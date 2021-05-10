Продолжение.

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Эх, прокачу!

На высоких скоростях K5 стоит как влитой, охотно заныривает в повороты и уверенно тормозит. Ничего удивительного, ведь за настройки шасси отвечал Альберт Бирман, в прош­лом шеф подразделения BMW M, а российская адаптация, вылившаяся в увеличение клиренса на 20 мм (до 155 мм), эти настройки под активную езду не испортила.

Хотя правда и то, что в погоне за драйверскими ценностями чуть пострадала плавность хода. Точнее, на ровном асфальте она может показаться едва ли не эталонной, но на разбитых участках дороги пассажиры чувствуют многие дефекты полотна.

Зато в высокотехнологичных электронных ассистентах недостатка нет. Комплекс систем активной безопасности Drive Wise, предлагаемый для модели в «старших» комплектациях, включает среди прочего адаптивный «круиз», который для предшественника был на нашем рынке недоступен. Система контроля выезда с парковки задним ходом предупредит о машинах, приближающихся слева или справа, и остановит седан автоматически, чтобы предотвратить аварию.

Наконец, мощный аргумент в пользу корейского автомобиля – связка 2,5-литрового 194-сильного бензинового «атмосферника» и быстрого 8-диапазонного автомата. Мне такого вооружения хватило, чтобы ехать гораздо быстрее потока в городе и играючи обгонять на трассе. При этом по умолчанию настройки привода плавные, призванные оберегать покой пассажиров при резких ускорениях. Если же хочется больше экспрессии, выберите «шайбой» на центральном тоннеле режим Sport, разница в отклике на газ и усилии на руле будет ощутима.

Маркетологи направили Kia K5 вое­вать на два фронта – с премиальными и массовыми конкурентами, предложив внушительную ценовую вилку. Если за машину выпуска 2021 года с базовым 2-литровым 150-сильным «атмосферником» и 6-диапазонным автоматом просят 1 649 900 рублей, то за топовый 194-сильный вариант, побывавший у нас на тесте, нужно отдать 2 359 900 рублей. Зато круг клиентов K5 предсказуемо шире, чем у «одноклассников» из «премиума». Чем не аргумент в споре с немецким гуру?

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Прямыми конкурентами Kia K5 на нашем рынке считаются Прямыми конкурентами Kia K5 на нашем рынке считаются Mazda 6 c разбросом цен от 1 698 000 до 2 532 000 рублей и Toyota Camry (от 1 793 000 до 2 788 000 рублей). Премиальные «одноклассники» выйдут заметно дороже: Audi A5 Sportback – от 2 895 000 до 3 465 000 руб­лей, Volvo S60 – от 2 830 000 до 3 600 000 рублей.

Технические характеристики Kia K5 2.5 АТ8 Габариты, мм 4905х1860х1465 Колесная база, мм 2850 Дорожный просвет, мм 155 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1496 Диаметр разворота, м 11 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 2497 Макс. мощность, л.с./об/мин 194/6100 Макс. момент, Нм/об/мин 246/4000 Привод передний Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,6 Расход топлива (средний), л/100 км 7,1 Объем бака, л 60

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.