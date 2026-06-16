LADA Niva Sport — автомобиль одновременно со спортивным характером, ярким имиджем и внедорожными талантами. «Автопанорама» с интересом познакомилась с ранее недоступным «заряженным» исполнением автолегенды и обнаружила в нем яркую харизму и много уникальных решений
Первая серийная «Нива», она же ВАЗ-2121, она же LADA Niva на экспортных рынках, сошла с конвейера Волжского автозавода в далеком 1977 году. Не секрет, что будущая автолегенда изначально разрабатывалась для жителей сельских районов. Отсюда — малая снаряженная масса (чтобы можно было вытолкать из грязи руками), несущий кузов (для снижения затрат) и постоянный полный привод с «понижайкой» для суровой пересеченки. Само собой, за почти пять десятков лет ВАЗ 2121, а затем ее преемник, LADA 4х4 многократно модернизировались. В 2009 м, 2014 м и 2016 году шасси серьезно перенастраивали для улучшения управляемости и комфорта. Создавались и спортивные спецверсии, однако все они являлись мелкосерийными. Заводской же крупносерийный вариант, нацеленный как на дороги общего пользования, так и на спортивные дисциплины, был впервые создан лишь в 2025 году. Именно такой автомобиль, разработанный подразделением «ЛАДА Спорт», (входит в структуру АВТОВАЗа), на базе LADA Niva Legend, оказался в наших руках.
Фактически перед нами — нишевое спортивное исполнение Niva Legend для энтузиастов. В сравнении с базовой трехдверкой новинка имеет порядка 140 конструктивных и внешних изменений. Верхушка айсберга — кастомизированный уже на заводе дизайн. Такие нововведения, как черные расширители колесных арок, усиленные рейлинги на крыше (выдерживают 50 кг), накладка воздухозаборника на капоте, дополнительные светодиодные фары дальнего света и 17 дюймовые колеса с пижонскими черными дисками, выглядят, что ни говори, эффектно и даже дерзко. Плюс к тому предусмотрены фирменные варианты окраски кузова — серо-голубой «Тайфун» и ярко-оранжевый «Табаско». Такие же нюансы, как черные ретро-ручки дверей, круглые фары и немыслимые для современных кроссоверов «рельсы» бамперов, усиливают винтажный дух и подчеркивают связь времен.
Технических новаций, впрочем, больше, чем стилевых, и многие из них тоже работают на сильный образ отечественного «джипика». Так, передняя и задняя колея «спортсмена» расширена на 30 и 39 мм соответственно. На модели установлены шины с необычайно большим для классической Niva посадочным диаметром в 17 дюймов и развитым протектором. Подвеска серьезно перекалибрована — усилен задний мост, добавлен стабилизатор поперечной устойчивости, установлены телескопические гидравлические газонаполненные амортизаторы и оригинальные цилиндрические пружины. Кроме того, дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм.
Поскольку же нагрузки на «спортсмена» предполагаются повышенные, 5 ступенчатая механика идет здесь с усиленными шестернями пятой передачи и другим картером сцепления. Плюс к тому раздаточная коробка имеет управление одним рычагом, как у Niva Travel. А еще «спортсмену» выделили дисковые тормоза «по кругу», в то время как на обычных Niva сзади используются барабанные механизмы.
Но, пожалуй, ключевое нововведение скрывается под капотом. Здесь установлен 1,6 литровый бензиновый 16 клапанный «атмосферник» (122 л.с.), знакомый по Granta Sport и Vesta Sportline. Существенно более производительный двигатель (+39 л.с. в сравнении с Niva Legend 1.7 MT) установили под капотом продольно. При этом для запаски, хранящейся у обычных Niva Legend под капотом, места уже не хватило. Ни под задний свес, ни в багажник на скромные 265 л она тоже не поместилась. Так что любителям автоспорта остается либо возить с собой ремкомплект, либо задействовать шины, не боящиеся проколов, либо возить запаску, к примеру, в багажнике, установленном на крыше.
Интерьер «легенды» остался харизматичным и ламповым — например, при взгляде на аналоговую приборку, крупные кнопки на центральной консоли и рулевое колесо винтажного дизайна ты радуешься возможности попутешествовать во времени. Однако хватает и нововведений. Модные ковшеобразные кресла, стильная красная прострочка по всему салону и два селектора трансмиссии вместо трех у обычных Niva Legend привносят интригу. Когда же ты узнаешь, что обшитое экокожей рулевое колесо для этой модификации сместили на три сантиметра в сторону водителя и добавили регулировку колонки по наклону, то понимаешь, что над эргономикой здесь работали очень и очень серьезно.
