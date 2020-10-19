От онлайн-презентации Kia K5 в Интернете я просто не мог оторвать взгляд. Просмотрел с начала до самого конца, поскольку автомобиль восхитил. Это же просто космос, подумалось мне, особенно в сравнении с «Оптимой», которая еще совсем недавно казалась совсем не заслуживающей отправки «на пенсию»

Но теперь мнение изменилось. К5 стала рывком вперед, взлетом ракеты. Узнав о предстоящем тесте, предвкушал: в этой модели можно будет ощутить себя даже не пилотом самолета, а космонавтом за пультом межпланетного корабля. Интересно? Увлекательно? Еще как!

Примечательно, что знакомый лишь по онлайн-презентации автомобиль я первым же взглядом выловил в потоке, когда наши пути с ним случайно совпали буквально на несколько секунд. Этого, конечно, не хватило, чтобы разглядеть интереснейшие подробности дизайна, но чересчур перетяжелённая «корма» успела броситься в глаза. Её же отмечаю, когда рядом с тестовым автомобилем, который я припарковал во дворе, размещались то Infiniti Q50, то Mazda6. Японские одноклассники К5 выглядят (на мой вкус) стройнее, изящнее, но «кореянка» берёт солидностью, основательностью.

Спасите нас от фуксии

Жена увидела в ее очертаниях сходство с моделями… BMW, причем, 90-х годов прошлого века. Странно, вспоминая те времена, я смог вообразить только одну баварскую модель с «кормой», имитирующей пятую дверь: это «трёшка» Compact. Но — сколько людей, столько и мнений. Лично мне К5 кажется сходной с сегодняшними BMW из серии GT, также улавливаю схожесть ее очертаний с седаном Jaguar XJ. Ведь К5 тоже седан, хоть и пытается всеми силами походить на лифтбек. На это намекает, в частности, металлическая линия, начинающаяся на передних стойках, проходящая вдоль крыши и опоясывающая заднее стекло.

Значительных размеров «корма» намекает на грузоперевозочные возможности, однако объем багажника у Kia K5 чуть меньше, чем у лифтбека Skoda Rapid, стоящего на пару автомобильных размерных классов ниже. Но передняя часть корейского седана — действительно как у агрессивного космического истребителя: «трехствольные» диодные фары с росчерками-молниями дневных ходовых огней, отрицательный наклон фальшрадиаторной решетки. Что-то напоминающее «японский BMW» — Mitsubishi Galant предпоследнего поколения. Посмотрим, как едет К5, но чуть позже.

Пока полюбуемся рабочим местом… пилота-астронавта? На онлайн-презентации салон новинки производил именно такое впечатление. При разглядывании интерьера вблизи оно меняется. Действительно, здесь два экрана: левый — полностью цифровая приборная панель, правый — 12,5-дюймовый дисплей мультимедиа. Но расположены эти экраны не на одной «плоскости» (если так можно сказать), а на разном расстоянии от глаз водителя (мультимедиаэкран ближе). Объединены дисплеи черной глянцевой накладкой, чем-то напоминающей очки. Такая же накладка, к слову, присутствует и в новейшем кроссовере Kia Sorento, только что представленном в России.

Приборы — «космические»? Ничуть не бывало, скорее, классические, строгие. Близкие по дизайну к моделям Volvo, только у последних всего три варианта очертаний, а у Kia – пять, по числу доступных для выбора режимов движения. И в спортивном режиме приборы преображаются очень существенно: под «цифирью» основных шкал появляются как бы алюминиевые подложки. Красиво. Но никакого «космоса».

Может быть, инопланетный дизайн имеют изображения на экране мультимедиа? Что-то общее есть: многие символы выполнены в цветах растительности с планеты Пандора, хорошо знакомой всем по фильму «Аватар». На Земле похожий колер имеют цветы фуксии, да и то он не настолько «кислотный». И пока заменить его каким-то другим нельзя. В будущем должна появиться другая прошивка, но сегодня перекапывать меню мультимедиа бесполезно. Хотя и не совсем: доступно изменение цвета «атмосферной» подсветки салона. Линия, опоясывающая интерьер по периметру, кстати, имеет вид плетеного шнура. Лично мне она больше всего понравилась синей.

Интересна функция аудиосистемы. Если вдруг вам почему-то не хочется слушать ни радио, ни музыку со смартфона или электронного носителя, а акустический фон в салоне нужен, то можно включить что-то из звуков природы. Например, шум моря. Мне такое сопровождение показалось очень уж непривычным, и я обычно выбирал между музыкой и тишиной. Благо, на невысоких скоростях работа силового агрегата практически не слышна, да и на высоких тоже. Шумоизоляция — на высоте.

