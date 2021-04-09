Вслед за седаном Rio в модельном ряду Kia претерпел изменения и «приподнятый» хэтчбек. Теперь он называется не Rio X-line, а просто — Rio X. Назначение и возможности модели не изменились, но новые элементы дизайна придали ей дополнительного шарма

На самом деле, эти элементы больше подошли бы спортивной версии, нежели псевдо-внедорожной. Черные вставки в переднем и заднем бамперах делают автомобиль как бы больше предназначенным для высоких скоростей на трассе. В ту же «кассу» и сдвоенный выхлопной патрубок, имеющий источником единый глушитель. А фары с каплевидными «отростками»… не знаю, как к ним относиться. На мой взгляд, ничего некрасивого, более того, уродливого, в них нет. Но и особого изящества тоже. Так что пусть будут — для кого-то подойдут, порадуют глаз и душу.

А теперь здесь есть еще и камин. Не верите?

Но в отличие от седана Rio, побывавшего на тесте Motorpage осенью прошлого года, Rio X, помимо «хвостиков», получил фары светодиодной конструкции. Смотрятся они невероятно эффектно, автомобиль с ними выглядит гораздо более дорогим и престижным, чем есть на самом деле. Плюс, в темноте эти фары обеспечивают особо яркий свет (куда там «галогенкам», бывшим на седане Rio), в том числе дальний, лучи которого стелются по полотну дороги, а не устремляются в небо.

Задние фонари у внедорожного хэтчбека тоже имеют «многочастную» конструкцию и чем-то напоминают Audi. Соединяющая фонари полоса в темноте не светится, это минус. Думаю, впоследствии строгость российских установлений в области светотехники автотранспорта смягчится, и вот тогда многие модели по-настоящему засияют. В том числе Rio X.

У тестовой комплектации был бесключевой доступ в салон. Черные прорезиненные кнопки системы хорошо видны на наружных ручках передних дверей. Внутренние ручки у всех Rio одинаковые и — в этот раз я обратил на это внимание — формой чем-то напоминают ножи. Конечно, не острые. Стеклоподъемники всех дверей в Rio X электрифицированы, но автоматический — только водительский.

Внутреннее убранство салона в хэтчбеке практически такое же, как в седане, но в последнем в версии Style были красные «скобки», обрамляющие панель приборов, и такого же цвета полоса вдоль торпедо. У тестового Rio X эти элементы выполнены серебристыми. И такими же оказались полоски на внутренних панелях дверей. У седана эти полоски были оставлены черными, мрачноватыми. Но простроченная красной нитью обивка сидений в Rio Style выглядит намного более жизнерадостной, чем серовато-черный «кожзам» в Rio X. Хотя сам этот материал отрицательных тактильных ощущений не вызывает. Он не скользкий и не холодный, а для тех, кому покажется недостаточно теплым, имеется двухступенчатый подогрев. Руль подогревается тоже.

Кнопки слева от рулевого колеса одинаково плохо видны водителю и на седане, и на хэтчбеке. Водитель закрывает их сам от себя рукой. Насколько часто приходится ими пользоваться? Думаю, на внедорожном хэтчбеке придется чаще отключать систему стабилизации и контроля тяги, чем на седане. Система полностью отключается двумя последовательными нажатиями соответствующей кнопки.

Борткомпьютер — новый, центральный экран мультимедиа аккуратно «вписан» в торпедо, модную конфигурацию его в виде планшета решили и здесь не применять. Зато добавили системе функций из разряда «бизнес». Представьте — теперь и в салоне бюджетного Rio X вы можете создать практически такую же атмосферу, как в седане К5 или кроссовере Kia Sorento, который вдвое дороже. Выбирайте — «Снежная деревня»? «Уютный камин»? А может быть, «Дождь»? Красивая заставка на экране и звуковое сопровождение в виде хруста снега под ногами, потрескивания жарко горящих дров или барабанной дроби дождевых капель по крыше вам обеспечены. А бонусом к этому — ВОСЕМЬ видов аналоговых часов, которые можно вывести на экран!!! Ну, куда столько? И, главное, зачем?

Впрочем — все это понятно. Самая заковыристая компьютерная графика дешевле разработки новой подвески, установки под капот другого мотора или внедрения полноприводной трансмиссии. Тем не менее, электронные новшества, безусловно, сработают на повышение продаж, ведь с ними рестайлинговая «переменная» Rio X действительно стала лучше. Докажите, что нет!

Автомат предугадает желания

А чисто механически автомобиль почти не изменился. Вот только почему-то мне показалось, что 1,6-литровый 123-сильный бензиновый мотор стал заметнее вибрировать на холостом ходу, особенно при нахождении селектора автомата в положении D. Эта вибрация вообще считается знакомым «грехом» модели и данного мотора, но почему-то во время других встреч — а Rio в тех или иных исполнениях побывал в моих руках в ходе тестов Motorpage, как минимум, шесть раз — я ее так не отмечал. Ну, и в данном случае фактически только отметил — и вскоре привык. Не так уж эта вибрация и заметна, далеко не такова, как у дизельного «Дастера».

