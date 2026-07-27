Автомобильный портал Motorpage
27 июл 2026

У преемника Kia Stinger может появиться неожиданная версия в кузове универсал

У преемника Kia Stinger может появиться неожиданная версия в кузове универсал
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia рассматривает возможность выпуска сразу двух версий будущего электрического преемника Stinger. На это намекнуло новое официальное видео, посвященное созданию концепта Vision Meta Turismo

В ролике, снятом в дизайнерской студии марки, рядом с масштабной моделью спортивного седана неожиданно появился еще один макет. Он выполнен в кузове shooting brake и при этом сохраняет фирменную стилистику Vision Meta Turismo.

Пока универсал существует лишь в виде дизайнерской модели и не превратился в полноразмерный концепт. Тем не менее его появление подтверждает, что специалисты Kia с самого начала рассматривали несколько вариантов развития проекта, а не ограничивались только классическим спортивным седаном.

Если такая версия получит зеленый свет, она знаменует возвращение Kia в сегмент универсалов после прекращения выпуска Ceed SW и ProCeed на ряде рынков, включая Европу.

Напомним, что концепт Vision Meta Turismo впервые представили в декабре 2025 года. Модель позиционируется как духовный наследник Kia Stinger, однако вместо бензинового двигателя V6 получила полностью электрическую силовую установку.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Vision Meta Turismo

Kia готовит электрический спорткар для поколения геймеров

12 мая 2026
Kia Vision Meta Turismo

Kia готовит преемника Stinger и делает ставку на «драйв»

24 апреля 2026
Kia Niro (2026)

Kia Niro получил заметные изменения в дизайне и интерьере

22 января 2026

Kia идет против тренда и сохраняет кнопки в салоне новых моделей

21 января 2026
Kia K4 (2025)

Kia представила универсал K4 для Европы

14 января 2026
Kia Seltos (2027)

Новый Kia Seltos стал заметно крупнее и получил более современное оснащение

12 декабря 2025

 Новости KIA

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester (2023) классика в эпоху модерна? Тест драйв
24 июля 2026

Subaru Forester
"Классика в эпоху модерна?"
Changan UNI-V - changan uni-v (2026) казаться или быть?
Тест драйв
17 июля 2026

Changan UNI-V
"Казаться или быть?"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много
Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 6 7