Из особенностей посадки — наличие памяти настроек водительского кресла, относительно небольшое количество регулировок, но присутствие выдвижного валика поясничного подпора (тоже «электро»). Полезная и ощутимая штука: без него в дальней дороге спина проваливается в спинку кресла и устает. Сзади в К5 широко, но «коротковато», пространство для ног седоков сопоставимо с Hyundai Solaris, однако это видно лишь в цифрах на рулетке, а при посадке не ощущается. Потолок в меру высок, регулировки спинок по наклону нет. Складываются части спинки только после разблокировки их небольшими рукояточками со стороны багажника, как в «Ягуаре». Механизм работает бесшумно: потянув за рукоятку, вы не можете определить, освободилась ли часть спинки, и надо вернуться в салон, чтобы проверить. Конечно, освободилась.

Крышка багажника снабжена функцией «подойди и подожди». Если ключ-брелок у вас в кармане, она щелкнет и поднимется сама, только вот когда? А когда захочет, может и не захотеть. За дни теста согласилась так открыться всего пару раз, благо, есть кнопки отпирания как в салоне, так и на самой двери. Функция самоотпирания отключаемая, через меню, однако во время теста она была включена.

На российском рынке К5 предлагается с двумя бензиновыми двигателями: 2,5-литровым GDi (с системой непосредственного впрыска топлива) и 2,0-литровым 150 сильным. Оба мотора атмосферные, способные «питаться» 92-м бензином. С более мощным мотором седан ускоряется до 100 км/ч за 8,6 с, с «младшим» — за 10,6 с. У автомобиля существует и более мощная версия, под 250 л. с., да еще и с полным приводом, и уж она-то должна покорять динамикой. Однако в нашу страну этот вариант пока не поставляется.

У салона есть интересная особенность: на внутренних панелях всех дверей выполнены своеобразные приливы под руки — зачем бы? Ограничивают доступ к клавишам электростеклоподъемников, предотвращая случайное нажатие? Никогда не думал, что это может быть проблемой. Впоследствии догадался: за такой прилив можно захлопнуть дверь после посадки, если она распахнута и трудно дотянуться до внутренней ручки. На электростеклоподъемниках в К5 сэкономили: полностью автоматические они здесь только спереди, и это в версии GT-line. Пользовати жалуются на это справедливо. Но зато комплектация порадует вас панорамной крышей и люком, вентиляцией передних кресел, а также совсем уж премиальным (читаем — высокомерным) набором кнопок на боковине переднего кресла, при помощи которых задний правый пассажир может сдвигать его вперед для вящего удобства посадки своей персоны.

Слишком жёсткий… кузов?

Kia K5 построена на одной платформе с новой Hyundai Sonata, и, несмотря на кузов типа седан, второй автомобиль мне нравится больше. Еще больше — в том плане, что запредельного дизайнерского «космоса» в К5, ожидавшегося после онлайн-презентации, я не увидел. Да, автомобиль стал намного богаче по оформлению, чем относительно консервативная «Оптима», но лично мне без оформительских изысков в ней совершенно не страдалось. Примерно такова сейчас и «Соната».

Однако есть элемент, за который цепляется взгляд, едва откроешь дверь в К5. И не только взгляд, за него сразу же хочется ухватиться рукой. Это селектор автомата, и дело не в том, что он напоминает авиационный орган управления. Его наличие просто сообщило мне, что это устройство имеет полноценный ручной режим — в отличие от «кнопочного» варианта в «Сонате». Вот это — плюс Kia, причем, безоговорочный.

Один человек, с которым я коротко обсудил достоинства и недостатки новинки, сформулировал в одной фразе то, что вертелось у меня в голове, но не формулировалось: покупатели видят в К5 спортивную модель, а она таковой не является. Очень верно. 2,5-литровый мотор хоть и развивает 190 с лишним сил, стартового ускорения космического корабля этому седану-лифтбеку совсем не придает. Ни в одном из режимов, которых, напомним, пять. Более того, три из них практически одинаковы по водительским ощущениям (и по незначительно меняющемуся дизайну «приборки»): это Smart, Auto и Eco. Разве что при резком разгоне вы немного пожалеете, что не переключились в Sport или не нажали подрулевой лепесток с «минусом». Но это будет мимолетным сожалением. В городских условиях динамика будет, скажем так, достаточной для автомобиля своего класса и ценового диапазона. А спортивность, которая определяется далеко не только (или даже совсем не) мотором?

В этом вопросе мнения пользователей категорически расходятся. Те, кто хотел получить спортивную К5, немного разочарованы. Те, кто априори считает Kia недостойной присутствовать в данном классе и отвечать водительским амбициям, злорадно потирают руки. На самом деле, истина точно посередине, и имя ей — оптимум. Точно такой же, как у «Оптимы». В плане механики и шасси это далеко не «размазня» на дороге, хотя упрекать ее в недостатке комфорта можно только огульно. Да, не зажигательная в плане мотора и не жёсткая, как некоторые конкуренты. Зато «лежачих полицейских» глотает незаметно, не говоря про другие дорожные неровности. Возможные удары и пробои подвески? Необходимость притормаживать? Не верьте критиканам.

