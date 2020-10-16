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О Lada Largus Cross

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Lada Largus Cross Quest (2020) вид сбоку
По курсовой устойчивости, плавности хода и энергоемкости подвески Lada Largus Cross вне конкуренции в своем сегменте
Lada Largus Cross Quest (2020) салон
Lada Largus Cross Quest (2020) приборная панель
Аналоговая «приборка» простенькая, но хорошо читается
Lada Largus Cross Quest (2020) кресла
Кресла, знакомые по модели XRAY Cross, идут с комбинированной отделкой
Lada Largus Cross Quest (2020) клавиши подогрева
Клавиши трехступенчатого подогрева расположились в нише консоли
Lada Largus Cross Quest (2020) салон
Полка над вторым рядом удобна для хранения мелочевки
Lada Largus Cross Quest (2020) задний диван
Сиденья второго ряда складываются в пропорции 60:40
Lada Largus Cross Quest (2020) клавиши задних стеклоподъемников
Клавиши задних стеклоподъемников смонтированы за панелью ручника
Lada Largus Cross Quest (2020) багажное отделение
Штанга-разделитель в фирменном лотке – новое компоновочное решение
Lada Largus Cross Quest (2020) пороги
Пороги украшены накладками с названием модели
Lada Largus Cross Quest (2020) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada Largus Cross Quest 2020
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Lada Largus Cross Quest 2020

Новая модификация вазовского высокого универсала намекнула на то, какие метаморфозы произойдут с моделью уже в ближайшие месяцы

Тест-драйв «тольяттинца» в новой комплектации Quest и в самом деле начался буквально с... квеста. На парковке пресс-парка в багажнике универсала обнаружился странный предмет, заставивший меня поломать голову на тему его назначения. Это был плоский и длинный брусок, похожий на метровый уровень для строительных работ, но с резиновой окантовкой в торцах и без измерительных глазков. У меня даже мелькнула мысль, что железяку просто кто-то позабыл в багажнике. Но откуда тогда наклейка с надписью от руки «Lada Largus, 5 мест»? Хотите узнать, разгадал ли я эту загадку? Тогда чуть чуть терпения, сначала я расскажу, что за зверь оказался в наших редакционных силках.

Дело в деталях

Новая комплектация 5-местного универсала сумела заинтриговать. За основу здесь взят вседорожный вариант Cross, в наибольшей мере из всего семейства Largus похожий на кроссовер. «Высокие материи» (клиренс и высота кузова – 195 и 1682 мм соответственно) вкупе с черными рейлингами на крыше дополнены статусными новшествами – легкосплавными дисками с лазерной шлифовкой и 16-дюймовой резиной Continental, черными глянцевыми корпусами внешних зеркал и россыпью шильдиков Quest, как ни крути, задающих интригу. Словом, сложилось впечатление, что новая версия – это пробный камень перед грядущим масштабным рестайлингом модели. Ожидается, что обновленный Largus представят в самом начале 2021 года, причем не секрет, что машины примерят передок в фирменном Х-стиле и получат компоновочные решения от семейства Vesta и моделей Renault.

Салон «квестового» Largus Cross – тоже своего рода прелюдия к масштабной модернизации модели. Основной эффект новизны создают передние кресла с комбинированной обивкой (ткань и экокожа), позаимствованные у кроссовера XRAY Cross. Сидеть стало ожидаемо комфортнее – мощнее боковая поддержка, шире и длиннее подушка, удобнее настройки (в том числе и по высоте). Еще один подарок – трехступенчатый подогрев «сидушек». Жаль, конечно, что блок расположился в труднодоступной зоне – в нише под центральной консолью. Но раньше водителю и переднему пассажиру приходилось и вовсе нащупывать кнопки, елозя пальцами по торцу подушек, да и подогрев был лишь однозонным: включил – выключил.

Эргономика водительской зоны уже «немолодой» модели (ведет историю с 2006-го) по сегодняшним меркам не оптимальна, несмотря на регулярный «косметический ремонт» салона. Больше всего не хватает настройки баранки по вылету (есть только по наклону), сигнала клаксона в ступице руля (кнопка сигнала в торце левого подрулевого переключателя – наследство от «дедушки» Dacia Logan MCV) и кнопок электростеклоподъемников на панелях дверей. С другой стороны, Largus Cross подкупает лаконичностью компоновки и легкостью в уходе за салоном. К примеру, грубоватый отделочный пластик легко мыть, точно как в коммерческих фургонах.

Второй ряд оставили без изменений – подогрева, как и прежде, не предусмотрено, дополнительные два кресла «галерки» сохранились в списке опций. Запаска также крепится под задним свесом. Задние дверцы – распашные, с большими стеклами, так что это не пяти-, а «шестидверка».
Что же касается багажника, то здесь приветствуем смелый полет компоновочной мысли! Речь о глубоком прорезиненном лотке с «зубастыми» прорезями в стенках. Смотрели мы с фотографом, смотрели на этот новый опциональный атрибут, и тут нас осенило: так ведь та самая загадочная метровая штанга – от этого загончика! Так оно и оказалось. Переставляя брусок в пазах лотка, варьируем пространство. Тем же «метром» прижимаем пакеты из супермаркета или, скажем, канистры с водой, и они по отсеку не болтаются. Вот так «багажный квест» от Largus Quest мы и разгадали.

