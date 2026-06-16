LADA Niva Sport — автомобиль одновременно со спортивным характером, ярким имиджем и внедорожными талантами. «Автопанорама» с интересом познакомилась с ранее недоступным «заряженным» исполнением автолегенды и обнаружила в нем яркую харизму и много уникальных решений

Первая серийная «Нива», она же ВАЗ-2121, она же LADA Niva на экспортных рынках, сошла с конвейера Волжского автозавода в далеком 1977 году. Не секрет, что будущая автолегенда изначально разрабатывалась для жителей сельских районов. Отсюда — малая снаряженная масса (чтобы можно было вытолкать из грязи руками), несущий кузов (для снижения затрат) и постоянный полный привод с «понижайкой» для суровой пересеченки. Само собой, за почти пять десятков лет ВАЗ 2121, а затем ее преемник, LADA 4х4 многократно модернизировались. В 2009 м, 2014 м и 2016 году шасси серьезно перенастраивали для улучшения управляемости и комфорта. Создавались и спортивные спецверсии, однако все они являлись мелкосерийными. Заводской же крупносерийный вариант, нацеленный как на дороги общего пользования, так и на спортивные дисциплины, был впервые создан лишь в 2025 году. Именно такой автомобиль, разработанный подразделением «ЛАДА Спорт», (входит в структуру АВТОВАЗа), на базе LADA Niva Legend, оказался в наших руках.

Спортивная форма

Фактически перед нами — нишевое спортивное исполнение Niva Legend для энтузиастов. В сравнении с базовой трехдверкой новинка имеет порядка 140 конструктивных и внешних изменений. Верхушка айсберга — кастомизированный уже на заводе дизайн. Такие нововведения, как черные расширители колесных арок, усиленные рейлинги на крыше (выдерживают 50 кг), накладка воздухозаборника на капоте, дополнительные светодиодные фары дальнего света и 17 дюймовые колеса с пижонскими черными дисками, выглядят, что ни говори, эффектно и даже дерзко. Плюс к тому предусмотрены фирменные варианты окраски кузова — серо-голубой «Тайфун» и ярко-оранжевый «Табаско». Такие же нюансы, как черные ретро-ручки дверей, круглые фары и немыслимые для современных кроссоверов «рельсы» бамперов, усиливают винтажный дух и подчеркивают связь времен.

Технических новаций, впрочем, больше, чем стилевых, и многие из них тоже работают на сильный образ отечественного «джипика». Так, передняя и задняя колея «спортсмена» расширена на 30 и 39 мм соответственно. На модели установлены шины с необычайно большим для классической Niva посадочным диаметром в 17 дюймов и развитым протектором. Подвеска серьезно перекалибрована — усилен задний мост, добавлен стабилизатор поперечной устойчивости, установлены телескопические гидравлические газонаполненные амортизаторы и оригинальные цилиндрические пружины. Кроме того, дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм.

Поскольку же нагрузки на «спортсмена» предполагаются повышенные, 5 ступенчатая механика идет здесь с усиленными шестернями пятой передачи и другим картером сцепления. Плюс к тому раздаточная коробка имеет управление одним рычагом, как у Niva Travel. А еще «спортсмену» выделили дисковые тормоза «по кругу», в то время как на обычных Niva сзади используются барабанные механизмы.

Но, пожалуй, ключевое нововведение скрывается под капотом. Здесь установлен 1,6 литровый бензиновый 16 клапанный «атмосферник» (122 л.с.), знакомый по Granta Sport и Vesta Sportline. Существенно более производительный двигатель (+39 л.с. в сравнении с Niva Legend 1.7 MT) установили под капотом продольно. При этом для запаски, хранящейся у обычных Niva Legend под капотом, места уже не хватило. Ни под задний свес, ни в багажник на скромные 265 л она тоже не поместилась. Так что любителям автоспорта остается либо возить с собой ремкомплект, либо задействовать шины, не боящиеся проколов, либо возить запаску, к примеру, в багажнике, установленном на крыше.

Заложник культа

Интерьер «легенды» остался харизматичным и ламповым — например, при взгляде на аналоговую приборку, крупные кнопки на центральной консоли и рулевое колесо винтажного дизайна ты радуешься возможности попутешествовать во времени. Однако хватает и нововведений. Модные ковшеобразные кресла, стильная красная прострочка по всему салону и два селектора трансмиссии вместо трех у обычных Niva Legend привносят интригу. Когда же ты узнаешь, что обшитое экокожей рулевое колесо для этой модификации сместили на три сантиметра в сторону водителя и добавили регулировку колонки по наклону, то понимаешь, что над эргономикой здесь работали очень и очень серьезно.

