Kia готовит электрический спорткар для поколения геймеров

Компания Kia готовит новый спортивный электроседан, который станет преемником модели Kia Stinger. В основу будущей новинки ляжет концепт Kia Vision Meta Turismo. Согласно заявлению производителя, спорткар разрабатывается с прицелом на геймерскую аудиторию

О планах бренда рассказал шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб. По его словам, компания намерена расширять линейку не только за счет кроссоверов, спортивный седан также должен стать важной частью этой стратегии. При этом фастбек-версия проекта уже готова к производству примерно на 90%.

В Kia подчеркивают, что будущий спортседан будет полностью электрическим. В компании считают, что молодые покупатели все меньше интересуются автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Аналогичное отношение, по мнению представителей марки, наблюдается и к имитации звуков мотора и переключению передач, которые сегодня активно внедряют некоторые производители электромобилей.

Концепт Vision Meta Turismo впервые показали во время Недели дизайна в Милане. Модель выделилась кузовом в стиле фастбэк со стеклянной крышей и футуристичным интерьером с трапециевидным рулем.

