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KIA Seltos бунтует против разумной достаточности массового сегмента
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КИА Селтос

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Kia Seltos 2020 салон
Kia Seltos 2020 приборная панель
В «верхних» комплектациях между аналоговыми тахометром и спидометром размещен 7-дюймовый цветной дисплей
Kia Seltos 2020 розетки
На консоль выведены два USB-порта, розетка на 12 V и беспроводное зарядное устройство
Kia Seltos 2020 клавиши
Подогрев и вентиляция передних сидений включаются клавишами возле селектора
Kia Seltos 2020 бокс-подлокотник
Крышка бокса-подлокотника регулируется по вылету
Kia Seltos 2020 багажное отделение
При комплектации «докаткой» фальшпол регулируется по высоте
Kia Seltos 2020 багажное отделение
Спинки задних сидений могут быть сложены в пропорции 60:40 в ровный пол
Kia Seltos 2020 вид сбоку
Kia Seltos 2020 задний диван
Второй ряд рассчитан на троих взрослых пассажиров
Kia Seltos 2020 панорамная крыша
Люк в крыше снабжен электроприводом
Kia Seltos 2020 вентилляция и розетки для второго ряда
В распоряжении задних пассажиров имеются регулируемые дефлекторы вентиляции и USB-слот
Kia Seltos 2020 камера заднего вида
Объектив камеры заднего вида расположен рядом с ручкой открывания пятой двери
Kia Seltos 2020 монитор
Kia Seltos 2020 АКПП
Шайбой Drive Mode Select перед селектором «робота» задаются режимы Eco, Normal и Sport
Kia Seltos 2020 двигатель
Бензиновый двигатель оснащен турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива
Kia Seltos 2020 монитор
Широкоформатный экран имеет возможность разделения изображений
Kia Seltos 2020 шильдик
Kia Seltos 2020 аудиосистема Bose
Мультимедиа AVN предусматривает аудиосистему Bose с восемью динамиками
Kia Seltos 2020 передний свет
Светодиодные фары размещены над блоками указателей поворотов и габаритных огней
Kia Seltos 2020 колесо
Kia Seltos 2020 вид сзади
Производство глобальной версии KIA Seltos запущено в Корее, продажи кроссоверов калининградской сборки стартуют в 2020 году

Нашпиговав свой новый компактный SUV передовой электроникой и совместив ультрамодную оболочку с практичной «начинкой», корейский автопроизводитель нанес прицельный удар по позициям конкурирующих брендов

Помните знаменитый ролик, где корейский поп-исполнитель PSY поет и пританцовывает на фоне небоскребов сеульского элитного района Каннам? «Oppa Gangnam Style» – с этим припевом теперь ассоциируются роскошный образ жизни, ночные клубы и шикарные машины. Случайно или нет, но презентация новой модели KIA началась вблизи от прославленного PSY квартала. И как ни крути, кроссовер впитал в себя дух гламура: чего стоят одна лишь решетка радиатора с тиснением под бриллианты и обрамляющие ее диодные полосы, светящиеся в ночи! В салоне же атмосферная подсветка пульсирует под ритмы музыки, преломляясь в гранях аудиоколонок, стилизованных под скомканный лист бумаги. При этом SUV в стиле Каннама «упакован» гаджетами не хуже, чем сеульская золотая молодежь.

Карьерный рост

В 2020 году Seltos вольется в российскую линейку KIA, причем речь не об экспорте с завода в корейском Кванчжу, а о локальной сборке на калининградском «Автоторе». В руководстве марки сейчас определяются, каким будет производство – «отверточным» или полного цикла. Главное же, что следует знать российским клиентам: Seltos не «бюджетник» и не клон Hyundai Creta. В отличие от последней он базируется на современной платформе K2, обеспечившей просторный салон и самую передовую электронную «начинку».

Подробно останавливаться на дизайне не станем – и так видно, что команда Люка Донкервольке взяла курс на усложнение форм и усиление экспрессии. Но обозначим важные новшества. Оптика может быть полностью светодиодной, а колеса – диаметром 16, 17 и даже 18 дюймов. Межосевое расстояние составляет 2630 мм – фактически это уровень С-кроссоверов. Дорожный просвет зависит от размера колес и варьируется от 170 до 179 мм. Причем есть вероятность, что в рамках российской адаптации кузов приподнимут еще на пару сантиметров, как в случае с хэтчбеком повышенной проходимости Rio X-Line.

Багажный отсек на 498 л – это по меркам B-кроссоверов немало. Для сравнения, у более крупного Sportage «трюм» имеет даже на 7 л меньше. Фальшпол к тому же здесь двойной, и при комплектации «докаткой» он располагается вровень со сложенным диваном. А вот если машинам российской сборки выделят полноценную запаску, то при складывании заднего ряда возникнет небольшая ступенька.

Как у старших

Салон Seltos отделан сплошь качественными материалами – симпатичными пластиками, декоративными вставками под алюминий и рояльный лак, экокожей, а в топовых исполнениях еще и кожей контрастных оттенков. Жесткие поверхности присутствуют, но удачно стилизованы под мягкие.

