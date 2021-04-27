После зимы хочется солнца, зелени и пения птиц. И пока в Москве еще сугробы, можно отправиться на Черноморское побережье, где весна уже в разгаре. А в качестве компаньона для такого путешествия отлично подойдет новый LADA Largus Cross – вместительный, практичный и щедрый на приятные сюрпризы

Наше знакомство с обновленным семейством LADA Largus приключилось в Анапе, на территории гольф-клуба «Раевский». Не скажу, что гольф – игра моей мечты, однако, когда представляется случай, не отказываюсь от возможности отработать с инструкторами движения и удары – вдруг нужно будет блеснуть мастерством в высшем обществе? Но не в этот раз. Новый Largus стоит того, чтобы провести с ним больше времени, тем более что это не один автомобиль, а три модификации, составляющие целое семейство: рабочий фургон, пассажирский универсал и топовая версия с приставкой Cross.

В первую очередь полностью изменился внешний вид. И прежде всего в глаза бросается новый дизайн трехсекционных передних огней и решетки радиатора, которая в зависимости от модификации имеет продольные ламели или сплюснутые «соты» с эффектом глянца. Выглядит отлично! Можно отметить и «переезд» указателей поворота с передних крыльев на корпуса зеркал заднего вида, которые обзавелись электроприводом, в то время как форсунки омывателя ветрового стекла «съехали» с капота на жабо. В общем, Largus действительно стал красивее, что важно, ведь эстетический аспект актуален и для таких практичных моделей.

LADA Largus входит в топ-10 самых востребованных автомобилей в России и третий по популярности среди моделей LADA. При этом его можно использовать не только как «рабочую лошадку», но и как семейную машину, – для выездов на пикник или путешествий подойдут «верхние» комплектации Largus или Largus Cross с третьим рядом сидений. Мы выбрали последнюю, поскольку маршрут по Черноморскому побережью предполагал и горные серпантины, и грунтовки, и сов­ременные федеральные трассы. Версия Cross по традиции получила пластиковый обвес по всему корпусу, а снизу – защитный кожух, что в сочетании с клиренсом, составляющим 195 мм, позволит преодолевать довольно серьезные препятствия.

Полная эклектика

Анапа в межсезонье – город не особо примечательный. Поэтому задерживаться там в планах не было. Единственное, что представляло интерес, – искусственное озеро Сукко, что в 20 км южнее. В 1930-е здесь в качестве эксперимента высадили болотные кипарисы вида Taxodium distichum родом из американской Луизианы. Деревья прижились и теперь круглый год создают один из самых необычных пейзажей Черноморского побережья.

По пути в Геленджик не миновать Новороссийска. Благодаря удачному географическому положению это один из самых крупных в России портов, а потому всегда становился объектом притязаний неприятеля во время военных конфликтов. Чем ближе к порту, тем больше железнодорожных путей пересекает улицы, из-за чего город часто стоит в пробках. Но рельсы подвеска LADA Largus Cross отрабатывает отлично. Она и на прежней версии была отменная – ямы и «лежачие полицейские» не представляли никаких проблем. Так что автомобиль по-прежнему «всеяден», а в результате внедрения других новаций ездовой комфорт ощутимо вырос.

Управляемость на горных дорогах на удивление хорошая. Largus Cross входит в повороты на умеренной скорости, при этом чувствуется запас надежности – тебя не болтает, как это часто бывает в автомобилях с высокой посадкой. Да и вообще, иные более дорогие иномарки при равных исходных данных имеют большую раскачку.

На прямой универсал демонстрирует отличную курсовую устойчивость, причем даже несмотря на сильный ветер, налетавший с гор во время путешествия. Механическая 5-ступенчатая трансмиссия работает четко, хотя постоянно переключать передачи на горной дороге было непривычно. Но тем, кто предпочитает именно управлять машиной, работа этой коробки станет как любимая песня.

Благодаря указу императора Александра II о заселении Черноморского побережья после Кавказской войны в этих краях обосновались кубанские казаки, а также греки, армяне, грузины, русские, немцы, молдаване, чехи и люди многих других национальностей. Этнический микс стал особенностью Краснодарского края, и куда бы вы ни направились, везде встретите смешение разных культур. Это отражает­ся и в местных достопримечательностях. Взять, к примеру, тематический «Старый парк» в Кабардинке, небольшом селе под Геленджиком. Тут вы увидите уменьшенные копии сооружений разных эпох из различных уголков света: Древний Египет соседствует с европейским Средневековьем и античностью, а синтоистские святилища – с древнеримским акведуком (к слову, действующим) и православным храмом.