Еще в бытность Rio X-line компактный хэтчбек от Kia увеличил дорожный просвет со 175 до 190 мм, достигнув показателей дорожных модификаций Lada Vesta и Xray. Таким же просвет остался и у модифицированного варианта Rio X. Он меньше, чем у «кроссовых» «Лад» (203 мм), но зато превосходит показатель седана Rio (160 мм).

И шум мотора, хоть и есть, но невелик. Хотя декоративно-защитного экрана двигатель не имеет. Но шумность салона, увы, не устранена. Так что капельки дождя заметно барабанят по кузову даже без выбора соответствующей мультимедийной установки. Тикания цифро-аналоговых часов вы тем более не услышите, ни на какой скорости.

Музыкальное сопровождение поездок претензий не вызвало. Звук аудиосистемы далек от премиум- и даже бизнес-класса, но подключение смартфона по Bluetooth и воспроизведение загруженных в него композиций прошло без сбоев. Новшества системы: она теперь умеет читать поступающие на смартфон СМС, а также не регулярно, но все же показывать «выходные данные» песен, транслируемых по музыкальным радиостанциям. Rio X самостоятельно подключается к Интернету и инициирует поиск информации в нем? Наверное, все-таки нет, иначе установленная на тестовой версии система навигации умела бы распознавать дорожные знаки. На карте она их показывает, но это, так сказать, знаки по умолчанию, такие, какими они и должны быть на данной дороге. Действующие, реальные ограничения автомобиль не воспринимает.

Двигатель предпочитает самореализоваться на повышенных оборотах. Разгон «внизу» эффективен только при стартах со светофоров, затем у него наступает своеобразная фаза «релаксации», и если вы хотите ввязаться в гонки на трассе, то менять передачи придется, как минимум, при 4000, а лучше при 5000 об/мин. На выбранной вручную шестой передаче можно попытаться ускориться с 65 км/ч, но обороты должны быть не ниже 2000. Для пятой передачи это такие же обороты и скорость от 40 км/ч.

В плане динамики автомат легко распознает ваши желания. В этом плане данная трансмиссия на Rio всегда оставляла положительное впечатление. Средняя, хорошая и высокая интенсивность разгона достигается автоматическими переключениями вверх при 3500, 4000 и 5000 об/мин. В городских условиях приятнее «шустрить», переключаясь вручную не выше пятой передачи.

И это не так уж сильно повлияет на расход топлива. Возможно, в моторе были произведены какие-то «программные» изменения, но по моим данным хэтчбек Rio X оказался экономичнее седана Rio, пусть на десятые доли литра, но все же. Итак, МКАД с пробками — 7,3 л, МКАД без пробок и загруженное шоссе местного значения при скоростях до 80 км/ч — 6,5 л, сотня километров на «круизе» при скорости 110 км/ч — 5,6-5,8 л (!!), город с пробками — не более 9 л, средний расход за тест — 7,2 л на 100 км. Все «расходы» — на 92-м бензине, традиция Kia.

Вот такая практика, между тем, формальная техническая характеристика Rio X чуть «хуже», чем у седана на тех же агрегатах: разгон до 100 км/ч 11,6 с против 11,2 с, средний расход — 6,8 л простив 6,6. При том, что хэтчбек и легче, и короче седана, это заметно, в частности, по размеру багажника, тут наша «переменная» в очевидном проигрыше. Rio-седан по этому параметру соответствует универсалу «Лада Веста», а Rio X уступает целых 90 литров! Это очень существенно.

Главное — вовремя остановиться

Добавлю, что у корейского «Икса» нет ни органайзеров в багажнике, ни даже дополнительного фальшпола, который выравнивал бы низ отсека для вещей и сложенные части спинки заднего дивана. А ведь по сути этот хэтчбек играет в модельной гамме роль компактного универсала. Правда, если сложить спинки и в нем, и в «Весте», вторая уступит порядка 200 л. И в плане динамики, экономичности, «иномарочности» отделки салона Rio X окажется более предпочтительным. Но над организацией пространства для груза в нем следовало бы поработать.

К поведению его на трассе претензий не было бы, если бы не шумность. И если не тестировать другую модель Kia — универсал Ceed SW. Вот тогда можно было бы ощутить насколько разными могут быть автомобили одного концерна. И как влияет на устойчивость и управляемость независимая задняя подвеска. Про отдачу 1,4-литрового турбомотора я уж и не говорю. В плане городского средства передвижения стоит, конечно же, рассмотреть конкурента классом выше (попутно отметим, что и багажник у него и более вместительный, и организован лучше).

В тестовой комплектации Rio X оказались опции, каких не было в побывавшем на тесте Motorpage обновленном седане Rio. Например, удобный бокс-подлокотник между передними сиденьями. В его заднем торце, кстати, появилось зарядное гнездышко формата USB. А еще хэтчбек порадовал внятно работающим круиз-контролем, управляемым при помощи кнопок на рулевом колесе. Расхождение показателей спидометра и GPS-навигатора — 3-4 км/ч.

