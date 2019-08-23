Побывавший у нас на тесте универсал Kia Ceed SW, «вооруженный» турбированным бензиновым двигателем рабочим объемом 1,4 л и мощностью 140 л. с., очень порадовал динамикой. Подумалось: какой же «прыти» тогда ждать от столь красивой двухсотсильной модификации ProCeed? Забегая вперед, скажу, что в плане разгона я ожидал от нее большего. Но от автомобиля в целом — меньшего

Казалось бы, создать GT-версию на базе обычного универсала. Установить подвеску пожестче, сделать клиренс пониже, а двигатель — помощнее. Но в Kia пошли дальше. Внешне универсал с литерами GT отличается от «гражданского» оригинальными бамперами с алыми вставками, решеткой радиатора, также подкрашенной красным, своеобразными металлическими «плавниками» — накладками у задних боковых окошек, а также пятой дверью с увеличенным на десять с лишним градусов наклоном. Красные полосы, сияющие на черных накладках порогов, придают кузову дополнительную динамичность и как бы намекают на уменьшенный клиренс. Но нет, он здесь такой же, как и у обычного «Сида»: 150 мм. А в Европе эта версия имеет клиренс 135 мм...

Алый цвет — цвет спорта

Особый шик — задние фонари, соединенные… ну почти соединенные красной полосой, имеющей минимальный разрыв в середине. Эта светотехника сияет в темноте и недвусмысленно напоминает Porsche. Смелая заявка, очень смелая. Но почему бы и нет?

В «окнах» накладки внизу заднего бампера видны выхлопные патрубки. Это не бутафория, трубы растут из реального массивного глушителя, правда, единственного, расположенного поперек. Выхлоп настроен по звуку и очень радует слух. Так и хочется лишний раз слегка «газануть», стоя на светофоре.

В интерьере ProCeed GT также много спортивных элементов. Сиденья отделаны комбинацией «кожа + алькантара» и прострочены красной нитью. Она же окантовывает фирменные коврики. Сиденье водителя — с электрорегулировками и памятью настроек. Из-под торпедо блестят металлические накладки педалей. В дверях — динамики аудиосистемы Bose (звук отличный!). А в крыше — сдвижной люк, который, увы, немного портит общий ажур. Дело в том, что крыша у ProCeed GT ниже, чем у стандартного универсала почти на 3 см, так что при наиболее удобной для меня посадке за рулем между моей макушкой и выступом на потолке (в нем проходят направляющие люка) едва просовывается ладонь. Приходится наклонять спинку сиденья чуть сильнее, чем хочется.

Парадокс, но при посадке назад такой проблемы не возникает. Хотя разница в высоте от подушки до потолка — целый сантиметр в пользу переднего кресла (94 против 93-х). Дело, опять же, в наклоне спинки. Инженеры установили ее так, чтобы низкий потолок казался выше. Да, в этот автомобиль садишься, предварительно «сложившись» или сгруппировавшись. Что поделаешь, спортивное амплуа требует жертв.

Комбинация приборов в «ПроСиде» оригинальностью не блещет. Она практически такая же, как в других Kia. Но, листая меню бортового компьютера, вы вскоре заметите разницу: найдете дисплей, индицирующий реализацию крутящего момента двигателя и давление наддува. Вот это здорово! Тем более, что наряду с двумя диаграммами на 4,2-дюймовом дисплее борткомпьютера непрерывно отображается «цифровой» спидометр.

Но динамические качества версии GТ мы проверим позже, а пока осмотрим заднюю часть салона. Здесь расположен весьма вместительный багажник, его объем — без малого 600 л. Это очень ненамного меньше, чем у обычного универсала Ceed SW. Но посмотрите на эту «батарею» вместительных боксов под фальшполом. Насколько она увеличивает полезный объем для поклажи — на четверть или на треть? Правда, за такое дополнение придется «заплатить» полным отсутствием запасного колеса: под съемными боксами — лишь еще немного свободного пространства и ремкомплект.

И вот разграничители пространства багажника, сдвигающиеся вперед-назад по направляющим: зачем они здесь? Что будет возить здесь доморощенный гонщик? Тем не менее, сложная «арматура» в тестовом «ПроСиде» есть, и приобрести ее за доплату имеет смысл. Универсал, даже типа shooting brake – а Kia ProCeed GT иначе не назовешь, — все равно остается универсалом, то есть, автомобилем практичным, хозяйственным. Добавим, что пятая дверь здесь оснащена электроприводом, а спинка заднего сиденья складывается в пропорции 2:1:2.

