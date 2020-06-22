Корейский кроссовер показал, как можно и нужно выбирать машину

Этот KIA Sportage оказался у нас на редакцион­ном тесте, когда вся страна засела по домам в самоизоляции. Но тестировать автомобиль нужно, да и фотографировать тоже. В общем, двинул я на нем за город. Все прошло отлично, а на обратном пути подъезжаю к полицейскому посту с очередью в несколько машин. У меня оформлен журналистский пропуск на все время действия ограничений, так что никаких проблем с передвижением быть не должно. Но тут (о боги!!!) до меня доходит, что в моем пропуске указан номер совсем другой машины: я просто-напросто забыл его переоформить. А ведь уже подходит моя очередь…

Учим матчасть

Не так давно KIA Sportage подвергся рестайлингу. С прошлого, 2019 года кроссовер ездит с новыми бамперами и колесными дисками, а также с диод­ными фарами вместо ксеноновых. Особо внимательные заметят и измененные поворотники. В салоне обновился дизайн рулевого колеса, вентиляционных дефлекторов и центрального экрана. По техчасти метаморфозы куда серьезнее. Так, на замену 1,6-литровому 177-сильному бензиновому турбомотору, работавшему в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцепления­ми, пришел 2,4-литровый атмосферник мощностью 184 л.с., который сочетается с 6-диапазонным «автоматом».

В 2020 модельном году добавилось еще кое-что новое, хотя, впрочем, и убавилось. Так, в России теперь нет модификации со 185-сильным турбодизелем, потому что, как и в случае с уже упомянутым бензиновым турбомотором, она практически не пользовалась спросом. Зато версия с атмосферным 150-сильным бензиновым агрегатом объемом 2 л идет на ура. Вариант с 2,4-литровым мотором тоже вполне успешен.

А посему обеим этим версиям добавили новую комплектацию Luxe +, которая дополнительно к уже известной ранее Luxe получила диодные фары, а также функцию бесключевого доступа в салон. Кроме того, комплектации Comfort, Luxe, Prestige и GT Line расширили список оборудования с помощью круиз-контроля с ограничителем скорости, а Premium обзавелась опцией распознавания дорожных знаков. Появился новый цвет Fusion Orange.

И, наконец, с 31 января 2020 года KIA Sportage может оснащаться сервисами «Яндекс», в которые входят – навигационная система, работающая в онлайн- и офлайн-режимах, и голосовой помощник «Алиса». Они предусмотрены для всех комплектаций, начиная с Luxe +, в сочетании с самым крупным для модели 8-дюймовым экраном. Причем «Яндекс» предлагается без надбавок к стоимости автомобиля. Кстати, цены на Sportage вполне прием­лемые – от 1 424 900 рублей.

Премиальные ощущения

Салон мне хорошо знаком, и все-таки в очередной раз отмечаю высокое качество сборки и материалов. Геометричес­кие формы передней панели вызывают деловой настрой, а минимальные зазоры между салонными элементами делают интерьер монолитным. Приборы классической компоновки идеально читаются. Вообще, эргономика здесь правильная, интуитивно понятная. Для гаджетов имеются розетки и USB-вход. Здесь все настолько грамотно и четко, что у меня возникает вопрос: а это «кореец» или «немец»?

Отдельно выделю сервисы «Яндекс», которые реально облегчают жизнь, избавляя от возни с установкой смартфона и подключением зарядки. О большом экране с картой, расположенном в самом удобном для считывания информации месте, думаю, и говорить не нужно. Как уже отмечал, маршрут можно проложить с помощью голосового помощника «Алиса». Если усомниться в ее умственных способностях, «механическая девушка» обидится, но ненадолго. Правда, спешу предупредить, что нецензурно я не выражался, и, если кто решит это сделать, а Алиса откажется показывать дорогу, я не виноват.

Геометрию посадки за рулем я бы тоже назвал немецкой. Дело в том, что многие азиатские автомобили рассчитаны на невысоких водителей (причем коротконогих и длинноруких), а немецкие машины имеют такие диапазоны регулировок, что удобно сесть сможет практически каждый. Так вот, в Sportage без проблем устроится и великан, и лилипут. Сиденье плотное, с анатомичным профилем, и обзорность хороша. Все это позволяет не только ездить в супермаркет за покупками во время самоизоляции, но и путешествовать на «дальняк» после нее.

На втором ряду не менее комфортно, чем впереди. Места хватает по всем направлениям, при этом регулируется наклон спинок. К услугам задних пассажиров подогрев дивана, широкий откидной центральный подлокотник с подстаканниками, розетка и вентиляционные дефлекторы между передними сиденьями.

Багажник не рекордный, но вполне достаточный. Его нетрудно увеличить, поставив спинки заднего сиденья ближе к вертикали. Если же сложить их (целиком или в пропорции 40:60), объем вырастет существенно, при этом получится практически плоская площадка. В подполье расположена «докатка».

Продолжение следует...