Потрафить приверженцам спортивного стиля можно было бы добавлением в конструкцию электронноуправляемой подвески с возможностью изменения жёсткости амортизаторов. Как в Audi, где устройство Drive Select в положении Individual эту жёсткость меняет. А в К5 доступен только выбор спортивных настроек двигателя и трансмиссии. Так что автомобиль становится резвее, но не спортивнее, потому что последнее в гораздо большей мере определяется именно шасси, а не мощностью двигателя. Те же модели Audi спортивны, что называется, от мала до велика. Сравните их с «Фольксвагенами» и «Шкодами» на аналогичных агрегатах и, что называется, почувствуйте разницу.

В этом плане К5 более сопоставима именно с «Фольксвагенами» и «Шкодами» (по цене — с «Пассатом» и «Супербом»). Кого предпочесть — вопрос спора, вернее, престижа и самомнения владельца. В плане «драйва» немцы не принесут никаких откровений. Кто-то будет чуть лучше, кто-то будет чуть хуже, но в пределах погрешности измерений. Те, кто превозносит катастрофическую мягкость и валкость, либо чрезмерную жёсткость Kia, грешат против истины. Ни того, ни другого нет. В Интернет-обсуждении модели меня зацепила такая фраза одного из участников: «чрезмерная жёсткость кузова». Простите, сэр, это вы о чем??? Производители абсолютно всех автомобилей стремятся повысить жёсткость любыми средствами! Вспомним распорки под капотами, которые мы фотографировали и в премиальном «Дженезисе», и в той же, уж точно жёсткой от «рождения», Audi A5 Sportback. А вы хотите, чтобы кузов бизнес-седана на дороге ходил ходуном, как бортовая часть грузовой «Газели»? Да даже если при производстве будет обнаружена хотя бы ДОЛЯ подобного, автомобиль будет тут же удален с конвейера, а весь штат его разработчиков отправлен в отставку. Это в прошлые времена, то есть, лет десять назад, журналисты злорадно намекали на — иногда — недостаточную жёсткость кузовов, вывешивая автомобили по диагонали на неровностях и проверяя, насколько легко закрываются двери. Теперь такого давно не делают, потому что просто нет смысла.

Так что ни на чрезмерной жёсткости (!!), ни излишней мягкости собственно кузова вы К5 не поймаете. Иное дело мягкость/жёсткость подвески, и тут я на стороне тех, кто выступает за спортивность. Именно так: К5 настроена на комфорт космического полета водителя и пассажиров. На трассе ей бы и курсовую устойчивость чуть повыше, и «ужесточение» рулевого механизма хотя бы в той же степени, как в Ceed и XCeed. С Audi даже не сравниваю, там руль на пол-оборота «короче» и профиль шин на 10 процентов ниже. Примечательно, что и А5, и К5 имеют версии, практически идентичные по агрегатам: 249 сил мощности и полный привод. Но такая Kia в Россию пока поставляться не будет, видимо, чтобы не создавать конкуренцию «Стингеру». Так что выбор у покупателей К5 есть только между средне- и маломощной версиями, соответственно, с моторами 193 и 150 л. с. Далеко не «космос». Зато — комфорт, простор в салоне и очень интересный дизайн.

Не смотрите в боковые зеркала Kia K5 при движении — это совершенно не обязательно. Просто включайте «поворотники», и картинки с камер, установленных в корпусах зеркал, мгновенно будут появляться на круглых экранах в комбинации приборов, вместо спидометра и тахометра. При этом данные о скорости и оборотах двигателя сохранятся поверх картинок.

Чем интереснее автомат К5 в сравнении с «сонатовским»? Конечно, наличием полноценного ручного режима. Нет, ускориться в нем дополнительно к настройке Sport практически не удается. Ну, полсекунды отыграете или незначительно больше. Но при этом коробка не перейдет самостоятельно в автоматический режим, а будет держать выбранную вами передачу столько, сколько это вам потребуется. В «Сонате» и «Дженезисе» G90 своеволие водителя не допускается. А как быть зимой, на скользкой дороге? Ведь понижение передачи в этих условиях очень помогает, а тут только выбрал нужную, как «умный» автомат ее тут же отключил. При чем тут спортивность или экономия топлива? Тут речь о безопасности.

