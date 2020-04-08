Новый корейский кроссовер нацелен «съесть» не только конкурентов, но и своих «родственников»

Когда одна модель в пределах автомобильного концерна отбирает покупателей у другой модели, это называют внутренним каннибализмом. Так вот, KIA Seltos – «каннибал» очень кровожадный и страшно голодный, того и гляди, полетят клочки по закоулочкам. Он будет «есть», а «ягнята» и пикнуть не осмелятся…

Встречаем по одежке

Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: первой жертвой KIA Seltos станет бестселлер Hyundai Creta. Ведь KIA и Hyundai входят в один концерн и многие их модели делят друг с другом платформу. Так, общее шасси имеют Hyundai Solaris и KIA Rio, а также Hyundai Sonata и KIA Optima. Вот только Seltos платформу с Creta не делит, потому что Creta в России производится на старом шасси, а Seltos – на новом.

Конечно, Creta потом тоже должна получить новую «тележку», но когда это случится, еще неизвестно. И, пока этого не произошло, у Hyundai в сегменте компактных SUV шансов почти нет. Кроме того, в KIA замахнулись сразу на три модели от Renault: Duster, Kaptur и даже на более высокую по классу Arkana. Также, по словам представителей бренда, они рассчитывают отхватить кусок рынка у Nissan Qashqai и новейшего Skoda Karoq. Однако за счет чего Seltos собирается устроить «кровавую баню» сразу в двух классах кроссоверов – В и С?

Пожалуй, начну с дизайна. Современная тенденция такова, что покупатель выбирает автомобиль в первую очередь за яркую и привлекательную внешность. А если еще и другие качества на высоте, то, считай, перед нами новый бестселлер. Что касается дизайна, то в случае с KIA Seltos создатели попали, как говорится, в яблочко. Довольно длинный для компактного кроссовера капот обеспечивает отличные пропорции, а внимание к деталям (вроде необычных фар с высокими «бровями» дневного света и оригинальной задней стойки) вызывает ощущение более дорогого продукта, чем есть на самом деле. Здорово набивают цену и яркие цвета кузова, среди которых доступны двухцветные варианты.

Кстати, имя Seltos новинка получила в честь древнегреческого воина Кельта (Celtus) – сына Геракла, которому было завещано стать царем, если тот сможет выстрелить из боевого лука отца. Кельт, конечно же, справился и со временем стал прародителем кельтского народа. Правда, первую букву в названии модели сменили на S, чтобы подчеркнуть спортивный (sportiness) и скоростной (speed) характер автомобиля. Так что вместо Кельта получился Сельт, но, видимо, корейцы посчитали это мелочью.

Качество и простор

Следующее конкурентное преимущество новинки – практичность и простор. Будучи всего на 10 см длиннее Hyundai Creta, кроссовер от KIA обладает значительно более просторным салоном, который придется впору и автомобилю классом выше. Ну а в своем В-сегменте Seltos и вовсе рекордсмен по объему внутреннего пространства. Так, когда я при росте 180 см разместился за отрегулированным под себя передним креслом, перед коленями остался зазор порядка 10 см. Причем, даже если переднее сиденье опущено «в пол», ступни размещаются под ним спокойно. Достаточно места и над головой. Кроме того, имеется регулируемый наклон спинок. В продвинутых комплектациях значатся центральный подлокотник и подогрев дивана. Имеются здесь и дефлекторы климатической системы, расположенные между передними сиденьями.

А как вам вентиляция передних кресел? Да, она предлагается лишь в самой дорогой комплектации Premium, но в этом классе такой опции пока нет больше ни у кого. Есть в этой версии у водительского кресла и электропривод, и поясничный подпор, а само сиденье обладает анатомичным профилем и хорошо распределяет нагрузки. Интересно, что электропривод может быть и у переднего пассажирского кресла, включая настройку по высоте, что тоже редкость для этого класса.

Но еще больше впечатляет визуальное качество отделки: материалы в основном жесткие, но смотрятся отлично – та же Creta рядом не стояла! Собственно, как и вышеназванная троица Renault. На передней панели моего тестового экземпляра (в версии Premium) красуется самый крупный в классе сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма с великолепной графикой и интуитивно понятным меню. И на прикосновения он реагирует оперативно. У комплектаций попроще монитор 8-дюймовый, а у начальных – всего 3,8 дюйма, однако с такими познакомиться не удалось.

