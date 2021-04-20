Корейскому бизнес-седану удалось стереть грани между массовыми и премиальными автомобилями, немного огорчить таксистов и порадовать любителей драйва

Помнится, в уже подзабываемую эру офлайновых автосалонов я разговорился с дизайнером одной немецкой премиальной марки, и тот емко сформулировал мне, что в его понимании есть этот самый «премиум». Оказалось, исключительно в пристальном внимании к деталям. Так вот, бренд Kia в последние годы с маниакальностью следует этой формуле, причем оставаясь в рамках масс-маркета. Выходит, можно усидеть на двух стульях? Ответ дает бизнес-седан K5, который по замыслу создателей не должен ассоциироваться с такси, в отличие от предшественника – модели Optima.

Глаза разбегаются

Вернемся к нашему разговору с дизайнером. Чтобы мне было понятнее, он ходил вокруг выставленного на стенде концепта и указывал на элементы, отвечающие за традиции и уникальность. Похожую методу можно применить и к новому K5. Форм-фактор «четырехдверное купе» – явная заявка на повышение статуса и вызов таким гипотетическим соперникам, как, скажем, Audi A5 и Volvo S60. Переосмысленная радиаторная решетка «нос тигра» работает на узнаваемость, а светодиодная оптика, стилизованная под линии электрокардиограммы, – это новый корпоративный тренд, который корейцы применяют ко всей модельной гамме.

Возможно, покажи я этому немецкому стилисту тестовый K5, он попенял бы на перебор с украшательствами. Но я бы с ним не согласился. В отличие от некоторых падких до внешней мишуры китайских марок в Kia создают долгосрочные дизайнерские тенденции, образно говоря, куют фирменный стиль, важная часть которого – национальный колорит.

По размерам K5 удалось «догнать и перегнать Америку» в лице признанных лидеров сегмента. Так, габаритная длина рекордная – 4905 мм, а по колесной базе (2850 мм) низвергнут даже «переросток» D-класса лифтбек Skoda Superb. Объем багажника в сравнении с Optima не изменился – те же 510 л. Но проем стал ниже и более узким из-за модного силуэта машины, что, наверное, не понравится таксистам. (Впрочем, даже несмотря на это, К5 уже прописался в столичных таксопарках.) Вместе с тем в подполье отсека нашлось место для полноразмерной запаски.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Помимо упомянутых электронных «телохранителей» для Kia K5 предлагаются системы удержания в полосе, контроля усталости водителя, автоматического переключателя ближнего света на дальний и блокиратора открывания задних дверей в случае приближения автомобиля, следующего параллельным курсом.

По высшему разряду

В салоне этот Kia демонстрирует, что готов играть в высшей лиге. Скажем, виртуальная приборка здесь передовая – при включении поворотника на ее поля выводится картинка с боковой видеокамеры, так высокотехнологично реализована функция контроля слепых зон. У широкоформатного 10,25-дюймового тачскрина четкая графика и быстродействие. Особенно понравилась работа системы кругового обзора – объекты прорисованы четко, а ракурсы «с высоты птичьего полета» и с флангов серьезно облегчают маневрирование в городской толчее.

Хороши также цветной проекционный дисплей, сенсорный блок климатической установки, компактное гнездо беспроводной зарядки смартфонов, звук аудиосистемы Bose и фоновые режимы медиасистемы вроде плеска волн, хруста снега и потрескивания дров в камине – заслушаешься!

Пакет «зимних» опций, в свою очередь, всеобъемлющ – могут подогреваться все сиденья, «лобовуха», руль, зеркала и форсунки стеклоомывателей. Наконец, отделка добротная и небанальная – недешевая кожа, мягкий пластик, декоративные накладки с эффектом натурального дерева и металла. Словом, внимание приятным мелочам уделено в полной мере, думаю, немецкому стилисту трудно было бы с этим спорить.

Как еще можно попрать каноны массового сегмента? Например, установив в салоне сверхудобные кресла, к разработке которых привлекались специалисты NASA. Водительское сиденье имеет множество электрорегулировок и обеспечивает отличное распределение нагрузки. Кресло же переднего пассажира можно отрегулировать так, чтобы расположиться полулежа. Как говорят в Kia, калибровки выполнялись с оглядкой на ложементы космонавтов. А еще его можно настраивать со второго ряда клавишами сервопривода в торце спинки, как в лимузинах.

Сзади имеем комфортабельный диван с откидным подлокотником и подогревом (в ряде комплектаций), а также дефлекторы вентиляции и две USB-зарядки. Что же касается простора, добавился объем перед коленями, но чуть уменьшился над головой – это плата за модную покатую крышу с панорамным остеклением.

Продолжение следует...