У преемника Kia Stinger может появиться неожиданная версия в кузове универсал

Компания Kia рассматривает возможность выпуска сразу двух версий будущего электрического преемника Stinger. На это намекнуло новое официальное видео, посвященное созданию концепта Vision Meta Turismo

В ролике, снятом в дизайнерской студии марки, рядом с масштабной моделью спортивного седана неожиданно появился еще один макет. Он выполнен в кузове shooting brake и при этом сохраняет фирменную стилистику Vision Meta Turismo.

Пока универсал существует лишь в виде дизайнерской модели и не превратился в полноразмерный концепт. Тем не менее его появление подтверждает, что специалисты Kia с самого начала рассматривали несколько вариантов развития проекта, а не ограничивались только классическим спортивным седаном.

Если такая версия получит зеленый свет, она знаменует возвращение Kia в сегмент универсалов после прекращения выпуска Ceed SW и ProCeed на ряде рынков, включая Европу.

Напомним, что концепт Vision Meta Turismo впервые представили в декабре 2025 года. Модель позиционируется как духовный наследник Kia Stinger, однако вместо бензинового двигателя V6 получила полностью электрическую силовую установку.