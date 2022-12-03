Lada Largus Cross

С прекращением сотрудничества с Renault российский АвоВАЗ оказался в непростой ситуации. Ведь ряд его моделей был спроектирован на «реновской» платформе, и как было продолжать их производство в отсутствие комплектующих? В итоге — как я думаю — непростых обсуждений конвейер покинул кроссовер Xray. Встал вопрос и о продолжении производства «Ларгуса», но, к счастью, он был снят

Выпускать или не выпускать «Ларгус» — такого вопроса не должно было даже возникнуть. Бестселлер просто обязан был сохраниться на конвейере. «Ларгус» стал поистине народной моделью, и продолжить его производство следовало бы просто любой ценой. Максимально «импортозаместить» комплектующие, может быть, в чём-то удешевить — но производство сохранить.

Подсмотрели у «каблучков»

Название «Ларгус», вероятнее всего, произведено от английского слова large — большой. Действительно, десять лет назад первым был представлен коммерческий универсал, с двухместным «передком» и цельнометаллическим кузовом объёмом аж в три «куба». Пассажирская же версия гораздо больше заслуживала бы наименования «Оптимум», поскольку автомобиль получился предельно, ну просто супер-универсальным. За что его тут же и полюбили. Такого вместительного универсала у нас ещё не было. Багажник пятиместной версии просто огромен, а в семиместной — дополнительный ряд сидений, вполне подходящих для посадки двоих взрослых людей. Да и позади третьего ряда есть немного полезного места. К тому же этот ряд легко демонтировать и извлечь из салона. И механизмы крепления у него доступны, удобны и логичны, и сам ряд не особенно тяжёл, взрослому мужчине вполне по «плечу».

Асимметричные задние дверцы способны распахнуться на 180 градусов, достаточно освободить пару хорошо видимых фиксаторов. А устанавливать их обратно вообще не требуется, всё происходит автоматически. Точно так же, как у профессиональных коммерческих «каблучков».

Второй ряд сидений просто так из салона не извлечь, однако его можно сложить «книжкой», максимально освободив место для багажа. Обратите внимание на простые и удобные фиксаторы частей спинки дивана второго ряда, служащие одновременно и рычажками для разблокировки и складывания спинок. «Книжный» вариант трансформации дивана во время предыдущего теста «Ларгуса» вызвал у меня лёгкое недоумение. Тогда, как мне показалось, «книжка» упёрлась в выступ на задней части центрального бокса-подлокотника, и установить сложенное сиденье максимально вертикально и близко к спинкам передних кресел мне не удалось. Теперь же, сколько я ни всматривался в детали, изменений не заметил, однако «книжка» сложилась и «приложилась» к назначенному месту, с лёгким нажимом, но всё-таки полностью.

А ведь не самое удачное сложение дивана второго ряда фактически было единственной претензией, которая появилась у меня в ходе предыдущего теста. Фактически — единственной. У других людей претензии есть. «Ларгусом» недовольны за слишком «плоские» сиденья, особенно передние. Ну, собственно, они мне хорошо знакомы по «Иксрею», которым владею пять лет. Дополнительные валики боковой поддержки предоставлены мне опциональным чехлом, а слишком отдалённый от затылка подголовник удалось приблизить с помощью небольшой подушечки. Также в своей машине мне пришлось установить центральный бокс-подлокотник от сторонней фирмы, а в «Ларгусе» этот элемент есть с конвейера. Прочный и устойчивый (в отличие от моего). И с тыльной стороны у него — дополнительные разъёмы USB для зарядки гаджетов и кнопки включения подогрева крайних мест заднего дивана.

От ушедшего «Иксрея Кросс» «Ларгус Кросс» получил панель приборов. Честно говоря, выглядит она и грубовато, и одновременно как-то игрушечно. Вспоминаю приборы некоторых иномарок: говоря о них, просто-таки невольно, автоматически проводил сравнение со швейцарскими часами. А здесь… Сравните скорость на спидометре и, например, на смартфоне — и поразитесь точности (вернее, неточности) вазовского прибора. Да что там смартфон! Задайте скорость, используя круиз-контроль, и оцените расхождение её значения с положением стрелки спидометра. Такая погрешность кажется недопустимой.