Как всегда, хочется похвалить качественную сборку Kia. До сих пор есть снобы, не верящие в этот факт. Однако вот пример. На неровных дорогах спортивный универсал оказался куда менее «гремучим», чем микровэн премиальной марки, недавно побывавший у нас на тесте. Между тем, повод погреметь оборудованием салона у «ПроСида» очень даже есть: этот автомобиль жёсткий. Вот прямо по-настоящему. Трясет на любых неровностях — и на крупных, и на мелких. И неудивительно: пружины и амортизаторы здесь «ужесточены», как говорят, по кругу. Увеличена толщина — и, как следствие, жёсткость заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Что тут скажешь, GT должен быть GT во всех своих проявлениях.

1,6-литровый двигатель Gamma 1.6T-GDI, специально для российского рынка «ослабленный» c 204-х до 200 л. с., имеет алюминиевые блок и головку цилиндров, а также объединенный с выпускным коллектором аппарат турбины. Этот мотор способен «питаться» как 95-м, так и 92-м бензином, что, безусловно, является плюсом. А вот необходимость замены моторного масла через каждые 7500 километров пробега — пожалуй, минус.

Поэтому усевшись, а вернее, влившись в замечательное водительское кресло с мощными боковыми валиками и почти что интегрированным подголовником — ну очень похожим на таковой, — я и не жду от этого автомобиля ничего иного, кроме жёсткости и динамики. Комфорт и расслабленность — это не про него, не про Pro, или вы ошиблись адресом.

Журналисты ставят в один ряд с новым Kia ProCeed GT такие модели, как Audi A3 и Skoda Octavia Combi. Касательно А3 — согласен, эта модель тоже энергична и «напряжена». Но Octavia способна конкурировать со спортивным универсалом ProCeed только в части объема багажника. У 180-сильной «Октавии» близкий показатель разгона с места до 100 км/ч? Поверьте, секунды секундам — рознь. Общие настройки автомобиля могут создавать такое ощущение, что даже более медленная модель кажется более быстрой.

Понаблюдаем за моментом

ProCeed GT разменивает сотню за 7,5 с, Octavia проигрывает ему всего-то 0,2 с. Но этот показатель трудно проверить, он зависит от многих факторов. Известно, что в технических характеристиках эти цифры появляются после замеров на полигонах, с применением специального оборудования. Точно так же на веру приходится принимать мощность двигателя. У «ПроСида» заявлены 200 л. с., однако в СТС указаны 199, а у европейских версий их 204. Для нашего рынка мотор был дефорсирован — разумеется, не «разжат» с помощью дополнительной прокладки между головкой и блоком цилиндров. Скорее всего, дефорсировка была произведена аппаратными методами: уменьшением времени и/или количества топлива, впрыскиваемого в цилиндры.

Что ж, в любом случае, отдача впечатляет. ProCeed с первых же метров движения заявляет о себе, как о настоящем GT. Неудивительно, что в колеях покрытия руль рвется из рук — при такой жёсткости шасси это естественно. В данном случае даже маловато, я бы добавил ужесточения. Благо, этому способствует режим Sport. Руль оснащен электрогидроусилителем — значит, тоже может менять настройки.

Механическая трансмиссия этой версии не положена, но к работе семиступенчатого «робота» лично у меня претензий не возникло. Задержки при переключениях, провалы — ничего этого я не ощутил. Наоборот, очень порадовала своевременная и быстрая смена ступеней. Которые в любой момент можно поменять и самостоятельно — с помощью небольших, но удобных подрулевых лепестков.

Интересна форма рукоятки селектора трансмиссии. Кажется, что над ней немало потрудились дизайнеры. Но с какой целью выполнили они своеобразный выступ в металлической части рукоятки сзади — неясно. Получается, что в него должна входить… ладонь. Я долго ощупывал рукоятку, пытаясь понять смысл ее заковыристой формы. Но понял только одно: форма не так обязательна. Фактически, на ходу эта рукоятка служит лишь опорой для руки. А смена передач или режимов движения происходит настолько быстро, что оценить удобство или неудобство формы просто не успеваешь.

18-дюймовые колеса нужны Kia ProCeed GT не только для вящей красоты. Внутри них расположены увеличенные тормозные диски. Спереди их диаметр составляет 320 мм, сзади — 284 мм. Диски, естественно, вентилируемые «по кругу», тормозные механизмы окрашены в красный цвет. Эффективность тормозов лично у меня претензий не вызвала.

А толщина обода руля в «ПроСиде» оптимальна. И расположение кнопок на спицах удобное и привычное для всех, кто ездил на последних моделях Kia. Здесь всё похоже, всё унифицировано, возведено в ранг традиции. И это, пожалуй, одна из немногих претензий к спортивному универсалу от Kia. Ему бы чуть больше оригинальности в оформлении, панель приборов поярче и покрупнее, не помешали бы вставки на центральной консоли, имитирующие — пусть хотя бы имитирующие – «плетенку» углепластика или металл. Стало бы значительно лучше.