Но у Rio X есть важный плюс на сельских дорогах — это 190-миллиметровый дорожный просвет. Во время теста версии X-line мы отметили, что существовавшего на тот момент 175-миллиметрового просвета автомобилю недоставало. Он ухитрялся цепляться нижними частями кузова даже за разбитые дворниками куски слежавшегося снега в московском дворе, чуть не садился на них днищем! Это было очевидным минусом, и, к чести фирмы, его быстро исправили: повысили просвет до 190 мм. Правда, «внедорожный» Rio Х по-прежнему уступает в этом плане «кроссовым» версиям Lada Vesta SW и Xray — они предлагают 203 мм.

Но мы знаем, что любым просветом, как и внедорожным «вооружением», надо уметь правильно пользоваться. Потому что «посадить» и «закопать» можно абсолютно любую модель, даже оснащенную всем мыслимым набором устройств повышения проходимости. И первая заповедь победы в этом плане — никогда не утверждать и не считать, что ваш автомобиль проедет везде. Как только вы заикнетесь или хотя бы задумаетесь об этом — всё, можете заведомо собираться за трактором.

По моим ощущениям, подвеска Rio X после рестайлинга стала жёстче. Местами до неприятного, по колдобинам прыгать на нем совсем не хочется. Пассажиры сзади, кстати, могут при этом с легкостью выбрать зазор между своими макушками и потолком. Этот просвет в хэтчбеке чуть больше, чем в седане, но незначительно.

И вот первое испытание на разбитом проселке. Песчаные колеи только на вид безобидны: песок за зиму смерзся и местами обледенел. Свалиться в глубокую колею проще простого, и если бруствер окажется высоким, автомобиль сильно «приложится» днищем. 190 миллиметров просвета — это на самом деле не так уж и много.

Колея в тяжелом мокром снегу? Похожее место недавно оказалось не по зубам самому «проходимому» из «Джипов». Что делать, если по ней выпало ехать на Rio X? Использовать метод «коротких перебежек»: преодолели пять-десять метров — сдайте назад, укатайте путь выезда в случае чего. И не крутите рулем вправо-влево, строжайше держитесь колеи. Выедете из нее — и можете оказаться в трудной ситуации, когда ни вперед, ни назад… Камера заднего вида вам в помощь. Ну и, конечно. Лопата и прочный буксирный трос.

Наконец, водная преграда. У этой «миргородской» лужи, каждой весной регулярно возникающей на одном и том же месте, глубина относительно невелика, но дно может оказаться ледяным и скользким. Поэтому преодолевать ее следует только ходом, на небольшой скорости, но главное — без остановки. Для фотографии автомобиль, конечно, остановился, но лишь после того, как по паре раз успешно проехал туда-сюда, в том числе задним ходом. А буквально пару дней спустя я увидел, как в этой луже все-таки «встал» другой автомобиль. Прийти на помощь водителю не успел: он сам вылез в воду (хорошо, что был в сапогах) и подтолкнул свое транспортное средство. После чего отправился в объезд…

Предвижу, что при последующих обновлениях у Rio X появится полноприводный вариант. Или, возможно, не вариант, а близкая по классу и размерам отдельная модель (надеюсь, близкая и по цене). Опыт сельской жизни свидетельствует: селяне отдают предпочтение именно полноприводной технике, потому что в лидерах автопарка нашего уголка Тверской губернии — конечно, «Шеви-Нива», классическая «Нива», УАЗы всех моделей и мастей, а также Renault Duster. Даже «приподнятые» «Весты» и «Иксреи» далеко не в таком почете. Потому что встреченные нами во время этого теста препятствия — по сути, цветочки, а то, что называется ягодками, с регулярностью появляется абсолютно в любое время года. Так что в сельских краях Kia Rio X остается пока не самым желанным гостем. В городских же условиях вы можете создать себе имидж покорителя сельских краев. Только не говорите никому, что покорили их с легкостью. А главное — всамделишно старайтесь не покорять. Просто поддерживайте имидж и берегите свою иномарочку.

После рестайлинга «внедорожный» хэтчбек Rio X практически полностью перебрался в категорию «малышек за миллион». Лишь начальная его версия, с 1,4-литровым 100-сильным бензиновым мотором и «механикой» оценивается в 999 900 рублей, остальные — от 1 039 900 рублей. Цены «автоматических» 1,6-литровых 123-сильных вариантов начинаются с 1 064 900 рублей. По стоимости Lada Vesta SW Cross выглядит предпочтительнее, однако на стороне Kia играют лучшее оснащение и наличие столь ценимого нашими покупателями классического шестидиапазонного автомата.

Технические характеристики Kia Rio X 1.6 6AT ГАБАРИТЫ, ММ: 4275х1750х1535 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ: 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ: 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л: 390 / 1075 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ: 1198 ТИП ДВИГАТЕЛЯ: Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1591 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 123 / 6300 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 151 / 4850 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 6 ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 182 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50