Заявленный для 1,6-литрового 16-клапанного «Ларгуса Кросс» средний расход топлива представляется мне немного завышенным. Впрочем, тест автомобиля в моём случае проходил в основном на загородных трассах, где универсал демонстрировал 7,8-литровый «аппетит» — в общем, такой же, какой показывает и мой личный «Иксрей». В среднем же за тест автомобиль потреблял восемь с небольшим литров бензина на сотню, при том, что чисто городской режим, с пробками, повышал расход до 11 л.

Чёрный фон дисплея бортового компьютера стоит похвалить, индикация очень чёткая. Но показатели по-прежнему выводятся на экранчик лишь по одному, это неудобно. Вообще, удивительно, как долго идут до конвейера перспективные разработки. Уже года три, если не больше, встречаю в Интернете описание новой вазовской комбинации приборов, да не одной — нескольких! И все варианты её по-прежнему штучные. Купить их можно, но выйдет очень дорого. Массовое производство новой комбинации сделало бы её дешевле, но… путь к конвейеру продолжается, и финала ему пока не видно.

Передняя панель-торпедо от первого «Дастера» тоже не украшает «Ларгус». Кроссоверу в чём-то даже идут эти грубоватые детали, а универсальному автомобилю — по-моему, нет. Ему бы что-то более усреднённое, но не менее богатое в плане полочек, боксиков, ёмкостей для мелочей. Если уж заимствовать «передок», то опять же надо было взять за образец коммерческие «каблучки». И, конечно же, изменить старый «дастеровский» блок управления отопителем, признанный крайне неудобным с самого начала производства кроссовера.

У «каблучков» есть деталь, которая мне всегда нравится: это так называемая полка для документов над ветровым стеклом. Удобная вещь! В «Ларгусе» такую не установишь, впереди салон низковат, и водитель неминуемо будет стукаться об эту полку лбом. Но она в салоне есть — только сзади, с доступом со второго ряда кресел. Отличное решение. К сожалению, реализовано оно немного кустарно, один из фиксаторов слишком «свободен», и полка в тестовом автомобиле слегка болтается и немного постукивает при движении.

Плоская подушка заднего дивана удобна для размещения трёх человек. Третий ряд, конечно, для двоих, и этим двоим здесь удобно. В подлокотниках — подстаканники. А окна, расположенные на уровне этого ряда, можно приоткрывать для проветривания. Понравились простые, но надёжные фиксаторы этих окон. Для пользования ими не обязательно пролезать на третий ряд. Забыли закрыть окна — откройте задние дверцы и легко дотянетесь до защёлок.

Восемь или шестнадцать клапанов? Разница есть

В плане двигателей «Ларгус» давно и прочно «импортозамещён». Весной на тесте motorpage побывала коммерческая версия с 90-сильным восьмиклапанным мотором, по сути, прямым потомком тех двигателей, которые появились одновременно с переднеприводными вазовскими моделями в далёких 70-х годах прошлого века. Тогда эти моторы, правда, были «слабее», под 70 или чуть больше «лошадок». Сейчас и 90 сил выглядят далеко не атлетическими, и, конечно, для пассажирского «Ларгуса», загруженного семью седоками, их будет маловато. А 106 сил? Разница, вроде, не велика, но, по сути, два мотора одного рабочего объёма (1,6 л), только с восемью или шестнадцатью клапанами имеют очень разные характеры. Второй мотор явно резвее и «мускулистее». На «нулёвом», то есть, совсем новом автомобиле в это поверить трудно, но со временем двигатель очень заметно «раскатывается». И постепенно о его паспортной характеристике начинаешь забывать.

На своём «Иксрее» с таким мотором я об этом давно и забыл. Может быть, сравнивать «Ларгус» и Xray впрямую не стоит, немного разные у них весовые категории. Однако мой «Иксрей» нередко возит грузы, сопоставимые с хорошим «набором» пассажиров, то есть, 300-400 кг. Немало, правда? Да, разгон автомобиля ухудшается, тормозная динамика тоже, однако в целом тяга мотора вполне соответствует такой нагрузке. На трассе приходится себя ограничивать, придерживаясь скорости хотя бы 120 км/ч.