Но дисплей борткомпьютера, индицирующий реализацию крутящего момента и давление наддува — это, конечно, здорово. Только вот «догнать» момент до верхушки шкалы не так-то просто, если вообще возможно. Сколько я ни старался, а выше 200 Нм голубая полоска практически не поднималась. Розовая же стремилась вверх и того меньше, как правило, она едва превосходила нулевую отметку. Но, надо сказать, и ниже нее не опускалась.

Насколько реальны эти показатели, судить не берусь. Других приборов для контроля у меня нет. Но по предыдущим тестам помню следующее: на BMW X1 и Suzuki Vitara, где есть похожая индикация, максимальные значения момента достигались. Какому производителю верить — японскому, корейскому или немецкому — решайте сами.

О чем я могу судить более-менее достоверно, так это о разгоне 80 — 120 км/ч. Тут ProCeed GT, что называется, подметки рвет, обгоны на трассе даются ему легко, даже очень легко. В режиме D ускорение в данном диапазоне происходит примерно за 6,5 с, в режиме S – на полсекунды быстрее. Как обстоит дело при ручном выборе передач? Устанавливаю четвертую и вдавливаю педаль «газа» в пол. Если предварительно выбрать режим Sport, ускорение будет длиться около 6 с. Удивительно, но выбор позиции D улучшает дело. Происходит следующее: при разгоне в ручном режиме + S выбранная четвертая передача не меняется. А при разгоне на четвертой + D коробка кратковременно переходит на третью ступень. И корейский универсал начинает соперничать в плане динамики с такими прирожденными «гонщиками», как Audi Q8 и Volvo S90.

При этом автомобиль четко держит скоростную прямую и надежно стоит на пологих дугах. Да, господа снобы, это именно так. Проблема лишь в том, что у нас в стране маловато дорог подходящего качества для реализации всего потенциала Kia ProCeed. Да и на имеющихся дорогах высокого качества действуют скоростные ограничения. Учитывая все это, корейский shooting brake пока будет оставаться нишевой моделью. Не сформировалась у нас еще прослойка ценителей настоящих GT. Некуда в нашей стране ездить на таких автомобилях, да и незачем. Дачный «шмурдяк» комфортнее и дешевле перевозить на обычных универсалах. Но еще лучше на седанах — неудобно, зато очень престижно.

ProCeed GT действительно дороговат для ассортимента Kia. Он на 300 тысяч рублей превосходит по стоимости весьма богатую комплектацию универсала Ceed с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 140 л. с. Но за свои деньги предлагает немало приятных «ништяков». Например, он умеет самостоятельно парковаться, контролировать «слепые» зоны и распознавать дорожные знаки, имеет двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз». Последний, кстати, работает как-то неявно, вернее, не активно тормозит, «заметив» впереди препятствие. Но все же замедляется, это факт. Учитывая, что есть примеры более эффективных систем, работу «круиза» в «ПроСиде» можно оценить на четверочку.

«Держите руки на руле»

И совсем уж странной показалась работа системы подруливания в полосу. Поначалу вообще возникли сомнения: а есть ли она на этом автомобиле? Как выяснилось, все-таки есть. Но ее «отношение» к линиям разметки, независимо от их качества и цвета, было весьма различным. То автомобиль не реагировал на линии вовсе, то сообщал о пересечении их без включенного «поворотника» звуковым сигналом. И изредка все-таки подруливал, причем, несколько раз «отталкивался» даже от обочины. Ну, просто уникальный случай. Забавно, что в эти моменты система настойчиво советовала мне держать руки на руле — в то время как я и не думал его отпускать. Вспоминаю, насколько эффективно, даже, пожалуй, слишком рьяно работала эта система на обычном универсале Ceed. Она отчаянно пинала автомобиль в полосу даже на очень высоких скоростях, что было в какой-то мере опасно, и я ее отключал. Вероятнее всего, на тестовом Kia ProCeed был какой-то сбой электроники.

В салонное зеркало можно увидеть лишь узенькую полоску стекла пятой двери. Обзор назад, считайте, отсутствует. Но в «узких» местах водителю помогают датчики парковки в переднем и заднем бамперах, камера заднего вида, а также автопарковщик. Хотя о нем обычно забываешь...

Система стабилизации на асфальте себя не проявляла никак. Вернее, я просто не доводил дело до ее срабатывания. В этом мне активно помогали шины Michelin Pilot Sport 4, по мнению мастеров высоких скоростей — лучшие на сегодняшний день среди аналогов. Опять же, их установка подтверждает серьезность заявки, поданной спортивным универсалом Kia. Не ухмыляйтесь его схожести с Porsche, а просто попробуйте при случае, на что он способен. Преодолейте снобизм и попробуйте. Оцените «держак» шин на асфальте, а если вам позволят, то попробуйте подымить ими, выписывая «пятаки».