Насчет экономичности — она у К5 если не космическая, то просто потрясающая. На трассе можно уложиться и в 6 литров на сотню, это при наличии автомата и 2,5-литрового атмосферного мотора! Условие только одно: соблюдение официальных скоростных ограничений. Но так как большинство из нас относится к ним несколько безразлично, то заплатить придется, как минимум, на литр большим аппетитом автомобиля. Достоверно зафиксировать расход при круиз-контроле на скорости 120 км/ч мне почему-то не удалось: двигаясь во взаимопротивоположных направлениях, автомобиль демонстрировал то 6,3, то 6,8 л на сотню. Погрешность спидометра, измеренная с помощью GPS-навигатора, составляет около 5-6 км/ч. Городской расход тоже колебался, в зависимости от количества и длины пробок, в пределах от 9 до 12 л.

Причуды космических «автопилотов»

Между прочим, «круиз» здесь адаптивный — а вы сетуете, что не все стеклоподъемники с авторежимом. Что важнее? Может быть, поэтому и расход с ним оказался разным: устройство незаметно «цеплялось» за попутные автомобили и снижало скорость. Но в штатных ситуациях оно работало корректно, притормаживало при наличии «препятствий» ощутимо. Некоторое время я сомневался в присутствии на К5 системы предотвращения столкновений, но случай напомнил о ней: когда наглый белый седан перестроился перед моим «носом» через три ряда для поворота направо, седан Kia самостоятельно тормознул, причем, довольно резко. Среагировал вовремя. Я бы не тормознул — но только потому что посчитал бы ситуацию тривиальной, не стоящей замедления.

Качественно отработала во время теста и система «автосвета». Только две «помарки» допустила, однажды почему-то проигнорировала фары встречного автомобиля, внезапно «всплывшего» перед нами из-за перегиба местности, а в другой раз не сменила дальний на ближний, когда мы догнали пикап с широким светлым задним бортом. И всё. В остальных случаях как фары любого оттенка, так и задние фонари практически любой яркости К5 распознавала правильно.

А вот дорожные знаки — нет. Вернее, значков ограничения скорости на карте навигации и проекционном экране — не признак системы распознавания, видимо, они «зашиты» в память или просто соответствуют условиям. Как минимум, дважды автомобиль игнорировал знаки «70», установленные на трассе (в тех местах, где обычное ограничение — 90).

Система распознавания линий разметки, в целом, проявляла бдительность, однако работала не так рьяно, как на Kia Ceed. Кому как, а лично мне — так лучше. Не слишком приятно, когда на высокой скорости автомобиль вдруг резко подруливает, хоть и на незначительный угол, но прямо-таки бросается в сторону. А ну как проигнорирует линию с другой стороны и полетит в совсем уж нежелательном направлении? Это, конечно, исключено, но чрезмерная резкость этой системы, на мой взгляд, не лучший вариант. В противоположность ей Audi A5 подруливала еле заметно, не зная, что на автомобиле есть это устройство, можно было предположить, что его вообще нет.

Прощаюсь с Kia K5 с чувством, что одним из первых космических пассажиров не стал. Инженеры и дизайнеры модели, словно вознамерившись запустить ее в межпланетное пространство, вдруг решили ограничиться верхними слоями атмосферы Земли. Иными словами, автомобиль получился гораздо более обычным, нежели «космическим», как то было преподнесено на онлайн-презентации. По «механике», по водительским ощущениям — остался на уровне «Оптимы», но по дизайну, безусловно, взлетел, стал гораздо более ярким, интересным. Современным? Да нет, пожалуй, немного опережающим сегодняшний день. В плане динамики, управляемости, оснащения и качества исполнения — никаких «провалов» в сравнении с одноклассниками, не верьте «чернухе», распространяемой в Интернете. К5 не лучше, но и не хуже, чтобы ее так уж «чернить». Если же для вас в данном размерном классе существует лишь один-единственный конкурент всех конкурентов, непререкаемый авторитет, абсолютный лидер и объект для подражания, то какой смысл вообще читать автомобильные тесты? Просто дождитесь анонса очередной его версии и объявления рыночных цен. Но если следующий автомобиль у вас будет той же марки и модели, только немного лучший, чем предыдущий, о каком личностном и карьерном росте это скажет? Пилоту первого класса уже некуда стремиться? А как же космонавтика?

Стоимость Kia K5 с двухлитровым 150-сильным бензиновым мотором и шестидиапазонным автоматом — от 1 519 900 до 1 879 900 рублей. С 2,5-литровым 194-сильным агрегатом и восьмидиапазонным автоматом — от 1 869 000 до 2 229 900 рублей. Цены — на уровне конкурентов, при схожести параметров агрегатов и оснащения.

Технические характеристики Kia K5 2.5 8AT ГАБАРИТЫ, ММ 4905 х 1860 х 1465 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2850 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 155 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 510 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1629 ТИП ДВИГАТЛЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2497 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 194 / 6100 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 246 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,1 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60