150, а второй 185 л.с. В любой комплектации модель оснащается полным приводом и бесступенчатым вариатором. Цены на 2-литровую версию начинаются с 2 049 000 рублей, а на 2,5-литровую – с 2 519 900 рублей.

Описывать варианты исполнения KIA Sportage гораздо дольше. Так, начальная бензиновая модификация (от 1 389 900 руб­лей) оснащается двигателем объемом 2 л мощностью 150 л.с., может иметь как передние, так и все ведущие колеса. При этом любой тип привода сочетается и с «механикой», и с «автоматом», в обоих случаях имеющих шесть передач. Затем следует 2,4-литровая 184-сильная бензиновая модификация с полным приводом и 6-диапазонной автоматической трансмиссией, за которую просят от 1 854 900 рублей. Самый дорогой (от 2 304 900 рублей) и самый мощный (185 л.с.) вариант оборудован 2-литровым турбодизелем, которому полагается полный привод и новейший 8-диапазонный «автомат».

Как видим, представитель Страны восходящего солнца значительно дороже. Например, в сопоставимых вариантах с 2-литровыми 150-сильными бензиновыми двигателями, полным приводом и «автоматом» (вариатором в случае с Subaru) за Sportage просят от 1 694 900 рублей, в то время как за Forester, как мы уже отметили, от 2 049 000 рублей. Разница ни много ни мало 354 100 рублей. Посмотрим, окажется ли «японец» столь хорош, чтобы компенсировать озвученную сумму.

Корейско-немецкий порядок

Не секрет, что бренд KIA (вместе с Hyundai) в последние годы переманил многих специалистов из немецких автоконцернов, и это заметно по убранству салонов корейских моделей. Вот и Sportage внутри выглядит так, словно делали его в Германии: все строго, качественно и… немного скучно. То ли дело Subaru, где с принадлежностью к марке ошибиться невозможно – интерьер также грубоват и прост, как у машины предыдущего поколения. И «двухэтажный» центральный экран, кажется, ничуть не изменился.

Эргономика «корейца» опять же напоминает немецкую. Посетуем разве что на отсутствие авторежима у задних стеклоподъемников. Хотя и у «японца» та же ситуация. А еще у Subaru, в отличие от KIA, отсутствуют колесики заслонок центральных дефлекторов системы вентиляции. Приборы Forester мелковаты, а переднее пассажирское кресло имеет ступенчатую регулировку, в то время как у соперника она бесступенчатая. И мультимедийной системой в японском кроссовере пользоваться не так удобно, как в KIA. Зато Subaru может похвастаться сразу двумя USB-входами и розеткой, в то время как в Sportage все ровно наоборот. Так что по эргономике и убранству салона в лидеры выходит «кореец», ведь и по качеству отделочных материалов он превосходит соперника.

Геометрия посадки за рулем нам понравилась в обоих автомобилях, при этом Subaru отличается лучшей обзорностью благодаря более высокому расположению водительского кресла, тонким кузовным стойкам, значительной площади остекления и крупным зеркалам. Но передние сиденья лучше у корейского автомобиля за счет удачного профиля и неплохой боковой поддержки. У «японца» кресла плоские и форма у них не самая удачная.

Проходить на второй ряд удобнее в Subaru – задние двери открываются почти на прямой угол (как, впрочем, и передние). По пространству для ног и над головой, пожалуй, более гостеприимного кроссовера в классе не найдешь. В KIA тоже достаточно просторно, однако места по всем направлениям на пару-тройку сантиметров меньше. Оба автомобиля предлагают широкие откидные центральные подлокотники в диване с подстаканниками, вентиляционные дефлекторы между передними креслами и подогрев сидений. В Sportage имеется розетка, а в Forester, как и спереди, есть два USB входа. Словом, на втором ряду пассажиры лучше будут себя чувствовать в японском кроссовере.

И багажник у «японца» крупнее, хотя и ненамного: 505 л против 491 л. И это в том случае, если KIA, как и Subaru, оснащен «докаткой». У «корейца» может быть и полноценное запасное колесо, тогда объем отсека уменьшится до 466 л. Но мы все равно выбрали бы полноценную запаску, потому что «докатка» у Sportage очень узкая – всего 135 мм шириной против 185 мм у японского конкурента.

Твердой поступью

Силовые агрегаты наших подопечных практически идентичны по характеристикам. У них не только мощность одинаковая, но и крутящий момент почти не отличается, к тому же он достигается на одних и тех же оборотах. И по снаряженной массе соперники мало разнятся. Отличия только в трансмиссиях. Так, благодаря бесступенчатому вариатору «японец» по паспорту выигрывает у соперника более секунды в разгоне до «сотни». Причем по ощущениям Subaru действительно набирает скорость быстрее.

Однако управлять разгоном удобнее в KIA: автоматическая коробка передач корейского автомобиля не выделяется расторопностью, но связь по педали «газа» здесь лучше, чем у конкурента. Все потому, что машины с вариаторами отличаются некоторой «резиновостью» реакций на нажатие педали акселератора, и Forester не исключение. Поэтому, несмотря на то что Subaru быстрее и даже вполне успешно имитирует переключение передач, мы по динамике разгона считаем лидером «корейца».