А когда наступает ночь, салон озаряется динамической подсветкой Sound Mood Lighting, расположенной в обшивке дверей и на передней панели. Можно выбрать из восьми цветов или шести тематических сценариев. Кроме того, свет пульсирует в такт музыкальным композициям. Меня лично «цветомузыка» в салоне не прикалывает, а вот режим без пульсации вполне себе ничего. С гаджетами «кореец» тоже дружит: здесь тебе и три USB-входа, и многоканальное соединение Bluetooth, и беспроводная зарядная панель. Причем смартфон в салоне не забудешь – машина предупредит.

Объем багажника – 468 л (если под полом «докатка») или 433 л, когда кроссовер оборудован полноценным запасным колесом. В обоих случаях для В-класса это круто. Вдобавок Seltos может похвастать очень низкой погрузочной высотой, составляющей всего 727 мм. Спинки задних сидений, конечно же, складываются для увеличения объема.

Комфорт – прежде всего

Для российского рынка зарезервированы три бензиновых силовых агрегата. Поначалу, с весны этого года, стали предлагать 2-литровый атмосферный мотор мощностью 149 л.с. и 1,6-литровый 177-сильный турбированный двигатель. К июню подос­пеет начальный «атмосферник» объемом 1,6 л, уже известный по нынешним моделям KIA.

В переднеприводных версиях он будет развивать 123 л.с., а в полноприводных – 121. С этим агрегатом сочетаются 6-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат».

Двигателю объемом 2 л полагается новый бесступенчатый вариатор с цепным приводом.

Привод передний либо полный. А с 1,6-литровым турбомотором сочетаются исключительно 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и четыре ведущих колеса. Пока я могу рассказать о том, как ведет себя 2-литровая полноприводная версия, так как других модификаций на тесте не было.

На холостых оборотах двигатель идеально плавен, а вариатор обеспечивает мягкий старт. Его цепной привод, кстати, применяется впервые среди компактных автомобилей вместо ремня у конкурентов. Цепь гораздо надежнее, но шумнее. Инженеры KIA, основательно поработав над ее конструкцией, добились шумовых показателей не хуже, чем с ременным приводом. Вообще, вариатор очень понравился адекватными реакциями на подачу топлива и достоверной имитацией переключения передач при активном педалировании. Мотор тоже оставил приятное впечатление ровной тягой и довольно тихой работой даже на высоких оборотах.

Подвеску Seltos специально готовили под российские условия эксплуатации. Для этого были заменены все амортизаторы, передние пружины и передний стабилизатор поперечной устойчивости. Целью было улучшение плавности хода без ущерба для управляемости. Если сравнивать опять же с Creta, то на относительно ровных дорогах Австрии, где проходил тест-драйв, Seltos едет гораздо мягче и тише, демонстрируя очень высокий уровень комфорта для своего класса. Но как будет на наших разбитых дорогах и шершавом асфальте, я пока сказать не готов.

Зато могу рассказать про управляемость. Курсовая устойчивость и поведение в поворотах приемлемые, не более того, это вам не Renault Arkana с ее точными реакциями. Но разве такие автомобили покупают для того, чтобы визжать резиной в поворотах? Нет, конечно, поэтому преобладание комфорта над управляемостью я всецело приветствую.

Осталось разобраться с ценами. Стартуют они с 1 099 900 рублей за переднеприводную 1,6-литровую версию с «механикой». Вариант с 2-литровым мотором стоит минимум 1 349 900 рублей, а модификация с турбомотором объемом 1,6 л обойдется покупателю не менее чем в 1 789 900 рублей. Если сравнить с Creta в похожей комплектации, то Seltos получается совсем немного дороже. То есть прибавка в цене гораздо меньше, чем прибавка в потребительских качествах. Что же касается внутреннего каннибализма, то представителей KIA этот вопрос вообще не волнует. Наоборот, говорят, внутренняя конкуренция способствует техническому прогрессу. Так что пускай себе «кушает» – на здоровье!

Технические характеристики KIA Seltos 2.0 CVT AWD Габариты, мм 4370х1800х1630 Колесная база, мм 2630 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 433 (468 c «докаткой») Снаряженная масса, кг 1450 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, см³ 1999 Макс. мощность, л.с./об/мин 149/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 180/4500 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,4 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 50

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.