В то же время задаешься в общем-то риторическими вопросами — почему не использовали оснащенный эйрбегом и регулирующийся в двух плоскостях мультируль от Granta? Почему нет ESP, даже простенькой мультимедиа и подушек безопасности, кроме фронтальной боковой, завязанной на работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС»? Ответ на все эти вопросы, впрочем, очевиден — в «легенду» изначально было заложено спартанское наполнение, как и конструктивные ограничения. Например, медиацентр в салон так просто не воткнешь — совсем близко селектор трансмиссии.
Как бы то ни было, сегодня некогда сугубо утилитарный вездеход осваивает амплуа «фанкара» — машины с культовым статусом и потенциалом для самовыражения и тюнинга, в том числе масштабного, заводского. Именно эти качества и усилили специалисты «ЛАДА Спорт». А поскольку объем нововведений получился, можно сказать, колоссальным, отсюда и вопросы о дефиците некоторых благ, отвечающих за комфорт. Впрочем, если сравнивать с базовыми LADA Niva, удобств, о которых нивоводы прежних времен могли только мечтать, здесь немало. Электрорегулировка внешних зеркал и боковых стекол, кондиционер, подогрев передних сидений и зеркал, улучшенная виброакустика, 12 вольтовая розетка и жесткая полка в багажнике — эти решения выводят удовольствие от езды на «легенде» на новый уровень.
То, кому адресована новая модификация, можно понять, даже не вчитываясь в пресс-релиз. Уже с первыми километрами за рулем становится очевидным, что откровенно «верховой» «шестнадцатиклапанник» скупится отдавать тягу на «низах». Ускорение с малых скоростей не назвать вялым, но ты ждешь от «спортсмена» взрывной реакции прямо со старта. Но нет, чтобы «тольяттинец» показал, на что он действительно способен, мотор нужно основательно раскрутить. Так что с Niva Sport быстро вырабатываешь привычку переключаться настолько глубоко «вниз», насколько это возможно. Например, хочешь ехать быстрее трафика, будь добр, подоткни «вторую» там, где на других машинах с механикой привык ехать на «третьей», а иногда и на четвертой передаче. Понятно, что при такой манере езды рассчитывать на низкий расход бензина не приходится. Если при спокойной езде аппетит в городе несложно удержать в пределах 9 л/100 км, то постоянная езда на пониженных передачах выльется в 14–15 л/100 км.
Проблема же состоит в том, что на этой машине хочется «отжигать» всегда, загоняя стрелку тахометра ближе к красной зоне. Тогда ты чувствуешь бодрящий рокот «атмосферника», раскрывающего свой потенциал на высоких оборотах. Езде в режиме ралли-рейда способствуют и чуткие, цепкие тормоза, и собранная подвеска. Настройки последней здесь вовсе не радикально жесткие. Ходовая звучно и решительно отрабатывает дорожный брак, при этом крены в виражах приемлемы, а реакции на «длинноватый», но очень точный руль совершенно адекватны.
А что же бездорожье? Здесь обошлось почти без жертв драйву. Увеличенный клиренс подначивает к штурму пересеченки. На рыхлых и скользких участках всегда можно включить понижающий ряд передач и заблокировать межосевой дифференциал. А еще из-за серьезной переработки задней подвески (тяга Панара заменена на четыре поперечные штанги) трехдверка практически не «козлит» на кочках и увереннее стоит на курсе в поворотах.
Посетовать можно разве что на упомянутый дефицит тяги на «низах», что, конечно, не слишком хорошо при движении, скажем, по грязевой колее. Однако Niva Sport «тренировали» для успеха все же в другой спортивной дисциплине. Этот автомобиль особенно хорош в роли болида для ралли-рейдов, проще говоря, гонок на длинные дистанции по пересеченной местности. Здесь наш испытуемый справляется с поставленными задачами на отлично. Остается добавить, что цены на Niva Sport начинаются сегодня с 1?752?000 рублей. Иными словами, такой автомобиль является нишевым и не бюджетным, как, впрочем, и любая хорошая спортивная техника.
|
Технические характеристики LADA Niva Sport
|
Габариты
|
3740х1730х1650 мм
|
Колесная база
|
2200 мм
|
Снаряженная масса
|
1300 кг
|
Дорожный просвет
|
220 мм
|
Объем багажника
|
265 л
|
Двигатель
|
бензиновый L4, 1596 см3
|
Мощность
|
122 л.с. при 5900 об/мин
|
Крутящий момент
|
151 Нм при 5000 об/мин
|
Трансмиссия
|
механическая
|
Привод
|
постоянный полный
|
Макс. скорость
|
162 км/ч
|
Время разгона до 100 км/ч
|
11,8 с
|
Средний расход топлива
|
9,7 л/100 км
|
Объем бака
|
42 л
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