В то же время задаешься в общем-то риторическими вопросами — почему не использовали оснащенный эйрбегом и регулирующийся в двух плоскостях мультируль от Granta? Почему нет ESP, даже простенькой мультимедиа и подушек безопасности, кроме фронтальной боковой, завязанной на работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС»? Ответ на все эти вопросы, впрочем, очевиден — в «легенду» изначально было заложено спартанское наполнение, как и конструктивные ограничения. Например, медиацентр в салон так просто не воткнешь — совсем близко селектор трансмиссии.

Как бы то ни было, сегодня некогда сугубо утилитарный вездеход осваивает амплуа «фанкара» — машины с культовым статусом и потенциалом для самовыражения и тюнинга, в том числе масштабного, заводского. Именно эти качества и усилили специалисты «ЛАДА Спорт». А поскольку объем нововведений получился, можно сказать, колоссальным, отсюда и вопросы о дефиците некоторых благ, отвечающих за комфорт. Впрочем, если сравнивать с базовыми LADA Niva, удобств, о которых нивоводы прежних времен могли только мечтать, здесь немало. Электрорегулировка внешних зеркал и боковых стекол, кондиционер, подогрев передних сидений и зеркал, улучшенная вибро­акустика, 12 вольтовая розетка и жесткая полка в багажнике — эти решения выводят удовольствие от езды на «легенде» на новый уровень.

Даешь ралли-рейд!

То, кому адресована новая модификация, можно понять, даже не вчитываясь в пресс-релиз. Уже с первыми километрами за рулем становится очевидным, что откровенно «верховой» «шестнадцатиклапанник» скупится отдавать тягу на «низах». Ускорение с малых скоростей не назвать вялым, но ты ждешь от «спорт­смена» взрывной реакции прямо со старта. Но нет, чтобы «тольяттинец» показал, на что он действительно способен, мотор нужно основательно раскрутить. Так что с Niva Sport быстро вырабатываешь привычку переключаться настолько глубоко «вниз», насколько это возможно. Например, хочешь ехать быстрее трафика, будь добр, подоткни «вторую» там, где на других машинах с механикой привык ехать на «третьей», а иногда и на четвертой передаче. Понятно, что при такой манере езды рассчитывать на низкий расход бензина не приходится. Если при спокойной езде аппетит в городе несложно удержать в пределах 9 л/100 км, то постоянная езда на пониженных передачах выльется в 14–15 л/100 км.

Проблема же состоит в том, что на этой машине хочется «отжигать» всегда, загоняя стрелку тахометра ближе к красной зоне. Тогда ты чувствуешь бодрящий рокот «атмосферника», раскрывающего свой потенциал на высоких оборотах. Езде в режиме ралли-рейда способствуют и чуткие, цепкие тормоза, и собранная подвеска. Настройки последней здесь вовсе не радикально жесткие. Ходовая звучно и решительно отрабатывает дорожный брак, при этом крены в виражах приемлемы, а реакции на «длинноватый», но очень точный руль совершенно адекватны.

А что же бездорожье? Здесь обошлось почти без жертв драйву. Увеличенный клиренс подначивает к штурму пересеченки. На рыхлых и скользких участках всегда можно включить понижающий ряд передач и заблокировать межосевой дифференциал. А еще из-за серьезной переработки задней подвески (тяга Панара заменена на четыре поперечные штанги) трехдверка практически не «козлит» на кочках и увереннее стоит на курсе в поворотах.

Посетовать можно разве что на упомянутый дефицит тяги на «низах», что, конечно, не слишком хорошо при движении, скажем, по грязевой колее. Однако Niva Sport «тренировали» для успеха все же в другой спортивной дисциплине. Этот автомобиль особенно хорош в роли болида для ралли-рейдов, проще говоря, гонок на длинные дистанции по пересеченной местности. Здесь наш испытуемый справляется с поставленными задачами на отлично. Остается добавить, что цены на Niva Sport начинаются сегодня с 1?752?000 рублей. Иными словами, такой автомобиль является нишевым и не бюджетным, как, впрочем, и любая хорошая спортивная техника.

Технические характеристики LADA Niva Sport Габариты 3740х1730х1650 мм Колесная база 2200 мм Снаряженная масса 1300 кг Дорожный просвет 220 мм Объем багажника 265 л Двигатель бензиновый L4, 1596 см3 Мощность 122 л.с. при 5900 об/мин Крутящий момент 151 Нм при 5000 об/мин Трансмиссия механическая Привод постоянный полный Макс. скорость 162 км/ч Время разгона до 100 км/ч 11,8 с Средний расход топлива 9,7 л/100 км Объем бака 42 л