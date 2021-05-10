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За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях (часть 2)
Логотип KIA

Kia K5 (2021) панорамная крыша
Kia K5 (2021) задний диван
Секции дивана имеют выраженную боковую поддержку
Kia K5 (2021) багажный отсек
Kia K5 (2021) переднее колесо
В зависимости от комплектации колеса могут быть на 16, 17 или 18 дюймов
Kia K5 (2021) боковое зеркало
Камеры во внешних зеркалах – широкоугольные
Kia K5 (2021) передняя фараKia K5 (2021) задний фонарь
Kia K5 (2021) вид сзади
KIA K5 для нашего рынка производится на калининградском заводе «Автотор» по технологии мелкоузловой сборки SKD
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Kia K5 2.5 АТ8 (2021)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Kia K5 2.5 АТ8 (2021)

Продолжение.
Начало читайте здесь.

Эх, прокачу!

На высоких скоростях K5 стоит как влитой, охотно заныривает в повороты и уверенно тормозит. Ничего удивительного, ведь за настройки шасси отвечал Альберт Бирман, в прош­лом шеф подразделения BMW M, а российская адаптация, вылившаяся в увеличение клиренса на 20 мм (до 155 мм), эти настройки под активную езду не испортила.

Хотя правда и то, что в погоне за драйверскими ценностями чуть пострадала плавность хода. Точнее, на ровном асфальте она может показаться едва ли не эталонной, но на разбитых участках дороги пассажиры чувствуют многие дефекты полотна.

Зато в высокотехнологичных электронных ассистентах недостатка нет. Комплекс систем активной безопасности Drive Wise, предлагаемый для модели в «старших» комплектациях, включает среди прочего адаптивный «круиз», который для предшественника был на нашем рынке недоступен. Система контроля выезда с парковки задним ходом предупредит о машинах, приближающихся слева или справа, и остановит седан автоматически, чтобы предотвратить аварию.

Наконец, мощный аргумент в пользу корейского автомобиля – связка 2,5-литрового 194-сильного бензинового «атмосферника» и быстрого 8-диапазонного автомата. Мне такого вооружения хватило, чтобы ехать гораздо быстрее потока в городе и играючи обгонять на трассе. При этом по умолчанию настройки привода плавные, призванные оберегать покой пассажиров при резких ускорениях. Если же хочется больше экспрессии, выберите «шайбой» на центральном тоннеле режим Sport, разница в отклике на газ и усилии на руле будет ощутима.

Маркетологи направили Kia K5 вое­вать на два фронта – с премиальными и массовыми конкурентами, предложив внушительную ценовую вилку. Если за машину выпуска 2021 года с базовым 2-литровым 150-сильным «атмосферником» и 6-диапазонным автоматом просят 1 649 900 рублей, то за топовый 194-сильный вариант, побывавший у нас на тесте, нужно отдать 2 359 900 рублей. Зато круг клиентов K5 предсказуемо шире, чем у «одноклассников» из «премиума». Чем не аргумент в споре с немецким гуру?

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Прямыми конкурентами Kia K5 на нашем рынке считаются Mazda 6 c разбросом цен от 1 698 000 до 2 532 000 рублей и Toyota Camry (от 1 793 000 до 2 788 000 рублей). Премиальные «одноклассники» выйдут заметно дороже: Audi A5 Sportback – от 2 895 000 до 3 465 000 руб­лей, Volvo S60 – от 2 830 000 до 3 600 000 рублей.

     

Технические характеристики Kia K5 2.5 АТ8

Габариты, мм

4905х1860х1465

Колесная база, мм

2850

Дорожный просвет, мм

155

Объем багажника, л

510

Снаряженная масса, кг

1496

Диаметр разворота, м

11

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

2497

Макс. мощность, л.с./об/мин

194/6100

Макс. момент, Нм/об/мин

246/4000

Привод

передний

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

210

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,6

Расход топлива (средний), л/100 км

7,1

Объем бака, л

60

       

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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