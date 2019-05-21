Вместо трехдверного хэтчбека, в котором выступала модель первого поколения, корейцы вывели преемника на поле имиджевых «пятидверок» с кузовом shooting brake

Новый представитель семейства KIA Ceed получился настолько ярким и презентабельным, что интерес к нему проявляли даже избалованные автомобильным эксклюзивом швейцарцы. С вопросом о том, что это за модель, ко мне не раз подходили жители Грюйера и Ниона – городов, ставших перевалочными пунктами тест-драйва этого «корейца». Один из любопытствующих даже признался, что принял нашего героя за какую-то не известную ему немецкую новинку. Такая иллюзия, к слову, объяснима: в профиль и в три четверти сзади ProCeed действительно напоминает купеобразные модели Mercedes-Benz и Porsche, что лишь работает на его имидж.

В модном ключе

Маркетологи корейской марки квалифицируют ProCeed как автомобиль с кузовом shooting brake, но фактически это пятидверный спортуниверсал, или, если хотите, компактный массовый грантурер. Линия крыши здесь на 43 мм ниже, чем у «пятидверки» Ceed SW, хотя багажный отсек уменьшился лишь на 31 л (до 594 л), в салоне не тесно и на переднем ряду, и сзади. Секрет в том, что диван смонтирован ниже, чем в хэтчбеке и универсале Ceed, сидеть на «галерке» очень удобно, а запас над головой и перед коленями на уровне автомобилей сегмента D. Окончательно убедился в этом, увидев, с каким комфортом на диване разместился коллега ростом под два метра.

Существенно, что эта машина предлагается только в дорогих исполнениях – GT и GT Line и каждому выделена эффектная светодиодная оптика. Броско смотрятся также трапециевидные патрубки выхлопа и три «акульих плавника» – антенна на крыше и серебристые вставки над задними крыльями. Для полноты картины не хватает разве что безрамочных дверей – решения, характерного для купеобразных универсалов премиального сегмента.

Еще в сравнении с другими модификациями Ceed в салоне, образно говоря, больше лоска. Над передней панелью, одетой в фактурный мягкий пластик, возвышается 8-дюймовый дисплей мультимедиа. «Старшая» модификация щеголяет кожей наппа и красной прошивкой карт дверей. Металлизированные элементы и их удачная пластиковая имитация выполнены на высоком уровне. Сиденья манят основательностью конструкции и боковой поддержкой, почти как у спортивных «ковшей».

А как удобно открывать пятую дверь, просто постояв рядом с ней пару секунд с ключом-транспондером! Присутствуют, разумеется, и передовые электронные ассистенты. Особенно понравилось, как четко работают система контроля рядности и адаптивный круиз-контроль, обеспечивающие де-факто полуавтономное управление.

Спортсмен и физкультурник

Уже с первых метров за рулем «горячего» ProCeed GT отдаешь должное работе Альберта Бирманна, в прошлом «подвесочника» BMW. Значительно более плотные, чем у универсала Ceed, настройки амортизаторов и пружин вкупе с заниженным на 10 мм клиренсом и укороченной рулевой рейкой добавили езде перчинки, но не превратили универсал в малокомфортный аппарат для трека. Впрочем, как я выяснил, у модификаций для России, которые будет выпускать калининградский «Автотор», дорожный просвет сделают вполне «гражданским» – 150 мм.

Как бы то ни было, гнать по альпийским серпантинам на ProCeed одно удовольствие! Поскольку шасси версии GT настроено заметно жестче, чем GT Line, такой универсал постоянно провоцирует на езду с огоньком. Еще один источник драйверских эмоций – 1,6-литровый 204-сильный бензиновый мотор (в России ради выгоды по налогам оставят 200 «лошадей», что тоже ого-го). Тут вам и приемистость, и почти мгновенный отклик на «газ», и породистый рык «турбочетверки» в режиме Sport системы Drive Mode Select.

Модификация GT Line с 1,4-литровым 140-сильным бензиновым агрегатом тоже дарит яркие ездовые ощущения, но иногда (например, при езде в горах) педаль «газа» кажется излишне длинноходной и машину приходится подстегивать подрулевыми «лепестками». Впрочем, по большому счету динамика такого автомобиля не разочарует активных водителей, а вот жесткие настройки подвески здесь, на мой взгляд, не вполне оправданны. Надеюсь, ситуация улучшится после обещанной адаптации подвески к российским реалиям и использования 17-дюймовых колес (на швейцарском тесте автомобили обеих комплектаций были оснащены 18-дюймовыми зимними «липучками»). Вместе с тем похвалю за оперативную и плавную работу преселективный 7-ступенчатый «робот», а тормоза настроены с запасом – автомобиль замедляется уверенно и стабильно. Хороша и шумоизоляция – ни мотора, ни гула шин в салоне почти не слышно.

В любом случае акцент на спортивность, имидж и шик в этой машине вызвал у меня теплые чувства. Думаю, их не охладят цены, которые должны объявить ближе к старту продаж, намеченному на май. По словам директора по маркетингу KIA Motors RUS Валерия Тараканова, они будут ощутимо выше, чем на хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW. Однако и оснащение окажется очень щедрым уже в «базе». В частности, доплачивать за «зимний пакет», системы безопасности, светодиодную оптику и многое другое не придется.