Точечный «улучшайзинг»

Пресс-релиз рапортует о серьезном прогрессе в шумоизоляции автомобиля-загадки. А именно – в вибродемпфирующие «накидки» укрыли панели пола, потолка и дверей, моторный щит и колесные арки. Разумеется, первым делом проверяю результаты такой комплексной обертки. Выезжаю на МКАД, разгоняюсь до 110 км/ч и напрягаю слух – сомнений нет, машина стала куда тише, причем вклад в звуковой комфорт явно вносят и новые шины Continental размерностью 205/55 R16. Теперь в салоне на высокой скорости не нужно повышать голос, чтобы докричаться до соседа.
Силовая связка семейства осталась без изменений. Если до осени 2017-го под капотом трудились моторы Renault, то ныне силовые агрегаты – сплошь вазовские: 1,6-литровый 87-сильный «восьмиклапанник» и 106-сильный «шестнадцатиклапанник». Последний безальтернативен для всех Largus Cross. Трансмиссия же во всех случаях – 5-ступенчатая «механика» Renault, адаптированная для работы в связке с отечественными двигателями.

Плюсы и минусы такой пары хорошо известны. Благодаря короткой первой передаче французской коробки немаленький универсал живо стартует, при последующем разгоне ставка сделана уже на эластичность – часто переключать скорости в городском трафике нет нужды, но и прыти при ускорении со средних скоростей универсал не демонстрирует. На трассе же сразу понимаешь, что не хватает прямой шестой передачи, отсюда и повышенный расход топлива, и все еще ощутимый моторный гул на скоростях выше 110 км/ч. Впрочем, на бензине (а все Largus дозволено «поить» топливом Аи-92) не разоришься. Фактический расход в смешанном цикле по итогам теста составил порядка 9 л/100 км.

Между тем мчать на такой Lada хочется в том числе и потому, что за счет солидной колесной базы (2905 мм) машина хорошо держит скоростную прямую, а тугой и «длинный» (3,2 оборота от упора до упора) руль отличается отменной информативностью. В настройках подвески явно учтен французский опыт: она уверенно отфильтровывает неровности разного калибра. Крены в поворотах при этом умеренны, да и на динамику замедления жаловаться не приходится – версиям с шильдиком Cross выделены усиленные тормозные механизмы.

Если съехать на проселок, универсал будет напористо продираться через «пересеченку» благодаря хорошей геометрической проходимости. Подвеска непробиваемая! На руку водителю даже отсутствие системы стабилизации – нечему «душить» двигатель при пробуксовках. На кочках, в колее, грунтовых подъемах и спусках защитит броня пластикового обвеса. Словом, жаловаться на ограничения, налагаемые моноприводом, на проселке вряд ли станешь. И все равно ловишь себя на мысли: сюда бы трансмиссию 4х4 от Duster!

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С другой стороны, будь такая опция, наш герой стоил бы совсем других денег. А так за автомобиль с зовущими к приключениям надписями дилеры попросят 841 900 рублей (5-местный кросс-универсал) и 864 900 рублей за модификацию с 7-местной компоновкой. Скажете, дороговато для отечественного «переднеприводника»? Не забывайте, что речь идет о щедро оснащенной версии – с ABS, легкосплавными колесными дисками, электроприводом боковых стекол и внешних зеркал, атермальным и тонированным остеклением, кондиционером, акустикой, фронтальными подушками безопасности, задним парктроником, системой Bluetooth и тем самым «умным» лотком, сподвигшим нас с фотографом на мозговой штурм.

А в списке прочих опций значатся еще фирменные фаркоп, крепление для перевозки велосипеда, аэродинамический бокс на крышу, видеорегистратор, встроенный в салонное зеркало, и многое другое. Как видим, вазовская «шестидверка» обросла техническими примочками, точно семья со стажем домашним скарбом. Дело за малым – дождаться еще более продвинутого рестайлингового универсала с X-образной физиономией. Думаю, Lada Largus Cross Quest проторит ему путь к успеху.

   

Технические характеристики Lada Largus Cross Quest 1.6 MT5 

Габариты, мм

4470х1756х1682

Колесная база, мм

2905

Дорожный просвет, мм

195

Объем багажника, л

560

Снаряженная масса, кг

1260

Диаметр разворота, м

11,25

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1596

Макс. мощность, л.с./об/мин

106/5800

Макс. момент, Нм/об/мин

148/4200

Привод

передний

Трансмиссия

5-ступенчатая механическая

Макс. скорость, км/ч

167

Время разгона 0–100 км/ч, с

14,2

Расход топлива (средний), л/100 км

7,4

Объем бака, л

50

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