Гаджетоманы оценят беспроводную зарядку и сразу три USB-слота, меломаны – акустику премиум-класса Bose. Имеется и проектор данных на 8-дюймовый экран перед лобовым стеклом, а «теплый пакет» включает подогреваемые внешние зеркала, все сиденья и руль. С запуском же калининградского производства в этом списке наверняка окажется еще и лобовое стекло.

Линейка «парящих» экранов – отдельная тема, работающая на престиж. В релизе упоминается 8-дюймовый сенсорный вариант – уже неплохо. Что же говорить о топовой версии на 10,25 дюйма, украсившей тестовые машины! Тут и быстрый софт, и совместимость с устройствами на платформах Android и iOS, и возможность подключить «по воздуху» сразу два смартфона. В минусы же запишем отсутствие многозонного климат-контроля и системы кругового обзора. Зато есть камера заднего вида с крупной и четкой картинкой и динамическими траекторными подсказками.

Передние кресла Seltos отлично спрофилированы, есть функция вентиляции; электрорегулировки в топовых версиях предлагаются как для левого, так и для правого сиденья – в массовых моделях B-сегмента такой размах встретишь нечасто. Пространства достаточно и спереди, и сзади, особенно впечатлил запас над головами пассажиров второго ряда. Кстати, спинка дивана имеет настройку по наклону в двух положениях, что тоже редкость среди «одноклассников».

Не менее важный аргумент в пользу новинки – эффективные средства пассивной и активной безопасности. Кузов на 49% состоит из высокопрочных сталей, шесть подушек без­опасности, ABS и ESP – уже в «базе», а топовым исполнениям выделен передовой комплекс электронных ассистентов DriveWise. Что подразумевает адаптивный круиз-контроль, системы помощи при движении задним ходом и предотвращения столкновений, контроль рядности и мертвых зон. А как вам ассистент безопасного выхода из машины? Электроника преду­преждает о приближающемся транспорте при попытке неосторожно открыть дверь.

Гадание по моторам

Все автомобили, представленные на сеульском тесте, были укомплектованы 1,6-литровым бензиновым турбомотором серии T-GDI мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Альтернатива таким Seltos – машины с 1,6-литровым 134-сильным турбодизелем, состыкованным с той же коробкой, и связка нового 2-литрового 149-сильного бензинового «атмосферника» с пока неведомым нашему рынку вариатором IVT.

Какие именно версии придут в Россию, остается лишь гадать. Вероятнее всего, в «базе» у нас предложат вариант с 1,6-литровым 123-сильным бензиновым мотором, 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Альтернативой переднему приводу станет трансмиссия 4х4. В первом случае в конструкции задней подвески применяется торсионная балка, во втором – более драйверский вариант с «многорычажкой».

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Поездив на 177-сильном «полноприводнике», я не нашел серьезных поводов для придирок: 1,6-литровый турбоагрегат уверенно разгоняет кроссовер и в городе, и на шоссе. На высоких оборотах двигатель шумноват, на «низах» ощущается легкий дефицит тяги, но вы можете «пришпорить» SUV, качнув селектор «преселектива» влево, так активируется спортивный режим коробки. Или же поверните шайбу выбора режимов движения до Sport (есть еще алгоритмы Normal и Eco). Расход топлива по итогам теста составил около 10 л/100 км, притом что мы передвигались в основном за городом в равном ритме.

Подвеска машин для Кореи настроена жестковато – на изъянах асфальта кроссовер ощутимо потряхивало. Хотя я грешу и на низкопрофильные 18-дюймовые покрышки – с 16-дюймовой резиной плавность хода наверняка возрастет. Впрочем, ходовую часть для российских версий перенастроят, поэтому еще посмотрим, как поведет себя на наших дорогах продукция калининградской сборки. Надеюсь, адаптация не ослабит драйверский характер «корейца», ведь именно за счет отличных настроек плотного шасси и острого (2,5 оборота от упора) руля он отлично держит курс на прямой и в виражах.

А что бездорожье? Судя по пиктограмме на аналоговой «приборке», полноприводная трансмиссия обеспечивает «преднатяг» – часть крутящего момента всегда передается на задние колеса. Еще здесь предусмотрена блокировка межосевой муфты, а система стабилизации имитирует межколесные блокировки. В том числе поэтому я справился с диагональным вывешиванием, которое сам же и спровоцировал в целях эксперимента.

Итак, можно не сомневаться, что KIA Seltos отберет часть клиентов у Hyundai Creta, которая не сможет соперничать с корейским «родственником» прежде всего по уровню оснащения. Вызов брошен и локализованной в Москве Renault Arkana. Но спрос, конечно же, будет зависеть от цен, которые пока не определены. Если компания наладит в Калининграде сборку полного цикла, корейский «умник» и «модник» имеет все шансы стать бестселлером.
    

Технические характеристики KIA Seltos 1,6 T-GDi AWD 7DCT

Габариты, мм

4370х1800х1615

Колесная база, мм

2630

Дорожный просвет, мм

179

Объем багажника, л

498

Снаряженная масса, кг

1425 

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1591

Макс. мощность, л.с./об/мин

177/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

265/1500–4500

Привод

полный

Трансмиссия

7-ступенчатая преселективная роботизированная

Макс. скорость, км/ч

нет данных

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,1

Расход топлива (средний), л/100 км

9

Объем бака, л

нет данных

     

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества 4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала. Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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