«Паргус» с этой скоростью идёт по трассе более стабильно, чем Xray. Неудивительно: у него больше колёсная база, да и сам он длиннее. По ощущениям водителя, он похож на микроавтобус, особенно версия Cross с чуть более высокой посадкой. Эта самая посадка, то есть, повышенный клиренс на ходовых качествах модели особенно не сказывается. Подвеска плотная, может показаться жёсткой, но это не так. Бывает жёстче, «Ларгус» в этом плане далеко не на первом месте.

В рулевом приводе применён гидроусилитель, простая, десятилетиями отработанная конструкция. Руль, тем не менее, не облегчён до предела, внятное усилие на нём сохраняется, как это происходит и на «Дастере». Определённой точностью руль наделён, и это приятно.

Обзорность отличная. После обновления «Ларгус» приобрёл более «обширные» зеркала со встроенными повторителями сигналов поворота. Электропривод зеркал также в наличии. И кондиционер. В не очень жаркие дни без него вполне можно обойтись — открыть окна на уровне третьего ряда сидений. Это добавит шума на скорости, а по окончании поездки не забудьте эти окна закрыть. Хотя, если салон и вещи в нём защищать не обязательно, не закрывайте окна, пусть салон проветривается.

Коробка передач у тестовой версии «Ларгуса» — пятиступенчатая «механика». Честно говоря, сказать о ней особенно нечего, отработала штатно. Точно так же, как на моём «Иксрее» в течение уже 90 тысяч километров пробега. Ни малейших признаков какой-либо «усталости», как, впрочем, и у механизма сцепления. Оптимальный уровень оборотов для переключения вверх — 3000 об/мин. При неспешном движении можно крутить мотор лишь до 2000-2500 об/мин, при необходимости резкого разгона — до 4000 об/мин, а вот выше нет смысла. В любом случае переключения чёткие, работа сцепления тоже.

В моём случае автомобиль прилично загружен, но только в плане объёма поклажи, её масса для него сущие цветочки. Итак, я изымаю из салона третий ряд кресел, а у второго складываю меньшую часть. Здесь, от задних дверец до тыльных сторон передних кресел будут «простираться» удочки, спиннинги и неразборное байдарочное весло. На «сидячей» части дивана, на нескольких подстилках (чтобы не испачкать обивку) располагается собака. А на место третьего ряда буквально валом сваливаю всё то, что необходимо для уикенда на природе. Это надувная лодка, палатка и спальные принадлежности, сапоги, сумка с дополнительной одеждой для прохладного вечера, ещё одна сумка с бивачной посудой и продуктами для меня и собаки. Всё? Кажется, да. Согласитесь — немаленький набор. Однако он не занимает и половины пространства для багажа, которое готов предоставить «Ларгус».

Так что в такую поездку можно отправиться не только на пару с собакой, но в компании двух, трёх и даже четырёх человек, и для вещей каждого из пассажиров места хватит.

А вот если седоков будет семеро, то с размещением поклажи возникнут сложности. Позади третьего ряда место есть, но не для такого количества вещей. Собственно, это проблема фактически каждого семиместного автомобиля, больше места предлагают лишь модели большего масштаба, например, Skoda Kodiaq. Но сравните цену этого кроссовера с ценой «Ларгуса», и станет очевидно, в чью пользу сопоставление.

Вообще, я не очень-то понимаю семиместную компоновку многих моделей. Прежде всего — универсалов и кроссоверов. «Седьмые» места в них — что-то типа страпонтенов в правительственных лимузинах, то есть, какие-то места временного размещения. Да, в некоторых случаях на них могут разместиться и взрослые седоки, но всё равно эти места детские по размеру. Не полноценные, как остальные кресла. Пересидеть какое-то время, какой-то участок пути можно — но без особого комфорта. Да ещё с психологическим ощущением того, что ты сидишь на третьем ряду, а не на первом и даже не на втором.

