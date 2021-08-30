Корейский городской кроссовер продемонстрировал, что может устроить девушкам «cладкую жизнь», оставаясь в массовом сегменте

Перед знакомством с Kia Seltos я выяснила, что художественную часть проекта курировал шеф-дизайнер марки Люк Донкервольке, за плечами которого работа как над элитарными Lamborghini Murcielago и Bentley Flying Spur, так и над «народными» Skoda Fabia и Octavia первых поколений. Что тут удивляться, что «кореец» вышел, с одной стороны, пижонским, а с другой – адаптированным к запросам клиентов из среднего класса (таких, как я). Хотя меня традиционно интересовало прежде всего то, что этот кроссовер может предложить женщинам. Оказалось, немало.

Скучно не будет

Для меня важно, что Seltos – не из череды пресных, обезличенных моделей. Тут как с дизайнерской обувью, которую сразу отличишь от ширпотреба. Решетка радиатора с тиснением «под бриллианты», необычная архитектура рейлингов на крыше (их задняя часть выполнена «парящей») и замысловатое «Лего» из элементов оптики поднимают настроение.

Бок о бок со стилем идет удобство. К примеру, в передних дверных ручках я обнаружила клавиши бесключевого доступа, значит, не нужно вынимать ключ из сумочки. Дверные проемы широкие, а пятая – багажная – хоть и без электропривода, зато почти невесомая, как раз для хрупких особ. Немного расстроило, правда, что двери не прикрывают пороги. Но я проверила – юбку при высадке и посадке не испачкаешь, порожки-то компактные! А вот капот не на пневмоупорах, удерживается железным штырем. Будешь его выцарапывать, того и гляди угробишь маникюр. Хорошо хоть заливочная горловина для «омывайки» расположена удобно, близко к краю кузова.

Багажник под жесткой полкой – на 433 л. По мне, так вполне достаточно, причем пространство почти не отъедают внутренние выступы. Если же сложить диван, получим идеально ровный пол. Грузили с мужем велосипеды – было сподручно!

Подключайся!

Салон подкупил вниманием к мелочам. Так, корпуса динамиков будто свернуты из стали в технике оригами, а качество музыки от Bose вполне соответствует броскому дизайну! Кстати пришлись и подсвечиваемые макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках, крючочки для верхней одежды на заднем потолочном поручне и мягкая обшивка подлокотников.

Кресла тестовой машины обшиты кожзамом по флангам и симпатичной износостойкой тканью по центру – практично и отлично смотрится. Места сзади для этого класса немало, а жесткий пластик с тыла передних кресел легко помыть, если его заляпают обувью детишки. Еще здорово, что в дальних поездках можно отрегулировать наклон спинки дивана, а холодам противостоят подогревы всего и вся: помимо второго ряда теплыми могут стать передние сиденья, руль, лобовое стекло и внешние зеркала.

Гаджетоманки влюбятся в Seltos бесповоротно как минимум за 10-дюймовый широкоформатный тачскрин медиасистемы. Поначалу кажется – дисплей как дисплей, пусть и с хорошей графикой и достойным быстродействием. Однако углубилась в меню и обнаружила, что в навигатор «зашиты» координаты сервисных станций Kia, кафе, ресторанов, банков, гостиниц. Всего пара нажатий, и система проложила курс до нужной точки – удобно! Разумеется, передовая электроника моментально отзеркалит ваш смартфон и подключит к Интернету через Wi-Fi. Под консолью нащупала полку беспроводной зарядки, а разъемы USB предусмотрены как спереди, так и сзади, хватит всем членам семьи.

Успевать не торопясь

Тестовый кроссовер с полным приводом, 1,6-литровым бензиновым мотором на 121 л.с. и классическим 6-диапазонным автоматом – это, разумеется, не самолет, на разгон до 100 км/ч уходит почти 13 с. Но, во-первых, не всем девушкам требуется безумная динамика, во-вторых, с таким «корейцем» просто нужно договориться. Инструментарий для активной езды сосредоточен в рычаге автомата (качнешь влево – активируется спортрежим коробки) и на консоли в виде поворотной шайбы. Последней удобно тасовать режимы Normal, Eco и Sport. При этом меняется не только приемистость машины, но и усилие на руле. В Normal и Eco баранка очень легкая, парковаться одно удовольствие. Ну а Sport хорош, к примеру, на скоростном шоссе.

Подвеска лихо отсекает основную часть дорожного брака, пасуя лишь перед крупными ямами и стыками мостов. Шум мотора прорывается в салон, только когда от души жмешь на газ, да и умеренный шорох шин не напрягает. Наконец, легкое бездорожье этому горожанину вполне по силам, на что, собственно, намекают клиренс (185 мм) и клавиши блокировки межосевой муфты и помощи при спуске. Лично мне такого арсенала для выезда на дачные грунтовки вполне хватило.

За версию с автоматом, полным приводом и начальным мотором просят 1 489 900 рублей, и это отличный вариант, чтобы ездить в офис и на дачу. Но, как вы понимаете, нет предела совершенству. Предлагают, к примеру, и топовый Seltos за 2 204 900 рублей с более серьезным мотором (177 л.с.), скорострельным преселективным роботом и комплексом систем безопасности Drive Wise (адаптивный «круиз», системы предотвращения столкновений, контроля рядности и мертвых зон), люком с электроприводом, проек­ционным дисплеем и много чем еще. Однако для реальной жизни девушкам вполне подойдет кроссовер, как тот, что побывал у меня на тесте. На мой взгляд, это отличный вариант на каждый день.