Корейский городской кроссовер продемонстрировал, что может устроить девушкам «cладкую жизнь», оставаясь в массовом сегменте
Перед знакомством с Kia Seltos я выяснила, что художественную часть проекта курировал шеф-дизайнер марки Люк Донкервольке, за плечами которого работа как над элитарными Lamborghini Murcielago и Bentley Flying Spur, так и над «народными» Skoda Fabia и Octavia первых поколений. Что тут удивляться, что «кореец» вышел, с одной стороны, пижонским, а с другой – адаптированным к запросам клиентов из среднего класса (таких, как я). Хотя меня традиционно интересовало прежде всего то, что этот кроссовер может предложить женщинам. Оказалось, немало.
Для меня важно, что Seltos – не из череды пресных, обезличенных моделей. Тут как с дизайнерской обувью, которую сразу отличишь от ширпотреба. Решетка радиатора с тиснением «под бриллианты», необычная архитектура рейлингов на крыше (их задняя часть выполнена «парящей») и замысловатое «Лего» из элементов оптики поднимают настроение.
Бок о бок со стилем идет удобство. К примеру, в передних дверных ручках я обнаружила клавиши бесключевого доступа, значит, не нужно вынимать ключ из сумочки. Дверные проемы широкие, а пятая – багажная – хоть и без электропривода, зато почти невесомая, как раз для хрупких особ. Немного расстроило, правда, что двери не прикрывают пороги. Но я проверила – юбку при высадке и посадке не испачкаешь, порожки-то компактные! А вот капот не на пневмоупорах, удерживается железным штырем. Будешь его выцарапывать, того и гляди угробишь маникюр. Хорошо хоть заливочная горловина для «омывайки» расположена удобно, близко к краю кузова.
Багажник под жесткой полкой – на 433 л. По мне, так вполне достаточно, причем пространство почти не отъедают внутренние выступы. Если же сложить диван, получим идеально ровный пол. Грузили с мужем велосипеды – было сподручно!
Салон подкупил вниманием к мелочам. Так, корпуса динамиков будто свернуты из стали в технике оригами, а качество музыки от Bose вполне соответствует броскому дизайну! Кстати пришлись и подсвечиваемые макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках, крючочки для верхней одежды на заднем потолочном поручне и мягкая обшивка подлокотников.
Кресла тестовой машины обшиты кожзамом по флангам и симпатичной износостойкой тканью по центру – практично и отлично смотрится. Места сзади для этого класса немало, а жесткий пластик с тыла передних кресел легко помыть, если его заляпают обувью детишки. Еще здорово, что в дальних поездках можно отрегулировать наклон спинки дивана, а холодам противостоят подогревы всего и вся: помимо второго ряда теплыми могут стать передние сиденья, руль, лобовое стекло и внешние зеркала.
Гаджетоманки влюбятся в Seltos бесповоротно как минимум за 10-дюймовый широкоформатный тачскрин медиасистемы. Поначалу кажется – дисплей как дисплей, пусть и с хорошей графикой и достойным быстродействием. Однако углубилась в меню и обнаружила, что в навигатор «зашиты» координаты сервисных станций Kia, кафе, ресторанов, банков, гостиниц. Всего пара нажатий, и система проложила курс до нужной точки – удобно! Разумеется, передовая электроника моментально отзеркалит ваш смартфон и подключит к Интернету через Wi-Fi. Под консолью нащупала полку беспроводной зарядки, а разъемы USB предусмотрены как спереди, так и сзади, хватит всем членам семьи.
Тестовый кроссовер с полным приводом, 1,6-литровым бензиновым мотором на 121 л.с. и классическим 6-диапазонным автоматом – это, разумеется, не самолет, на разгон до 100 км/ч уходит почти 13 с. Но, во-первых, не всем девушкам требуется безумная динамика, во-вторых, с таким «корейцем» просто нужно договориться. Инструментарий для активной езды сосредоточен в рычаге автомата (качнешь влево – активируется спортрежим коробки) и на консоли в виде поворотной шайбы. Последней удобно тасовать режимы Normal, Eco и Sport. При этом меняется не только приемистость машины, но и усилие на руле. В Normal и Eco баранка очень легкая, парковаться одно удовольствие. Ну а Sport хорош, к примеру, на скоростном шоссе.
Подвеска лихо отсекает основную часть дорожного брака, пасуя лишь перед крупными ямами и стыками мостов. Шум мотора прорывается в салон, только когда от души жмешь на газ, да и умеренный шорох шин не напрягает. Наконец, легкое бездорожье этому горожанину вполне по силам, на что, собственно, намекают клиренс (185 мм) и клавиши блокировки межосевой муфты и помощи при спуске. Лично мне такого арсенала для выезда на дачные грунтовки вполне хватило.
За версию с автоматом, полным приводом и начальным мотором просят 1 489 900 рублей, и это отличный вариант, чтобы ездить в офис и на дачу. Но, как вы понимаете, нет предела совершенству. Предлагают, к примеру, и топовый Seltos за 2 204 900 рублей с более серьезным мотором (177 л.с.), скорострельным преселективным роботом и комплексом систем безопасности Drive Wise (адаптивный «круиз», системы предотвращения столкновений, контроля рядности и мертвых зон), люком с электроприводом, проекционным дисплеем и много чем еще. Однако для реальной жизни девушкам вполне подойдет кроссовер, как тот, что побывал у меня на тесте. На мой взгляд, это отличный вариант на каждый день.
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