Использовать семиместный автомобиль как пятиместный легко и просто. Можно даже не извлекать из салона третий ряд, и даже не складывать его. А вот обратный вариант невозможен: имея пятиместную версию «Ларгуса», семь человек вы не сможете взять на борт ну просто никак. Любая кустарная доработка автомобиля в этом плане будет противоречить Правилам дорожного движения.

В безвыходной ситуации это прокатит. Помню, как в юности мы всемером поместились в ГАЗ-69. Этот автомобиль, в принципе, рассчитан на такое количество пассажиров, и было бы вполне терпимо ехать, если бы всё пространство позади передних кресел не было занято нашим снаряжением: байдарками и рюкзаками. Так что мы с моим другом восемь километров сидели, как на жёрдочке, на ребре откидного заднего борта, наполовину свесившись наружу… А что было делать? Топать восемь километров пешком по ночному лесу со всем скарбом на плечах? Это, на минуточку, под три десятка килограммов.

В аналогичной ситуации «Ларгус» нам помочь бы не смог. Разместившись всемером в салоне, мы не смогли бы взять с собой в салон ни одного рюкзака. Хорошо, один бы впихнули. Ну, пусть даже два. Но их было пять, и каждый стоил места одного седока.

Для таких форсмажорных перевозок больше всего подошёл бы компактный грузовичок. Или минивэн. И всё же «Ларгус» с семью местами в салоне не только имеет полное право на существование, но просто обязан существовать. Кстати, он отлично соответствует одному из принципов, которым руководствуются многие наши покупатели машин. Спросите одного из них, зачем ему семь мест в салоне при отсутствии в семье большого количества детей — и получите ответ: «А чтоб было». Вот так — на всякий случай. Представится он или нет — неважно. За такие деньги семь мест, считайте, обходятся даром.

А за какие деньги? Сдавая тестовый автомобиль в пресс-парк, я поинтересовался стоимостью нового «Ларгуса» в салоне. Под два миллиона рублей — и это не шутка! Можно связать такую цену с кризисными явлениями в автопроме, с политической ситуацией, да хоть со схождением звёзд на небе, только главным фактором будет всё-таки конкуренция. Ведь за ту же сумму можно приобрести только весьма компактный китайский кроссовер, которому и во сне не приснятся семь мест в салоне. Он будет симпатичным, изящным, хорошо оснащённым («Ларгус» даже после десяти лет выпуска, даже после рестайлинга не получил ESC ни в одной из комплектаций), но далеко не таким вместительным, то есть, не будет столь же универсальным.

Именно поэтому «Ларгус» и должен сохраниться в линейке моделей, производимых АвтоВАЗом. Ценовые конкуренты у него есть, формальных — нет и не предвидится. Он единственный в своём роде и потому имеет право сохраниться в производстве в том виде, в каком существует сейчас. Без улучшений, без дооборудования, без изменения дизайна, который просится на пенсию даже на фоне других моделей того же АвтоВАЗа. «Ларгус» стал народным автомобилем и имеет право первенствовать в этом плане и дальше. Так что вопрос о сохранении его в производстве не должен даже возникать.

В заводской комплектации, без дилерских «накруток», Lada Largus Cross с 1,6-литровым 16-клапанным 106-сильным двигателем предлагается по ценам от 1 452 900 до 1 573 900 рублей. Варианты с 1,6-литровым восьмиклапанным 90-сильным мотором также упоминаются как выпускаемые, однако цены на них неизвестны. «Ларгус» с восьмиклапанным мотором по сравнению с 16-клапанным имеет меньшую максимальную скорость (160 против 165 км/ч), медленнее в разгоне до 100 км/ч (14 против 13,5 с), но экономичнее (7,5 л на 100 км против 9,0 л).

Технические характеристики Lada Largus Cross 1.6 5MT ГАБАРИТЫ, ММ 4470 х 1756 х 1682 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2905 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 135 / 2350 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2360 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1596 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 106 / 5600 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 148 / 4200 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 165 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 13,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,0 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50