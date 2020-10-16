Новая модификация вазовского высокого универсала намекнула на то, какие метаморфозы произойдут с моделью уже в ближайшие месяцы

Тест-драйв «тольяттинца» в новой комплектации Quest и в самом деле начался буквально с... квеста. На парковке пресс-парка в багажнике универсала обнаружился странный предмет, заставивший меня поломать голову на тему его назначения. Это был плоский и длинный брусок, похожий на метровый уровень для строительных работ, но с резиновой окантовкой в торцах и без измерительных глазков. У меня даже мелькнула мысль, что железяку просто кто-то позабыл в багажнике. Но откуда тогда наклейка с надписью от руки «Lada Largus, 5 мест»? Хотите узнать, разгадал ли я эту загадку? Тогда чуть чуть терпения, сначала я расскажу, что за зверь оказался в наших редакционных силках.

Дело в деталях

Новая комплектация 5-местного универсала сумела заинтриговать. За основу здесь взят вседорожный вариант Cross, в наибольшей мере из всего семейства Largus похожий на кроссовер. «Высокие материи» (клиренс и высота кузова – 195 и 1682 мм соответственно) вкупе с черными рейлингами на крыше дополнены статусными новшествами – легкосплавными дисками с лазерной шлифовкой и 16-дюймовой резиной Continental, черными глянцевыми корпусами внешних зеркал и россыпью шильдиков Quest, как ни крути, задающих интригу. Словом, сложилось впечатление, что новая версия – это пробный камень перед грядущим масштабным рестайлингом модели. Ожидается, что обновленный Largus представят в самом начале 2021 года, причем не секрет, что машины примерят передок в фирменном Х-стиле и получат компоновочные решения от семейства Vesta и моделей Renault.

Салон «квестового» Largus Cross – тоже своего рода прелюдия к масштабной модернизации модели. Основной эффект новизны создают передние кресла с комбинированной обивкой (ткань и экокожа), позаимствованные у кроссовера XRAY Cross. Сидеть стало ожидаемо комфортнее – мощнее боковая поддержка, шире и длиннее подушка, удобнее настройки (в том числе и по высоте). Еще один подарок – трехступенчатый подогрев «сидушек». Жаль, конечно, что блок расположился в труднодоступной зоне – в нише под центральной консолью. Но раньше водителю и переднему пассажиру приходилось и вовсе нащупывать кнопки, елозя пальцами по торцу подушек, да и подогрев был лишь однозонным: включил – выключил.

Эргономика водительской зоны уже «немолодой» модели (ведет историю с 2006-го) по сегодняшним меркам не оптимальна, несмотря на регулярный «косметический ремонт» салона. Больше всего не хватает настройки баранки по вылету (есть только по наклону), сигнала клаксона в ступице руля (кнопка сигнала в торце левого подрулевого переключателя – наследство от «дедушки» Dacia Logan MCV) и кнопок электростеклоподъемников на панелях дверей. С другой стороны, Largus Cross подкупает лаконичностью компоновки и легкостью в уходе за салоном. К примеру, грубоватый отделочный пластик легко мыть, точно как в коммерческих фургонах.

Второй ряд оставили без изменений – подогрева, как и прежде, не предусмотрено, дополнительные два кресла «галерки» сохранились в списке опций. Запаска также крепится под задним свесом. Задние дверцы – распашные, с большими стеклами, так что это не пяти-, а «шестидверка».

Что же касается багажника, то здесь приветствуем смелый полет компоновочной мысли! Речь о глубоком прорезиненном лотке с «зубастыми» прорезями в стенках. Смотрели мы с фотографом, смотрели на этот новый опциональный атрибут, и тут нас осенило: так ведь та самая загадочная метровая штанга – от этого загончика! Так оно и оказалось. Переставляя брусок в пазах лотка, варьируем пространство. Тем же «метром» прижимаем пакеты из супермаркета или, скажем, канистры с водой, и они по отсеку не болтаются. Вот так «багажный квест» от Largus Quest мы и разгадали.