«Старый парк» – частный проект, он начинался в 2000 году на 20 сотках, а сегодня занимает несколько гектаров. Можно подумать, что это еще один парк миниатюр, коих по миру множество. Но это не совсем так. Копии сооружений на территории кабардинского парка, конечно, уменьшены, но в них можно войти, а в некоторых даже устроены музеи и галереи современного искусства.

Над городом на склоне горы видна огромная надпись «Геленджик», вызываю­щая ассоциации с надписью Hollywood в Лос-Анджелесе. А на другой вершине установлен гигантский поклонный крест, к которому можно подняться по канатной дороге и полюбоваться захватывающей панорамой Геленджикской бухты. За видами, на вершину Маркхотского хребта, мы поднимаемся на Largus Cross. Поначалу груженый автомобиль идет в гору тяжеловато, но после достижения 3500 оборотов в минуту мотор оживает. В этом мы разобрались не сразу, но, как только приноровились ездить на высоких оборотах, впечатления от езды стали еще круче.

Для обновленного Largus Cross инженеры перенастроили коробку передач и внесли изменения в 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. Специальная конструкция рабочего блока снижает коэффициент трения поршней и исключает их контакт с клапанами в случае нештатной ситуации. Забегая вперед, отмечу, что в паре мотор и коробка зарекомендовали себя хорошо и во время езды в городе, и на трассе, и на горных серпантинах. Кстати, новому Largus от прежней версии достался и 90-сильный агрегат, но он был переработан инженерами, а потому теперь выдает больше ньютон-метров крутящего момента, что сказывается на динамике универсала.

Сверху город как на ладони: «руки» Геленджика (слева мыс Толстый и справа мыс Тонкий, соединенные 15-километровой набережной) словно обнимают овальную бухту. С мыса Толстый лучше всего любоваться закатами, там же сосредоточены самые дорогие отели и лучшие в Геленджике школы по обучению кайтсерфингу и виндсерфингу. Хотя жители города предпочитают отдыхать в горах, покоряя трекинговые маршруты. Тем более что направлений множество – водопады и дольмены в долине реки Жане, Пшадские, Гебиусские и Плесецкие водопады, крепость «Грозовые ворота», возведенная для съемок одноименного фильма (бонус – панорамные пейзажи Кавказского хребта). Аккурат под крепостью виднеется экопоселок Возрождение, где регулярно проходят локальные фестивали и художественные мастер-классы.

Начинаем погружение

Из Геленджика до Краснодара на машине можно добраться двумя маршрутами – через Новороссийск или через Горячий Ключ, один из старейших бальнеологических курортов в стране. Расстояние одинаковое, около 190 км. Учитывая, что часть пути проходила по горным трассам, поездка растянулась на три с лишним часа. За это время мы изучили изменения в салоне автомобиля.В новом Largus полностью новая приборная панель, расположение кнопок и рычагов управления намного эргономичнее, чем в предыдущей версии. Кнопки электропривода боковых стекол переехали на ручки дверей, кнопки подогрева сидений – на центральную консоль. Два передних кресла получили трехуровневый обогрев, этой функцией (пусть и одноуровневой) обзавелся и задний диван. Появился также обогрев руля. Он в комплектации Luxe Prestige обтянут натуральной кожей, а ручки дверей имитируют черный рояльный лак. Красиво, не поспоришь.

И в целом по салону проведена серьезная работа. Удобные дефлекторы обдува для всех седоков, вместительный перчаточный ящик, подстаканники, подлокотник на магнитном замке (прекрасно поддерживает руку), под ним – еще пространство для мелочевки. Над вторым рядом сохранилась удобная полка.

В столице Кубани наша цель – парк Галицкого, аналог столичного парка «Зарядье». Последний раз я был в Краснодаре в 2015-м, когда и парк, и находящийся по соседству стадион (домашняя арена футбольного клуба «Краснодар») только начинали строить, но уже на генеральном плане комплекс выглядел внушительно. Стадион и парк спроектировало немецкое архитектурное бюро GMP+ International по заказу владельца клуба «Краснодар» Сергея Галицкого. Чаще всего соседние со стадионами пространства просто закатывают в бетон, здесь же проект получился действительно уникальным.

