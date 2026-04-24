Kia готовит преемника Stinger и делает ставку на «драйв»

Компания Kia может вернуть в свою линейку модель, способную занять нишу, оставшуюся после ухода Stinger. На роль преемника рассматривается серийная версия Vision Meta Turismo

Изначально предполагалось, что спортивный «дух» Stinger продолжит электрокар EV6 GT, однако он не смог в полной мере передать характер бензинового седана. Теперь в компании делают ставку на более смелый проект, ориентированный на эмоции от вождения. Им должна стать серийная версия Vision Meta Turismo. Данная модель получила футуристичный дизайн в новой стилистике Opposites United, которая уже легла в основу серийных EV9, EV4 и K4. Отдельное внимание привлекает минималистичный салон с нестандартным рулем трапециевидной формы и полным отсутствием цифровых экранов, за исключением проекционного дисплея на лобовое стекло. Концепт по задумке оснащен системой имитации работы ДВС, и водитель может настраивать чувствительность подвески и выбирать различные режимы движения, чтобы приблизиться к идентичным ощущениям как от автомобиля с традиционным мотором.

Глава дизайнерского отдела Kia Карим Хабиб подтвердил, что проект рассматривается не только как дизайнерский эксперимент. По его словам, внутри компании есть интерес к запуску подобной модели в производство, хотя конкретные сроки пока не определены.