Точечный «улучшайзинг»

Пресс-релиз рапортует о серьезном прогрессе в шумоизоляции автомобиля-загадки. А именно – в вибродемпфирующие «накидки» укрыли панели пола, потолка и дверей, моторный щит и колесные арки. Разумеется, первым делом проверяю результаты такой комплексной обертки. Выезжаю на МКАД, разгоняюсь до 110 км/ч и напрягаю слух – сомнений нет, машина стала куда тише, причем вклад в звуковой комфорт явно вносят и новые шины Continental размерностью 205/55 R16. Теперь в салоне на высокой скорости не нужно повышать голос, чтобы докричаться до соседа.

Силовая связка семейства осталась без изменений. Если до осени 2017-го под капотом трудились моторы Renault, то ныне силовые агрегаты – сплошь вазовские: 1,6-литровый 87-сильный «восьмиклапанник» и 106-сильный «шестнадцатиклапанник». Последний безальтернативен для всех Largus Cross. Трансмиссия же во всех случаях – 5-ступенчатая «механика» Renault, адаптированная для работы в связке с отечественными двигателями.

Плюсы и минусы такой пары хорошо известны. Благодаря короткой первой передаче французской коробки немаленький универсал живо стартует, при последующем разгоне ставка сделана уже на эластичность – часто переключать скорости в городском трафике нет нужды, но и прыти при ускорении со средних скоростей универсал не демонстрирует. На трассе же сразу понимаешь, что не хватает прямой шестой передачи, отсюда и повышенный расход топлива, и все еще ощутимый моторный гул на скоростях выше 110 км/ч. Впрочем, на бензине (а все Largus дозволено «поить» топливом Аи-92) не разоришься. Фактический расход в смешанном цикле по итогам теста составил порядка 9 л/100 км.

Между тем мчать на такой Lada хочется в том числе и потому, что за счет солидной колесной базы (2905 мм) машина хорошо держит скоростную прямую, а тугой и «длинный» (3,2 оборота от упора до упора) руль отличается отменной информативностью. В настройках подвески явно учтен французский опыт: она уверенно отфильтровывает неровности разного калибра. Крены в поворотах при этом умеренны, да и на динамику замедления жаловаться не приходится – версиям с шильдиком Cross выделены усиленные тормозные механизмы.

Если съехать на проселок, универсал будет напористо продираться через «пересеченку» благодаря хорошей геометрической проходимости. Подвеска непробиваемая! На руку водителю даже отсутствие системы стабилизации – нечему «душить» двигатель при пробуксовках. На кочках, в колее, грунтовых подъемах и спусках защитит броня пластикового обвеса. Словом, жаловаться на ограничения, налагаемые моноприводом, на проселке вряд ли станешь. И все равно ловишь себя на мысли: сюда бы трансмиссию 4х4 от Duster!

С другой стороны, будь такая опция, наш герой стоил бы совсем других денег. А так за автомобиль с зовущими к приключениям надписями дилеры попросят 841 900 рублей (5-местный кросс-универсал) и 864 900 рублей за модификацию с 7-местной компоновкой. Скажете, дороговато для отечественного «переднеприводника»? Не забывайте, что речь идет о щедро оснащенной версии – с ABS, легкосплавными колесными дисками, электроприводом боковых стекол и внешних зеркал, атермальным и тонированным остеклением, кондиционером, акустикой, фронтальными подушками безопасности, задним парктроником, системой Bluetooth и тем самым «умным» лотком, сподвигшим нас с фотографом на мозговой штурм.

А в списке прочих опций значатся еще фирменные фаркоп, крепление для перевозки велосипеда, аэродинамический бокс на крышу, видеорегистратор, встроенный в салонное зеркало, и многое другое. Как видим, вазовская «шестидверка» обросла техническими примочками, точно семья со стажем домашним скарбом. Дело за малым – дождаться еще более продвинутого рестайлингового универсала с X-образной физиономией. Думаю, Lada Largus Cross Quest проторит ему путь к успеху.

Технические характеристики Lada Largus Cross Quest 1.6 MT5 Габариты, мм 4470х1756х1682 Колесная база, мм 2905 Дорожный просвет, мм 195 Объем багажника, л 560 Снаряженная масса, кг 1260 Диаметр разворота, м 11,25 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1596 Макс. мощность, л.с./об/мин 106/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 148/4200 Привод передний Трансмиссия 5-ступенчатая механическая Макс. скорость, км/ч 167 Время разгона 0–100 км/ч, с 14,2 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 50