Мне повезло. В том плане, что удалось найти практически идеально ровную грунтовую площадку и попылить на ней, закручивая ProCeed GT во всех направлениях и выписывая «восьмерки». Представьте, даже на грунте заставить заднюю ось скользить не так-то просто. Спортвагон отчаянно противодействует этому, прежде всего, подвеской, хотя и пружины, и амортизаторы здесь наклонены внутрь гораздо меньше, чем у весьма далекого от спорта кроссовера Geely Atlas. Значит, дело не только в углах, но и в особых значениях жёсткости. А вы сетуете на нее. Что ж, никто не запрещает за эти же деньги приобрести что-нибудь вальяжно-семейное — и жаловаться потом, что комфорт комфортом, но управляемость-то близка к нулю…

А я продолжаю крутить ProCeed на зависть проезжающим мимо водителям легковых и грузовых повозок. И замечаю, что система стабилизации не срабатывает. Почему? Да ей это просто незачем делать, во всяком случае, на грунте. Автомобиль выписывает весьма стабильные «пятаки», следовательно, поводов для вмешательства электроники нет. Но, может быть, она не работает совсем? Пробую отключить ее двойным нажатием, чтобы уж наверняка «расслабила» автомобиль. Борткомпьютер подтверждает: всё отключено. Результат — мои, вернее, наши с «ПроСидом» «пятаки» незначительно прибавляют в диаметре.

И еще один интересный аспект теста остался не освещенным. Дело в том, что данный двигатель способен «питаться» как 95-м, так и 92-м бензином, и, узнав об этом, я не преминул попробовать оба. Разницы в динамике — никакой, во всяком случае, по водительским ощущениям. Звуков детонации при любой интенсивности разгона — ни-ни, я их знаю очень хорошо. То есть, с этим полный порядок. С расходом топлива — тоже. Так получилось, что в пресс-парке автомобиль получил мой коллега и к месту нашей встречи он привез аж 13-литровый показатель расхода. Город, пробки, подумал я, ничего удивительного. Трассовый «аппетит» на уровне 8 л на сотню не показался чрезмерным, пока я не задействовал круиз-контроль. Поразительно, но при установленном значении 125 км/ч на автомагистрали ProCeed GT ограничил потребление бензина до 5,7 — 6,1 л. А в городе я усложнил ему задачу, включив спортивный режим и переведя селектор в положение ручного управления. Да, город, пробки — но через два десятка километров показатель составил всего 6,8 л на 100 км.

На самом деле, я вовсе не поклонник спортивных автомобилей. Как и агрессивного стиля вождения. Мне нравится перемещать большие грузы на большие расстояния, и чем больше эти два показателя — тем лучше. Порой приходится идти на компромиссы и загружать в маленький семейный хэтчбек нечто такое, что больше подошло бы для перевозки на пикапе. Но так складываются звезды. При современном развитии автотранспорта компромиссы становятся нелепостью, нужда в них отпадает. Поэтому считаю нелепыми жалобы на недостаточный комфорт и жёсткость «ПроСида GT». Это — его неотъемлемая составляющая, залог хорошей управляемости и спортивного характера. Если вам не нравится такая жёсткость, значит, вы поклонник только внешности спортивных моделей, их красоты и элегантности. Поверьте, в плане жёсткости «ПроСиду» до некоторых из них далеко.

В то же время этот shooting brake смело заявляет о своих амбициях, о намерении через поколение или два конкурировать уже на равных. И сейчас желающие могут проверить на себе — или себя, — насколько они хотят обладать спортивной моделью, наслаждаться динамикой, жёсткостью, глотать адреналин лошадиными дозами. Корейская модель позволяет сделать это за сравнительно — подчеркиваю, сравнительно — небольшие деньги. Новый, качественно собранный и отлично оснащенный спортвагон по цене кроссовера или седана среднего класса — это смелая заявка, Надеюсь, российские автомобилисты ее поддержат.

Kia ProCeed GT с 1,6-литровым 200-сильным турбодвигателем и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями предлагается в России в единственной, самой дорогой комплектации за 1 999 900 рублей. Для сравнения, обычный универсал Kia Ceed SW с 1,4-литровым 140-сильным турбомотором в максимальной версии Premium+ обойдется покупателю в 1 639 900 рублей.

Технические характеристики Kia ProCeed GT ГАБАРИТЫ, ММ 4605 х 1800 х 1422 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2650 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 594 / 1545 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1465 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 200 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 265 / 4500 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 225 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 7,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,0 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50