В Краснодаре мы оказались поздним вечером. Заселяемся в отель Krasnodar Marriott, построенный по проекту британского архитектора Джона Сиферта. Эта 21-этажная башня впечатляет и снаружи, и внутри 70-метровым атриумом и четырьмя панорамными лифтами. За ужином в ресторане Pompano с панорамным видом на отходящий ко сну город делимся впечатлениями от поездки. Нашему верному помощнику LADA Largus Cross, намотавшему за два дня 500 км, конечно, уделяем особое внимание.

В ходе рестайлинга автомобиль получил 267 новых и модернизированных деталей, в том числе множество функций, прежде этой модели недоступных. Датчики дождя и света, мультимедийная система, совместимая со всеми популярными смартфонами, обогрев ветрового стекла и зеркал заднего вида, круиз-контроль, новая система освещения в салоне, разъемы USB для пассажиров, бортовой компьютер со счетчиком пробега, который подскажет, когда нужно отправить автомобиль на техобслуживание, – лишь малая часть внесенных в конструкцию новаций.

Серьезно улучшена и шумоизоляция, причем даже в начальных версиях. И чем выше комплектация, тем больше шумо­изоляционных материалов использовано в конструкции. В максимальном исполнении специальное приглушающее покрытие имеет 31 пластиковая деталь, а 25 контактных точек проклеено виброакустическим материалом. Все отметили новые кресла с удобной боковой поддержкой и более плотным материалом набивки – никуда не съезжаешь и не заваливаешься даже на извилистых дорогах. Отдельно пару слов скажу о дизайнерских штрихах – цветные вставки и контрастная прострочка кресел заметно освежают салон.

С утра пешком дошли до расположенного в двух кварталах от отеля граффити «Начинаем погружение» – главного объекта стрит-арта в Краснодаре. На гигантском полотне площадью 520 м² изображен лежащий под деревом парень с книгой, а странные сказочные существа вокруг него – герои книги, которых оживила фантазия молодого человека. Пока пытались сделать фотографии, чтобы вместилась вся композиция, на улицах появилось множество машин. Опасаясь застрять в пробках, мы решили ускориться, ведь на этот день, помимо парка Галицкого, был запланирован еще один интересный пункт.

У парка нет собственной парковки, оставить машину можно на стоянке стадиона (если не идет матч). И – вперед, открывать шедевры ландшафтного дизайна. Несмотря на будний день, площадка была почти заполнена, пришлось даже поискать мес­то. Кстати, капот Largus в ходе модернизации чуть удлинили и приподняли, так что теперь, сидя в салоне, можно видеть, где автомобиль «начинается». Это облегчает парковку и маневры в «стесненных» условиях, если ваша машина не оснащена парктрониками. Наш автомобиль в комплектации Luxe Prestige имеет не только парктроники, но и камеру заднего вида, пристроившуюся на задней двери рядом с ручкой.

Парк Галицкого действительно классный, сюда приходят отдохнуть и семьи с детьми, и пожилые люди, и любители активного отдыха, к чьим услугам скейт-парк и зоны, где можно погонять мяч. Особая гордость – более 2300 деревьев, высаженных таким образом, чтобы парк менял цвет в зависимости от сезона. Благодаря грамотной работе с рельефом это место фантастически выглядит и с воздуха, и с земли, гулять между холмов можно часами.

Еще один интересный архитектурный ансамбль, недавно появившийся в Краснодаре, – «Немецкая деревня» на северо-западной окраине. Авторы создали «город в городе», отказавшись от типичной многоэтажной застройки и выполнив весь комплекс в едином архитектурном стиле.

Эстетика и комфорт – этими факторами большинство из нас обычно руководствуются, совершая дорогостоящие приобретения, такие как квартира или машина. Порой автомобилисты, особенно те, кто помоложе, жертвуют комфортом ради внешности. Но в случае с новым LADA Largus Cross ничем жертвовать не придется. Это вместительный и практичный автомобиль, который даже в самой дорогой комплектации доступнее любых аналогов, при этом предлагает владельцам массу преимуществ. Тольяттинские инженеры учли (и устранили) большинство замечаний владельцев Largus. Ну а что касается стремления к совершенству, то, как известно, мы движемся к идеалу всю жизнь.