По управляемости на асфальте Sportage тоже хорош. Точный и острый (2,5 оборота от упора до упора) руль с насыщенным реактивным усилием, а также плотная подвеска позволяют мчать по извилистому шоссе с азартом, обычно не свойственным кроссоверам. В корейском автомобиле забываешь, что едешь на машине с высоким центром тяжести и реально наслаждаешься процессом управления. Да и на скоростном шоссе курсовая устойчивость впечатляет.

Однако и Forester не промах. Руль у него легче и не такой острый (2,75 оборота от упора до упора), а довольно мягкая подвеска допускает заметные крены, но реакции на управляющие действия цельные и точные. В результате ехать быстро на Subaru не менее приятно, чем на KIA. А на высокой скорости «японец» ведет себя еще стабильнее, чем корейский соперник.

Обратной стороной отличной управляемости Sportage является посредственная плавность хода. И водитель, и пассажиры (особенно задние) чувствуют каждый пупырышек и трещинку асфальта, а на более крупных неровностях их уже нешуточно трясет. «Лежачих полицейских» нужно проезжать чуть ли не ползком, иначе приходится выслушивать недовольные возгласы задних седоков. Хотя противоядие есть: больше скорость – меньше ям! Потрясающая энергоемкость подвески позволяет штурмовать кочки и выбоины без опасения получить пробой, при этом шасси словно размягчается.

У Subaru шасси податливее. Так, по более-менее ровной дороге, где пассажиры KIA замечают все ее шероховатости, японский кроссовер будто плывет. Но стоит попасть под колеса заплатке или выбоине, как автомобиль сотрясает жесткий удар, едва ли не более сильный, чем у соперника, при этом сзади колбасит сильнее, чем спереди. И если в Sportage к тряске постепенно привыкаешь, то в Forester постоянное чередование мягкости и жесткости напрягает. Так что мы так и не смогли выявить лидера по плавности хода.

По шумоизоляции тоже не все однозначно. Основным источником шума в обоих автомобилях являются шины и двигатели, когда они работают на высоких оборотах. И если по звуку моторов мы особой разницы не выявили, то шины гудят заметно сильнее у «японца». Но дело в том, что Subaru был «обут» в шумные Bridgestone, а KIA – в тихие Hankook, и потому лидером в этой номинации Sportage считать нельзя.

А вот где японский автомобиль однозначно выигрывает у соперника, так это грунтовые дороги. Там, где нет неровностей с острыми краями, шасси Forester раскрывается во всей красе и позволяет нестись во весь опор в раллийном стиле со скоростью чуть ли не вдвое большей, чем у «корейца». Да и на откровенном бездорожье Subaru выигрывает за счет более высокого дорожного просвета. И вариатор, вопреки ожиданиям, ничуть не противится таким издевательствам. Впрочем, Sportage тоже нельзя назвать мальчиком для битья, просто предельные возможности у него не так высоки.

По итогам теста Subaru Forester показал себя более универсальным автомобилем. Он неплох на асфальте и вполне позволяет съезжать с него. Так что, если от кроссовера, помимо прочего, требуются внедорожные способности, то в этом классе трудно выбрать более эффективный вариант. А потому доплата в 350 тыс. рублей по сравнению с KIA представляется вполне оправданной. Но если подвигов за пределами асфальта не требуется, то корейский кроссовер может стать лучшим выбором, особенно когда владельцу важна отточенная управляемость.

            

Технические характеристики KIA Sportage 2.0

Габариты, мм

4485х1855х1645

Колесная база, мм

2670

Диаметр разворота, м

10,6

Дорожный просвет, мм

182

Объем багажника, л

491

Снаряженная масса, кг

1596

Тип двигателя

L4 бензиновый

Рабочий объем, см³

1999

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/6200

Макс. момент, Нм/об/мин

192/4000

Привод

полный

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

225/60 R17

Макс. скорость, км/ч

180

Время разгона 0–100 км/ч, с

11,6

Расход топлива (средний), л/100 км

8,3

Объем бака, л

62

   

Технические характеристики Subaru Forester 2.0

Габариты, мм

4625х1815х1730

Колесная база, мм

2670

Диаметр разворота, м

10,8

Дорожный просвет, мм

220

Объем багажника, л

505

Снаряженная масса, кг

1599

Тип двигателя

Бензиновый 4-цил. оппозитный

Рабочий объем, см³

1995

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/6000–6200

Макс. момент, Нм/об/мин

196/4000

Привод

полный

Трансмиссия

бесступенчатый вариатор

Шины спереди/сзади

225/60 R17

Макс. скорость, км/ч

193

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,3

Расход топлива (средний), л/100 км

7,2

Объем бака, л

63

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KIA Sportage

2004 - сегодня

Поколений
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Класс
Внедорожник
Кузов
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KIA Sportage и Subaru Forester: кто более универсален? Forester Подробности
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