Lada Niva Travel получила новый двигатель и более современное оснащение

АвтоВАЗ завершил сертификацию обновленной Lada Niva Travel с двигателем объемом 1,8 литра. Теперь модель официально готова к выходу на рынок, но модификация с прежним 1,7-литровым мотором останется в строю

Двигатель объемом 1,8 литра создан на базе 1.8 Evo и оснащен новой головкой блока цилиндров с восемью клапанами. Его мощность составляет 90 л.с., что всего на 7 л.с. больше прежнего мотора, но крутящий момент вырос до 153 Нм. Разгон до 100 км/ч сократился на три секунды (было 19 секунд). Кроме того, сообщается, что средний расход топлива уменьшился на 1–1,5 литра (было 10,2 л на 100 км).

Обновленная Niva Travel получила иную решетку радиатора, передний бампер с противотуманными фарами, светодиодную оптику и диски с другим дизайном. В салоне изменилось рулевое колесо с подушкой безопасности и появилась медиасистема с навигатором.